Filarmonica Brașov, concert special la început de februarie
BizBrasov.ro, 30 ianuarie 2026 10:40
După concertul de mare succes de săptămâna trecută, dirijat de Cristian Mandeal, alături de Orchestra Filarmonicii Brașov și avându-l ca solist pe tubistul Laurențiu Sima, Filarmonica Brașov intră în luna februarie cu un eveniment cu totul special, dedicat unuia dintre cei mai profunzi și mai enigmatici compozitori ai repertoriului simfonic. Joi, 5 februarie 2026, de [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 10 minute
10:50
1 milion de lei prejudiciu, fiindcă în ultimii mai bine de 5 ani nu s-au aplicat reguli pentru transportul special, de navetiști, în Brașov. Au fost adoptate noile reguli pentru aceste curse # BizBrasov.ro
Asociația de Transport Brașov a întocmit un nou Regulamentului privind efectuarea serviciilor regulate speciale de transport călători la nivelul municipiului Brașov, care a fost dezbătut în ședința de astăzi a Consiliului Local. Acesta impune reguli mult mai sigur pentru acest transport. Decizia modificării regulamentului a venit în contextul în care este necesară o reglementare mai [...]
Acum 30 minute
10:40
După concertul de mare succes de săptămâna trecută, dirijat de Cristian Mandeal, alături de Orchestra Filarmonicii Brașov și avându-l ca solist pe tubistul Laurențiu Sima, Filarmonica Brașov intră în luna februarie cu un eveniment cu totul special, dedicat unuia dintre cei mai profunzi și mai enigmatici compozitori ai repertoriului simfonic. Joi, 5 februarie 2026, de [...]
Acum 2 ore
10:00
Cum poate fi protejat șantierul de pe varianta la DN1 pe Valea Doftanei de traficul greu din zona forestieră # BizBrasov.ro
Oficialii Consiliului Județean Brașov au convocat ieri o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai ocoalelor silvice din zonă, ai Primăriilor Brașov și Săcele, ai firmei constructoare, precum și cu oficiali ai Companiei Naționale de Investiții (CNI) SA, în contextul lucrărilor de modernizare a drumului interjudețean DJ 102I pe Valea Doftanei, ce va deveni alternativă la [...]
09:50
CFR SA, radiografia marilor șantiere feroviare. Progres de aproape 60% pe linia Brașov – Sighișoara # BizBrasov.ro
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a prezentat, proiect cu proiect, cum se prezintă proiectele pentru modernizarea infrastructurii feroviare la finele primei luni din an. Începutul anului 2026 găsește Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. într-o etapă istorică de transformare. Printr-un management riguros al investițiilor și o mobilizare fără precedent pe teren, România [...]
Acum 4 ore
08:40
Roma, noua destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: avioane pline, dus-întors # BizBrasov.ro
Roma, noua destinație de la Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: avioane pline dus-întors. Noua destinație introdusă miercuri de compania low-cost maghiară Wizz Air – Roma – „încarcă” avioanele companiei. Dacă la zborul inaugural (miercuri) au în jur de 300 de pasageri (cumulat Roma-Brașov-Roma), astăzi, peste 350 de pasageri vor ajunge la Brașov și în capitala Italiei, [...]
Acum 6 ore
05:50
Moemax a obținut o nouă autorizație de construire pentru extinderea magazinului de mobilă pe care îl amenajează în zona Coresi din Brașov # BizBrasov.ro
Austriecii de la Moemax au obținut o nouă autorizație de construire de la Primăria Brașov pentru magazinul pe care îl dezvoltă în zona Coresi, după modificarea proiectului inițial. Documentul are o valabilitate de 12 luni și prevede realizarea unui imobil cu regim de înălțime parter și două etaje, cu o suprafață utilă totală de 2.4837,16 [...]
05:40
Cristian Deacu, arhitectul evoluției în parapantism: „E cam greu să găsești un tonomat de cafea la o altitudine de 2000 de metri!” # BizBrasov.ro
Dacă ridici privirea spre cerul Brașovului și vezi ceva ce seamănă cu o pasăre gigantică, dar are mai multe culori și un zâmbet larg sub cască, sunt șanse mari să fie Cristian Deacu. Omul acesta nu doar că zboară, dar a proiectat practic noua față a parapantismului din România, motiv pentru care putem să îi [...]
