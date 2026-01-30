Vulpescu, BVB: Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată; 286.000 de investitori activi la BVB, de peste cinci ori mai mare decât în 2019
Financial Intelligence, 30 ianuarie 2026 12:20
Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată, a declarat vineri directorul general al […] The post <b>Vulpescu, BVB:</b> Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată; 286.000 de investitori activi la BVB, de peste cinci ori mai mare decât în 2019 appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
12:50
Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie # Financial Intelligence
Kremlinul a confirmat vineri că preşedintele american Donald Trump i-a cerut liderului rus Vladimir Putin să suspende atacurile […] The post Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Guvern: Proiect de lege privind majorarea capitalului României la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat vineri, printr-un proiect de lege, majorarea capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi […] The post Guvern: Proiect de lege privind majorarea capitalului României la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre appeared first on Financial Intelligence.
Acum 10 minute
12:40
INSCOP Research: Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere; Guvernul și Parlamentul – pe ultimele locuri # Financial Intelligence
Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere, Guvernul și Parlamentul fiind pe […] The post INSCOP Research: Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere; Guvernul și Parlamentul – pe ultimele locuri appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Un mare incendiu al unei rafinării din Turcia afectează puternic o piață de rafinare deja tensionată # Financial Intelligence
Piețele petroliere au fost zguduite săptămâna aceasta după ce o explozie și un incendiu au distrus o parte […] The post Un mare incendiu al unei rafinării din Turcia afectează puternic o piață de rafinare deja tensionată appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
12:30
Articol generat cu AI Nota Redacției: Din ce în ce mai mulți oameni din jurul nostru s-au săturat […] The post Îmi doresc un partid al bunului-simț în România appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Vulpescu, BVB: Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată; 286.000 de investitori activi la BVB, de peste cinci ori mai mare decât în 2019 # Financial Intelligence
Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată, a declarat vineri directorul general al […] The post Vulpescu, BVB: Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată; 286.000 de investitori activi la BVB, de peste cinci ori mai mare decât în 2019 appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
12:00
Claudiu Năsui propune taxare inversă generalizată la TVA şi listarea la bursă a companiilor de stat # Financial Intelligence
Deputatul USR Claudiu Năsui propune cinci măsuri care ar da “o gură de oxigen” economiei, printre care taxarea […] The post Claudiu Năsui propune taxare inversă generalizată la TVA şi listarea la bursă a companiilor de stat appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
11:50
TPA România: Schimbările aplicabile din 1 februarie privind concediile medicale complică procesul de salarizare și relația angajat-angajator # Financial Intelligence
Noile reguli privind concediile medicale, aplicabile de la 1 februarie, cresc semnificativ activitățile administrative pentru companii, deși obiectivul […] The post TPA România: Schimbările aplicabile din 1 februarie privind concediile medicale complică procesul de salarizare și relația angajat-angajator appeared first on Financial Intelligence.
11:50
De la covorul negru la business-ul de primă doamnă Washingtonul a avut parte joi seara de o premieră […] The post În culisele premierei documentarului nedocumentar al Melaniei Trump – CNN appeared first on Financial Intelligence.
11:40
ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Acordul comercial semnat de UE și India, pas major către „independența europeană”. Ce înseamnă pentru companii? # Financial Intelligence
Uniunea Europeană și India anunță că au ajuns la un acord comercial cuprinzător, iar momentul nu este deloc […] The post ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Acordul comercial semnat de UE și India, pas major către „independența europeană”. Ce înseamnă pentru companii? appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
10:30
Numărul investitorilor la BVB a urcat la 285.582, la finalul anului trecut, cu 26% mai mulți față de 2024 # Financial Intelligence
Numărul investitorilor la Bursa de Valori București (BVB) a urcat la 285.582, la finalul anului trecut, cu 26% […] The post Numărul investitorilor la BVB a urcat la 285.582, la finalul anului trecut, cu 26% mai mulți față de 2024 appeared first on Financial Intelligence.
10:20
35 de emitenți de la BVB au luat note de 10, la evaluarea VEKTOR by ARIR 2025, care evaluează comunicarea cu investitorii; media companiilor din categoria Premium este de 7,6 # Financial Intelligence
25 companii listate în Piața Principală a Bursei de Valori București au obținut punctaj maxim la evaluarea VEKTOR […] The post 35 de emitenți de la BVB au luat note de 10, la evaluarea VEKTOR by ARIR 2025, care evaluează comunicarea cu investitorii; media companiilor din categoria Premium este de 7,6 appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Adrian Voican (ANAT): „Riscăm un 2026 extrem de greu, fără pârghii de atragere a turiștilor români sau străini” # Financial Intelligence
Analiza indicatorilor privind voucherele de vacanță din ultimii doi ani indică o contracție fără precedent a celui mai […] The post Adrian Voican (ANAT): „Riscăm un 2026 extrem de greu, fără pârghii de atragere a turiștilor români sau străini” appeared first on Financial Intelligence.
