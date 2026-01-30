Top subiecte și entități politice în online: ce a captat atenția românilor în ultima săptămână
Pe parcursul ultimei săptămâni, spațiul online a fost dominat de subiecte din politica internă, atenția publică a fost influențată de controverse legate de integritatea în politică, precum și de reacții la teme de justiție și ordine publică. Pe agenda internă s-au menținut și discuțiile despre decizii și numiri la nivel instituțional și despre perspectivele României […] Articolul Top subiecte și entități politice în online: ce a captat atenția românilor în ultima săptămână apare prima dată în PS News.
• • •
ANALIZĂ. Cum schimbă securitatea națională sistemele de rachete ce urmează a fi luate prin programul SAFE # PSNews.ro
România își propune o relansare amplă a industriei naționale de apărare, printr-o strategie care vizează atât achiziții majore, cât și producție locală, în cooperare cu parteneri internaționali. Programele anunțate acoperă domeniile terestru, aerian, naval, cibernetic și mobilitatea militară și includ vehicule blindate, camioane logistice, elicoptere, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, nave de patrulare, muniții, […] Articolul ANALIZĂ. Cum schimbă securitatea națională sistemele de rachete ce urmează a fi luate prin programul SAFE apare prima dată în PS News.
Ce avere are Adriana Georgescu, avocata reținută de DNA pe care PNL o reneagă, deși a vrut să o bage în Parlament # PSNews.ro
Avocata Adriana Mihaela Georgescu, reținută de procurorii DNA într-un dosar de trafic de influență și corupție, a avut de-a lungul timpului mai multe funcții publice în administrația centrală. Parcursul său profesional include poziții-cheie în instituții importante ale statului, atât sub guverne PSD, cât și în perioade în care Ministerul Transporturilor era condus de miniștri social-democrați. […] Articolul Ce avere are Adriana Georgescu, avocata reținută de DNA pe care PNL o reneagă, deși a vrut să o bage în Parlament apare prima dată în PS News.
PMB anunță sosirea a 22 de troleibuze moderne cu autonomie. Vor circula din primăvară pe linia 86 # PSNews.ro
Primăria Municipiului București (PMB) anunță că cele 22 de troleibuze cu autonomie, achiziționate cu fonduri nerambursabile, au ajuns în România și urmează să intre în flota Societății de Transport București (STB). Potrivit reprezentanților PMB, vehiculele sunt în prezent garate la Ciolpani, la sediul furnizorului, și vor fi mutate în depoul Bucureștii Noi după finalizarea ultimelor […] Articolul PMB anunță sosirea a 22 de troleibuze moderne cu autonomie. Vor circula din primăvară pe linia 86 apare prima dată în PS News.
Invitat în studioul Puterea Știrilor, ministrul Justiției a vorbit despre faptul că instituția pe care o coordonează ia în calcul modificarea legislației privind răspunderea penală a minorilor. În contextul tragediilor recente în care sunt implicați minori, limitele legislației penale actuale sunt puse în discuție. Astfel, o crimă violentă comisă de un minor a declanșat […] Articolul Răspunderea penală a minorilor: dezbatere juridică și presiune publică apare prima dată în PS News.
România, dată în judecată de CE pentru că nu a închis și nu a reabilitat depozitele de deșeuri # PSNews.ro
Comisia Europeană a decis vineri să trimită România în fața Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru nerespectarea obligațiilor privind închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri neconforme, asumate prin Tratatul de aderare și prin Directiva europeană privind depozitele de deșeuri. Potrivit executivului comunitar, legislația europeană impune statelor membre să închidă și să reabiliteze depozitele de […] Articolul România, dată în judecată de CE pentru că nu a închis și nu a reabilitat depozitele de deșeuri apare prima dată în PS News.
Top subiecte și entități politice în online: ce a captat atenția românilor în ultima săptămână # PSNews.ro
Prima strategie europeană în materie de migrație și azil a CE. Reguli mai stricte și frontiere mai sigure # PSNews.ro
Comisia Europeană a prezentat joi, 29 ianuarie, prima strategie europeană dedicată gestionării azilului și migrației, un document-cadru care stabilește direcțiile politice ale Uniunii în acest domeniu pentru următorii cinci ani, transmite Calea Europeană. Executivul european arată că strategia deschide „un nou capitol” în politica UE privind migrația și azilul, valorificând progresele realizate în ultimii ani […] Articolul Prima strategie europeană în materie de migrație și azil a CE. Reguli mai stricte și frontiere mai sigure apare prima dată în PS News.
