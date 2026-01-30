Troleibuze noi în București FOTO

18:50

Banca Națională a României remarcă „implicațiile favorabile” ale măsurilor fiscal-bugetare luate în a doua parte a anului trecut, dar pe de altă parte semnalează incertitudinile legate de măsurile pentru reducerea deficitului bugetar dincolo de acest an, așa cum a fost agreat cu Comisia Europeană. În 2027 ar urma să se schimbe guvernul, cu preluarea funcției de premier de către PSD.