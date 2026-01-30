Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 30 ianuarie
30 ianuarie 2026
Cele mai importante evenimente petrecute pe 30 ianuarie.
ANAF a anunțat condițiile pentru microîntreprinderi în 2026: cine plătește impozit de 1% și cine iese din sistem # Digi24.ro
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş a publicat un comunicat oficial prin care îi informează pe antreprenori că, pentru anul 2026, pot opta pentru regimul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Codul fiscal la data de 31 decembrie 2025. Măsura vine în contextul în care, prin OUG „trenuleț” nr. 89/2025, publicată la finalul anului trecut, a fost eliminată cota de 3% pe venitul microîntreprinderilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2026, rămâne o singură cotă de impozitare, de 1%, aplicabilă firmelor cu cifra de afaceri de până la 100.000 de euro.
Estonianul Henrik Hololei, înalt funcționar la Bruxelles, a fost demis de CE din cauza suspiciunilor că a primit cadouri de la Qatar # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti, aşteptată să decidă în cazul cererilor de suspendare pentru judecătorii CCR Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş # Digi24.ro
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) este aşteptată, vineri, să ia o decizie în cazul cererilor depuse la sfârşitul anului trecut de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor prin care Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş au fost numiţi judecători la Curtea Constituţională a României (CCR). În 16 ianuarie, aceeaşi zi în care CCR a amânat decizia în cazul pensiilor de serviciu ale magistraţilor, instanţa CAB a amânat pronunţarea pentru 30 ianuarie. În 15 ianurie, un complet al CAB a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care trebuie să decidă în cazul celor doi judecători constituţionali. Recent, Uscov a deschis alte două acţiuni la CAB solicitând şi anularea actelor prin care cei doi au fost numiţi la CCR.
Cum vrea un grup de extremiști de dreapta să rupă o provincie bogată în petrol de Canada și legătura cu Donald Trump # Digi24.ro
Administrația Trump a organizat întâlniri secrete cu separatiști marginali din provincia canadiană Alberta, bogată în petrol, pe fondul adâncirii rupturii dintre Washington și Ottawa, scrie Financial Times.
Poluanții „eterni” ar putea costa UE până la 1.700 de miliarde de euro până în 2050. În ce produse îi găsim și de ce sunt periculoși # Digi24.ro
Poluanții „eterni”, substanțe chimice care nu se descompun aproape deloc în natură, cunoscuți sub numele de PFAS, ar putea costa Uniunea Europeană între 330 și 1.700 de miliarde de euro până în 2050, potrivit unui raport publicat de Comisia Europeană. Studiul arată că impactul financiar depinde de cât de dur va acționa Bruxelles-ul împotriva acestor substanțe chimice omniprezente, folosite în produse de zi cu zi și asociate cu riscuri grave pentru sănătate și mediu.
„Adevărații câștigători”. James Stavridis, fost SACEUR al NATO, explică cum se poate apăra Europa singură, dacă SUA părăsesc alianța # Digi24.ro
În calitate de fost comandant suprem al forțelor aliate în Europa (SACEUR) din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, James Stavridis explică, într-un articol de opinie pentru Bloomberg, că n-a luat niciodată în considerare ideea ca SUA să părăsească cea mai vitală alianță de securitate din lume. Însă criza din ultimele două săptămâni privind suveranitatea Groenlandei l-a pus serios pe gânduri despre cum ar arăta NATO fără cel mai important membru al său.
Cum a reușit Donald Trump să o salveze pe Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, de la „uitarea electorală” # Digi24.ro
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen are o singură persoană căreia trebuie să-i mulțumească pentru că a salvat-o de la un abis politic iminent. Este vorba de președintele american Donald Trump, scrie Politico.
Simulare Evaluarea Națională 2026: Examenele încep în martie. Calendarul complet al probelor scrise # Digi24.ro
Elevii de clasa a VIII-a vor susține, din 16 martie, probele scrise la limba și literatura română și matematică, precum și, după caz, la limba maternă, în cadrul simulării Evaluării Naționale 2026.