Preţul carburanţilor ar putea creşte în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcţie de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie a scumpirilor, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă. „Pe fondul tensiunilor geopolitice din Europa de Est, dar şi din lume, România ar putea vedea […] Articolul Scenariu de coșmar pentru România: Cu cât ar putea crește prețul combustibilului apare prima dată în PS News.
Protest al angajaţilor de la Rafinăria Petromidia, deoarece conducerea nu doreşte să le mărească salariile # PSNews.ro
Zeci de angajaţi ai Rafinăriei Petromidia au protestat, vineri, deoarece conducerea companiei nu doreşte să le mărească salariile cu 1500 de lei şi le propune acordarea a două bonusuri în 2026. Sindicaliştii au anunţat suspendarea negocierilor cu conducerea companiei şi declanşarea conflictului colectiv de muncă. Compania susţine că nu poate mări salariile în acest an […] Articolul Protest al angajaţilor de la Rafinăria Petromidia, deoarece conducerea nu doreşte să le mărească salariile apare prima dată în PS News.
Guvernul a decis! Cele două zone din România unde oamenii vor avea taxele reduse la jumătate # PSNews.ro
Guvernul a adoptat vineri o ordonanță de urgență prin care menține, și în acest an, reducerea de 50% a impozitelor și taxelor locale pentru locuitorii din Munții Apuseni și din zona Rezervației Biosferei Delta Dunării, regiuni recunoscute oficial ca zone defavorizate. Măsura vine după tensiuni apărute la nivel local, pe fondul unor neclarități legislative care […] Articolul Guvernul a decis! Cele două zone din România unde oamenii vor avea taxele reduse la jumătate apare prima dată în PS News.
Gardul Palatului Parlamentului ar putea fi dărâmat, în cadrul unui proiect de regenerare urbană # PSNews.ro
Consiliul General al Municipiului București a dat acordul pentru demararea procedurilor care ar putea duce la eliminarea gardului ce înconjoară Palatul Parlamentului. Proiectul a primit 51 de voturi favorabile, fiind unul dintre puținele adoptate în unanimitate. Inițiativa face parte dintr-un plan mai larg de regenerare urbană în zona fostului cartier Uranus, potrivit Digi24. Este vorba de o propunerea […] Articolul Gardul Palatului Parlamentului ar putea fi dărâmat, în cadrul unui proiect de regenerare urbană apare prima dată în PS News.
Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor, avertisment de ultimă oră legat de deplasările în Statele Unite # PSNews.ro
Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor (WTTC) avertizează că noile propuneri ale autorităților americane privind verificarea conturilor de social media ale vizitatorilor ar putea avea un impact economic major asupra SUA, cu pierderi de ordinul miliardelor de dolari și efecte serioase asupra pieței muncii, relatează Mediafax. Potrivit unui sondaj citat de Sky News, aproximativ o […] Articolul Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor, avertisment de ultimă oră legat de deplasările în Statele Unite apare prima dată în PS News.
Băiatul de 13 ani, acuzat de crima din Cenei, a fost preluat de stat. Drepturile părinților au fost suspendate # PSNews.ro
Copilul de 13 ani din Timiş, bănuit că, împreună cu alt minor de 15 ani, a ucis un adolescent, a fost luat de urgenţă din familie, în baza unei ordonanţe preşedinţiale, după ce părinţii săi au încălcat regulile impuse de Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC) Timiş. Potrivit instituţiei citate, drepturile […] Articolul Băiatul de 13 ani, acuzat de crima din Cenei, a fost preluat de stat. Drepturile părinților au fost suspendate apare prima dată în PS News.
Prea multe legi și reguli diferite afectează organizarea alegerilor. Avem nevoie de un cod electoral – președintele AEP # PSNews.ro
Organizarea alegerilor în România este sufocată de un hățiș legislativ greu de gestionat chiar și pentru specialiști, spune președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), la Puterea Știrilor. „Avem o inflație de acte normative”, a spus Adrian Țuțuianu, enumerând legi diferite pentru fiecare tip de scrutin. Lipsa unui cod electoral unitar generează confuzie și erori administrative. […] Articolul Prea multe legi și reguli diferite afectează organizarea alegerilor. Avem nevoie de un cod electoral – președintele AEP apare prima dată în PS News.
