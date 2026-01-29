Nicuşor Dan: Există o stare de tensiune în societate, multe nemulţumiri care s-au acumulat
Financial Intelligence, 29 ianuarie 2026 22:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că există o stare de tensiune în societatea românească, există multe nemulţumiri […] The post <b>Nicuşor Dan:</b> Există o stare de tensiune în societate, multe nemulţumiri care s-au acumulat appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 15 minute
22:30
Acțiunile din sectorul software au intrat pe o piață de scădere, pe fondul temerilor că AI va destabiliza industria, iar ServiceNow a înregistrat un declin de 12% # Financial Intelligence
Acțiunile companiilor de software au înregistrat joi o scădere și mai accentuată în contextul vânzărilor intense din acest […] The post Acțiunile din sectorul software au intrat pe o piață de scădere, pe fondul temerilor că AI va destabiliza industria, iar ServiceNow a înregistrat un declin de 12% appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
22:20
Președintele, privind șefii serviciilor: Prieteni din politică au făcut ca numele lor să apară și șansele să scadă # Financial Intelligence
Prieteni ‘din politică’ ai celor care ar putea fi propuși ca șefi la SRI și SIE au făcut […] The post Președintele, privind șefii serviciilor: Prieteni din politică au făcut ca numele lor să apară și șansele să scadă appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Nicuşor Dan: Există o stare de tensiune în societate, multe nemulţumiri care s-au acumulat # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că există o stare de tensiune în societatea românească, există multe nemulţumiri […] The post Nicuşor Dan: Există o stare de tensiune în societate, multe nemulţumiri care s-au acumulat appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
22:10
Vlad Soare, ONJN: Am înaintat Ministerului Finanțelor o propunere de modificare a cadrului normativ privind autoexcluderea; Se elimină toate carențele legislative existente și se oferă o protecție reală persoanelor vulnerabile # Financial Intelligence
Am înaintat Ministerului Finanțelor, autoritatea în subordinea căreia se află ONJN, o propunere de modificare, prin OUG, a […] The post Vlad Soare, ONJN: Am înaintat Ministerului Finanțelor o propunere de modificare a cadrului normativ privind autoexcluderea; Se elimină toate carențele legislative existente și se oferă o protecție reală persoanelor vulnerabile appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Nicuşor Dan: Un guvern minoritar, puţin probabil; coaliția funcționează, chiar dacă „cu opinteli” # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi la „Jurnalul de Seară” difuzată de Digi24, că funcționează coaliția, chiar dacă […] The post Nicuşor Dan: Un guvern minoritar, puţin probabil; coaliția funcționează, chiar dacă „cu opinteli” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
21:40
Un bancher din Ucraina, cu cetățenie română, a murit în Italia, după ce a căzut în mod suspect de la etaj # Financial Intelligence
Alexander Adarich (54 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina a căzut de la etajul […] The post Un bancher din Ucraina, cu cetățenie română, a murit în Italia, după ce a căzut în mod suspect de la etaj appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
20:10
Donald Trump susţine că Vladimir Putin i-a promis să nu lovească Kievul “timp de o săptămână” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că i-a cerut “personal” lui Vladimir Putin să oprească loviturile asupra […] The post Donald Trump susţine că Vladimir Putin i-a promis să nu lovească Kievul “timp de o săptămână” appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, coordonată de Bank of America, în vizită la Palatul Victoria; Bolojan: “Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere” # Financial Intelligence
Premierul Ilie Blojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de […] The post Delegație de investitori, reprezentanți ai 13 fonduri de investiții internaționale, coordonată de Bank of America, în vizită la Palatul Victoria; Bolojan: “Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înțelegere” appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Cel mai mare fond suveran de investiții din lume a generat 247 de miliarde de dolari în 2025, pe fondul creșterii sectorului tehnologic și celui bancar # Financial Intelligence
Fondul suveran de investiții din Norvegia, în valoare de 2 trilioane de dolari, a generat 247 de miliarde […] The post Cel mai mare fond suveran de investiții din lume a generat 247 de miliarde de dolari în 2025, pe fondul creșterii sectorului tehnologic și celui bancar appeared first on Financial Intelligence.