Sfinții Trei Ierarhi 2026: Sărbătoare cu cruce roșie pe 30 ianuarie. Obiceiuri care prevestesc cum va fi anul, explicate de preot # Digi24.ro
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi, compania l-a concediat # Digi24.ro
Un șofer de autobuz din Londra a fost considerat „erou” după ce a prins un bărbat care furase colierul unei pasagere. Compania l-a concediat însă pentru că l-a lovit pe hoț și „a pus în pericol” autobuzul și pe ceilalți pasageri, relatează The Independent. Bărbatul a contestat decizia, dar instanța a dat dreptate companiei.
Vaccinuri gratuite pentru copii în România. Calendarul complet al imunizărilor decontate de stat în 2026 # Digi24.ro
Institutul Național de Sănătate Publică, împreună cu Ministerul Sănătății, coordonează calendarul național de vaccinare, care include imunizările obligatorii, administrate din primele zile de viață până la vârsta de 14 ani, costurile fiind suportate integral de stat.
Rusia are un deficit de forțe de ordine de până la 40%. Și așa, raportul polițiști-cetățeni este unul dintre cele mai ridicate din lume # Digi24.ro
Poliția rusă se confruntă cu o gravă lipsă de ofițeri, cu demisii zilnice și unele unități suferind de o lipsă de personal de până la 40%, a declarat miercuri un ministru adjunct al internelor în fața parlamentarilor.
Programul prin care statul sprijină economiile copiilor pe termen lung. Cum funcționează Junior Centenar în 2026 # Digi24.ro
Programul Junior Centenar este o schemă de economisire pe termen lung destinată constituirii unui fond sigur pentru copii, prin contribuții regulate efectuate de părinți sau alte persoane din familie.
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se simtă amenințată de discursul violent al lui Donald Trump?” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Digi24, întrebat dacă România ar trebui să se simtă amenințată de discursul violent al președintelui american Donald Trump la adresa Europei, că au mai fost „șocuri în ultimul an”, dar care nu au rupt relația țării noastre cu SUA. „Ne dorim ca relația transatlantică să fie cât mai armonioasă cu putință”, subliniază șeful statului.
Pensia de invaliditate în 2026: În ce condiții se acordă și cine are dreptul la indemnizație pentru însoțitor # Digi24.ro
Pensia de invaliditate reprezintă un ajutor financiar esențial pentru persoanele care suferă de boli sau condiții medicale care le limitează semnificativ capacitatea de muncă. Aceasta se acordă în funcție de gradul de afectare și de contribuțiile la sistemul public de pensii.
Paradoxul reînarmării Europei: De ce tocmai țările care se tem cel mai mult de SUA și prăbușirea NATO nu vor să investească în apărare # Digi24.ro
Liderii europeni se confruntă cu o dilemă care sfidează logica politică obișnuită. În timp ce încrederea în Statele Unite se prăbușește, țările din Europa care sunt dispuse să investească cel mai mult în reînarmare sunt cele care încă mai cred că alianța NATO poate fi salvată, în timp ce statele care consideră acum că America a devenit un adversar al Europei sunt cele mai reticente în a suporta costurile înlocuirii protecției americane, potrivit unei analize Foreign Policy.
Ce se întâmplă cu aurul și argintul: Cum au ajuns metalele prețioase un „refugiu sigur” al investitorilor # Digi24.ro
Prețurile aurului și argintului au atins niveluri record în ultimele luni, pe fondul tensiunilor geopolitice, al politicilor economice imprevizibile și al slăbirii dolarului, determinând tot mai mulți investitori să se refugieze în metalele prețioase considerate un „refugiu sigur” în perioade de incertitudine.
Ministrul Mediului: Autorităţile locale vor fi consultate cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că autorităţile locale vor fi consultate cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate care reprezintă jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Ea explică faptul că, deşi propunerile făcute înaintea mandatului său includ drumuri, cimitire, clădiri şi chiar o fabrică din industria de apărare şi o bază militară, deciziile cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate vor fi luate ţinând cont de realităţile din teren, nu de ceea ce au trasat unii specialişti din birouri.
FCSB încheie participarea în Europa League după un meci bun cu Fenerbahce pe Arena Națională # Digi24.ro
Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Europa League.
Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat dacă România va face parte din noul Consiliu pentru Pace al lui Trump # Digi24.ro
Nicușor Dan a afirmat, joi la Digi24, că invitația adresată României de Donald Trump de a face parte din noul „Consiliu pentru Pace” este „o onoare”, dar participarea țării noastre depinde de compatibilitatea acestui organism cu obligațiile internaționale ale statului român. Despre scenariul avansat de ministrul german de finanțe pentru o Europă cu două viteze, șeful statului a precizat că „nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura europeană să se schimbe”.
Rusia le cere cetățenilor să păstreze „tăcerea online” din cauza riscurilor legate de „activități ilegale” # Digi24.ro
Rusia a îndemnat cetățenii să limiteze ceea ce postează online, avertizându-i că împărtășirea detaliilor personale sau a opiniilor politice în chat-uri deschise i-ar putea expune la recrutarea în „activități ilegale”, în contextul în care Kremlinul ia măsuri pentru a-și întări controlul asupra spațiului digital al țării, scrie TVPWorld.
„E o situație dificilă pentru primarul general al Capitalei”: Nicușor Dan, despre datoriile STB și problemele din Consiliul General # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la emisiunea „Jurnalul de Seară”, de la Digi24, că dificultățile financiare ale Primăriei Capitalei își au originea într-un dezechilibru vechi între fondurile care ajung la municipalitate și cele repartizate primăriilor de sector, subliniind că actualul primar general, Ciprian Ciucu, a preluat o situație mai bună decât în mandatul său, inclusiv în privința datoriilor STB, dar și una complicată de componența Consiliului General, format din opt partide.
Nicuşor Dan: Ne îndreptăm spre ce au spus bucureștenii, o să avem un Cod urbanistic în februarie - martie # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat la Digi24 că în următoarele două luni vom avea un Cod urbanistic pentru Capitală. Întrebat dacă își menține declarația făcută anul trecut când a spus că nu va promulga legea bugetului pe 2026 dacă acesta ignoră referendumul din 2024, care prevede bani mai mulți pentru Primăria București, Nicușor Dan că „ne îndreptăm spre ce au spus bucureștenii, o să avem un Cod urbanistic în februarie - martie”.
Nicușor Dan: „E un act de curaj pentru cineva să fie ministru al Educației. Nu există motivație profesională” # Digi24.ro
Nicușor Dan a spus joi seara, în exclusivitate la Digi24, că nu este bine că România nu are un ministru al Educației. De asemenea, făcând referire la mandatul ministrului Daniel David, președintele a subliniat că „atunci când lucrezi în regim de viteză faci și greșeli”.
Nicușor Dan, despre prețul energiei și carburanților: Chiar dacă o țară are resurse, există piață liberă # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Digi24 despre prețurile mari la energie și carburanți, în condițiile în care România este producător de electricitate, gaze naturale și petrol.
Nicuşor Dan vrea ca viitori șefi ai SRI și SIE să nu facă parte din partide: „Cred că așa e cel mai bine” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că va face „foarte curând” propunerile pentru şefia serviciilor de informaţii. Şeful statului precizează că, „în mod oficial, niciunul din partide nu a emis nicio pretenţie” pe acest subiect, iar reprezentanţii acestora i-au propus criterii, și nu nume.
Pericol în Buzău: alunecare de teren pe un drum județean aflat la finalul reabilitării. Există posibilitate de extindere # Digi24.ro
Prefectura Buzău anunță, joi, că, în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile, au fost semnalate efecte locale asupra infrastructurii rutiere, producându-se viituri care au afectat drumurile comunale și sătești în zonele Vintilă Vodă, Blăjani și Calvini. La Bisoca, o alunecare de teren activă a afectat drumul județean DJ 204C, pe o lungime de aproximativ 40 de metri, existând posibilitatea extinderii spre un drum sătesc din zonă.
Nicușor Dan, despre revolta primarilor privind bugetele locale: „Nu e rezonabil să ceri mai mult decât în 2025” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24 că majorarea taxelor locale și nemulțumirile exprimate de primari trebuie analizate în contextul eforturilor generale de reducere a deficitului bugetar, subliniind că „toată lumea a strâns cureaua”.