05:40
1,9 milioane de lei pentru proiectarea închiderii depozitului de nămol din Brașov. Ce s-ar putea face cu mizeria strânsă din apa de la canalizările Brașovului # BizBrasov.ro
Compania Apa Brașov are în administrare un depozit de nămoluri care este amplasat la o distanţă de 6 kilometri de Staţia de epurare, la limita administrativă a localităţilor Braşov, Ghimbav şi Hălchiu. Acesta funcționează din 1980 și este format din trei compartimente, iar compartimentul numărul 1, aflat în exploatare şi urmează să fie închis. Acesta [...]
05:40
Schimbări importante: cartea de identitate electronică preia rolul cardului de sănătate # BizBrasov.ro
Schimbări importante: cartea de identitate electronică preia rolul cardului de sănătate. Românii vor putea folosi cartea de identitate electronică nu doar pentru identificare, ci și pe post de card de sănătate și portofoliu digital de diplome. Guvernul estimează că până la finalul anului 2026, documentul va fi complet funcțional în relația cu instituțiile publice. Vicepremierul [...]
05:40
Termen de 3 ani pentru amenajarea unei baze de rugby la Brașov, omologate la standardele impuse de federația de profil. Terenul actual a fost amenajat în urmă cu mai bine de 125 de ani # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a demarat, în cursul verii, procedurile necesare pentru preluarea de la CFR a unui teren situat în cartierul brașovean Triaj, cunoscut timp de mai mulți ani drept terenul de rugby al orașului. Primul pas administrativ a constat în aprobarea unei hotărâri prin care autoritățile locale solicită transferul terenului din domeniul public al Ministerului [...]
05:10
Șoferii care cumpără o mașină nouă sau aduc un autoturism din străinătate trebuie să obțină înmatricularea provizorie pentru a circula legal. În România, obținerea numerelor roșii reprezintă o etapă obligatorie pentru șoferii care cumpără o mașină nouă sau aduc un autovehicul din străinătate și doresc să circule legal până la finalizarea înmatriculării definitive. Numerele roșii [...]
Acum 8 ore
05:00
Iubirea merită o poveste legendară: De Valentine’s Day, îndrăgostiții sunt invitați la Castelul Bran, pentru a trăi o experiență romantică aparte/ Cuplurile vor primi certificat de căsătorie pentru o zi # BizBrasov.ro
Iubirea merită o poveste legendară. Îndrăgostiții sunt invitați la Castelul Bran, într-un cadru de „basm”, pentru a-și mărturisi sentimentele de dragoste. „De Valentine’s Day, Castelul Bran invită cuplurile la o experiență romantică aparte: vizită în Castel, momente-surpriză cu vin spumant, urmate de un meniu predefinit la Casa de Ceai a Reginei Maria. Doar pentru o [...]
05:00
Un patron român și-a vândut firma și le-a cumpărat foștilor angajați câte o mașină, după dorința fiecăruia: autoturisme BMW, Suzuki sau Mercedes, primite cadou # BizBrasov.ro
Un patron român și-a vândut firma și le-a cumpărat foștilor angajați câte o mașină, după dorința fiecăruia: autoturisme BMW, Suzuki sau Mercedes, primite cadou. Un proprietar de firmă din județul Botoșani a făcut un gest rar, care a emoționat comunitatea. Viorel Nichiteanu și-a vândut compania și a recompensat fiecare angajat cu un autoturism, modelele fiind [...]
Acum 24 ore
18:50
Liberalul Veștea insistă să îi „dea o pită” Antoanellei Drăgoi, fostă șefă a Fiscului din Predeal, condamnată la trei ani de pușcărie cu suspendare. Numirea în CA-ul Companiei Apa a picat după dezvăluirile BizBrașov # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a aprobat, astăzi, la propunerea președintelui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, desemnarea companiei Transilvania Audit and Fiscality SRL ca și auditor al Metrom Industrial Parc, companie deținută de CJ. Compania Transilvania Audit and Fiscality este deținută de Antoanella Mariyeane Drăgoi, fostă șefă a Fiscului din Predeal, condamnată la trei ani cu suspendare [...]
18:20
Greenpeace: Ministra Mediului, Diana Buzoianu, încalcă legea și blochează protecția naturii. „Acordul proprietarului este o invenție pentru a evita plata compensațiilor” # BizBrasov.ro
Organizațiile Greenpeace România, Agent Green, Declic și Platforma pentru Adaptare Climatică condamnă ferm intenția Ministrei Mediului, Diana Buzoianu, de a condiționa desemnarea celor 10% zone de protecție strictă de acordul proprietarilor și al consiliilor locale. Ele susțin că această abordare reprezintă o încălcare a legislației naționale (articolul 44, alin. 7 din Constituție, Codul Civil [...]
