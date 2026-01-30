Noua Zeelandă anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace în Gaza inițiat de Donald Trump: Este un organism nou și avem nevoie de claritate

15:00

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că o flotă navală „masivă”, condusă de portavionul Abraham Lincoln, se îndreaptă spre Iran, avertizând Teheranul că Statele Unite sunt pregătite să recurgă la forță dacă nu se ajunge rapid la un acord privind programul nuclear iranian. „O armată navală masivă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, […] The post O “armadă masivă” se îndreaptă “rapid, cu mare putere și un scop clar spre Iran”, avertizează Trump: Veniți la masa negocierilor. Următorul atac va fi mult mai grav appeared first on caleaeuropeana.ro.