Reacția lui Nicușor Dan în cazul crimei din Cenei, comisă de adolescenți: „Sunt două probleme care atacă tinerii de această vârstă” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a comentat, la Digi24, cazul crimei de la Cenei, din timiș, în care doi adolescenți de 15 ani și unul de 13 ani au fost implicați în uciderea unui alt băiat de 15 ani, într-un act premeditat. Potrivit președintelui, „sunt două probleme generale care atacă tinerii de această vârstă, una este chestiunea drogurilor și a doua este înstrăinarea sau lipsa de apartenență la o comunitate.”
Marinescu vrea o strategie naţională pentru a combate infracţionalitatea în rândul minorilor. „Cea mai importantă e prevenţia” # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că este nevoie de o strategie naţională integrată pentru a combate infracţionalitatea în rândul minorilor, pentru că legea penală intervine când deja faptele s-au produs. El a mai arătat că cea mai importantă este prevenţia, pe coordonata educativă, de asistenţă socială.
Nicușor Dan: „Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat. Până aici Guvernul s-a ținut de cuvânt” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a spus la Digi24 că nu există riscul unor noi creșteri de taxe în viitorul apropiat, în condițiile în care deficitul bugetar s-a redus în urma creșterii TVA și a impozitelor locale. El admite că a scăzut puterea de cumpărare, dar adaugă că lucrurile „par mai rele decât sunt”.
Nicușor Dan: „Am discutat cu Bolojan, Friz și Grindeanu, separat. Nu vreau să interferez în relațiile dintre partidele din coaliție” # Digi24.ro
Ministrul Mediului anunţă că au fost deschise două dosare penale după tăieri ilegale de arbori, la Băile Felix: „Este infracțiune” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat joi seara, la Digi24, că două dosare penale au fost deschise în urma unor tăieri ilegale de arbori la Băile Felix, tăieri în timpul cărora a fost doborât şi un stejar secular. Buzoianu spune că o firmă a tăiat mai mult lemn decât trebuia, în condiţiile în care în pădurea de lângă staţiune sunt arbori uscaţi, de care pădurea trebuie curăţată, iar angajaţi ai Romsilva au marcat arbori mari, subevaluând dimensiunile acestora, pentru ca masa lemnoasă rezultată să fie mai mare decât pe hârtie. Contractul cu firma care trebuia să facă exploatarea la Băile Felix a fost suspendat.
Kremlinul îl critică pe Zelenski pentru că nu a răspuns invitației de a se întâlni cu Putin la Moscova # Digi24.ro
Kremlinul a declarat, joi, că şi-a reiterat invitaţia adresată preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a veni la Moscova pentru discuţii de pace, în contextul în care SUA încearcă să medieze un acord care să pună capăt războiului de aproape patru ani în Ucraina, relatează Reuters.
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că Rusia va accepta garanții internaționale de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă” cu Moscova, avertizând că orice aranjament care ar menține un regim ostil la Kiev nu ar asigura o pace durabilă.
Ucraina contactează SpaceX în legătură cu dronele rusești care utilizează rețeaua de sateliți Starlink. România, în raza de acțiune # Digi24.ro
Kievul este în legătură cu SpaceX, compania americană a lui Elon Musk, în urma acuzaţiilor conform cărora dronele de atac ruseşti folosesc sistemele sale de comunicaţii prin satelit Starlink pentru a lovi Ucraina, a afirmat joi ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, citat de NDTV. Rusia a lovit rețeaua energetică a Ucrainei, în contextul în care temperaturile au scăzut sub zero grade și se apropie împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.
Marina americană (US Navy) a trimis o navă de război suplimentară în Orientul Mijlociu, a declarat joi un oficial american pentru Reuters, „pe fondul unei consolidări militare majore în regiune şi al tensiunilor în creştere”.
