Amenințări hibride rusești: Consiliul UE sancționează șase persoane pentru activități de manipulare a informațiilor
CaleaEuropeana, 30 ianuarie 2026 11:50
Consiliul Uniunii Europene a decis, joi, să adopte măsuri restrictive împotriva a șase persoane suplimentare, în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, în special al manipulării și interferenței informaționale externe (FIMI) împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor. Potrivit comunicatului oficial, pe lista sancțiunilor figurează prezentatorii de televiziune Dmitri Guberniev, Ekaterina Andreeva și […] The post Amenințări hibride rusești: Consiliul UE sancționează șase persoane pentru activități de manipulare a informațiilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 5 minute
12:30
ICI București a participat la BRD AI Hackathon – The Future We Build, eveniment dedicat analizării rolului inteligenței artificiale în transformarea proceselor și modelelor de lucru din sectorul bancar # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat la BRD AI Hackathon – The Future We Build, eveniment dedicat analizării rolului inteligenței artificiale în transformarea proceselor și modelelor de lucru din sectorul bancar. Evenimentul, desfășurat în perioada 28-29 ianuarie 2026, a reunit specialiști din domenii diverse, oferind un cadru de colaborare pentru […] The post ICI București a participat la BRD AI Hackathon – The Future We Build, eveniment dedicat analizării rolului inteligenței artificiale în transformarea proceselor și modelelor de lucru din sectorul bancar appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 15 minute
12:20
Von der Leyen salută participarea Norvegiei la achizițiile comune SAFE în aceste vremuri de ”incertitudine geopolitică” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută implicarea Norvegiei în programul SAFE, fiind deja un „pilon integral integral al securității și apărării europene”, având în vedere că țara nordică va participa la achiziții comune SAFE. „În aceste vremuri de incertitudine geopolitică, este bine să avem Norvegia ca parte a familiei noastre europene. Norvegia este […] The post Von der Leyen salută participarea Norvegiei la achizițiile comune SAFE în aceste vremuri de ”incertitudine geopolitică” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Președintele Senatului: Arborarea drapelului României la sediul OCDE nu este un simplu gest simbolic, ci o confirmare a credibilității câștigate prin muncă și consecvență # CaleaEuropeana
Obținerea statutului de membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE și arborarea drapelului României la sediul organizației nu sunt simple gesturi simbolice, ci o confirmare a credibilității câștigate prin muncă și consecvență, a transmis vineri președintele Senatului, Mircea Abrudean. „Eforturile susținute și seriozitatea dau întotdeauna rezultate. România are anul acesta un obiectiv […] The post Președintele Senatului: Arborarea drapelului României la sediul OCDE nu este un simplu gest simbolic, ci o confirmare a credibilității câștigate prin muncă și consecvență appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Secretarul general al ONU subliniază că „problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condițiile”, nici de „două puteri care împart lumea în sfere de influență rivale” # CaleaEuropeana
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a criticat comportamentul geopolitic al Chinei și Statelor Unite, în conferința de presă de început de an susținută joi la New York, informează DPA, citat de Agerpres. „Problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condițiile”, a afirmat Guterres, al cărui al doilea și ultim […] The post Secretarul general al ONU subliniază că „problemele globale nu vor fi rezolvate de o singură putere care dictează condițiile”, nici de „două puteri care împart lumea în sfere de influență rivale” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum o oră
11:50
Amenințări hibride rusești: Consiliul UE sancționează șase persoane pentru activități de manipulare a informațiilor # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a decis, joi, să adopte măsuri restrictive împotriva a șase persoane suplimentare, în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, în special al manipulării și interferenței informaționale externe (FIMI) împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor. Potrivit comunicatului oficial, pe lista sancțiunilor figurează prezentatorii de televiziune Dmitri Guberniev, Ekaterina Andreeva și […] The post Amenințări hibride rusești: Consiliul UE sancționează șase persoane pentru activități de manipulare a informațiilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
11:20