19:40
În faţa presiunilor internaţionale, Iranul promite o “ripostă zdrobitoare” (sinteză) # Financial Intelligence
În faţa ameninţărilor cu o intervenţie militară americană şi a sancţiunilor adoptate joi de Uniunea Europeană, Iranul – […] The post În faţa presiunilor internaţionale, Iranul promite o “ripostă zdrobitoare” (sinteză) appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Purcari Wineries anunță depunerea unei oferte indicative privind potențiala achiziție a SERVE Ceptura SRL # Financial Intelligence
Purcari Wineries Public Company Limited a depus o oferta formală indicativă privind potențiala achiziție a 100% din SERVE […] The post Purcari Wineries anunță depunerea unei oferte indicative privind potențiala achiziție a SERVE Ceptura SRL appeared first on Financial Intelligence.
19:00
WGC: Cererea globală de aur a atins un nivel record de peste 5.000 de tone în 2025 # Financial Intelligence
Cererea de aur a atins un nivel record anul trecut, deoarece îngrijorările legate de instabilitate şi schimburile comerciale […] The post WGC: Cererea globală de aur a atins un nivel record de peste 5.000 de tone în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Iran: Gardienii Revoluţiei anunţă exerciţii cu foc real în Strâmtoarea Ormuz # Financial Intelligence
Forţele navale ale Gardienilor Revoluţiei din Iran vor desfăşura săptămâna viitoare exerciţii cu foc real în Strâmtoarea Ormuz, […] The post Iran: Gardienii Revoluţiei anunţă exerciţii cu foc real în Strâmtoarea Ormuz appeared first on Financial Intelligence.
18:50
IMM România solicită introducerea obligaţiei de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minimum 5 salariaţi # Financial Intelligence
IMM România solicită introducerea obligaţiei de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minimum cinci salariaţi […] The post IMM România solicită introducerea obligaţiei de înregistrare a punctelor de lucru doar pentru cele cu minimum 5 salariaţi appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
18:40
IPO-ul Electro-Alfa International începe pe 2 februarie, la prețul de 8,35 — 8,85 lei/acțiune # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat prospectul de oferta publică primară inițială de vânzare de acțiuni emise de […] The post IPO-ul Electro-Alfa International începe pe 2 februarie, la prețul de 8,35 — 8,85 lei/acțiune appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Computerele cuantice ar putea sparge criptarea care protejează criptomonedele # Financial Intelligence
Computerele cuantice ar putea sparge criptarea care protejează criptomonedele, permițând hackerilor să golească portofelele, să submineze încrederea în […] The post Computerele cuantice ar putea sparge criptarea care protejează criptomonedele appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Virgil Popescu: Peste 100 milioane de EURO pentru un proiect de rețele inteligente între România și Bulgaria # Financial Intelligence
Europarlamentarul Virgil Popescu anunță peste 100 milioane de EURO pentru un proiect de rețele inteligente între România și […] The post Virgil Popescu: Peste 100 milioane de EURO pentru un proiect de rețele inteligente între România și Bulgaria appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
16:40
DNSC: Un nou val de tentative de fraudă – pagini false care imită identitatea unor entități media și promovează platforme fictive de investiții # Financial Intelligence
În prezent, circulă online un nou val de tentative de fraudă: pagini false care imită identitatea unor entități […] The post DNSC: Un nou val de tentative de fraudă – pagini false care imită identitatea unor entități media și promovează platforme fictive de investiții appeared first on Financial Intelligence.
