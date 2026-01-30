Filarmonica Brașov, concert special la început de februarie

03:20

Certificatul de moștenitor reprezintă documentul care confirmă oficial drepturile succesorale ale moștenitorilor. Dincolo de obținerea documentului de la notar, este necesar ca acest tip de certificat să fie înscris la anumite instituții relevante pentru ca drepturile de moștenire să devină efective. Unde se înregistrează certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este un act autentic notarial [...]