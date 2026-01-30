Carlos Alcaraz e în FINALĂ la Australian Open, după cea mai lungă semifinală din istoria turneului

07:40

România încă se confruntă cu probleme de sărăcie și în 2026, iar asta rezultă din faptul că ocupăm prima poziție în Uniunea Europeană la nivel de sărăcie, cu 1 din 5 români afectați. Țara noastră ocupă, totodată, locul trei la nivel de Uniune Europeană la riscul de sărăcie, astfel una din trei persoane este expusă […]