Merz respinge calendarul avansat de Zelenski pentru aderarea Ucrainei la UE până în 2027 # PSNews.ro
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat, la Berlin, că aderarea Ucrainei la UE în 2027 nu este un obiectiv fezabil. Merz a subliniat că aderarea este un proces care durează mai mulți ani, întrucât orice membru potențial trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga – un set de condiții politice, economice și legislative. […] Articolul Merz respinge calendarul avansat de Zelenski pentru aderarea Ucrainei la UE până în 2027 apare prima dată în PS News.
Doliu în familia președintelui. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru se pregătesc de înmormântare # PSNews.ro
Este doliu la Palatul Cotroceni. Bunica Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, ar fi murit la vârsta de 85 de ani, anunță presa locală. Bunica Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, ar fi murit miercuri, conform informațiilor publicate de Vremea Nouă. Reporterii publicației locale au fost la fața locului și au vorbit […] Articolul Doliu în familia președintelui. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru se pregătesc de înmormântare apare prima dată în PS News.
Asigurarea socială opțională la pilonul I de pensii în 2026: praguri, condiții și contribuții # PSNews.ro
Oamenii care fie nu au venituri fiscalizate, fie au doar venituri din activităţi independente şi/sau drepturi de autor în cuantum total anual (net sau brut, după caz) sub plafonul de 48.600 de lei, care nu s-au pensionat încă, se pot asigura opţional la sistemul public de pensii prin încheierea unui contract de asigurare socială cu […] Articolul Asigurarea socială opțională la pilonul I de pensii în 2026: praguri, condiții și contribuții apare prima dată în PS News.
Bucureștiul are, de astăzi, Piața „Ilie Ilașcu”. Decizie unanimă în CGMB în memoria patriotului de peste Prut # PSNews.ro
Capitala României are, începând de astăzi, un nou spațiu public care poartă numele eroului Ilie Ilașcu. Consiliul General al Municipiului București a votat în unanimitate atribuirea denumirii „Piața Ilie Ilașcu”, în memoria fostului disident basarabean care a luptat pentru apărarea limbii române și a valorilor naționale în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul […] Articolul Bucureștiul are, de astăzi, Piața „Ilie Ilașcu”. Decizie unanimă în CGMB în memoria patriotului de peste Prut apare prima dată în PS News.
Schimbare importantă în sistemul RO e-Factura: guvernul introduce un termen de tranziţie. Ce trebuie să știe românii # PSNews.ro
Guvernul introduce un termen de tranziţie pentru RO e-Factura, până la 1 iunie 2026, astfel că persoanele fizice impozabile care desfăşoară activităţi economice şi sunt identificate fiscal prin CNP (nu prin CIF) nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura până la acest termen. Această amânare le va permite o perioadă de adaptare, testarea […] Articolul Schimbare importantă în sistemul RO e-Factura: guvernul introduce un termen de tranziţie. Ce trebuie să știe românii apare prima dată în PS News.
Idealizate pentru peisajele pitorești, aerul curat și nostalgia unei vieți „autentice”, multe sate de munte din România se apropie astăzi de dispariție. Mulți români care au ales să se mute aici au descoperit că viața imaginată la țară diferă de realitatea de zi de zi, precizează Adevărul. Carpații ocupă o treime din suprafața României și […] Articolul Visul unei vieți idilice la munte se destramă: realitatea satelor aproape pustii apare prima dată în PS News.
Rotativa 2027. Bolojan dă asigurări că mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD, din primăvara anului viitor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 29 ianuarie, că, începând din primăvara anului viitor, funcția de prim-ministru urmează să fie preluată de Partidul Social Democrat, în baza înțelegerii din coaliție. Afirmațiile au fost făcute în contextul unei întâlniri desfășurate la Palatul Victoria cu o delegație de investitori, formată din reprezentanți ai 13 fonduri internaționale, coordonată […] Articolul Rotativa 2027. Bolojan dă asigurări că mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD, din primăvara anului viitor apare prima dată în PS News.
