Zelenski, mesaj către Putin, după ce Kremlinul îl invitase la Moscova pentru negocieri: „Vino tu la Kiev, dacă îndrăzneşti”

Oana Zamfir și Vlad Craioveanu au aflat că în Japonia poți „închiria” rude. Adică există actori care pot juca rolul de tată, soție sau coleg. Marian Bocitorul, CEO la Lacrimi și Suspine SRL, i-a sunat pe matinali ca să-și laude și el afacerea și să le atragă atenția că japonezii „n-au inventat gaura de la macaroană”. El spune că este angajat ca bocitor la înmormântări, băgător de seamă la nunți sau râzător profesionist. Ba chiar s-a autopropus în matinal, ca să râdă la glumele Oanei și ale lui Vlad.