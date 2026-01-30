Protest al angajaţilor de la Rafinăria Petromidia, deoarece conducerea nu doreşte să le mărească salariile

Zeci de angajaţi ai Rafinăriei Petromidia au protestat, vineri, deoarece conducerea companiei nu doreşte să le mărească salariile cu 1500 de lei şi le propune acordarea a două bonusuri în 2026. Sindicaliştii au anunţat suspendarea negocierilor cu conducerea companiei şi declanşarea conflictului colectiv de muncă. Compania susţine că nu poate mări salariile în acest an […] Articolul Protest al angajaţilor de la Rafinăria Petromidia, deoarece conducerea nu doreşte să le mărească salariile apare prima dată în PS News.

