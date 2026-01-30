Valentin Lazea (BNR): Reformele dure au salvat pensiile. Am fi ajuns în incpacitate de plată
Newsweek.ro, 30 ianuarie 2026 16:50
Economistul șef al BNR Valentin Lazea a spus că reformele dure de anul trecut au făcut ca România să...
Acum 10 minute
17:00
„Bătaie”, pe construcția primelor 2 loturi ale Autostrăzii Suceava – Siret. Au fost depuse 12 oferte # Newsweek.ro
E „bătaie”, se pare, pe construcția primelor 2 loturi ale Autostrăzii Suceava – Siret, cu valori est...
Acum 30 minute
16:50
Valentin Lazea (BNR): Reformele dure au salvat pensiile. Am fi ajuns în incpacitate de plată # Newsweek.ro
Economistul șef al BNR Valentin Lazea a spus că reformele dure de anul trecut au făcut ca România să...
16:40
Un cunoscut lanț de supermarketuri dă afară 380 de angajați. Schimbări majore în 100 de magazine # Newsweek.ro
Un supermarket important concediază 380 de angajați. Compania a decis restructurări masive în 100 de...
Acum o oră
16:30
Guvernul reduce cu 50% impozitul pe proprietate pentru unii români. Cine beneficiază de reducerea uriașă? # Newsweek.ro
Guvernul a aprobat vineri, 30 ianuarie 2026, reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru un...
16:20
BMW, „regele” clasei premium și în România. Ce modele preferă românii? SUV-urile X5 și X1 se bat pe primul loc # Newsweek.ro
Contructorul auto german BMW și-a păstrat coroana în clasa premium la nivel mondial în 2025, făcând ...
16:10
Berihoi, ucigașul cu 150 km/oră, nepredat încă autorităților române deși a fost prins în Italia # Newsweek.ro
Rareș Berihoi, șoferul fugar după ce a ucis un om pe zebră cu 150 km/oră în centrul Iașului, se află...
Acum 2 ore
15:50
Proces la Judecătoria Iași între Poliție și Drumurile Județene din cauza unei amenzi pentru zăpada # Newsweek.ro
Administratorii drumurilor județene au avut nevoie de o amendă pentru a constata că iarna nu are cal...
15:50
Circulația tramvaielor 41 este blocată în ambele sensuri. Ce a avariat avariat rețeaua electrică? # Newsweek.ro
Circulația tramvaielor 41 este blocată pe Șoseaua Virtuții, din cauza unei defecțiuni apărute la pan...
15:40
Costel Alexe către Ilie Bolojan: „De la Iași la Pașcani fac două ore, de la Oradea la Budapesta tot două ore # Newsweek.ro
„I-am explicat premierului Ilie Bolojan și președintelui Nicușor Dan că de la Iași până la Pașcani e...
15:40
Polonia cumpără sistem de apărare anti-drone contra lui Putin de 3.500.000.000€. Cu ce ripostează România? # Newsweek.ro
Polonia a semnat vineri un contract pentru ceea ce Donald Tusk a numit un sistem de apărare aeriană ...
15:30
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza? # Newsweek.ro
Peste doar 4 ani ne putem confrunta cu un secanriu apocaliptic. Economistul spune că e nevoie de 40...
15:10
Ministrul Sănătății: În București este nevoie de încă un centru de arși gravi pentru adulți # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății susține că în București este nevoie de un centru de arși grav, pentru pacienți a...
Acum 4 ore
14:50
Moarte suspectă la Milano. Un bancher ucrainean a căzut de la etaj. Avea un paşaport românesc # Newsweek.ro
Aleksandr Adarici, un bogat om de afaceri ucrainean, fost bancher, a fost găsit mort pe 23 ianuarie ...
14:30
Căldură extremă în Australia. Temperaturile au ajuns la aproape 50°C şi au izbucnit incendii de vegetaţie # Newsweek.ro
Vaste zone din sud-estul Australiei sunt afectate de un val de căldură care a dus temperaturile la a...
14:10
Ministrul Sănătății: Neplata primei zile de concediu medical se aplică în multe alte state europene # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii a declarat că măsura privind neplata primei zile de concediu medical se aplică î...
14:00
Un trapper din București și alte șase persoane au ajuns la Poliție după ce au făcut un scandal monst...
