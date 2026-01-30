Musk vrea să unească SpaceX cu XAI
Profit.ro, 30 ianuarie 2026 15:20
Companiile SpaceX și XAI, deținute de Elon Musk, sunt în discuții pentru fuziune, înainte de listarea la bursă a primei companii, planificată la sfârșitul anului.
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:00
REBU anunță că încetează prestarea serviciilor de colectare și transport deșeuri către agenții economici și asociațiile de proprietari din sectorul 6 al Municipiului București, începând cu data de 1 februarie 2026, conform notificării Primăriei Sector 6.
15:00
Cu impact în România - SUA fac presiuni pentru ca Europa să ieftinească tranzitul LNG-ului american din Grecia în Ucraina, via Bulgaria, România și Republica Moldova # Profit.ro
Statele Unite fac presiuni pentru ca Europa să ieftinească tranzitul din Grecia în Ucraina, via Bulgaria, România și Republica Moldova, al gazelor naturale lichefiate (LNG) produse în SUA, transportate pe mare până la terminalele elene Revithoussa și Alexandroupoli și regazeificate acolo.
14:50
DECIZIE Termenul de finalizare a investițiilor pentru programele de sprijinire a sectoarelor suin și avicol - prelungit cu un an # Profit.ro
Guvernul a a prelungit cu un an termenul de finalizare a investițiilor sprijinite de stat pentru creșterea și reproducția porcilor, precum și pentru investițiile similare din sectorul avicol.
14:40
IKEA record - cea mai mare achiziție de terenuri forestiere realizată vreodată. Este și cel mai mare proprietar de păduri din România # Profit.ro
Ingka Investments, divizia de investiții a grupului suedez Ingka, proprietarul magazinelor IKEA, a finaliat tranzacția prin care cumpără aproximativ 153.000 de hectare de teren forestier în Letonia și Estonia pentru 720 milioane de euro, cea mai mare achiziție de păduri din istoria grupului.
14:40
FOTO Nouă fabrică în România. Una dintre cele mai importante investiții industriale realizate recent în zona metropolitană Cluj # Profit.ro
O nouă hală de producție a fost inaugurată în Parcul Industrial Nervia, din comuna Apahida, județul Cluj.
14:40
FOTO Extindere în România - Colosul german care a cumpărat deja gaze din Neptun Deep vrea să se extindă în România. E interesat și de biometan # Profit.ro
Conglomeratul energetic german Uniper, primul cumpărător extern al gazelor naturale care vor fi extrase de anul viitor din perimetrul offshore Neptun Deep, cel mai mare din Marea Neagră românească, vrea să se extindă în România.
Acum 2 ore
14:30
Președintele american, Donald Trump, l-a ales pe Kevin Warsh, fost guvernator al Rezervei Federale, pentru a o conduce după expirarea mandatului actualului său președinte.
14:30
De mâine, toți bolnavii cu concediu medical temporar rămân o zi fără plată. Bolojan taie prima zi din plata de la buget # Profit.ro
Decizia Guvernului să scadă cu o zi plata asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concedii medicale va fi aplicată de mâine.
14:20
Un autoturism Audi A6, produs în 2005, pe care l-a folosit Klaus Iohannis când era primar al Sibiului, a fost scos la licitație.
14:00
FOTO Familia Ion își extinde investițiile în hoteluri. Deschide în centrul capitalei un hotel Mercure # Profit.ro
Familia Ion, care a participat la construcția a peste 10.000 de apartamente în Sectorul 6 al capitalei, pariază pe piața hotelieră. A inaugurat un nou hotel de 4 stele în centrul Bucureștiului și lucrează la încă unul, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 4 ore
13:30
Dan Iulian Timotin, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al Ursus Breweries, cel mai mare producător de bere de pe piața locală, părăsește compania.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0961 lei, de la 5,0957 lei, curs înregistrat joi.
13:20
Sute de angajați Petromidia se revoltă în fața clădirilor de birouri și cer salarii mărite # Profit.ro
Angajații rafinăriei Petromidia s-au adunat în fața clădirilor de birouri pentru a-și striga nemulțumirile.
13:00
DECIZIE Impozit pe proprietate tăiat cu 50% în anumite zone ale țării, după majorările substanțiale de la început de an # Profit.ro
Guvernul a stabilit reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din zona Rezervației Biosferei Deltei Dunării și din Munții Apuseni.
12:50
One United Properties va demara în martie prima parte a ofertei de răscumpărare pentru care are aprobarea acționarilor de toamna trecută # Profit.ro
După raportarea anuală preliminară, developerul imobiliar One United Properties va comunica parametrii primei etape a programului de buy-back ce vizează achiziția a până la o cincime din titlurile proprii.
12:50
PartnerVet, furnizor român de servicii veterinare - sprijinit de D Craig Holding, divizia de investiții a fondatorului SuperBet, familia Dragic, și de Vetimex Capital, firma de investiții controlată de familia Korponay din Baia Mare, fondatorii companiei Maravet și care dețin și Montero.vet, respectiv Promedivet, anunță integrarea Clinicii Veterinare Lempeș din Brașov în rețeaua sa de clinici și spitale veterinare, parte din strategia grupului de extindere la nivel național.
