Zelenski nu exclude amânarea unei noi reuniuni privind Ucraina la Abu Dhabi. Cum a răspuns la propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova
Gândul, 30 ianuarie 2026 11:50
Runda următoare de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina trebuia să aibă loc duminică la Abu Dhabi, dar Volodimir Zelenski a declarat că nu știe când va avea loc următoarea întâlnire. Data unei noi întâlniri a reprezentanților Rusiei, Ucrainei și SUA pentru negoci privind soluționarea conflictului ar putea fi modificată, a spus Volodimir Zelenski. Potrivit […]
Acum 5 minute
12:30
Gmail este cel mai popular e-mail din lume. Serviciul deținut de Google a fost supus unor actualizări constante de-a lungul anilor, introducând continuu noi caracteristici și funcții axate pe îmbunătățirea experienței utilizatorului pentru oamenii din întreaga lume. Acum, după 20 de ani, se schimbă, iar 3 miliarde de utilizatori vor trebui să ia o decizie obligatorie cu privire la una dintre […]
Acum 15 minute
12:20
Victor Negrescu propune în PE o taxă UE pe profitul firmelor de jocuri de noroc și pariuri online. Veniturile se vor îndrepta spre educație # Gândul
Eurodeputatul Victor Negrescu a anunțat vineri că a propus, în Parlamentul European, finanțarea educației și a politicilor de tineret prin introducerea unei taxe europene armonizate pentru companiile din industria jocurilor de noroc și a pariurilor online, sub forma unei noi resurse proprii pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene. Inițiativa vine în contextul […]
12:20
Carlos Alcaraz e în FINALĂ la Australian Open, după cea mai lungă semifinală din istoria turneului # Gândul
Carlos Alcaraz, numărul unu mondial, s-a calificat în finală la Australian Open, după un meci de peste cinci ore împotriva lui Alexander Zverev, scor 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7), 7-5. A fost al 3-lea cel mai lung meci din istoria Australian Open și cea mai lungă semifinală a turneului. Dar, la finalul setului […]
12:20
Se dau vouchere pentru mobilă veche, de la 1 februarie 2026. Ce valoare au și cum se acordă # Gândul
Se dau vouchere pentru mobila veche. În Capitală, va fi adoptat un nou proiect pilot care să ofere o soluție practică pentru deșeurile voluminoase. Suma este de 25 de lei pentru fiecare piesă predată, iar regula se aplică la 1 februarie 2026. Astfel că, de la 1 februarie 2026, locuitorii din București pot returna mobilierul […]
Acum o oră
11:50
11:40
Cătălin Măruță a fost luat la întrebări de fiica sa, Eva. Acesta a fost întrebat despre plecarea sa de la postul de televiziune Pro TV. Cătălin Măruță a făcut schimb de roluri la podcastul pe care îl are. Prezentatorul TV a fost cel care a fost luat la întrebări de fiica sa, Eva. Printre altele, […]
11:40
Ion Cristoiu: „India a fost sancționată de americani că alimentează mașinăria de război a lui Putin, iar Europa a semnat un acord comercial” # Gândul
În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a evidențiat contradicțiile majore din politica internațională occidentală, folosind exemplul Indiei. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a amintit că India a fost sancționată de Statele Unite pentru achiziția de petrol rusesc, considerată o formă de sprijin indirect pentru mașinăria […]
Acum 2 ore
11:30
Controverse majore în noua piramidă alimentară din SUA. Experții acuză subminarea științei nutriției # Gândul
Noile Ghiduri Alimentare pentru americani 2025 – 2030 provoacă reacții dure din partea comunității științifice. Nutriționiștii acuză un proces netransparent, influențe politice și economice și recomandări care contrazic fllagrant consensul medical privind alimentația sănătoasă. Noile ghiduri „Dietary Guidelines for Americans 2025 – 2030”, citate de Mediafax, au declanșat un val de critici din partea experților […]
11:20
Tal Berkovich, o cunoscută concurentă la emisiunea Chefi la cuțite, a murit la vârsta de 40 de ani. Cauza morții # Gândul
Tal Berkovich, o cunoscută concurentă la emisiunea Chefi la cuțite, a murit la vârsta de 40 de ani. Aceasta a murot în urma unui accident de circulație. Concurenta era cunoscută publicului și datorită faptului că a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu, potrivit Antena 1. Anunțul privind decesul a fost făcut pe […]
11:20
Structura anului școlar 2026 prevede 11 zile libere în vacanța de Paște. La întoarcere, elevii vor începe ultimul modul de studiu care se va încheia pe 19 iunie. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, în 2026 elevii vor avea vacanța de Paște în perioada 4 aprilie – 14 aprilie, relatează Româniatv.net. Când începe vacanța de […]
