Amenințări hibride rusești: Consiliul UE sancționează șase persoane pentru activități de manipulare a informațiilor

20:10

Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri, la Berlin, că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avut dreptate atunci când a spus că Europa nu se poate apăra fără sprijinul Statelor Unite, subliniind totodată necesitatea întăririi securității europene printr-un rol mai activ al statelor membre în bugetele pentru apărare. Declarațiile au fost făcute în cadrul […]