Radu Bălăceanu, fost director foodpanda şi cofondator, LifeBox, preia funcţia de COO la Neakaisa.ro. Obiectivul: lansarea pe două pieţe noi

Peste 100 de milioane de euro este valoarea celor 94 de proiecte depuse de companii din România pentru a accesa fonduri europene prin DR 16, o sesiune prin care se susţine pro­ducţia de cartofi. Cererea a fost dublă faţă de bugetul alocat (51 de milioane de euro), deşi sesiunea a fost deschisă numai 5 zile. Ieri, 29 ianuarie, Agenţia pentru Finanţarea Investi­ţiilor Rurale (AFIR) a publicat lista cu proiectele depuse. Cine se află printre companiile interesate de un sector în care România are deficit?