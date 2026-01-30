Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 30 ianuarie

21:30

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat joi seara, la Digi24, că două dosare penale au fost deschise în urma unor tăieri ilegale de arbori la Băile Felix, tăieri în timpul cărora a fost doborât şi un stejar secular. Buzoianu spune că o firmă a tăiat mai mult lemn decât trebuia, în condiţiile în care în pădurea de lângă staţiune sunt arbori uscaţi, de care pădurea trebuie curăţată, iar angajaţi ai Romsilva au marcat arbori mari, subevaluând dimensiunile acestora, pentru ca masa lemnoasă rezultată să fie mai mare decât pe hârtie. Contractul cu firma care trebuia să facă exploatarea la Băile Felix a fost suspendat.