17:50
Şapte din zece mașini înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand / Ce mărci preferă românii # BizBrasov.ro
Şapte din zece autoturisme înmatriculate în România în 2025 au fost second-hand, iar mărcile Volkswagen, Dacia şi BMW sunt cele mai căutate de către români, relevă o analiză realizată de platforma marketplace Plus-Auto, pe baza datelor oficiale ale Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, potrivit Agerpres. În total, anul trecut, au fost înmatriculate 548.612 de [...]
17:40
Consilierii locali din Cristian au decis, în ședința din ianuarie, continuarea demersului de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG). „Volumul și structura solicitărilor depuse de cetățeni în această perioadă indică o presiune ridicată pentru extinderea intravilanului și intensificarea dezvoltării urbane în anumite zone ale comunei, principalele direcții de interes fiind industria, serviciile, turismul și locuirea. [...]
16:40
VIDEO Patru bărbați au furat cabluri din cupru de pe șantiere din Brașov. Hoții s-au mascat și au dat o sparegere și la o firmă din Tărlungeni. Prejudiciul este de 800.000 de lei # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Secția 2 Poliție, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, au desfășurat activități de cercetare penală într-un dosar, ce vizează săvârșirea mai multor infracțiuni de furt calificat și fapte comise la sfârșitul anului 2025, în Brașov și Tărlungeni. „Cercetările au [...]
16:40
Angajații ANRE, unde salariul mediu e de 18.000 de lei, au pierdut în primă instanță procesul prin care cereau suspendarea măsurilor de reducere a salariilor # BizBrasov.ro
Peste 100 de salariați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au pierdut, joi, în justiție, în primă instanță, procesul în care au cerut suspendarea măsurilor de reformă prin care sunt reduse salariile și sunt dați oameni afară. Personalul din ANRE a contestat în Instanţă reducerile de salarii de 30%. Angajaţii de aici nu sunt [...]
15:30
Imobiliare.ro Finance: Împrumuturi record intermediate în 2025. Direcția pieței de creditare în 2026 # BizBrasov.ro
Imobiliare.ro Finance a intermediat în premieră, în 2025, împrumuturi cu o valoare totală de 529,5 milioane euro (2,67 miliarde lei), atingând astfel un nou punct de referință pe piața de creditare autohtonă. Valoarea totală a creditelor accesate de români prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance a crescut cu 51% față de 2024, această evoluție accelerată fiind [...]
15:20
Indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Corpului B de la Spitalul Mârzescu, aprobați astăzi. Costul investiției este de peste 60 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Corpului B de la Spitalul Mârzescu, aprobați astăzi. Costul investiției este de peste 60 de milioane de lei. Consiliul Judeţean a făcut primul pas în obiectivul de investiţii „Consolidare, modificare, reabilitare, reparare Corp B Mârzescu; Extindere ieşire de urgenţă”, odată cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în cadrul şedinţei de plen desfăşurate joi, [...]
14:10
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au pus în executare un mandat european de arestare, emis de autoritățile judiciare din Italia, pe numele unei femei de 33 de ani, din localitatea Rotbav, județul Brașov. „Persoana era urmărită internațional, fiind condamnată la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea [...]
14:00
Polițiștii din Făgăraș au oprit în trafic un bărbat de 27 de ani, care conducea o mașină pe un drum județean către localitatea Cincu. „Întrucât acesta prezenta și indicii ale consumului de alcool, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, [...]
13:50
Amenzi de peste 11.000 de lei date ieri de polițiști prin cartierele Răcădău, Astra și Noua # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 4 Poliție au desfășurat ieri o acțiune cu caracter preventiv și de control, în cartierele Răcădău, Astra și Noua din municipiului Brașov. „Obiectivele principale ale actiunii au fost orientate către prevenirea infracțiunilor contra persoanei, cele contra patrimoniului, precum și combaterea cerșetoriei. De asemenea, activitătile politiștilor au vizat [...]
13:50
30 de polițiști au ieșit ieri timp de o oră în traficul din municipiul Brașov. Rezultatul: peste 60 de amenzi și 3 permise reținute # BizBrasov.ro
30 de polițiști au ieșit ieri timp de o oră în traficul din municipiul Brașov. Rezultatul: peste 60 de amenzi și 3 permise reținute. Ieri în intervalul orar 11:30 – 12:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au organizat și desfășurat o acțiune de tip „BLITZ”, cu efective mărite, în municipiul Brașov. Scopul principal al [...]