Reacția UE după amenințările lui Trump la adresa Iranului: „Regiunea nu are nevoie de un nou război” # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a declarat joi, în timp ce răspundea la o întrebare legată de informațiile potrivit cărora președintele SUA Donald Trump evaluează opțiunea unor atacuri țintite împotriva Iranului, că „regiunea nu are nevoie de un nou război”, anunță Reuters, AFP și EFE, citate de […] The post Reacția UE după amenințările lui Trump la adresa Iranului: „Regiunea nu are nevoie de un nou război” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Noua Zeelandă anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace în Gaza inițiat de Donald Trump: Este un organism nou și avem nevoie de claritate # CaleaEuropeana
Noua Zeelandă nu se va alătura Consiliului pentru Pace în Gaza inițiat de Donald Trump, argumetând că nu ar „aduce o valoare adăugată semnificativă”, în contextul în care o serie de state, „în special din regiune, s-au angajat să contribuie la rolul Consiliului în Gaza”, a transmis ministrul de externe, Winston Peters. De asemenea, oficialul […] The post Noua Zeelandă anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace în Gaza inițiat de Donald Trump: Este un organism nou și avem nevoie de claritate appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Keir Starmer, criticat de Donald Trump după vizita în China. Președintele SUA consideră „foarte periculoasă” schimbarea de atitudine a Londrei față de Beijing # CaleaEuropeana
Reluarea relațiilor cu China de către premierul britanic Keir Starmer este „foarte periculoasă”, a declarat vineri Donald Trump, informează Politico Europe. Președintele american a făcut aceste declarații după ce premierul britanic s-a întâlnit joi la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping, unde Starmer a solicitat o relație „mai complexă” între cele două țări și a […] The post Keir Starmer, criticat de Donald Trump după vizita în China. Președintele SUA consideră „foarte periculoasă” schimbarea de atitudine a Londrei față de Beijing appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Zelenski se bazează pe SUA pentru a obține oprirea atacurilor aeriene rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se bazează pe Statele Unite pentru a obține oprirea timp de o săptămână a atacurilor aeriene rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei, după ce Donald Trump a afirmat că liderul de la Kremlin „a acceptat să facă asta”. „Mulțumim Statelor Unite pentru eforturile depuse cu scopul de […] The post Zelenski se bazează pe SUA pentru a obține oprirea atacurilor aeriene rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
10:20
Rogobete: UNIFARM SA este acum o companie publică strategică, livrând medicamente esențiale către unități sanitare din toată țara # CaleaEuropeana
UNIFARM SA, compania națională de medicamente și produse farmaceutice din România, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, a eliminat integrat datoriile istorice de peste 1,26 miliarde de lei, pe care le înregistra în 2022, devenind astăzi o companie „puternică și stabilă financiar, cu o cifră de afaceri de peste 274 de milioane de lei”, potrivit anunțului […] The post Rogobete: UNIFARM SA este acum o companie publică strategică, livrând medicamente esențiale către unități sanitare din toată țara appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
Iulian Chifu: UE – actor geopolitic și izolarea guvernărilor uni-personale ale marilor puteri # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* După semnarea acordului UE-Mercosur, Bruxellesul a anunțat o altă realizaremajoră pe linia acordurilor de liber schimb majore, menite să subliniezerelevanța lumii bazate pe reguli și a continuării lumii democrat liberale, prinsemnarea marți, 27 ianuarie a acordului UE-India, după 20 de ani de negocieri. Pentru 2 miliarde de consumatori, noul acord integrează, în […] The post Iulian Chifu: UE – actor geopolitic și izolarea guvernărilor uni-personale ale marilor puteri appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
22:10
Planul SUA pentru Groenlanda: baze americane, libertate operațională extinsă și “Domul de Aur” împotriva influenței ostile a Chinei și Rusiei # CaleaEuropeana
Emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele-cheie ale unei propuneri americane adresate Danemarcei privind viitorul statut de securitate al Groenlandei, care include posibilitatea înființării unor noi baze militare, extinderea libertății operaționale a SUA și desfășurarea unui sistem de apărare antirachetă de tip „Dom de Aur” deasupra insulei arctice, relatează joi dpa. Într-un […] The post Planul SUA pentru Groenlanda: baze americane, libertate operațională extinsă și “Domul de Aur” împotriva influenței ostile a Chinei și Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:40
Ambasadorul R. Moldova în România își încheie mandatul: “Las o temelie solidă pentru a reuni statele noastre în UE”; Victor Chirilă va fi ambasador la Kiev # CaleaEuropeana