Crin Antonescu critică lipsa de implicare a președintelui Nicușor Dan în politica internă și externă # PSNews.ro
Fostul lider liberal Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză de absență atât în politica externă, cât și în cea internă. după nouă luni de mandat, România a devenit „irelevantă” pe scena internațională, a afirmat fostul candidat la prezidențiale într-o intervenție la Antena 3. Antonescu afirmă că președintele nu și-ar […] Articolul Crin Antonescu critică lipsa de implicare a președintelui Nicușor Dan în politica internă și externă apare prima dată în PS News.
VIDEO Ministrul Justiției explică de ce tatăl copilului ucis a fost escortat de mascați la înmormântare # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit clarificări în emisiunea Puterea Știrilor cu privire la imaginile care au stârnit revoltă în spațiul public, în care tatăl copilului ucis, aflat în detenție, a fost adus încătușat și flancat de mascați la ceremonia de înmormântare. Întrebările au apărut în contextul în care bărbatul nu era încarcerat pentru fapte […] Articolul VIDEO Ministrul Justiției explică de ce tatăl copilului ucis a fost escortat de mascați la înmormântare apare prima dată în PS News.
PSD se reinventează după eșecul electoral și schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală # PSNews.ro
PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor de la sectoarele Bucureștiului, după ce candidatul partidului a luat numai al treilea loc la alegerile la Primăria Capitalei. Nu numai Rodica Nassar a demisionat din funcția de președinte al unei filiale PSD din Capitală. Conform informațiilor Gândul, urmează să își dea demisia și Gabriel Mutu de la Sectorul […] Articolul PSD se reinventează după eșecul electoral și schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală apare prima dată în PS News.
Gabriela Firea mizează pe noul buget UE: 60 de miliarde de euro pentru viitorul social al României # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a anunțat joi că România va beneficia de o alocare estimată la aproximativ 60 de miliarde de euro în cadrul bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire de lucru cu vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, discuțiile vizând noile reguli de alocare a fondurilor, cu accent […] Articolul Gabriela Firea mizează pe noul buget UE: 60 de miliarde de euro pentru viitorul social al României apare prima dată în PS News.
Cazurile de corupție și imaginea justiției: Eficiență instituțională sau vulnerabilitatea sistemului # PSNews.ro
Ministrul Justiției explică, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, de ce dosarele de corupție pot demonstra și funcționarea sistemului judiciar, nu doar slăbiciunile acestuia. Cazurile recente de corupție readuc în spațiul public discuția despre funcționarea reală a sistemului judiciar și despre capacitatea statului de a combate infracțiunile la nivel înalt. Potrivit ministrului Justiției, astfel de dosare […] Articolul Cazurile de corupție și imaginea justiției: Eficiență instituțională sau vulnerabilitatea sistemului apare prima dată în PS News.
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în calitate de fost primar general, înţelege dorinţa edililor de a dezvolta proiecte şi de a duce la îndeplinire promisiunile făcute comunităţilor locale, însă spune că, în contextul majorării taxelor şi impozitelor pe proprietăţi şi „în condiţiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să […] Articolul Nicușor Dan: Nu e rezonabil ca autoritățile locale să ceară mai mult decât în 2025 apare prima dată în PS News.
Colectarea hainelor uzate din Italia traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Cooperativele și companiile care gestionează containerele stradale avertizează că modelul economic actual a devenit nesustenabil, în condițiile exploziei fast fashion-ului și ale noilor obligații legale privind colectarea separată a deșeurilor textile, relatează publicația Il Post, citată de Mediafax. În loc […] Articolul Italia, sufocată de hainele second-hand: sistemul de colectare, în pragul colapsului apare prima dată în PS News.
„Adriana Georgescu îi făcea campanie lui Ciucu și cerea bani”. Noi detalii din traficul de influență la nivel înalt # PSNews.ro
Avocata Ingrid Mocanu reacționează în scandalul de corupție în care este implicată avocata Adriana Georgescu, arestată pentru 30 de zile după ce a fost prinsă în flagrant luând şpagă 60.000 de euro. Ea vorbea în stenogramele apărute despre premierul Ilie Bolojan, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, şi preşedintele României, Nicușor Dan, ca despre apropiaţi la care […] Articolul „Adriana Georgescu îi făcea campanie lui Ciucu și cerea bani”. Noi detalii din traficul de influență la nivel înalt apare prima dată în PS News.
