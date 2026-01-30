Ochelarii de soare ai preşedintelui Macron, un exemplu al provocărilor cu care se luptă artizanatul francez
Financial Intelligence, 30 ianuarie 2026 15:20
Subiect de vâlvă la nivel global de când Emmanuel Macron i-a purtat la Davos, ochelarii de soare Henry
Ochelarii de soare ai preşedintelui Macron, un exemplu al provocărilor cu care se luptă artizanatul francez
Subiect de vâlvă la nivel global de când Emmanuel Macron i-a purtat la Davos, ochelarii de soare Henry
Guvernul explică reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru locuitorii din Deltă şi Apuseni
Guvernul a aprobat, vineri, printr-o ordonanţă de modificare a Codului de procedură fiscală, clarificările legislative necesare pentru aplicarea
Guvern: Majorarea cu 9 miliarde euro a valorii Programului de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes"
Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, majorarea cu nouă miliarde de euro a valorii Programului de emisiuni
Canalul Panama/Curtea Supremă din Panama a anulat concesiunea acordată grupului CK Hutchison din Hong Kong
Curtea Supremă din Panama a anulat joi concesiunea acordată conglomeratului CK Hutchison din Hong Kong pentru a exploata
Trump l-a desemnat pe Kevin Warsh pentru postul de preşedinte al Rezervei Federale (Fed)
Preşedintele Donald Trump l-a desemnat vineri pe Kevin Warsh pentru a conduce banca centrală a SUA, după încheierea
Elita iraniană „transferă 1,5 miliarde de dolari în Dubai" în timp ce „părăsește nava", din cauza temerilor legate de un atac american – Scott
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a dezvăluit miercuri că Washingtonul monitorizează ceea ce el a caracterizat drept un
Vista Bank (Romania) SA a semnat un acord pentru achiziția a 100% din acțiunile Investimental S.A., societate de
Reacția KMG International (Rompetrol), după protestul angajaților: Dialogul social responsabil, protejarea locurilor de muncă și siguranța operațională rămân prioritățile noastre
KMG Internațional (Rompetrol) își reafirmă angajamentul pentru un dialog social responsabil și pentru identificarea unor soluții sustenabile care
Ioana Dogioiu: Cât de curând cu putinţă premierul va veni cu o propunere la Ministerul Educaţiei
Premierul Ilie Bolojan va veni cu o propunere pentru funcţia de ministru al Educaţiei cât de curând cu
Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Curată şi a lucrărilor anexe pe râul Doftana
Guvernul a aprobat, vineri, reabilitarea Bazinului de Apă Curată şi a lucrărilor anexe pe râul Doftana din judeţul
România a fost trimisă la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru că nu a închis şi reabilitat depozitele de deşeuri
Comisia Europeană a decis, vineri, să iniţieze o acţiune împotriva României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Adrian Nica: ANAF, în urma reorganizării, îşi va face pentru prima dată o divizie de criptomonede
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va avea, în urma reorganizării, o divizie de criptomonede, iar faptele pe care
Explozia preţului aurului îi împinge pe bijutierii italieni să se reorienteze spre designuri mai suple
Bijutierii italieni au schimbat designurile pentru a reduce conţinutul de aur al produselor lor, în condiţiile în care
CNAS intenționează să scadă din calculul indemnizației prima zi lucrătoare din concediul medical
Casa Națională de Asigurări de Sănătate intenționează să introducă un exemplu de calcul care precizează în mod explicit
Dogioiu: Premierul nu o cunoaşte şi nu a primit-o în audienţă pe avocata Adriana Georgescu
Premierul Ilie Bolojan nu-i cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe avocata Adriana Georgescu, nici pe
În luna noiembrie, Rompetrol Rafinare spunea că taxele pe cifra de afaceri din România îi pun în pericol
Nazare: România intră în 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB, iar ţinta este coborârea spre 6%
România intră în anul 2026 cu un deficit de 7,65% din PIB, iar ţinta este coborârea spre 6%
Kremlinul confirmă că Trump i-a cerut lui Putin să nu bombardeze Kievul până la 1 februarie
Kremlinul a confirmat vineri că preşedintele american Donald Trump i-a cerut liderului rus Vladimir Putin să suspende atacurile
Guvern: Proiect de lege privind majorarea capitalului României la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre
Guvernul a aprobat vineri, printr-un proiect de lege, majorarea capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi
INSCOP Research: Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere; Guvernul și Parlamentul – pe ultimele locuri
Biserica și Armata sunt instituțiile în care românii au cea mai multă încredere, Guvernul și Parlamentul fiind pe
Un mare incendiu al unei rafinării din Turcia afectează puternic o piață de rafinare deja tensionată
Piețele petroliere au fost zguduite săptămâna aceasta după ce o explozie și un incendiu au distrus o parte
Articol generat cu AI Nota Redacției: Din ce în ce mai mulți oameni din jurul nostru s-au săturat
Vulpescu, BVB: Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată; 286.000 de investitori activi la BVB, de peste cinci ori mai mare decât în 2019
Piaţa de capital din România se află într-un moment de maturizare accelerată, a declarat vineri directorul general al
Claudiu Năsui propune taxare inversă generalizată la TVA şi listarea la bursă a companiilor de stat
Deputatul USR Claudiu Năsui propune cinci măsuri care ar da "o gură de oxigen" economiei, printre care taxarea
TPA România: Schimbările aplicabile din 1 februarie privind concediile medicale complică procesul de salarizare și relația angajat-angajator
Noile reguli privind concediile medicale, aplicabile de la 1 februarie, cresc semnificativ activitățile administrative pentru companii, deși obiectivul
De la covorul negru la business-ul de primă doamnă Washingtonul a avut parte joi seara de o premieră
ANALIZĂ XTB, Radu Puiu: Acordul comercial semnat de UE și India, pas major către „independența europeană". Ce înseamnă pentru companii?