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, a anunțat joi că își încheie mandatul în România, subliniind că lasă în urmă „o temelie solidă, construită pe valori naționale și identitate comune”, care trebuie să rămână „de nezdruncinat”. Diplomatul urmează să preia funcția de ambasador al Republicii Moldova la Kiev. „Astăzi, relațiile dintre statele noastre sunt […] The post Ambasadorul R. Moldova în România își încheie mandatul: “Las o temelie solidă pentru a reuni statele noastre în UE”; Victor Chirilă va fi ambasador la Kiev appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:30
Bolojan, mesaje cheie la o întâlnire cu 13 fonduri de investiții coordonate de Bank of America: Deficit sub 6%, stabilitate politică, reforme, fonduri UE și România exportator net de gaze din 2027 # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a transmis joi un mesaj de stabilitate și predictibilitate către investitorii internaționali, subliniind angajamentul Guvernului pentru reducerea deficitului bugetar, reformarea cheltuielilor publice și consolidarea economiei, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Palatul Victoria cu o delegație de reprezentanți ai 13 fonduri de investiții coordonată de Bank of America. Potrivit unui comunicat al […] The post Bolojan, mesaje cheie la o întâlnire cu 13 fonduri de investiții coordonate de Bank of America: Deficit sub 6%, stabilitate politică, reforme, fonduri UE și România exportator net de gaze din 2027 appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
UE adoptă noi sancțiuni contra Iranului pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru sprijinul continuu acordat de Teheran războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei # CaleaEuropeana
Consiliul UE a decis joi să impună măsuri restrictive în legătură cu încălcările grave ale drepturilor omului în Iran și cu sprijinul militar continuu acordat de Iran războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Încălcări ale drepturilor omului în Iran Consiliul a decis astăzi să instituie măsuri restrictive împotriva unui număr suplimentar de 15 persoane […] The post UE adoptă noi sancțiuni contra Iranului pentru încălcări grave ale drepturilor omului și pentru sprijinul continuu acordat de Teheran războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Regatul Unit și China lansează un nou parteneriat pentru servicii, care facilitează accesul pe piața chineză pentru companiile britanice # CaleaEuropeana
Regatul Unit și China au anunțat lansarea unui nou parteneriat în domeniul serviciilor, menit să sprijine companiile britanice care operează pe piața chineză, inclusiv prin introducerea călătoriilor fără viză pentru șederi de scurtă durată, relatează Politico. În cadrul acestui parteneriat, Beijingul va relaxa regimul de vize pentru cetățenii britanici, adăugând Regatul Unit pe lista țărilor […] The post Regatul Unit și China lansează un nou parteneriat pentru servicii, care facilitează accesul pe piața chineză pentru companiile britanice appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
ICI București organizează între 10 și 12 martie Digital Innovation Summit Bucharest, eveniment cu tradiție care va aduce împreună viziuni, expertiză și soluții concrete pentru viitorul digital # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București organizează, în perioada 10–12 martie 2026, Digital Innovation Summit Bucharest 2026 (DISB 2026), un eveniment internațional dedicat transformării digitale, care va avea loc la Palatul Parlamentului, în București. Desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui Camerei Deputaților și al Guvernului României, DISB 2026 reunește factori de decizie, […] The post ICI București organizează între 10 și 12 martie Digital Innovation Summit Bucharest, eveniment cu tradiție care va aduce împreună viziuni, expertiză și soluții concrete pentru viitorul digital appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Comisia Europeană prezintă prima strategie europeană în materie de migrație și azil # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat, joi, 29 ianuarie, prima strategie europeană de gestionare a azilului și migrației, document care stabilește obiectivele politice ale Uniunii în acest domeniu și va servi drept cadru de orientare pentru următorii cinci ani. Potrivit Comisiei, strategia marchează „un nou capitol” în politica UE privind migrația și azilul, valorificând progresele realizate în […] The post Comisia Europeană prezintă prima strategie europeană în materie de migrație și azil appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Confederația Patronală Concordia a inaugurat la Iași ”Concordia Hub Est”, primul centru regional dedicat dialogului social și dezvoltării economice # CaleaEuropeana