16:20
RoPower Nuclear este de acum singurul membru din România al Societății Nucleare Americane # Financial Intelligence
RoPower Nuclear, compania care dezvoltă proiectul SMR de la Doicești este prima instituție și singura din România care […] The post RoPower Nuclear este de acum singurul membru din România al Societății Nucleare Americane appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Inflaţia penalizează economisirea pasivă; refinanţarea şi investiţiile imobiliare devin instrumente esenţiale de protejare a capitalului (analiză) # Financial Intelligence
Banii ţinuţi cash, în conturi sau “la saltea” pierd valoare de la o lună la alta, în timp […] The post Inflaţia penalizează economisirea pasivă; refinanţarea şi investiţiile imobiliare devin instrumente esenţiale de protejare a capitalului (analiză) appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Ciucu, supărat că mai multe proiecte pentru București au picat în Consiliul General, inclusiv desființarea unor instituții și majorarea biletului STB # Financial Intelligence
Ciprian Ciucu, primarul municipiului București, este supărat pentru că mai multe proiecte pentru București au fost picate în […] The post Ciucu, supărat că mai multe proiecte pentru București au picat în Consiliul General, inclusiv desființarea unor instituții și majorarea biletului STB appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Acțiunea salariaților de suspendare a reorganizării ANRE, respinsă de instanță; George Niculescu: “Curtea de Apel certifică faptul că reorganizarea instituției, în scopul eficientizării activității, a fost făcută în litera și spiritul Legii 145” # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a respins, azi, cererea celor peste 100 de salariați ANRE de suspendare a reorganizării […] The post Acțiunea salariaților de suspendare a reorganizării ANRE, respinsă de instanță; George Niculescu: “Curtea de Apel certifică faptul că reorganizarea instituției, în scopul eficientizării activității, a fost făcută în litera și spiritul Legii 145” appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Miniştrii de externe din UE au adoptat noi sancţiuni contra Iranului, au anunţat diplomaţi europeni # Financial Intelligence
Miniştrii de externe din Uniunea Europeană, reuniţi în Consiliul Afaceri Externe (CAE), au adoptat joi, la Bruxelles, noi […] The post Miniştrii de externe din UE au adoptat noi sancţiuni contra Iranului, au anunţat diplomaţi europeni appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Păgubiții din dosarul Harinvest, de acum 12 ani, au recuperat 30-40% din sume; Nouă dintre foștii clienți au murit între timp, iar faptele penale s-au prescris (fost client) # Financial Intelligence
Păgubiții din dosarul de furt de acțiuni de la casa de brokeraj Harinvest, de acum 12 ani, au […] The post Păgubiții din dosarul Harinvest, de acum 12 ani, au recuperat 30-40% din sume; Nouă dintre foștii clienți au murit între timp, iar faptele penale s-au prescris (fost client) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
13:40
Cosmin Marinescu, Viceguvernatorul BNR, a primit premiul pentru proiectul Economic@BNR, dar și pentru acțiunile de promovare a educației financiare # Financial Intelligence
Cosmin Marinescu, Viceguvernatorul BNR, a primit, în debutul Galei „Împreună protejăm România”, premiul pentru proiectul Economic@BNR, dar și pentru […] The post Cosmin Marinescu, Viceguvernatorul BNR, a primit premiul pentru proiectul Economic@BNR, dar și pentru acțiunile de promovare a educației financiare appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Melania Trump a sunat clopoțelul de deschidere al NYSE, plasând promovarea documentarului său în centrul lumii afacerilor # Financial Intelligence
Prima doamnă Melania Trump a sunat clopoțelul de deschidere la Bursa de Valori din New York miercuri dimineață, […] The post Melania Trump a sunat clopoțelul de deschidere al NYSE, plasând promovarea documentarului său în centrul lumii afacerilor appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Grand Chess Tour 2026 anunță linia de start și un fond de premiere de 2 milioane de dolari; Etapa din România are loc între 12 și 24 mai # Financial Intelligence
În al unsprezecelea an de existență, Grand Chess Tour (GCT), fondat de Garry Kasparov, revine anul acesta cu […] The post Grand Chess Tour 2026 anunță linia de start și un fond de premiere de 2 milioane de dolari; Etapa din România are loc între 12 și 24 mai appeared first on Financial Intelligence.
13:00
EVOLUȚIA LOCULUI ȘI ROLULUI SERVICIILOR DE INFORMAȚII LA MIJLOCUL SECOLULUI XXI (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
* “Valoarea intelligence-ului constă în a permite decizii mai bune, reducând necunoașterea decidenților cu privire la ceea ce […] The post EVOLUȚIA LOCULUI ȘI ROLULUI SERVICIILOR DE INFORMAȚII LA MIJLOCUL SECOLULUI XXI (opinie Corneliu PIVARIU) appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Vulpescu, BVB: „Interesul ridicat pentru Fidelis, cu precădere pentru emisiunea în euro cu scadență la 10 ani, arată încrederea investitorilor în evoluția pe termen lung a României” # Financial Intelligence
Următoarea ofertă de vânzare de titluri de stat Fidelis este estimată să înceapă în prima decadă a lunii […] The post Vulpescu, BVB: „Interesul ridicat pentru Fidelis, cu precădere pentru emisiunea în euro cu scadență la 10 ani, arată încrederea investitorilor în evoluția pe termen lung a României” appeared first on Financial Intelligence.