11:20
11:10
Natalia Morari: „Majoritatea covârșitoare din Rep. Moldova este împotriva unirii cu România” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026, jurnalista Natalia Morari a demontat ferm scenariul Unirii Republicii Moldova cu România, promovat de unii politicieni precum Maia Sandu. Ea a subliniat obstacolele majore, de la reacțiile publice negative la prezența militară rusă în Transnistria. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Natalia Morari a respins […]
11:10
Unul dintre efectele structurale ale conflictului din Ucraina – amplificat de recalibrarea intereselor strategice americane în Europa, de constrângerile bugetare ale principalelor state contributoare la bugetul Uniunii și de imperativul reînarmării și al relansării economice interne – începe să se manifeste cu o claritate tot mai mare. Asistăm la intrarea Uniunii Europene într-o fază de […]
11:00
Un nou val de frig peste România. Câte zile geroase ne așteaptă? ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul. „Atunci vor fi temperaturile cele mai coborâte” # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până în data de 1 februarie 2025, ora 18:00. Potrivit meteorologilor, în această perioadă vor ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii și ger. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, potrivit ANM. În regiunile sud-estice […]
10:40
În ediția din 29 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat ipocrizia discursului politic privind relațiile economice cu state din afara spațiului occidental. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Jurnalistul a ironizat criticile aduse unor lideri români pentru vizite oficiale în China, subliniind că alte state europene își permit […]
10:40
Compania bistrițeană BETAK face concedieri masive. Peste jumătate dintre angajați își pierd locurile de muncă # Gândul
Compania bistrițeană BETAK, cu activitate în sectorul metalurgic, a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Foreței de Muncă Bistrița-Năsăud că va concedia mai mult de jumătate din angajați. În urmă cu o luna, firma a intrat în insolvență și are datorii de peste 62 de milioane de lei. Firma a avut în 2024 o cifră de […]
10:40
Rata șomajului s-a menținut la 6% în luna decembrie 2025, același nivel înregistrat și în noiembrie 2025. În rândul tinerilor a ajuns la 26,9% # Gândul
Rata șomajului înregistrată în decembrie 2025 s-a menținut la același nivel cu cea din noiembrie 2025, mai exact de 6%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). „Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, valoare egală cu cea ȋnregistrată ȋn luna noiembrie 2025. Rata şomajului la femei a […]
Acum 4 ore
10:30
Obiectul banal pe care îl aruncăm fără să ne gândim, dar face minuni în bucătărie. Pune-l în frigider și scapă de mirosuri # Gândul
Un obiect aparent inutil, pe care cei mai mulți dintre noi îl aruncăm imediat, poate deveni un aliat surprinzător în bucătărie. Folosit corect, acesta ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din frigider și reduce umezeala, fără soluții chimice sau produse costisitoare. De cele mai multe ori, dopurile de plută ajung direct la gunoi imediat după ce […]
10:10
Ion Cristoiu: „Totul a fost aranjat ca Nicușor Dan să fie departe de oameni în manifestațiile de la Iași și de la Focșani” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat aparițiile președintelui Nicușor Dan la festivitățile de Ziua Unirii, organizate la Iași și la Focșani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat la „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan le-a răspuns celor care îl […]
10:10
Zahărul a devenit tot mai greu de evitat în majoritatea deserturilor. Cei care vor să îl elimine, această variantă de tort de morcovi fără zahăr este alegerea perfectă și ușor de făcut. Multe dulciuri sunt pline de zahăr, așa că e greu să găsești una care să nu fie. Pentru a-ți satisface pofta de dulce […]
10:00
Compromis politic în SUA. Democrații și administrația Trump au ajuns la un acord pentru a evita shutdown-ul guvernamental parțial # Gândul
Democrații din Congres și administrația de la Casa Albă au convenit asupra unui acord de ultim moment pentru a evita un shutdown guvernamental parțial, asigurând finanțarea temporară a Departamentului Securității Interne, pe fondul tensiunilor generate de politicile de imigrație ICE, promovate de președintele Donald Trump. Democrații și Casa Albă au ajuns la un acord pentru […]