12:50
GRAFIC Nou record - Numărul de investitori care tranzacționează prin brokerii activi la BVB se apropie de borna de 300.000 de conturi # Profit.ro
Într-o dinamică facilitată inclusiv de programul de listare a titlurilor de stat destinată populației, societățile de intermediere ating un nou record al numărului de conturi.
12:50
DECIZIE Guvernul a urcat la aproape 100 miliarde euro plafonul de împrumut prin vânzarea de obligațiuni pe piețele externe # Profit.ro
Guvernul crește limita maximă de îndatorare prin obligațiuni emise pe piețele externe de la 90 de miliarde de euro la 99 de miliarde de euro, având în vedere că în prezent mai este disponibilă doar o sumă de 3,2 miliarde euro din plafonul existent de 90 de miliarde de euro, ceea ce ar limita împrumuturile contractate în acest an pe extern în euro și valută. Statul vrea să vândă obligațiuni pe piețele externe de circa 10 miliarde de euro în acest an.
12:40
Chiar dacă nu este complet nou, faceliftul aplicat de Mercedes-Benz celui mai sofisticat model din gamă, S Class, aduce modificări substanțiale atât la nivelul designului, cât și la cel al sistemelor de propulsie și asistență.
12:40
ULTIMA ORĂ DECIZIE Amânare la e-Factură - Persoanele cu venituri din drepturi de autor, meditații, activități independente și identificate fiscal prin CNP, nu vor fi obligate să utilizeze e-Factura până la 1 iunie 2026 # Profit.ro
Persoanele fizice care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la 1 iunie 2026, prevede o ordonanță adoptată acum de către Guvern.
12:30
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au controlat peste 80 de operatori economici care vând bijuterii.
12:30
ULTIMA ORĂ DECIZIE Guvernul intervine rapid: Înregistrarea sediilor secundare se simplifică, sancțiunile se suspendă. Apare sediul secundar desemnat când mai multe sedii secundare din aceeași localitate sunt plătitoare de salarii # Profit.ro
Înregistrarea fiscală a sediilor secundare care sunt plătitoare de salarii și venituri similare va fi simplificată semnificativ, după ce Parlamentul a introdus pe finalul anului trecut modificări legislative care au sporit semnifciativ birocrația pentru firme, prevede un proiect de ordonanță adoptat acum de Guvern. Astfel, în cazul în care o firmă are sedii secundare în aceeași localitate ca sediul principal (domiciliul fiscal), acestea nu vor mai trebui înregistrate, iar în cazul în care mai multe sedii secundare sunt într-o altă localitate decât sediul principal, dintre acestea va trebui desemnat doar unul ca plătitor de salarii și venituri asimilate.
12:20
DECIZIE Noi reguli la avize și acorduri de urbanism. Sunt interzise taxele sau tarifele multiple pentru privați, fără limite de solicitări. Comunicare prin mijloace electronice în ziua emiterii # Profit.ro
Emitenții de avize și acorduri din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării lucrărilor de construcții vor avea obligația de a comunica solicitările, avizele, acordurile sau respingerile exclusiv prin mijloace electronice, în ziua emiterii acestora. Totodată, nu vor putea limita solicitările de avizare, iar în cazul beneficiarilor privați nu vor putea percepe taxe sau tarife multiple în etapa de avizare.
12:10
Mai mulți mari producători de muzică au dat în judecată compania de inteligență artificială Anthropic, pe care o acuză de „piratare flagrantă”.
11:50
Carburanții, în special motorina, se pot scumpi considerabil în România, pe fondul tensiunilor geopolitice. Scenariu extrem, în care motorina poate ajunge chiar la 12 lei/l GRAFIC # Profit.ro
Carburanții, în special motorina, se pot scumpi considerabil în perioada următoare pe fondul tensiunilor geopolitice din Europa de Est, dar și din lume, creșterile de preț putând ajunge la 50% în cazul unui scenariu pesimist al Asociației Energia Inteligentă (AEI), bazat pe apariția unei crize majore în regiune.
Acum 6 ore
11:30
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asistat Magyar Posta Takarék Real Estate Investment Fund (MPTIA), un fond public administrat de Gránit Asset Management, în achiziția clădirii de birouri Equilibrium 2 din București de la Skanska.
11:30
Asalt de mașini chinezești în Europa - 1 din 10 mașini vândute acum în Europa este o marcă chineză # Profit.ro
Mașinile chinezești au avut o cotă record din autoturismele vândute luna trecută în Europa.