12:30
ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE DE ACTIUNI ALIMENTARA S.A. Numele si sediul Societatii Vizate ALIMENTARA S.A., societate […] The post Oferta publica de cumparare actiuni Alimentara S.A. appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Cybersecurity, AI și protecția datelor în 2026: Leadershipul devine avantaj competitiv și strategic # Financial Intelligence
Autor: Cristiana Deca, expert cybersecurity& GDPR, CEO&cofondator Decalex Tot ceea ce s-a întâmplat în viața reală a companiilor […] The post Cybersecurity, AI și protecția datelor în 2026: Leadershipul devine avantaj competitiv și strategic appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Ministerul Finanţelor intenţionează să scadă volumul emisiunilor de euroobligaţiuni; MFP nu a renunțat la planurile privind obligațiuni verzi și samurai (Ștefan Nanu) # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor intenţionează să scadă volumul emisiunilor de euroobligaţiuni, profitând de finanţările externe din Planul Naţional de Redresare […] The post Ministerul Finanţelor intenţionează să scadă volumul emisiunilor de euroobligaţiuni; MFP nu a renunțat la planurile privind obligațiuni verzi și samurai (Ștefan Nanu) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie, a fost reţinută # Financial Intelligence
Avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea […] The post Avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie, a fost reţinută appeared first on Financial Intelligence.
10:30
UE se uită spre Qatar şi Canada pentru a-şi reduce dependenţa de gazele lichefiate americane # Financial Intelligence
Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a declarat miercuri că blocul comunitar este din ce în ce mai […] The post UE se uită spre Qatar şi Canada pentru a-şi reduce dependenţa de gazele lichefiate americane appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Bursa de Valori București a înregistrat în ultimele luni una dintre cele mai bune evoluții din regiune; Investimental: Cum modifică aprecierea acțiunilor strategiile investitorilor orientați spre dividende # Financial Intelligence
Bursa de Valori București a înregistrat în ultimele luni una dintre cele mai bune evoluții din regiune, indicele […] The post Bursa de Valori București a înregistrat în ultimele luni una dintre cele mai bune evoluții din regiune; Investimental: Cum modifică aprecierea acțiunilor strategiile investitorilor orientați spre dividende appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Titlurile de stat FIDELIS intră astăzi la tranzacționare pe Bursă: peste 1,87 miliarde lei atrase în prima ediție din 2026 (MFP) # Financial Intelligence
Ministerul Finanțelor listează astăzi, 29 ianuarie, la Bursa de Valori București, prima ediție din 2026 a titlurilor de […] The post Titlurile de stat FIDELIS intră astăzi la tranzacționare pe Bursă: peste 1,87 miliarde lei atrase în prima ediție din 2026 (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
09:20
Lukoil şi-a vândut activele internaţionale către fondul american Carlyle Group # Financial Intelligence
Grupul petrolier rus Lukoil a anunţat joi că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International […] The post Lukoil şi-a vândut activele internaţionale către fondul american Carlyle Group appeared first on Financial Intelligence.