09:50
AAF: Mecanismul de colectare a impozitului pe piața de capital, prin reținere la sursă, mai important decât creșterea cotelor de taxare # Financial Intelligence
Menținerea mecanismului de colectare a impozitului pe câștigul de capital, prin reținere la sursă, este mai important decât […] The post AAF: Mecanismul de colectare a impozitului pe piața de capital, prin reținere la sursă, mai important decât creșterea cotelor de taxare appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Chisăliţă, AEI: Preţul carburanţilor ar putea creşte, în România, cu până la 4,5 lei/litru, cu motorina în prima linie # Financial Intelligence
Preţul carburanţilor ar putea creşte în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcţie […] The post Chisăliţă, AEI: Preţul carburanţilor ar putea creşte, în România, cu până la 4,5 lei/litru, cu motorina în prima linie appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Rusia atacă Ucraina cu o rachetă şi 111 drone după armistiţiul energetic anunţat de Trump # Financial Intelligence
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă […] The post Rusia atacă Ucraina cu o rachetă şi 111 drone după armistiţiul energetic anunţat de Trump appeared first on Financial Intelligence.
09:30
AAF: Dacă vrem să distribuim fondurile locale de investiții și în regiune, este nevoie de implementarea conturilor globale # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară este deschisă în continuare pentru implementarea conturilor globale pentru distribuția fondurilor deschise de investiții, […] The post AAF: Dacă vrem să distribuim fondurile locale de investiții și în regiune, este nevoie de implementarea conturilor globale appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Interviu Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în România: „Cooperarea România – India evoluează pe șase piloni cheie și complementari: lanțuri de aprovizionare, produse farmaceutice, energie, educație, tehnologie digitală și apărare” # Financial Intelligence
“Semnarea Acordului de liber schimb India-UE la 27 ianuarie 2026 adaugă o dimensiune nouă și pozitivă relațiilor dintre […] The post Interviu Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în România: „Cooperarea România – India evoluează pe șase piloni cheie și complementari: lanțuri de aprovizionare, produse farmaceutice, energie, educație, tehnologie digitală și apărare” appeared first on Financial Intelligence.
09:00
SUA: „Colonul meu a explodat literalmente” – Mii de persoane dau în judecată pentru efectele secundare ale medicamentelor GLP-1 pentru slăbit # Financial Intelligence
Un val crescând de procese contestă avertismentele de siguranță care însoțesc medicamentele de succes pentru slăbit, care au […] The post SUA: „Colonul meu a explodat literalmente” – Mii de persoane dau în judecată pentru efectele secundare ale medicamentelor GLP-1 pentru slăbit appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
08:50
Donald Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria SUA, pentru cel puțin 10 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Donald Trump și familia sa au dat în judecată IRS (nn. Serviciul de Venituri Interne al SUA, Fiscul) […] The post Donald Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria SUA, pentru cel puțin 10 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Earthlings Gourmet a preluat două companii de pe piața produselor vegane din România și va integra brandurile NoMoMoo, Vacaju și Loreluna # Financial Intelligence
Piața produselor vegane din România intră într-o nouă etapă de maturizare, marcată de consolidarea a trei branduri locale […] The post Earthlings Gourmet a preluat două companii de pe piața produselor vegane din România și va integra brandurile NoMoMoo, Vacaju și Loreluna appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Decizie așteptată la Curtea de Apel București în cazul cererii de suspendare din funcție a doi judecători de la CCR # Financial Intelligence
Curtea de Apel București are programată, pentru vineri, pronunțarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR […] The post Decizie așteptată la Curtea de Apel București în cazul cererii de suspendare din funcție a doi judecători de la CCR appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Profitul net al Raiffeisen Bank România a crescut cu 4%, în 2025, la 1,75 miliarde lei # Financial Intelligence
Profitul net al Raiffeisen Bank România a crescut cu 4%, în 2025, la 1,75 miliarde lei, potrivit unui […] The post Profitul net al Raiffeisen Bank România a crescut cu 4%, în 2025, la 1,75 miliarde lei appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Agroserv Măriuța listează cea de-a două emisiune de obligațiuni, de 3 milioane de euro, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei # Financial Intelligence
Agroserv Măriuța, companie românească listată pe piață AeRO a Bursei de Valori București (BVB: MILK), care activează în […] The post Agroserv Măriuța listează cea de-a două emisiune de obligațiuni, de 3 milioane de euro, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
06:40
Directorul general al Bursei din Indonezia demisionează după o cădere a pieței de 80 de miliarde de dolari # Financial Intelligence
Directorul Bursei de Valori din Indonezia a demisionat vineri, după ce furnizorul de indici MSCI a semnalat o […] The post Directorul general al Bursei din Indonezia demisionează după o cădere a pieței de 80 de miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Trump spune că SUA vor retrage certificarea avioanelor Bombardier canadiene # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite vor retrage certificarea aeronavelor Bombardier canadiene, precum şi […] The post Trump spune că SUA vor retrage certificarea avioanelor Bombardier canadiene appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Microsoft a pierdut 357 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră, pe fondul celei mai mari scăderi a acțiunilor din 2020 # Financial Intelligence