11:20
Lovitură pentru Trump: deficitul comercial al SUA urcă cu cel mai alert ritm din ultimii 34 de ani # Profit.ro
În condițiile în care dezechilibrul comercial cu Uniunea Europeană s-a accentuat, iar impactul tarifelor impuse de președintele Donald Trump s-a propagat în economie, deficitul comercial al SUA aproape s-a dublat în noiembrie față de luna precedentă.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Tarifele la apă și canalizare în România, în ianuarie: Bucureștiul, Ploieștiul și Ilfovul, printre cele mai accesibile; diferențe regionale semnificative # Profit.ro
Tarifele pentru serviciile de apă potabilă și de canalizare aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) la 1 ianuarie 2026 arată disparități importante între regiunile țării.
10:50
Apple a prezentat rezultatele financiare pentru primul trimestru financiar al anului, iar dintre acestea iese în evidență noul record bătut de smartphone-urile companiei.
10:40
Din această primăvară, pe linia 86 vor circula 22 de troleibuze noi.
10:40
Statele Unite pot impune taxe vamale într-un cuantum nespecificat țărilor care vând petrol Cubei, arată un decret semnat de Trump.
10:30
10:20
ULTIMA ORĂ Concedieri colective la RAAL, cel de-al doilea mare angajator din Bistrița-Năsăud. 250 de salariați, disponibilizați # Profit.ro
Pe fondul dificultăților financiare majore întâmpinate, compania RAAL anunță concedieri colective.
10:10
Donald Trump a declarat că “este foarte periculos pentru Marea Britanie să negocieze cu China”.
10:00
Aflată în insolvență, cu datorii de peste 62 de milioane de lei, compania anunță acum concedieri.
10:00
ULTIMA ORĂ România plătește un singur SMR nuclear SUA la Doicești, restul doar dacă primul merge bine. 600 milioane dolari până la șantier. Risc de emanații de gaze # Profit.ro
România va plăti un singur mini-reactor (Small Modular Reactor – SMR), de 77 MW, dintre cele 6 preconizate a fi instalate la Doicești în cadrul proiectului construirii acolo a unei centrale nucleare de 462 MW, cu tehnologia SMR a companiei americane NuScale, iar restul de 5 reactoare - doar după ce se va dovedi că primul funcționează corespunzător.
09:50
Bucuresti.ro - Regiunea București-Ilfov, printre zonele din Europa cu cei mai puțini oameni expuși riscului de sărăcie # Profit.ro
Datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat) arată Regiunea București-Ilfov se află în topul zonelor europene cu cel mai scăzut procent de persoane expuse riscului de sărăcie.
Acum 8 ore
09:30
Urban.ro - Destinații europene în care vă puteți bucura de căldură chiar și în perioada iernii # Profit.ro
Dacă sunteți în căutarea unui city break în care să vă bucurați de soare când la noi este iarnă, iată mai jos câteva recomandări.
09:20
Deși pare doar un gest de alint, zoologii spun că acest comportament are explicații clare, legate de biologia și psihologia felinelor.
09:10
Raiffeisen Bank România a avut anul trecut un profit de 1,75 miliarde lei, în creștere cu 4% # Profit.ro
Raiffeisen Bank România a încheiat anul 2025 cu rezultate solide, atât din punct de vedere al activității comerciale, cât și din punct de vedere al performanței financiare.
09:10
Vinul zilei: un cupaj alb transilvănean de o eleganță rară, unul dintre cele mai reușite vinuri albe autohtone. Un vin savuros alături de preparate vegetariene, pește, fructe de mare sau deserturi răcoritoare # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Navicella Alb 2023 de la crama Jelna, reprezintă un etalon de măiestrie în arta cupajării, fiind un vin cu o carismă aparte și o personalitate vibrantă.
08:50
Alergarea este considerată de specialiștii în medicină sportivă una dintre cele mai accesibile și eficiente forme de mișcare, cu beneficii demonstrate pentru inimă, creier, metabolism și starea emoțională.
08:30
O sursă facilă de venit este închirierea unei locuințe.
08:20
După ce atenția pentru igienă a crescut semnificativ, șervețelele dezinfectante au devenit un obiect obișnuit în casele noastre.
08:00
Pe fondul temerilor că SUA ar putea acționa militar împotriva Iranului, prețurile petrolului au urcat cu 3%, la un maxim al ultimelor cinci luni.
08:00
VIDEO De la un grup pe Facebook la brand cultural. Roxana Brănișteanu, fondatoarea iCarte, iParte: Am început cu o recenzie săptămânală, acum sunt 30.000 de membri în grup. Fără oameni nu aș fi făcut nimic! – Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
iCarte, iParte a pornit ca un proiect personal de lectură și a ajuns, în timp, o comunitate de aproape 30.000 de membri și un brand cultural care monetizează evenimente, cluburi de carte și experiențe educaționale.
07:50
Băncile ar urma să devină mai active în vânzarea de unități de fonduri de investiții. Legislația care permite conturile globale a fost pusă în mișcare # Profit.ro
Asociația Administratorilor de Fonduri a avansat în proiectul care vizează introducerea conturilor globale pentru industria fondurilor de investiții.