08:50
AROBS Transilvania Software anunță semnarea unei tranzacții prin care Quest Global România se alătură AROBS Group. Quest Global […] The post AROBS semnează o nouă tranzacție: Quest Global Romania se alătură Grupului appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Componenta structurală a deficitului bugetar la minimul din 2023 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Datele publicate recent de Eurostat confirmă procesul de consolidare din sfera finanțelor publice pe plan […] The post Componenta structurală a deficitului bugetar la minimul din 2023 (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Tribunalul Galați aprobă modificarea Planului de restructurare a Liberty Galați; decizia deschide calea către atragerea unui investitor strategic (Consorțiul Euro Insol – CITR) # Financial Intelligence
Modificarea Planului de restructurare al Liberty Galați, propusă de consorțiul administratorilor concordatari Euro Insol și CITR, a fost […] The post Tribunalul Galați aprobă modificarea Planului de restructurare a Liberty Galați; decizia deschide calea către atragerea unui investitor strategic (Consorțiul Euro Insol – CITR) appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Amenințarea unui război între SUA și Iran se intensifică, în timp ce Trump avertizează că timpul pentru încheierea unui acord se apropie de sfârșit (Guardian) # Financial Intelligence
Președintele SUA afirmă că flota care se îndreaptă spre Iran este „pregătită să-și îndeplinească misiunile cu violență, dacă […] The post Amenințarea unui război între SUA și Iran se intensifică, în timp ce Trump avertizează că timpul pentru încheierea unui acord se apropie de sfârșit (Guardian) appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Kanal D2, a doua staţie generalistă din portofoliul Dogan Media, a urcat 9 locuri în clasament în 2025, cu o creștere de 48% a cotei de piaţă, la nivelul publicului național # Financial Intelligence
Kanal D2, a doua staţie generalistă din portofoliul Dogan Media, a avut în 2025 o creștere constantă a […] The post Kanal D2, a doua staţie generalistă din portofoliul Dogan Media, a urcat 9 locuri în clasament în 2025, cu o creștere de 48% a cotei de piaţă, la nivelul publicului național appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Aurul se apropie de 5.600 de dolari, pe fondul căutării de siguranță de către investitori; argintul vizează 120 de dolari # Financial Intelligence
Aurul spot a crescut cu peste 27% până în prezent în 2026 Argintul spot a atins un nivel […] The post Aurul se apropie de 5.600 de dolari, pe fondul căutării de siguranță de către investitori; argintul vizează 120 de dolari appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Bolojan, de acord cu Rutte asupra dependenţei militare a UE faţă de SUA, dar doreşte un rol european sporit (EFE) # Financial Intelligence
Premierul român Ilie Bolojan s-a declarat miercuri la Berlin de acord cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, […] The post Bolojan, de acord cu Rutte asupra dependenţei militare a UE faţă de SUA, dar doreşte un rol european sporit (EFE) appeared first on Financial Intelligence.
06:50
UE se pregătește să adauge Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste, după schimbarea de poziție a Franței # Financial Intelligence
Miniștrii UE vor da probabil undă verde politică joi Decizia înseamnă că UE se va alătura SUA în […] The post UE se pregătește să adauge Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste, după schimbarea de poziție a Franței appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Aurul sare cu peste 3%, la noi maxime, în timp ce piețele bursiere asiatice înregistrează evoluții mixte, după ce Fed-ul american menține ratele dobânzilor # Financial Intelligence
Prețul spot al aurului a atins joi un nivel record de peste 5.500 de dolari pe uncie. Investitorii […] The post Aurul sare cu peste 3%, la noi maxime, în timp ce piețele bursiere asiatice înregistrează evoluții mixte, după ce Fed-ul american menține ratele dobânzilor appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Fraudă electorală 2020: FBI a percheziționat un sediu electoral din statul Georgia, în centrul acuzaţiilor lui Trump # Financial Intelligence
FBI, poliţia federală americană, a efectuat miercuri o percheziţie la un centru electoral din Georgia, în centrul acuzaţiilor […] The post Fraudă electorală 2020: FBI a percheziționat un sediu electoral din statul Georgia, în centrul acuzaţiilor lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Bolojan: I-am transmis cancelarului Merz invitaţia de a ne întâlni la Bucureşti anul acesta # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan i-a transmis miercuri cancelarului german, Friedrich Merz, invitaţia de a veni la Bucureşti anul acesta, […] The post Bolojan: I-am transmis cancelarului Merz invitaţia de a ne întâlni la Bucureşti anul acesta appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Starmer, premierul britanic, se întâlnește cu Xi, președintele Chinei, în încercarea de a restabili relațiile tensionate # Financial Intelligence
Prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a întâlnit joi la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping pentru discuții care – […] The post Starmer, premierul britanic, se întâlnește cu Xi, președintele Chinei, în încercarea de a restabili relațiile tensionate appeared first on Financial Intelligence.
28 ianuarie 2026
22:50
RO e-Factura, obligatorie şi pentru persoanele fizice cu activităţi economice (Deloitte) # Financial Intelligence
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice cu caracter de continuitate şi se identifică fiscal prin CNP au obligaţia, […] The post RO e-Factura, obligatorie şi pentru persoanele fizice cu activităţi economice (Deloitte) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.