Frenezia vânzărilor în jurul Microsoft a redus cu 357 de miliarde de dolari capitalizarea bursieră a companiei de […] The post Microsoft a pierdut 357 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră, pe fondul celei mai mari scăderi a acțiunilor din 2020 appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Trump consideră “foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a se apropia de China # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a apreciat joi drept “foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a-şi consolida legăturile cu […] The post Trump consideră “foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a se apropia de China appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Propunerea americană pentru Groenlanda include noi baze, un Dom de Aur şi extinderea libertăţii operaţionale a SUA # Financial Intelligence
Emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele cheie ale unei propuneri a SUA către Danemarca […] The post Propunerea americană pentru Groenlanda include noi baze, un Dom de Aur şi extinderea libertăţii operaţionale a SUA appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Comisia Europeană a demis un înalt funcţionar investigat pentru plata de către Qatar a numeroase călătorii # Financial Intelligence
Comisia Europeană (CE) a demis un înalt funcţionar pentru încălcarea normelor sale privind conflictele de interese şi transparenţa, […] The post Comisia Europeană a demis un înalt funcţionar investigat pentru plata de către Qatar a numeroase călătorii appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Trump spune că va anunța vineri dimineață înlocuitorul lui Powell în funcția de președinte al Fed # Financial Intelligence
Vorbind la premiera filmului „Melania”, președintele Trump a spus că odiseea de cinci luni pentru găsirea succesorului actualului […] The post Trump spune că va anunța vineri dimineață înlocuitorul lui Powell în funcția de președinte al Fed appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:30
Acțiunile din sectorul software au intrat pe o piață de scădere, pe fondul temerilor că AI va destabiliza industria, iar ServiceNow a înregistrat un declin de 12% # Financial Intelligence
Acțiunile companiilor de software au înregistrat joi o scădere și mai accentuată în contextul vânzărilor intense din acest […] The post Acțiunile din sectorul software au intrat pe o piață de scădere, pe fondul temerilor că AI va destabiliza industria, iar ServiceNow a înregistrat un declin de 12% appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Președintele, privind șefii serviciilor: Prieteni din politică au făcut ca numele lor să apară și șansele să scadă # Financial Intelligence
Prieteni ‘din politică’ ai celor care ar putea fi propuși ca șefi la SRI și SIE au făcut […] The post Președintele, privind șefii serviciilor: Prieteni din politică au făcut ca numele lor să apară și șansele să scadă appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Nicuşor Dan: Există o stare de tensiune în societate, multe nemulţumiri care s-au acumulat # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că există o stare de tensiune în societatea românească, există multe nemulţumiri […] The post Nicuşor Dan: Există o stare de tensiune în societate, multe nemulţumiri care s-au acumulat appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Vlad Soare, ONJN: Am înaintat Ministerului Finanțelor o propunere de modificare a cadrului normativ privind autoexcluderea; Se elimină toate carențele legislative existente și se oferă o protecție reală persoanelor vulnerabile # Financial Intelligence
Am înaintat Ministerului Finanțelor, autoritatea în subordinea căreia se află ONJN, o propunere de modificare, prin OUG, a […] The post Vlad Soare, ONJN: Am înaintat Ministerului Finanțelor o propunere de modificare a cadrului normativ privind autoexcluderea; Se elimină toate carențele legislative existente și se oferă o protecție reală persoanelor vulnerabile appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Nicuşor Dan: Un guvern minoritar, puţin probabil; coaliția funcționează, chiar dacă „cu opinteli” # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la „Jurnalul de Seară” difuzată de Digi24, că funcționează coaliția, chiar dacă […] The post Nicuşor Dan: Un guvern minoritar, puţin probabil; coaliția funcționează, chiar dacă „cu opinteli” appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Un bancher din Ucraina, cu cetățenie română, a murit în Italia, după ce a căzut în mod suspect de la etaj # Financial Intelligence
Alexander Adarich (54 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina a căzut de la etajul […] The post Un bancher din Ucraina, cu cetățenie română, a murit în Italia, după ce a căzut în mod suspect de la etaj appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Donald Trump susţine că Vladimir Putin i-a promis să nu lovească Kievul “timp de o săptămână” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că i-a cerut “personal” lui Vladimir Putin să oprească loviturile asupra […] The post Donald Trump susţine că Vladimir Putin i-a promis să nu lovească Kievul “timp de o săptămână” appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, coordonată de Bank of America, în vizită la Palatul Victoria; Bolojan: “Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Blojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de […] The post Delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, coordonată de Bank of America, în vizită la Palatul Victoria; Bolojan: “Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere” appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Cel mai mare fond suveran de investiții din lume a generat 247 de miliarde de dolari în 2025, pe fondul creșterii sectorului tehnologic și celui bancar # Financial Intelligence
Fondul suveran de investiții din Norvegia, în valoare de 2 trilioane de dolari, a generat 247 de miliarde […] The post Cel mai mare fond suveran de investiții din lume a generat 247 de miliarde de dolari în 2025, pe fondul creșterii sectorului tehnologic și celui bancar appeared first on Financial Intelligence.