Confederația Patronală Concordia a inaugurat astăzi, 29 ianuarie 2026, la Iași, centrul regional Concordia Hub Est, prima platformă de dialog între mediul de afaceri, autoritățile publice și mediul academic din estul României, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro Astfel, Concordia Hub Est își deschide oficial porțile pentru toate companiile din regiunea de est a României […] The post Confederația Patronală Concordia a inaugurat la Iași ”Concordia Hub Est”, primul centru regional dedicat dialogului social și dezvoltării economice appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
UE mobilizează încă 50 de milioane de euro pentru nevoile energetice urgente ale Ucrainei în perioada de iarnă: Ce face Rusia este terorism de stat. Oamenii mor de frig # CaleaEuropeana
Comisia Europeană, împreună cu Banca Europeană de Investiții, acordă astăzi o finanțare suplimentară de 50 de milioane de euro companiei energetice de stat din Ucraina, Naftogaz. Potrivit unui comunicat al executivului european, aceasta va sprijini sistemul energetic al țării în contextul celor mai severe condiții de iarnă de la începutul războiului. În egală măsură, instituția […] The post UE mobilizează încă 50 de milioane de euro pentru nevoile energetice urgente ale Ucrainei în perioada de iarnă: Ce face Rusia este terorism de stat. Oamenii mor de frig appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Eurodeputatul Virgil Popescu: Fără investiții, nu vom putea avea prețuri mici la energie. Prin proiectul Carmen, rețelele de transport și distribuție vor fi modernizate și digitalizate # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a declarat că, prin proiectul CARMEN, finanțat cu aproximativ 104 milioane de euro, rețelele de transport și distribuție vor fi modernizate și digitalizate, pentru a crește eficiența și a permite fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile. „Peste 100 milioane de EURO pentru un proiect de rețele […] The post Eurodeputatul Virgil Popescu: Fără investiții, nu vom putea avea prețuri mici la energie. Prin proiectul Carmen, rețelele de transport și distribuție vor fi modernizate și digitalizate appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Investiții record de 955 de milioane de euro ale BERD în România, în 2025: 81% dintre investiții au fost dedicate economiei verzi, peste media din regiune # CaleaEuropeana
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit o sumă record de 955 de milioane de euro în 37 de proiecte din România în 2025, o creștere semnificativă față de 707 milioane de euro alocate pentru 44 de proiecte în anul precedent, arată instituția financiară într-un comunicat. Comparativ, în același an de referință – […] The post Investiții record de 955 de milioane de euro ale BERD în România, în 2025: 81% dintre investiții au fost dedicate economiei verzi, peste media din regiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:20
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR, premiat la Gala Excelenței ”Împreună protejăm România” pentru promovarea educației financiare # CaleaEuropeana
Prof. Univ. Dr. Cosmin Marinescu, viceguvernator al BNR, în calitate de inițiator și coordonator al proiectului Economic@BNR, dar și pentru acțiunile de promovare a educației financiare, a fost distins cu trofeul Galei Excelenței „Împreună protejăm România”, eveniment aflat la cea de-a VI-a ediție. Evenimentul a fost organizat Grupul de Presă MediaUno și Asociația MediaUno, alături de […] The post Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR, premiat la Gala Excelenței ”Împreună protejăm România” pentru promovarea educației financiare appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Elveția va majora TVA-ul pentru o perioadă de zece ani pentru a spori investițiile militare și capacitățile de apărare ale țării # CaleaEuropeana
Elveția va majora, pentru o perioadă de zece ani, cota taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru a crește cheltuielile de apărare, a anunțat miercuri guvernul de la Berna, potrivit Politico Europe. „Având în vedere deteriorarea situației geopolitice, Consiliul Federal dorește să consolideze substanțial capacitățile de securitate și apărare ale Elveției”, se arată într-un comunicat al […] The post Elveția va majora TVA-ul pentru o perioadă de zece ani pentru a spori investițiile militare și capacitățile de apărare ale țării appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Kaja Kallas: Nu îmi pot imagina că țările UE vor crea o armată europeană separată. Dacă creăm structuri paralele, atunci imaginea va deveni neclară # CaleaEuropeana
Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a declarat joi că nu își poate imagina că statele UE ar putea crea o armată separată, pe fondul apelurilor recente pentru o forță europeană de apărare. „Fiecare țară europeană are propria armată, iar armatele a 23 de state fac parte și […] The post Kaja Kallas: Nu îmi pot imagina că țările UE vor crea o armată europeană separată. Dacă creăm structuri paralele, atunci imaginea va deveni neclară appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Ministrul danez de externe se declară „puțin mai optimist” după o discuție cu SUA privind Groenlanda, dar semnalează că disputa nu a fost „rezolvată” # CaleaEuropeana
Discuțiile inițiale dintre Danemarca, SUA și Groenlanda privind soarta insulei arctice „au decurs bine”, dar disputa nu s-a încheiat, a declarat joi ministrul danez de externe, informează Politico Europe. Lars Lokke Rasmussen și ministrul de externe groenlandez Vivian Motzfeldt s-au întâlnit cu vicepreședintele SUA JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio la Washington pe […] The post Ministrul danez de externe se declară „puțin mai optimist” după o discuție cu SUA privind Groenlanda, dar semnalează că disputa nu a fost „rezolvată” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Prima strategie a UE privind vizele va pregăti mai bine blocul pentru creșterea mobilității și consecințele instabilității regionale și ale concurenței geopolitice # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, 29 ianuarie, prima sa strategie a UE privind vizele, care stabilește un cadru pentru o politică în domeniul vizelor mai strategică și care promovează interesele pe termen lung ale UE, permițându-i să fie mai bine pregătită pentru creșterea mobilității, precum și pentru consecințele instabilității regionale și ale concurenței geopolitice. Strategia urmărește să facă […] The post Prima strategie a UE privind vizele va pregăti mai bine blocul pentru creșterea mobilității și consecințele instabilității regionale și ale concurenței geopolitice appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Parlamentul European solicită protejarea artiștilor și industriei muzicale în fața inteligenței artificiale: ”Inovația nu poate veni în detrimentul drepturilor de autor” # CaleaEuropeana
Deputații europeni din Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European propun reguli mai stricte pentru utilizarea conținutului protejat de drepturi de autor de către iteligența artificială generativă, cu scopul de apăra creatorii, artiștii, industria muzicală și culturală europeană, informează un comunicat oficial al Legislativului. În setul de propuneri se numără protecția operelor creative umane, adică […] The post Parlamentul European solicită protejarea artiștilor și industriei muzicale în fața inteligenței artificiale: ”Inovația nu poate veni în detrimentul drepturilor de autor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Ministrul Economiei, la lansarea IMM DIGITAL INDEX: Digitalizarea reală într-o organizaţie înseamnă productivitate, competitivitate şi eficienţă în toate operaţiunile de zi cu zi # CaleaEuropeana
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a participat la evenimentul de lansare a IMM DIGITAL INDEX, studiul realizat de Consiliul Național al IMM-urilor din România, care introduce un instrument național de monitorizare a performanței digitale a întreprinderilor mici și mijlocii, potrivit unui comunicat. În intervenția sa, ministrul Irineu Darău a subliniat importanța unei […] The post Ministrul Economiei, la lansarea IMM DIGITAL INDEX: Digitalizarea reală într-o organizaţie înseamnă productivitate, competitivitate şi eficienţă în toate operaţiunile de zi cu zi appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Europa trebuie să învețe “limbajul politicii de putere”, pledează Friedrich Merz: Vom continua să întindem mâna cooperării către SUA, ca aliați, nu subordonați # CaleaEuropeana
Europa trebuie să găsească o modalitate de a redeveni o forță dominantă pentru a se afirma în noua ordine mondială emergentă, dominată de câțiva jucători puternici, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, într-un discurs de politică externă susținut în Bundestag, Europenii își vor putea pune în aplicare ideile doar „dacă noi înșine învățăm limbajul […] The post Europa trebuie să învețe “limbajul politicii de putere”, pledează Friedrich Merz: Vom continua să întindem mâna cooperării către SUA, ca aliați, nu subordonați appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Ministrul francez de externe atrage atenția asupra „brutalizării lumii” și îndeamnă UE să adopte o poziție unitară în privința Groenlandei și Ucrainei # CaleaEuropeana
Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a avertizat cu privire la „brutalizarea lumii” în politica internațională, subliniind necesitatea menținerii unității UE în contextul schimbărilor dramatice din ordinea mondială, informează The Guardian. Oficialul francez a afirmat că luna ianuarie a fost dominată de „amenințări împotriva unui teritoriu european aflat sub protecția NATO, teritoriul Groenlandei”, îndemnând Comisia […] The post Ministrul francez de externe atrage atenția asupra „brutalizării lumii” și îndeamnă UE să adopte o poziție unitară în privința Groenlandei și Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