Uniunea Europeană și India anunță că au ajuns la un acord comercial cuprinzător, iar momentul nu este deloc
Numărul investitorilor la BVB a urcat la 285.582, la finalul anului trecut, cu 26% mai mulți față de 2024
Numărul investitorilor la Bursa de Valori București (BVB) a urcat la 285.582, la finalul anului trecut, cu 26%
35 de emitenți de la BVB au luat note de 10, la evaluarea VEKTOR by ARIR 2025, care evaluează comunicarea cu investitorii; media companiilor din categoria Premium este de 7,6
25 companii listate în Piața Principală a Bursei de Valori București au obținut punctaj maxim la evaluarea VEKTOR
Adrian Voican (ANAT): „Riscăm un 2026 extrem de greu, fără pârghii de atragere a turiștilor români sau străini"
Analiza indicatorilor privind voucherele de vacanță din ultimii doi ani indică o contracție fără precedent a celui mai
AAF: Mecanismul de colectare a impozitului pe piața de capital, prin reținere la sursă, mai important decât creșterea cotelor de taxare
Menținerea mecanismului de colectare a impozitului pe câștigul de capital, prin reținere la sursă, este mai important decât
Chisăliţă, AEI: Preţul carburanţilor ar putea creşte, în România, cu până la 4,5 lei/litru, cu motorina în prima linie
Preţul carburanţilor ar putea creşte în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcţie
Rusia atacă Ucraina cu o rachetă şi 111 drone după armistiţiul energetic anunţat de Trump
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă
AAF: Dacă vrem să distribuim fondurile locale de investiții și în regiune, este nevoie de implementarea conturilor globale
Autoritatea de Supraveghere Financiară este deschisă în continuare pentru implementarea conturilor globale pentru distribuția fondurilor deschise de investiții,
Interviu Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în România: „Cooperarea România – India evoluează pe șase piloni cheie și complementari: lanțuri de aprovizionare, produse farmaceutice, energie, educație, tehnologie digitală și apărare” # Financial Intelligence
“Semnarea Acordului de liber schimb India-UE la 27 ianuarie 2026 adaugă o dimensiune nouă și pozitivă relațiilor dintre […] The post Interviu Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în România: „Cooperarea România – India evoluează pe șase piloni cheie și complementari: lanțuri de aprovizionare, produse farmaceutice, energie, educație, tehnologie digitală și apărare” appeared first on Financial Intelligence.
SUA: „Colonul meu a explodat literalmente” – Mii de persoane dau în judecată pentru efectele secundare ale medicamentelor GLP-1 pentru slăbit # Financial Intelligence
Un val crescând de procese contestă avertismentele de siguranță care însoțesc medicamentele de succes pentru slăbit, care au […] The post SUA: „Colonul meu a explodat literalmente” – Mii de persoane dau în judecată pentru efectele secundare ale medicamentelor GLP-1 pentru slăbit appeared first on Financial Intelligence.
Donald Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria SUA, pentru cel puțin 10 miliarde de dolari # Financial Intelligence
Donald Trump și familia sa au dat în judecată IRS (nn. Serviciul de Venituri Interne al SUA, Fiscul) […] The post Donald Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria SUA, pentru cel puțin 10 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
Earthlings Gourmet a preluat două companii de pe piața produselor vegane din România și va integra brandurile NoMoMoo, Vacaju și Loreluna # Financial Intelligence
Piața produselor vegane din România intră într-o nouă etapă de maturizare, marcată de consolidarea a trei branduri locale […] The post Earthlings Gourmet a preluat două companii de pe piața produselor vegane din România și va integra brandurile NoMoMoo, Vacaju și Loreluna appeared first on Financial Intelligence.