13:40
Iubirea, sărbătorită în Poiana Brașov: Hotelierii au pregătit oferte speciale pentru Valentine’s Day/ Cât costă un sejur cu cină romantică # BizBrasov.ro
Îndrăgostiții pot alege muntele, respectiv Poiana Brașov, pentru a petrece Valentine’s Day. Hotelierii au pregătit deja oferte speciale, pentru cei care vor să celebreze iubirea în stațiune. La un hotel de patru stele din Poiana Braşov, un sejur de două nopţi, cu mic dejun inclus, cină romantică şi acces exclusiv la VIP Jacuzzi preţul porneşte [...]
13:20
Valoarea totală a creditelor accesate de români pentru o locuință a crescut cu peste 50% anul trecut. Care sunt tendințele pieței de creditare # BizBrasov.ro
Imobiliare.ro Finance a intermediat în premieră, în 2025, împrumuturi cu o valoare totală de 529,5 milioane euro (2,67 miliarde lei), atingând astfel un nou punct de referință pe piața de creditare autohtonă. Valoarea totală a creditelor accesate de români prin intermediul brokerilor Imobiliare.ro Finance a crescut cu 51% față de 2024, această evoluție accelerată fiind [...]
13:00
Armata României va fi dotată cu 12 elicoptere noi Airbus H225M, prin programul de apărare europeană SAFE. Mentenanța aparatelor ar putea să fie făcută la Ghimbav # BizBrasov.ro
Armata României va fi dotată cu 12 elicoptere noi Airbus H225M, prin programul de apărare europeană SAFE. Mentenanța aparatelor ar putea să fie făcută la Ghimbav. Armata Româna va cumpăra, prin intermediul programului SAFE, 12 elicoptere Airbus H225M. Suma totală a contractului – stabilită înainte ca lista proiectelor din SAFE să fie aprobată de Comisia [...]
12:10
Universitatea Transilvania din Brașov a urcat 29 de locuri în clasamentul QS World University Rankings, Europe 2026 # BizBrasov.ro
Universitatea Transilvania din Brașov se clasează pe locul 465 dintr-un total de 958 de universități din 42 de țări din Europa. Anul trecut Universitatea din Brașov a ocupat poziția 494. Cu această clasificare, UNITBV este a șasea Universitate din România din acest top „Pentru ediția 2026 au fost ierarhizați 12 indicatori. Dintre aceștia, cel referitor [...]
11:40
Avocată prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro pentru „intervenţii în justiţie”. Complicele ei se lăuda că are influenţă asupra şefului DNA # BizBrasov.ro
Avocată prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie. Complicele ei se lăuda că are influenţă asupra şefului DNA. Avocata Adriana Georgescu, membră PNL şi un presupus „general SIE”, Gheorghe Iscru, au fost prinşi miercuri în flagrant de procurori în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă totală [...]
11:20
FOTO Acces interzis pe drumul vechi spre Poiana Brașov. Mai multe bucăți de stâncă au căzut # BizBrasov.ro
Din cauza prăbușirii mai multor bucăți de stâncă la intrarea pe Drumul vechi, la Pietrele lui Solomon, circulația pe acest traseu de drumeție a fost restricționată în această dimineață. „În acest moment, angajații Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și cei ai operatorilor cu care municipalitatea are contract intervin pentru îndepărtarea stâncilor și pietrelor căzute [...]
11:10
Un afiș dintr-un lanț de magazine de bricolaj, criticat de o organizație feministă: „Aceste reprezentări pun presiune pe femei, care ajung să fie cele care își ocupă ore întregi în fiecare zi cu munca domestică” # BizBrasov.ro
Un afiș cu o familie în magazinele Leroy Merlin a generat acuzații din partea Centrului Filia, o organizație feministă. Potrivit ONG-ului, afișajul de la Leroy Merlin transmite că rolul femeilor este să fie casnice și să facă muncă domestică pentru bărbații din familie. „Aceste reprezentări pun presiune pe femei, care ajung să fie cele care [...]
11:10
Vremea se schimbă brusc: temperaturi de până la -15 grade și alerte meteo. De când revine gerul # BizBrasov.ro
Vremea se schimbă brusc: temperaturi de până la -15 grade și alerte meteo. De când revine gerul. După câteva zile cu temperaturi pozitive, meteorologii anunță că gerul se întoarce în noaptea de sâmbătă spre duminică în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar [...]
