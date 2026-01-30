Zelenski nu exclude amânarea unei noi reuniuni privind Ucraina la Abu Dhabi. Cum a răspuns la propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova

10:10

Zahărul a devenit tot mai greu de evitat în majoritatea deserturilor. Cei care vor să îl elimine, această variantă de tort de morcovi fără zahăr este alegerea perfectă și ușor de făcut. Multe dulciuri sunt pline de zahăr, așa că e greu să găsești una care să nu fie. Pentru a-ți satisface pofta de dulce […]