Decizie așteptată la Curtea de Apel București în cazul cererii de suspendare din funcție a doi judecători de la CCR # Financial Intelligence
Curtea de Apel București are programată, pentru vineri, pronunțarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR […] The post Decizie așteptată la Curtea de Apel București în cazul cererii de suspendare din funcție a doi judecători de la CCR appeared first on Financial Intelligence.
Profitul net al Raiffeisen Bank România a crescut cu 4%, în 2025, la 1,75 miliarde lei # Financial Intelligence
Profitul net al Raiffeisen Bank România a crescut cu 4%, în 2025, la 1,75 miliarde lei, potrivit unui […] The post Profitul net al Raiffeisen Bank România a crescut cu 4%, în 2025, la 1,75 miliarde lei appeared first on Financial Intelligence.
Agroserv Măriuța listează cea de-a două emisiune de obligațiuni, de 3 milioane de euro, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei # Financial Intelligence
Agroserv Măriuța, companie românească listată pe piață AeRO a Bursei de Valori București (BVB: MILK), care activează în […] The post Agroserv Măriuța listează cea de-a două emisiune de obligațiuni, de 3 milioane de euro, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei appeared first on Financial Intelligence.
Directorul general al Bursei din Indonezia demisionează după o cădere a pieței de 80 de miliarde de dolari # Financial Intelligence
Directorul Bursei de Valori din Indonezia a demisionat vineri, după ce furnizorul de indici MSCI a semnalat o […] The post Directorul general al Bursei din Indonezia demisionează după o cădere a pieței de 80 de miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
Trump spune că SUA vor retrage certificarea avioanelor Bombardier canadiene # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite vor retrage certificarea aeronavelor Bombardier canadiene, precum şi […] The post Trump spune că SUA vor retrage certificarea avioanelor Bombardier canadiene appeared first on Financial Intelligence.
Microsoft a pierdut 357 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră, pe fondul celei mai mari scăderi a acțiunilor din 2020 # Financial Intelligence
Frenezia vânzărilor în jurul Microsoft a redus cu 357 de miliarde de dolari capitalizarea bursieră a companiei de […] The post Microsoft a pierdut 357 miliarde de dolari din capitalizarea bursieră, pe fondul celei mai mari scăderi a acțiunilor din 2020 appeared first on Financial Intelligence.
Trump consideră “foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a se apropia de China # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a apreciat joi drept “foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a-şi consolida legăturile cu […] The post Trump consideră “foarte periculoasă” dorinţa Regatului Unit de a se apropia de China appeared first on Financial Intelligence.
Propunerea americană pentru Groenlanda include noi baze, un Dom de Aur şi extinderea libertăţii operaţionale a SUA # Financial Intelligence
Emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele cheie ale unei propuneri a SUA către Danemarca […] The post Propunerea americană pentru Groenlanda include noi baze, un Dom de Aur şi extinderea libertăţii operaţionale a SUA appeared first on Financial Intelligence.
Comisia Europeană a demis un înalt funcţionar investigat pentru plata de către Qatar a numeroase călătorii # Financial Intelligence
Comisia Europeană (CE) a demis un înalt funcţionar pentru încălcarea normelor sale privind conflictele de interese şi transparenţa, […] The post Comisia Europeană a demis un înalt funcţionar investigat pentru plata de către Qatar a numeroase călătorii appeared first on Financial Intelligence.
Trump spune că va anunța vineri dimineață înlocuitorul lui Powell în funcția de președinte al Fed # Financial Intelligence
Vorbind la premiera filmului „Melania”, președintele Trump a spus că odiseea de cinci luni pentru găsirea succesorului actualului […] The post Trump spune că va anunța vineri dimineață înlocuitorul lui Powell în funcția de președinte al Fed appeared first on Financial Intelligence.
Acțiunile din sectorul software au intrat pe o piață de scădere, pe fondul temerilor că AI va destabiliza industria, iar ServiceNow a înregistrat un declin de 12% # Financial Intelligence
Acțiunile companiilor de software au înregistrat joi o scădere și mai accentuată în contextul vânzărilor intense din acest […] The post Acțiunile din sectorul software au intrat pe o piață de scădere, pe fondul temerilor că AI va destabiliza industria, iar ServiceNow a înregistrat un declin de 12% appeared first on Financial Intelligence.
Președintele, privind șefii serviciilor: Prieteni din politică au făcut ca numele lor să apară și șansele să scadă # Financial Intelligence
Prieteni ‘din politică’ ai celor care ar putea fi propuși ca șefi la SRI și SIE au făcut […] The post Președintele, privind șefii serviciilor: Prieteni din politică au făcut ca numele lor să apară și șansele să scadă appeared first on Financial Intelligence.