12:00
Germania își va consolida protecția infrastructurii esențiale pentru a o face mai rezistentă la atacuri # CaleaEuropeana
Guvernul german intenționează să consolideze protecția infrastructurii esențiale, inclusiv a rețelei naționale de electricitate, pentru a o face mai rezistentă la atacuri, a declarat miercuri cancelarul federal Friedrich Merz, după o reuniune cu partenerii din coaliția guvernamentală, relatează DPA, preluat de Agerpres. Potrivit șefului executivului german, partidele din coaliția aflată la guvernare au discutat atât […] The post Germania își va consolida protecția infrastructurii esențiale pentru a o face mai rezistentă la atacuri appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a fost partener al Galei Excelenței „Împreună protejăm România” – Ediția a VI-a, eveniment dedicat recunoașterii performanței, responsabilității și leadershipului în domenii strategice pentru dezvoltarea și securitatea României. Potrivit unui comunicat al institutului, gala s-a desfășurat luni, 26 ianuarie 2026, marcând cel de-al 33-lea eveniment al […] The post ICI București, partener al Galei Excelenței „Împreună protejăm România” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Comisia Europeană alocă un grant de aproape 104 milioane de euro pentru proiectul Carmen dintre România și Bulgaria ce vizează consolidarea securității energetice a UE # CaleaEuropeana
Comisia Europeană va aloca aproape 650 de milioane de euro sub formă de granturi din Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF) pentru a contribui la finanțarea a 14 proiecte transfrontaliere de infrastructură energetică. „O Uniune Energetică puternică și independentă, care furnizează energie curată și ieftină consumatorilor, trebuie să se bazeze pe o infrastructură energetică integrată și […] The post Comisia Europeană alocă un grant de aproape 104 milioane de euro pentru proiectul Carmen dintre România și Bulgaria ce vizează consolidarea securității energetice a UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Doar o economie europeană puternică poate garanta independența UE, spune von der Leyen: „În fața unei ordini globale tot mai ostile, Europa trebuie să acționeze decisiv și să rămână fidelă valorilor sale” # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat, într-un discurs susținut la Clean, Just and Competitive Summit, că doar o economie europeană puternică poate garanta independența UE, pledând pentru dezvoltarea tehnologiilor verzi în Europa și pentru sprijinirea companiilor europene. „Europa se află într-o luptă pentru viitorul său. Trăim într-o lume tot mai mult modelată […] The post Doar o economie europeană puternică poate garanta independența UE, spune von der Leyen: „În fața unei ordini globale tot mai ostile, Europa trebuie să acționeze decisiv și să rămână fidelă valorilor sale” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Oana Țoiu: România și Irlanda împărtășesc aceleași priorități și principii la nivel european # CaleaEuropeana
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, la primit ieri, 28 ianuarie, pe ministrul de stat pentru afaceri europene și apărare al Irlandei, Thomas Byrne, prilej cu care MAE a reiterat sprijinul pentru agenda președinției irlandeze a Consiliului UE din iulie 2026. Cei doi oficiali au discutat despre pregătirile Irlandei pentru preluarea președinției Consiliului UE în al […] The post Oana Țoiu: România și Irlanda împărtășesc aceleași priorități și principii la nivel european appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Kaja Kallas: UE va include Rusia pe lista neagră privind spălarea banilor și discută garanții europene de securitate pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană va include Rusia pe lista neagră privind spălarea banilor și va discuta ce garanții de securitate concrete pot fi oferite Ucrainei la nivel european, a declarat, miercuri, la Bruxelles, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, avertizând că Moscova nu este serioasă în privința păcii și continuă atacurile asupra civililor și […] The post Kaja Kallas: UE va include Rusia pe lista neagră privind spălarea banilor și discută garanții europene de securitate pentru Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Manfred Weber propune funcția de președinte al UE prin comasarea funcțiilor de președinte al Comisiei Europene și al Consiliului European # CaleaEuropeana