19:40
În faţa presiunilor internaţionale, Iranul promite o “ripostă zdrobitoare” (sinteză) # Financial Intelligence
În faţa ameninţărilor cu o intervenţie militară americană şi a sancţiunilor adoptate joi de Uniunea Europeană, Iranul – […] The post În faţa presiunilor internaţionale, Iranul promite o “ripostă zdrobitoare” (sinteză) appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Purcari Wineries anunță depunerea unei oferte indicative privind potențiala achiziție a SERVE Ceptura SRL # Financial Intelligence
Purcari Wineries Public Company Limited a depus o oferta formală indicativă privind potențiala achiziție a 100% din SERVE […] The post Purcari Wineries anunță depunerea unei oferte indicative privind potențiala achiziție a SERVE Ceptura SRL appeared first on Financial Intelligence.
19:00
WGC: Cererea globală de aur a atins un nivel record de peste 5.000 de tone în 2025 # Financial Intelligence
Cererea de aur a atins un nivel record anul trecut, deoarece îngrijorările legate de instabilitate şi schimburile comerciale […] The post WGC: Cererea globală de aur a atins un nivel record de peste 5.000 de tone în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Iran: Gardienii Revoluţiei anunţă exerciţii cu foc real în Strâmtoarea Ormuz # Financial Intelligence
Forţele navale ale Gardienilor Revoluţiei din Iran vor desfăşura săptămâna viitoare exerciţii cu foc real în Strâmtoarea Ormuz, […] The post Iran: Gardienii Revoluţiei anunţă exerciţii cu foc real în Strâmtoarea Ormuz appeared first on Financial Intelligence.
18:50
IMM România solicită introducerea obligaţiei de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minimum 5 salariaţi # Financial Intelligence
IMM România solicită introducerea obligaţiei de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minimum cinci salariaţi […] The post IMM România solicită introducerea obligaţiei de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minimum 5 salariaţi appeared first on Financial Intelligence.
18:40
IPO-ul Electro-Alfa International începe pe 2 februarie, la prețul de 8,35 — 8,85 lei/acțiune # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat prospectul de oferta publică primară inițială de vânzare de acțiuni emise de […] The post IPO-ul Electro-Alfa International începe pe 2 februarie, la prețul de 8,35 — 8,85 lei/acțiune appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Computerele cuantice ar putea sparge criptarea care protejează criptomonedele # Financial Intelligence
Computerele cuantice ar putea sparge criptarea care protejează criptomonedele, permițând hackerilor să golească portofelele, să submineze încrederea în […] The post Computerele cuantice ar putea sparge criptarea care protejează criptomonedele appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Virgil Popescu: Peste 100 milioane de EURO pentru un proiect de rețele inteligente între România și Bulgaria # Financial Intelligence
Europarlamentarul Virgil Popescu anunță peste 100 milioane de EURO pentru un proiect de rețele inteligente între România și […] The post Virgil Popescu: Peste 100 milioane de EURO pentru un proiect de rețele inteligente între România și Bulgaria appeared first on Financial Intelligence.
16:40
DNSC: Un nou val de tentative de fraudă – pagini false care imită identitatea unor entități media și promovează platforme fictive de investiții # Financial Intelligence
În prezent, circulă online un nou val de tentative de fraudă: pagini false care imită identitatea unor entități […] The post DNSC: Un nou val de tentative de fraudă – pagini false care imită identitatea unor entități media și promovează platforme fictive de investiții appeared first on Financial Intelligence.
16:20
RoPower Nuclear este de acum singurul membru din România al Societății Nucleare Americane # Financial Intelligence
RoPower Nuclear, compania care dezvoltă proiectul SMR de la Doicești este prima instituție și singura din România care […] The post RoPower Nuclear este de acum singurul membru din România al Societății Nucleare Americane appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.