Funcționarea secțiilor de vot depinde decisiv de experții electorali, iar aici sistemul scârțâie serios – Țuțuianu # PSNews.ro
Adrian Țuțuianu atrage atenția asupra criteriilor de selecție și vârstei ridicate a multor experți electorali, în contextul în care funcționarea secțiilor de vot depinde de aceștia. „Avem oameni foarte buni, dar ajunși la 70–75 de ani, care nu mai pot face față fizic efortului”, a spus președintele AEP, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Mai […] Articolul Funcționarea secțiilor de vot depinde decisiv de experții electorali, iar aici sistemul scârțâie serios – Țuțuianu apare prima dată în PS News.
“Eu sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban!” Noi detalii din dosarul avocatei din PNL: ADRIANA GEORGESCU: Despre tine am dat raport scris, dar nu am vorbit cauza ta, că era ăsta…ăsta era legătura mea cu SRI-ul, cu COLDEA și cu CĂTĂLIN. El a fost. JEAN-PAUL TUCAN: …neinteligibil ADRIANA GEORGESCU: Și n-a făcut nimic. Nu înțelegi că n-a […] Articolul „Eu sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban!” Noi detalii din dosarul avocatei din PNL apare prima dată în PS News.
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în cadrul vizitei pe care a fost invitat să o facă în Statele Unite ale Americii, şi-a propus să poarte discuţii pe mai multe paliere. El spune că nu s-a stabilit luna în care va avea loc vizita sa peste ocean. ”Cred că noi în politică externă, cel puţin în […] Articolul Vizita lui Nicușor Dan în SUA se amână: Există discuţii pe mai multe paliere apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan: A fi ministru al Educației astăzi „este un act de curaj”, având în vedere problemele din sistem # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan declară că „este un act de curaj” ca o persoană să îşi asume funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării, având în vedere subfinanţarea din sistem şi măsurile care au trebuit luate în contextul necesităţii de reducere a deficitului bugetar, potriviti News.ro. Nicuşor Dan a admis, joi seară, la Digi 24, că […] Articolul Nicușor Dan: A fi ministru al Educației astăzi „este un act de curaj”, având în vedere problemele din sistem apare prima dată în PS News.
Stenograme din dosarul avocatei Adriana Georgescu: „Vorbesc direct cu Nicușor… și cu Bolojan” # PSNews.ro
Avocata Adriana Georgescu din Baroul București, arestată pentru 30 de zile după ce a fost prinsă în flagrant când primea 60.000 de de euro – dintr-un total de 500.000, își descrie legături la nivel înalt în zona politică și susținea că ar avea acces direct la Nicușor și Ilie Bolojan, menționând inclusiv deplasări la Cotroceni, […] Articolul Stenograme din dosarul avocatei Adriana Georgescu: „Vorbesc direct cu Nicușor… și cu Bolojan” apare prima dată în PS News.
După demisia lui Daniel David, conducerea Ministerul Educației a fost preluată interimar de premierul Ilie Bolojan, care gestionează temporar un portofoliu considerat unul dintre cele mai sensibile din actualul Executiv. Potrivit surselor politice și din educație, șeful Guvernului caută în prezent un nume care să preia mandatul plin la Educație, decizia urmând să fie tranșată […] Articolul Cine ar putea prelua Ministerul Educației după demisia lui Daniel David apare prima dată în PS News.
Schimbare în Consiliul Local Sibiu: Ionuț Ghișe (USR) demisionează pentru o carieră de funcționar european # PSNews.ro
Consiliul Local Sibiu trece printr-o perioadă de reconfigurare după ce Ionuț Ghișe, reprezentant al USR aflat la al doilea mandat, și-a anunțat oficial demisia începând cu data de 1 februarie. Decizia a fost motivată de mutarea acestuia la Bruxelles, unde va ocupa o funcție de funcționar european, post incompatibil cu statutul de ales local. În […] Articolul Schimbare în Consiliul Local Sibiu: Ionuț Ghișe (USR) demisionează pentru o carieră de funcționar european apare prima dată în PS News.