Ieri
10:50
Fostul ministru PSD al Sănătății, Sorina Pintea – condamnată pentru că a cerut și a luat șpagă, rămâne în pușcărie # BizBrasov.ro
Fostul ministru PSD al Sănătății, Sorina Pintea – condamnată pentru că a cerut și a luat șpagă, rămâne în pușcărie. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ieri cererea de recurs în casație a Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătății între 28 ianuarie 2018 și 4 noiembrie 2019 în guvernul Dăncilă, care va rămâne [...]
10:50
Brașovul are un Produs Intern Brut de 66,6 miliarde de lei. Cu cât contribuie județul la economia națională # BizBrasov.ro
Aproape trei sferturi dintre județele României au fiecare o contribuție individuală la produsul intern brut național de sub 2% din PIB-ul anului 2026. Capitala ocupă peste un sfert din PIB, urmată la o distanță imensă de Cluj, cu o contribuție de doar 5,3%. 10 județe nu fac nici 1%, relevă analiza Profit.ro. Brașovul are un [...]
10:00
Din cauza hărților făcute din pix, la birou, baza militară de la Cincu ar urma să fie arie protejată. Ministrul Economiei: Nimeni nu va decide dintr-un birou acele arii protejate # BizBrasov.ro
Hărțile cu ariile protejate din România vor fi revizuite, spune ministrul economiei. Invitat la Digi24, Irineu Darău a confirmat că în acest moment, în proiectele pentru aceste zone sunt incluse terenuri ale bazei militare de la Cincu și Fabricii de Pulbere de la Victoria, din județul Brașov, pentru că unele propuneri au fost făcute „din [...]
09:50
Urșii de la Zoo Brașov vor primi cadouri delicioase de ziua lor. Ce surprize au fost pregătite pentru vizitatori cu ocazia „petrecerii” # BizBrasov.ro
Grădina Zoologică Brașov organizează duminică, 1 februarie 2026, începând cu ora 11:00, evenimentul „Ziua Ursului”, o zi în care în centrul atenției vor fi Martinel, Paddington, Marka, Mery și Blonda, cei cinci urși de la zoo. Deși Ziua Ursului este celebrată în mod tradițional pe 2 februarie, anul acesta Zoo Brșaov îi invită pe vizitatori [...]
09:30
FOTO Asistații social au făcut „lună și bec” în Râșnov. Munca în folosul comunității este o condiție pentru a lua bani de la Primărie # BizBrasov.ro
Asistații social au făcut „lună și bec” în Râșnov. Munca în folosul comunității este o condiție pentru a lua bani de la Primărie. Conform legii, pentru a primi ajutor social, persoanele apte de muncă care nu au venituri sau au venituri foarte mici au obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local. [...]
05:50
Planurile pentru construcția unor blocuri cu 6 etaje pe Aleea Sânzienelor, supuse consultării publice. Dezvoltarea va genera un trafic auto suplimentar de 300 de mașini la o oră de vârf # BizBrasov.ro
Proiectul imobiliar de pe terenul fostului atelier de reparaţii vagoane de pe Aleea Sânzienelor , care a fost exploatat și electoral de către unii politicieni care au indus opinia publică în eroare, a fost recent supus consultării publice, după ce au existat modificări la capitolul circulație auto. Astfel, au pe site-ul Primăriei Brașov fost postate documentațiile aferente [...]
05:50
Patru pași ca să scapi de igrasie. Umezeala din pereți poate avea consecințe atât pentru sănătate, cât și pentru structura casei # BizBrasov.ro
Patru pași ca să scapi de igrasie. Umezeala din pereți poate avea consecințe atât pentru sănătate, cât și pentru structura casei. Igrasia din pereți este semnul unei probleme serioase de umiditate într-o locuință și nu ar trebui ignorată doar pentru că afectează aspectul. Aceasta poate avea consecințe atât pentru sănătate, cât și pentru structura casei. [...]
05:40
390.000 de lei pentru proiectantul care va schița repunerea în valoarea a unei clădiri emblematice din zona Porții Schei # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să repună în valoare clădirea monument istoric de pe strada Poarta Schei nr. 14, Casa Tartler, care, în prezent, este foarte degradată și încadrată în clasa a III-a de risc seismic. Pentru derularea lucrărilor este necesară actualizarea proiectului tehnic în vederea accesării unei finanțări nerambursabile europene prin Programul Regiunea Centru. În vederea actualizării [...]