10:00
Iancu Guda trage semnalul de alarmă: „Nu mai sunt bani și creditorii ne opresc robinetul. Cuțitul taie deja din os, nu mai este carne pe os” # Gândul
Analistul economic Iancu Guda avertizează prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, că România se confruntă cu o ajustare fiscală masivă, aproximativ 11% din PIB, necesară până în 2030. Potrivit acestuia, reformele în sectorul public, administrație, companiile de stat și în sistemul de pensii sunt inevitabile, iar un eventual eșec ar reprezenta falimentul […]
10:00
Când ajunge Putin la fundul sacului? Veniturile Rusiei din petrol și gaze sunt în scădere, „mașina de război” înghite din ce în ce mai mulți bani. „Cheltuielile militare, prioritate absolută” # Gândul
Prețurile scăzute ale petrolului, excesul global de țiței, o rublă încă puternică – dar și sancțiunile occidentale – sunt „ingredientele” care au un impact decisiv în ceea ce privește veniturile Rusiei din petrol și gaze. Petrolul și gazele au reprezentat o pondere record din veniturile bugetului federal al Rusiei în anul 2025. Însă situația tinde […]
09:50
O femeie s-a ales cu o amendă colosală pentru că a uitat să plătească un produs dintr-un supermarket: „Cel mai scump croissant din istorie” # Gândul
Amendă usturătoare pentru o elvețiancă în vârstă de 26 de ani. Julia Steiner a primit o interdicție de 2 ani de a intra într-un supermarket și a fost nevoită să achite o amendă administrativă de 150 de franci, circa 163 de euro. Femeia, care este și comediantă, a explicat într-o postare pe Instagram: „Am făcut […]
09:40
Într-o recentă apariție la Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a vorbit despre relațiile româno-americane în contextul tranziției de la administrația Biden la cea a lui Donald Trump. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu subliniază că atenția SUA asupra alegerilor din România este limitată de prioritățile interne și internaționale deschise de […]
09:30
Târnovanu, în război cu ultrașii din galeria lui Mustață: „Banner la mișto”. A avut replică și pentru descinderea lui Gigi Becali în cantonament # Gândul
FCSB a scos un egal cu Fenerbahce Istanbul, scor 1-1, în ultimul meci din grupa unică de Europa League. La finalul întâlnirii, Ștefan Târnovanu, a intrat într-un coflict cu ultrașii din galeria lui Gheorghe Mustață, arătându-se deranjat de bannerele suporterilor. Pe teren, internaționalul din poarta „roș-albaștrilor” a fost unul dintre cei mai buni jucători, salvându-și […]
09:20
Donald Trump spune că nu a adormit în timpul ședinței de cabinet. „Nu am dormit. Voiam să ies naibii de aici” # Gândul
Președintele american Donald Trump, ironizat din nou pentru faptul că a ațipit în timpul unei ședințe de cabinet, a spus că a închis ochii pentru că era plictisit, nu pentru că dormea. Situația a readus în prim-plan discuții cu privire la starea de sănătate și la nivelul de energie al președintelui american, transmite Reuters. Donald […]
09:10
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV # Gândul
Educația copiilor reprezintă o prioritate pentru Andra și Cătălin Măruță. Cei doi copii ai cuplului învață la școala privată Cambridge School of Bucharest. Eva este în clasa a IV-a (Year 5 – în sistemul britanic pe care îl urmează), iar CANCAN.RO a dezvăluit suma pe care cei doi o plătesc anual pentru Eva și David. […]
09:10
Un Vest fără America? Implozia NATO post-1945 pare iminentă. „Ruptura dintre SUA și Europa trebuie să producă un nou acord de securitate pentru Occidentul democratic” # Gândul
Falimentul, spune un personaj dintr-un roman al lui Hemingway, i s-a întâmplat în două moduri: treptat, apoi brusc. Același lucru este valabil și pentru implozia NATO post-1945, care se apropie din luna noiembrie a anului 2024, atunci când Donald Trump a câștigat un al doilea mandat la Casa Albă. În doar câteva zile, situația s-a […]
09:10
FCSB a încheiat campania europeană din acest sezon cu o remiză, 1-1 pe Arena Națională cu Fenerbahce Istanbul. La finalul meciului, Gigi Becali a anunțat primul jucător care pleacă de la echipă: „Îl dau în Grecia”. Mai mult, latifundiarul din Pipera spune că va face noi transferuri și ia în calcul să aducă doi, trei […]
09:10
Dan Dungaciu: „Alegerile din Ungaria vor fi fioroase. Kievul vrea debarcarea lui Viktor Orban” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și-a prezentat perspectiva privind viitorul scrutin electoral din Ungaria și a vorbit despre poziția pe care România ar trebui să o adopte față de vecinii maghiari. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. În contextul alegerilor ce urmează să aibă loc în Ungaria, profesorul […]