Autoritatea Electorală Permanentă – Procesele-verbale, „călcâiul lui Ahile” al alegerilor din România # PSNews.ro
Adrian Țuțuianu, președinte Autoritatea Electorală Permanentă, explică de ce completarea greșită a proceselor-verbale a blocat rezultate electorale. Întârzierile, renumărările și contestările alegerilor din ultimii ani au avut o cauză comună: completarea defectuoasă a proceselor-verbale din secțiile de vot. Pentru Adrian Țuțuianu, problema proceselor-verbale nu este una marginală, ci structurală. „Cea mai mare dificultate la […] Articolul Autoritatea Electorală Permanentă – Procesele-verbale, „călcâiul lui Ahile” al alegerilor din România apare prima dată în PS News.
România, „putere mijlocie” între Statele Unite și UE: Formarea unui nucleu dur de state europene nu este o amenințare # PSNews.ro
România este o „putere mijlocie” cu relații strategice solide atât cu Statele Unite ale Americii, cât și cu Uniunea Europeană, a afirmat șeful statului, Nicușor Dan, în cadrul unei emisiuni tv. În acest context, apariția unui „nucleu dur” format din șase state europene — Germania, Franța, Italia, Spania, Polonia și Țările de Jos — nu […] Articolul România, „putere mijlocie” între Statele Unite și UE: Formarea unui nucleu dur de state europene nu este o amenințare apare prima dată în PS News.
Separarea politicului de sistemul judiciar rămâne unul dintre principiile fundamentale ale statului de drept, spune Radu Marinescu, ministrul Justiției, în direct, la Puterea Știrilor. Discuțiile despre posibile interferențe politice în actul de justiție reapar constant în spațiul public, mai ales în contextul dosarelor cu impact major. „Luptele politice nu trebuie niciodată să interfereze cu fenomenologia […] Articolul Independența justiției și presiunea politică – Linia roșie a statului de drept apare prima dată în PS News.
Rodica Nassar și-a dat demisia de la șefia PSD sector 2. Rareș Hopincă, actualul primar, preia interimar organizația. Demisia vine la mai puțin de două luni de la eșecul PSD în alegerile locale de la Primăria Capitalei, în care candidatul PSD Daniel Băluță a pierdut în fața lui Ciprian Ciucu și a Ancăi Alexandrescu, clasându-se […] Articolul Demisie la vârful PSD – Rareș Hopincă preia interimar organizația Sector 2 apare prima dată în PS News.
Zelenski, după anunțul făcut de Trump: Așteptăm ca Rusia să respecte oprirea atacurilor timp de o săptămână # PSNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se așteaptă ca Rusia să respecte angajamentul privind oprirea atacurilor asupra Kievului și a altor orașe ucrainene pentru o perioadă de o săptămână. Zelenski a afirmat că următoarele zile vor fi decisive pentru a vedea dacă Rusia va respecta acest acord, informează Reuters. Președintele Statelor Unite ale Americii, […] Articolul Zelenski, după anunțul făcut de Trump: Așteptăm ca Rusia să respecte oprirea atacurilor timp de o săptămână apare prima dată în PS News.
STENOGRAME | Dragoș Sprînceană, menționat în dosarul Adrianei Georgescu, avocata arestată pentru trafic de influență # PSNews.ro
Cunoscut în spațiul public drept un om de afaceri de succes în SUA, Dragoș Sprînceană a fost promovat, la un moment dat, în cercurile politice drept „emisarul special” al Guvernului pentru relația cu administrația americană. MEDIAFAX a obținut stenogramele din dosarul avocatei Adriana Georgescu, iar aceasta din urmă susține, în mai multe discuții, că Sprînceană […] Articolul STENOGRAME | Dragoș Sprînceană, menționat în dosarul Adrianei Georgescu, avocata arestată pentru trafic de influență apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan recunoaște că măsurile economice din 2025 au funcționat la nivel macro, dar populația le resimte dur # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan admite că la nivel macro măsurile luate de Guvern au dat rezultate, dar afirmă că omul de rând resimte altfel aceste măsuri. Întrebat dacă măsurile de anul trecut ar fi putut fi adoptate într-un mod care să aibă asupra populaţiei un „efect mai puţin dureros”, şeful statului a răspuns afirmativ. Nicuşor Dan […] Articolul Nicușor Dan recunoaște că măsurile economice din 2025 au funcționat la nivel macro, dar populația le resimte dur apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan solicită guvernului claritate în Legea bugetului: Ce procent din impozit va reveni Capitalei # PSNews.ro
Nicușor Dan a declarat recent că se așteaptă ca viitoarea Lege a bugetului de stat să includă specificații clare privind procentul din impozitul pe venit alocat municipiului București. Președintele, care a inițiat, când era primar, un referendum local axat pe modificarea mecanismului de distribuție a fondurilor guvernamentale, consideră că această precizare este esențială pentru predictibilitatea […] Articolul Nicușor Dan solicită guvernului claritate în Legea bugetului: Ce procent din impozit va reveni Capitalei apare prima dată în PS News.