Funcțiile de președinte al Comisiei Europene și de președinte al Consiliului European ar trebui comasate, astfel încât UE să poată vorbi cu o singură voce pe scena mondială, a declarat miercuri Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, informează Politico Europe. Reformarea structurii de conducere a UE în acest mod nu ar necesita modificări ale tratatelor […] The post Manfred Weber propune funcția de președinte al UE prin comasarea funcțiilor de președinte al Comisiei Europene și al Consiliului European appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Franța, se alătură Italiei și Comisiei Europene, trimițând în Ucraina generatoare pentru a ajuta Kievul în criza energetică cu care se confruntă în acest sezon rece, pe fondul atacurilor rusești care au distrus infrastructură critică. „În viitorul apropiat, Ucraina va primi generatoare din Franța. De asemenea, în acest an vor fi livrate suplimentar avioane franceze, […] The post Franța, solidară cu Kievul în criza energetică, va trimite generatoare în Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Statele Unite ar putea participa la noile negocieri dintre Moscova și Kiev, anunță Marco Rubio # CaleaEuropeana
Statele Unite ar putea participa, în această săptămână, la noi negocieri dintre Moscova și Kiev, în condițiile în care controlul asupra teritoriilor din estul Ucrainei rămâne principalul punct de dispută, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio, relatează AFP, potrivit Agerpres. Delegațiile ucraineană și rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, acestea […] The post Statele Unite ar putea participa la noile negocieri dintre Moscova și Kiev, anunță Marco Rubio appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
Keir Starmer, primit de Xi Jinping la Beijing: Marea Britanie revine la masa negocierilor. Un acord privind securitatea frontierelor urmează să fie semnat # CaleaEuropeana
Premierul britanic, Keir Starmer, a fost primit de liderul comunist Xi Jinping la Beijing, cu scopul de a revitaliza dialogul „vital” dintre cele două state. Astfel, prim-ministrul Starmer se așteaptă să încheie un nou acord privind securitatea frontierelor în cadrul primei sale vizite în China din ultimii opt ani. Marea Britanie semnalează că jumătate din […] The post Keir Starmer, primit de Xi Jinping la Beijing: Marea Britanie revine la masa negocierilor. Un acord privind securitatea frontierelor urmează să fie semnat appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
Drapelul României, arborat la OCDE: România a devenit primul stat membru asociat în Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE # CaleaEuropeana
Drapelul României a fost arborat miercuri seară la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, după ce România a devenit primul stat care a obținut statutul de membru asociat în Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE (DAC). Momentul a fost surprins de Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE pentru aderarea la OCDE, într-o […] The post Drapelul României, arborat la OCDE: România a devenit primul stat membru asociat în Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
Cu “ordinea mondială sub amenințare”, Vietnam și UE au ridicat relațiile bilaterale la cel mai înalt nivel. Europa, plasată de Hanoi pe același palier diplomatic cu SUA, China și Rusia # CaleaEuropeana
Vietnam și Uniunea Europeană au ridicat joi relațiile bilaterale la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător, cel mai înalt nivel diplomatic al Vietnamului, în contextul în care ambele părți își recalibrează politicile comerciale pe fondul perturbărilor din finanțele globale generate de presiunea tarifară a Statelor Unite, relatează The Associated Press. Această promovare plasează Uniunea Europeană pe […] The post Cu “ordinea mondială sub amenințare”, Vietnam și UE au ridicat relațiile bilaterale la cel mai înalt nivel. Europa, plasată de Hanoi pe același palier diplomatic cu SUA, China și Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
28 ianuarie 2026
20:10
Germania și România au semnat, la Berlin, un memorandum pentru modernizarea industriei de apărare: O responsabilitate comună privind securitatea Europei # CaleaEuropeana
Germania și România au semnat miercuri, la Berlin, o declarație comună de intenție la nivelul miniștrilor apărării care să permită modernizarea industriei apărării și asumării unei responsabilități comune privind securitatea Europei, au anunțat cancelarul Friedrich Merz și Ilie Bolojan, într-o conferință de presă comună, susținută la Cancelaria federală. Declarația demonstrează că cele două țări își […] The post Germania și România au semnat, la Berlin, un memorandum pentru modernizarea industriei de apărare: O responsabilitate comună privind securitatea Europei appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:10