09:10
Final de iarnă atipic, cu temperaturi peste normal în toată țara. Prognoza ANM actualizată până în luna martie 2026 # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 2 februarie – 2 martie 2026, care indică temperaturi mai ridicate decât mediile climatologice în aproape toată țara, alături de episoade cu precipitații peste normal, în special la jumătatea lunii februarie. Potrivit meteorologilor ANM, finalul de iarnă 2026 va fi mai blând decât în mod obișnuit, […]
08:50
Trump escaladează conflictul cu Canada. Casa Albă vrea să retragă certificarea aeronavelor canadiene și anunță tarife noi de 50% # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat retragerea certificării pentru toate aeronavele fabricate în Canada și a amenințat cu impunerea unor tarife de 50%. Decizia, fără precedent, riscă să afecteze grav transportul aerian din Statele Unite și relațiile comerciale dintre Washington și Ottawa. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că intenționează să retragă certificarea […]
08:50
Creșterile de pensii sunt în pericol în următorii ani. Guvernul a ridicat cheltuielile cu pensiile, ele au crescut și cu 9 milioane de euro în 2 ani, potrivit datelor de la Casa de Pensii. Creșterile din 2024 au înregistrat recorduri. Ele au fost indexate la 1 ianuarie 2024 cu 13%, iar mai apoi a fost […]
08:40
Clasament LIVE Survivor 2026 | Cine este pe primul loc: Cine a adus cele mai multe victorii echipei sale + cine este pe ultima poziție # Gândul
Survivor 2026 a debutat la începutul lunii ianuarie 2026, iar telespectatorii urmăresc fiecare ediție cu sufletul la gură, totuși există și un clasament al victoriilor obținute. Cine a adus cele mai multe câștiguri și cine ocupă ultimele locuri. Survivor 2026 se află deja de aproape o lună în desfășurare și continuă să capteze atenția telespectatorilor […]
08:40
Construim viitorul – Locuința eficientă energetic: cum ajunge casa să producă, să stocheze și să consume inteligent energia # Gândul
Reducerea consumului de energie și independența față de furnizori devin obiective-cheie pentru locuințele moderne. Dan Tudose – expert în energie verde și sisteme de stocare – explică de ce echipamentele eficiente, producția locală de energie și stocarea transformă casa într-un sistem energetic autonom. O locuință modernă trebuie, înainte de toate, să consume cât mai puțină […]
08:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe, a explicat ce a conținut raportul prezentat în Statele Unite despre evenimentele din 6 decembrie 2024. Fostul ministru arată că documentul a fost construit tehnic și că analizează situația României prin criterii folosite internațional pentru definirea loviturilor de stat. Urmăriți […]
Acum 6 ore
08:30
Donald Trump avertizează Londra: este „foarte periculos” ca Marea Britanie să facă afaceri cu China # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat deschis apropierea economică dintre Marea Britanie și China, calificând-o drept una„foarte periculoasă”. Declarațiile liderului de la Casa Albă vin în timp ce premierul britanic Keir Starmer se află într-o vizită oficială la Beijing, menită să relanseze relațiile bilaterale. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este „foarte periculos” […]
08:10
Tragedia de pe DN6 deschide din nou discuția despre lipsa autostrăzilor din România și consecința directă: numărul morților de pe șosele. Țara noastră este „campioană” europeană la morți din accidente rutiere și codașă la autostrăzi # Gândul
România rămâne una dintre cele mai periculoase țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește siguranța rutieră, iar tragedia produsă în județul Timiș, în care șapte cetățeni greci și-au pierdut viața, a readus în prim-plan vulnerabilitățile majore ale infrastructurii rutiere. Titi Aur, expertul în conducere defensivă, a explicat, pentru Gândul, că principala cauză a acestor […]
08:10
În ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul univ. dr. Valentin Stan a criticat afirmațiile făcute de Oana Țoiu în legătură cu imposibilitatea transferului unui teritoriu fără voința poporului, punând sub semnul întrebării nivelul de documentare al acesteia. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a afirmat că declarațiile […]
08:00
A mințit instanța că nu are bani pentru pensia alimentară, invocând că este sărac. Ce au descoperit judecătorii în cazul unul milionar # Gândul