Adrian Țuțuianu, Autoritatea Electorală Permanentă: „Avem nevoie de calm electoral ca să reparăm sistemul” # PSNews.ro
Adrian Țuțuianu, președinte Autoritatea Electorală Permanentă, vorbește la Puterea Știrilor despre începutul de mandat, priorități și nevoia de stabilitate electorală. Numit de Parlament în noiembrie și instalat efectiv în decembrie, Adrian Țuțuianu preia conducerea Autorității Electorale Permanente într-un moment de maximă tensiune pentru democrația românească. Invitat la Puterea Știrilor, noul președinte AEP vorbește despre startul […] Articolul Adrian Țuțuianu, Autoritatea Electorală Permanentă: „Avem nevoie de calm electoral ca să reparăm sistemul” apare prima dată în PS News.
Diana Buzoianu promite consultări cu autoritățile locale pentru zonele de biodiversitate din PNRR # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că autoritățile locale vor fi consultate direct în procesul de stabilire a zonelor prioritare pentru biodiversitate, un jalon esențial în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceasta a subliniat necesitatea unei corelări între documentația oficială și realitatea din teren, pentru a asigura o protecție reală a mediului, fără […] Articolul Diana Buzoianu promite consultări cu autoritățile locale pentru zonele de biodiversitate din PNRR apare prima dată în PS News.
Record îngrijorător: România a avut cei mai mulți tineri inactivi (NEET) din Uniunea Europeană în 2024 # PSNews.ro
România rămâne „campioana” nedorită a UE în privința tinerilor NEET (15-29 ani), înregistrând o rată de 19,4% în 2024, aproape dublu față de media europeană de 11,1%. În timp ce țări precum Țările de Jos sau Suedia reușesc să mențină acest indicator sub 7%, unul din cinci tineri români se află în afara sistemului de […] Articolul Record îngrijorător: România a avut cei mai mulți tineri inactivi (NEET) din Uniunea Europeană în 2024 apare prima dată în PS News.
Alertă ANC: Autoritatea avertizează solicitanții de cetățenie cu privire la dezinformări și site-uri neoficiale # PSNews.ro
Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC) a inițiat un demers instituțional pentru a oferi informații corecte și verificate, scopul principal fiind protejarea solicitanților de cetățenie împotriva tentativelor de dezinformare. Printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, instituția recomandă publicului să nu dea crezare zvonurilor sau reclamelor care promit facilitarea obținerii cetățeniei în schimbul unor sume […] Articolul Alertă ANC: Autoritatea avertizează solicitanții de cetățenie cu privire la dezinformări și site-uri neoficiale apare prima dată în PS News.
Haos la granițele UE: Regula celor 90 de zile provoacă pierderi uriașe transportatorilor din Balcani # PSNews.ro
Șoferii de camioane din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia) au menținut joi blocajele din terminalele de marfă de la frontierele cu Uniunea Europeană, în condițiile în care guvernele regionale au solicitat UE să modifice normele care, potrivit acestora, generează costuri suplimentare de sute de milioane de euro, potrivit Reuters. […] Articolul Haos la granițele UE: Regula celor 90 de zile provoacă pierderi uriașe transportatorilor din Balcani apare prima dată în PS News.
VIDEO Ministrul Justiției, detalii despre selecția pentru șefia marilor parchete – Nicușor Dan are decizia finală # PSNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a oferit detalii, în emisiunea „Puterea Știrilor”, despre modul în care se desfășoară procedura de selecție a procurorilor pentru șefia Parchetului General, a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) şi a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). „La finalul acestei proceduri, când vom închide perioada de depunere a […] Articolul VIDEO Ministrul Justiției, detalii despre selecția pentru șefia marilor parchete – Nicușor Dan are decizia finală apare prima dată în PS News.