05:40
70 lei pe oră, tariful pentru prestarea serviciilor de pază și ordine publică de către un polițist local din Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Local Brașov ar urma să analizeze în ședința de vineri un proiect de hotărâre ce vizează ajustarea tarifului pentru serviciile de pază și ordine publică prestate de către polițiștii locali. Potrivit proiectului de hotărâre, acestea au rămas la nivelul anului 2016 și nu mai acoperă cheltuielile cu drepturile salariale. Astfel, tariful ar urma să [...]
05:30
Concediul fără plată este una dintre opțiunile legale, pe care le au salariații atunci când au nevoie de timp liber. Conform Codului Muncii, toți salariații au dreptul la concediu fără plată pentru rezolvarea unor nevoi personale. Legea prevede explicit că „pentru rezolvarea unor situații personale salariații au dreptul la concedii fără plată”. Totuși, Codul Muncii [...]
05:10
Dacia și Ford generează aproape 10% din exporturile României. Mașinile produse aici domină vânzările din Europa # BizBrasov.ro
Dacia și Ford generează aproape 10% din exporturile României. Mașinile produse aici domină vânzările din Europa. Mașinile produse în România au devenit un pilon important al economiei naționale, iar succesul modelelor Dacia și Ford pe piața europeană se vede atât în clasamentele de vânzări, cât și în ponderea semnificativă pe care o au în exporturile [...]
03:20
Certificatul de moștenitor reprezintă documentul care confirmă oficial drepturile succesorale ale moștenitorilor. Dincolo de obținerea documentului de la notar, este necesar ca acest tip de certificat să fie înscris la anumite instituții relevante pentru ca drepturile de moștenire să devină efective. Unde se înregistrează certificatul de moștenitor Certificatul de moștenitor este un act autentic notarial [...]
28 ianuarie 2026
18:10
Traian Băsescu câștigă procesul cu Administrația Prezidențială. Ce sumă de bani va primi # BizBrasov.ro
Curtea de Apel București a admis, miercuri, cererea formulată de fostul președinte Traian Băsescu împotriva Administrației Prezidențiale, obligând instituția să îi plătească retroactiv indemnizația de fost șef al statului, suspendată în anul 2022. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. MINUTA „Solutia pe scurt: Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 şi adresa SG 6462/26.05.2022. [...]
17:40
Un retalier austriac de articole sportive își închide operațiunile din România. Toate magazinele, inclusiv de la Brașov, au fost vândute # BizBrasov.ro
Grupul austriac Hervis a decis să se retragă total de pe piața locală, iar toate magazinele sale vor fi preluate și rebranduite de către Sports Direct, marcând sfârșitul unei ere pentru brandul cu sediul în Salzburg. De ce pleacă Hervis din România Decizia de retragere vine după ani consecutivi de pierderi. În 2023, Hervis a [...]
16:40
O firmă din județul Brașov, „defrișări” de peste 450.000 de lei prin municipiul Sibiu # BizBrasov.ro
Primăria Sibiu a încheiat un contact cu o firmă din Moieciu, care să toaleteze și să taie arborii uscați de pe raza orașului. Firma NICA GREEN SOLUTIONS SRL se va ocupa de toaletarea și tăierea arborilor bolnavi de pe raza municipiului Sibiu. Potrivit caietului de sarcini, consultat de Ora de Sibiu, primăria a luat decizia [...]
16:00
Filmul „CATANE”, comedia ingenioasă scrisă și regizată de Ioana Mischie, aduce pe marile ecrane o satiră savuroasă, care îmbină poezia vizuală și umorul inteligent într-un stil cinematografic distinct. Actorul Corneliu Ulici va fi prezent la întâlnirea cu publicul din Brașov, vineri, 30 ianuarie, de la 19:00, la Cinema One Laserplex. Trailer: Superproducția românească a fost [...]
15:50
Meteorologii ANM: Februarie va fi o lună a contrastelor, cu unele zile geroase, iar altele primăvăratice # BizBrasov.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunţă, miercuri, că februarie va fi o lună a contrastelor termice. Vremea va păstra multe din caracteristicile lunii anterioare, cu intervale de timp în care temperaturile vor fi geroase, coborând până la -10 grade Celsius, dar vor fi şi momente cu temperaturi primăvăratice. „Peste câteva zile vom intra în ultima [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.