Alin Ionescu a trecut deja prin al doilea divorț, iar acum a încercat să scape de plata pensiei alimentare pentru cei doi copiii reieșiți din mariajul cu Cristina Spătar. Milionarul a invocat că este sărac și că are un venit lunar de doar 163 de lei. Potrivit Cancan.ro, instanța a aflat veniturile acestuia. Între ceea […]
07:50
Curtea de Apel București urmează să se pronunțe asupra cererilor de suspendare a actelor de numire a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș # Gândul
Vineri, 30 ianuarie, se așteaptă decizia de la Curtea de Apel București (CAB), în cazul cererilor depuse la finalul lui 2025, de avocata Silvia Uscov privind suspendarea actelor de numire a judecătorilor Mihai Busuoic și Dacian Dragoș. Decizia a fost amânată pe 16 ianuarie, atunci când s-a amânat și cea în cazul pensiilor de serviciu […]
07:40
Bogat sau sărac: Cum ești în 2026, în funcție de salariu și de orașul din România în care locuiești # Gândul
România încă se confruntă cu probleme de sărăcie și în 2026, iar asta rezultă din faptul că ocupăm prima poziție în Uniunea Europeană la nivel de sărăcie, cu 1 din 5 români afectați. Țara noastră ocupă, totodată, locul trei la nivel de Uniune Europeană la riscul de sărăcie, astfel una din trei persoane este expusă […]
07:40
Dan Dungaciu: „În România, s-a presupus că am luat tortul cu Groenlanda de la Capșa și ne-am dus cu el pe avion până în SUA” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a adresat controversatul moment în care liderul AUR, George Simion, a tăiat un tort în forma Groenlandei cu steagul Americii pe el, în timpul unei vizite oficiale în Statele Unite. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea […]
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 30 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Phil Collins este un muzician, cântăreț și compozitor britanic, apreciat atât pentru cariera sa solo, cât și pentru activitatea sa în trupa Genesis. Născut pe 30 ianuarie 1951, la Londra, a devenit […]
07:10
Adrian Severin: „România trebuia să accepte propunerea lui Trump de a face parte din Consiliul Păcii” # Gândul
Adrian Severin, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 27 ianuarie 2026, a diagnosticat starea României ca o „paralizie strategică”, comparând-o cu o boală care împiedică orice mișcare, spre deosebire de simpla stagnare. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Severin a criticat absența României din inițiative precum Consiliul pentru Pace promovat de SUA, […]
06:40
Valentin Stan: Întrebat dacă Serviciile infliuențează alegeri și controlează partide, Nicușor Dan ne-a spus că fac și lucruri bune # Gândul
În ediția Marius Tucă Show din 26 ianuarie 2026, jurnalistul Valentin Stan a vorbit despre influența Serviciilor Secrete în politica românească, pornind de la o reacție a unui invitat la huiduielile din Piața Universității. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tuca Show Totul a început cu o referire la huiduielile dinspre protestatarii din Piața Universității, care […]
Acum 8 ore
06:10
Zuckerberg trimite o undă de șoc. Dezvăluie că un angajat, cu ajutorul AI, poate face cât o echipă întreagă. Gigantul regândește strategia de angajări # Gândul
Directorul executiv Mark Zuckerberg a dezvăluit că un angajat al Meta muncește mult mai mult decât o echipă întreagă. Secretul angajatului este că folosește inteligența artificală și productivitatea acestuia pentru companie este mult mai mare decât în cazul unei echipe mari. Meta plănuiește să crească investițiile în AI cu 70% în acest an și să […]
06:10
Gândul a întrebat elevii români cum aleg să-și petreacă timpul liber. Aproape toți au răspuns la fel # Gândul
Gândul a realizat, în exclusivitate, un interviu pe stradă pentru a afla ce preferă elevii să facă în timpul liber: să citească o carte sau să stea pe TikTok. Din șapte elevi întrebați, doar unul a spus că ar alege lectura, în timp ce ceilalți șase au indicat fără ezitare rețeaua socială ca principală opțiune. […]
06:10
Dan Dungaciu: „La nivelul departamentului de stat al SUA a existat o surpriză că România nu a răspuns invitației de a se alătura Consiliului Păcii” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show din data de 28 ianuarie, Marius Tucă împreună cu analistul Dan Dungaciu descriu o contradicție flagrantă în atitudinea liderilor români față de SUA și Donald Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Dungaciu a vorbit despre un raport detaliat de „câteva zeci de pagini” privind alegerile fraudate și […]