De la Berlin, Bolojan îi dă dreptate lui Rutte că Europa nu se poate apăra fără SUA: Întărirea securității și a bugetelor apărării în țările din Europa devine o necesitate # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a afirmat miercuri, la Berlin, că secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avut dreptate atunci când a spus că Europa nu se poate apăra fără sprijinul Statelor Unite, subliniind totodată necesitatea întăririi securității europene printr-un rol mai activ al statelor membre în bugetele pentru apărare. Declarațiile au fost făcute în cadrul […] The post De la Berlin, Bolojan îi dă dreptate lui Rutte că Europa nu se poate apăra fără SUA: Întărirea securității și a bugetelor apărării în țările din Europa devine o necesitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:10
Aderarea României la zona euro – o temă majoră la alegerile din 2028, afirmă Bolojan: Forțele politice ar putea ajunge la un consens similar aderării la UE sau NATO # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Berlin, că aderarea României la zona euro ar putea deveni o temă majoră de dezbatere politică la alegerile parlamentare din 2028, în condițiile în care forțele politice ar putea ajunge la un consens similar celui realizat în momentul aderării la Uniunea Europeană sau la NATO. La o conferință […] The post Aderarea României la zona euro – o temă majoră la alegerile din 2028, afirmă Bolojan: Forțele politice ar putea ajunge la un consens similar aderării la UE sau NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:00
Bolojan, alături de Merz la Berlin: Parteneriatul România-Germania ne permite să fim mai eficienți în fața competiției globale. Energia, industria și apărarea – marile priorități pentru competitivitate # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România și Germania își consolidează parteneriatul într-un context european marcat de incertitudini economice, competiție globală tot mai dură și de războiul din Ucraina, subliniind că aceste evoluții „ne obligă să fim mai eficienți în deciziile noastre”, referindu-se la relația bilaterală, cooperarea în cadrul UE pentru întărirea competitivității și apărării […] The post Bolojan, alături de Merz la Berlin: Parteneriatul România-Germania ne permite să fim mai eficienți în fața competiției globale. Energia, industria și apărarea – marile priorități pentru competitivitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Macron subliniază că disputa privind Groenlanda este „un semnal strategic de trezire pentru întreaga Europă”. Premierul Danemarcei cere reducerea dependenței de SUA în materie de apărare # CaleaEuropeana
Președintele Franței Emmanuel Macron a declarat miercuri că disputa recentă cu Statele Unite privind Groenlanda reprezintă „un semnal strategic de trezire pentru întreaga Europă”, subliniind necesitatea consolidării suveranității europene și a rolului UE în securitatea Arcticii, informează France24. Declarațiile au fost făcute la Paris, alături de premierul Danemarcei Mette Frederiksen și de premierul Groenlandei Jens-Frederik […] The post Macron subliniază că disputa privind Groenlanda este „un semnal strategic de trezire pentru întreaga Europă”. Premierul Danemarcei cere reducerea dependenței de SUA în materie de apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
Premierul Danemarcei semnalează: „Într-o lume în care totul evoluează rapid, avem nevoie de parteneri de încredere”. Europenii nu trebuie să uite că Beijingul sprijină Rusia în războiul din Ucraina # CaleaEuropeana
Europenii, care sunt în căutarea consolidării legăturilor cu alte puteri ca urmare a răcirii relațiilor cu Statele Unite, nu trebuie să piardă din vedere că statul chineza sprijină Rusia în invazia Moscovei În Ucraina, a semnalat miercuri premierul danez Mette Frederiksen, conform AFP, citat de Agerpres. „În această lume, în care totul evoluează rapid, avem […] The post Premierul Danemarcei semnalează: „Într-o lume în care totul evoluează rapid, avem nevoie de parteneri de încredere”. Europenii nu trebuie să uite că Beijingul sprijină Rusia în războiul din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:00
ICI București, prezent la lansarea IMM DIGITAL INDEX: Digitalizarea IMM-urilor începe cu colaborarea între instituțiile publice, mediul de afaceri și cel academic # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat marți, 27 ianuarie 2026, la evenimentul oficial de lansare a IMM DIGITAL INDEX, primul instrument național de monitorizare a performanței digitale a întreprinderilor mici și mijlocii din România, realizat de Consiliul Național al IMM-urilor din România (CNIPMMR), informează un comunicat al ICI București. Evenimentul […] The post ICI București, prezent la lansarea IMM DIGITAL INDEX: Digitalizarea IMM-urilor începe cu colaborarea între instituțiile publice, mediul de afaceri și cel academic appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.