Intervenție dificilă a salvamontiștilor din Maramureș, prin zăpadă care ajunge la 2 metri. Doi ucraineni au rămas blocați pe munte # Digi24.ro
Doi tineri ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului sunt blocaţi într-o zonă periculoasă şi au cerut ajutor. În căutarea lor au pornit salvamontiști și polițiști de frontieră. Este o misiune dificilă, deoarece temperaturile sunt foarte scăzute, iar stratul de zăpadă depăşește doi metri în unele zone, potrivit Salvamont Maramureș.
UE acordă Ucrainei ajutor umanitar de 145 de milioane de euro și sute de generatoare electrice # Digi24.ro
Uniunea Europeană intenţionează să pună la dispoziţie Ucrainei un ajutor umanitar în valoare de 145 de milioane de euro, a anunţat joi Comisia Europeană.
Românul Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din Europa în 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime # Digi24.ro
European Aquatics a anunţat, joi, că românul Constantin Popovici a fost desemnat cel mai bun sportiv din 2025 la sărituri în apă de la mare înălţime din Europa.
Bolojan, întâlnire cu investitori străini: Guvernul țintește deficit de circa 6% și mizează pe gazele din Marea Neagră # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit, joi la Palatul Victoria, o delegație care reprezintă 13 fonduri internaționale de investiții, coordonată de Bank of America. Discuțiile au vizat prioritățile economice ale Guvernului, perspectivele bugetare și stabilitatea politică.
Ana Maria Bărbosu are șanse să păstreze medalia obținută la JO 2024. Explicația președintelui TAS România # Digi24.ro
Gimnasta Ana Maria Bărbosu, care a primit medalia de bronz câştigată în finala de la sol de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, în urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv, în luna august 2024, a primit o lovitură total neașteptată, scrie Digi Sport.
„Avortul să fie imposibil fără consimţământul soțului.” Patriarhul Kirill susţine restricționarea drepturilor femeii în Rusia # Digi24.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, a susţinut joi interzicerea prin lege a avortului în Rusia în cazul în care femeia nu obţine consimţământul soţului, informează EFE.
Franța invocă o situație „foarte specifică” și refuză negocieri cu SUA și Rusia privind controlul armelor nucleare # Digi24.ro
În contextul incertitudinilor generate de expirarea tratatului START III, Franța exclude participarea la eventuale negocieri cu SUA și Rusia privind controlul armelor nucleare, motivând că arsenalul său limitat și doctrina de apărare nu permit o abordare similară cu cea a marilor puteri.
Trump susține că Putin ar fi acceptat să nu atace Kievul în plină perioadă de ger, timp de o săptămână # Digi24.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezvăluit joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a acceptat cererea sa de a nu lansa atacuri aeriene asupra capitalei Ucrainei timp de o săptămână, din cauza vremii extrem de reci din țara devastată de război, scrie breakingnews.net.
Documentarul „Melania” a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, cu doar o zi înainte de lansare. Motivul invocat # Digi24.ro
Principalele cinematografe din Africa de Sud au retras de la difuzare un documentar despre actuala primă doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, cu doar o zi înainte de lansare, după ce distribuitorul filmului a invocat "climatul actual", a raportat presa locală, citată de AFP.
Dărâmarea gardului de la Palatul Parlamentului, aprobată de CGMB. Ce amenajări prevede proiectul # Digi24.ro
Undă verde de la Primăria Capitalei pentru dărâmarea gardului din jurul Palatului Parlamentului. Consilierii au votat pentru dărâmarea acestuia, însă pentru transformarea proiectului în realitate mai trebuie urmate multe proceduri.
Microbuz închiriat și fără sistem de asistenţă la menţinerea benzii în tragedia din Timiș. Scenariile analizate de anchetatori # Digi24.ro
Microbuzul implicat în accidentul din județul Timiș, soldat cu moartea a șapte suporteri ai echipei PAOK, era închiriat din Grecia și nu era dotat cu sistem de menținere a benzii de circulație, potrivit presei elene, care precizează că o cauză probabilă a tragediei rutiere ar fi fost distragerea atenției șoferului.
După o întâlnire îndelungată cu președintele chinez Xi Jinping, la Beijing, premierul britanic Keir Starmer spune că a obținut „progrese reale” privind tarifele comerciale și regimul de vize, într-un moment-cheie pentru relațiile dintre Londra și Beijing.