13:50
Nike concediază mii de muncitori și „angajează” roboți. Vrea un profit și mai mare. Gigantul UPS face la fel # Newsweek.ro
Nkie va da afară 775 de angajați după ce vara trecută a mai dat 1,.000. Angajații vor fi înlocuiți c...
13:40
Copilul acuzat de crima din Timiș a fost dus într-un loc secret. Părinți, decăzuți din drepturi # Newsweek.ro
Părinții copilului acuzat de crima din Timiș urmează să fie decăzuți din drepturi. Copilul a fost lu...
13:30
Zelenski îl provoacă pe Putin: „Îl invit la Kiev, dacă are curaj". Negocierile față-n-față la Moscova, excluse # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, respinge ferm ideea unor negocieri directe cu Vladimir Pu...
13:20
Guvernul introduce un termen de tranziţie pentru RO e-Factura, până la 1 iunie 2026, astfel că perso...
Acum 6 ore
13:00
Telescopul Spaţial James Webb (JWST) a descoperit cea mai îndepărtată galaxie observată până în prez...
12:50
FOTO Primele troleibuze chinezești Yutong 12 din Europa, la București. În UK și Danemarca, marca e investigată # Newsweek.ro
Primele troleibuze chinezești Yutong 12 din Europa încep să circule la București. Producătorul a liv...
12:40
Lockheed Martin accelerează masiv producția de rachete THAAD: de la 96 la 400 de unități pe an # Newsweek.ro
Gigantul american din industria de apărare Lockheed Martin anunță o creștere de patru ori a producți...
12:30
Două avioane de spionaj americane plecate din Constanța au survolat Marea Neagră. Transmit date la Pentagon # Newsweek.ro
Două aeronave americane de informații, supraveghere și recunoaștere au decolat din Constanța și au d...
12:20
Donald Trump a depus plângere joi împotriva fiscului american şi a cerut daune de 10 miliarde de dol...
12:10
Cutremur în războiul CSA Steaua - FCSB. Motivarea ÎCCJ tranșează disputa palmaresului. Cu ce mai rămâne Becali # Newsweek.ro
Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție clarifică fără echivoc războiul...
11:50
Vânătorul a devenit „vânat”. Un bărbat, împuşcat accidental la o partidă de vânătoare în Buzău # Newsweek.ro
Un bărbat a fost împuşcat accidental de un alt vânător la o partidă de vânătoare desfășurată în jude...
11:40
Semnal de alarmă, în industria auto din Europa! Producția din UK, la cel mai scăzut nivel din ultimii 73 ani # Newsweek.ro
Criza din industria auto din Europa se adâncește continuu. La costurile electrificării și asaltul co...
11:30
Fostul minsitru al muncii, Bucura Oprescu, spune cum pot crește pensiile. Când s-ar putea întâmpla? # Newsweek.ro
Fostul ministru al muncii, Bucura Oprescu, a spus cum poate România să aducă mai mulți bani la buget...
11:10
Prima lună cu Euro în Bulgaria: Speculanții, amendați cu până la 102.000 € pentru „rotunjirea” prețurilor # Newsweek.ro
Bulgaria a trecut la moneda unică europeană de la 1 ianauarie 2026. După prima lună cu Euro, autorit...
Acum 8 ore
11:00
Românii construiesc masiv. 37.000 de autorizații pentru clădiri rezidențaile eliberate în 2025 # Newsweek.ro
În anul 2025 au fost eliberate peste 37.000 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, î...
10:50
Prețul carburantului la pompă în România, influențat de crizele mondiale. Motorina ar putea ajunge la 12 lei/l # Newsweek.ro
Crizele regionale sau mondiale pot scumpi serios carburanții în România. Motorina devine vulnerabilu...
10:40
Escrocheria care începe după ce îți închizi telefonul. Ai făcut o greșeală și hackerii profită acum # Newsweek.ro
Hackerii au pus la cale noi atacuri asupra telefoanelor noastre. Escrocheria începe de fapt atunci c...
10:30
Probleme în industria mobilei. Un alt gigant își închide magazinele. Sunt lichidări de stoc cu reduceri uriașe # Newsweek.ro
Un important magazin de mobilă cu discount închide mai multe locații. Clienții se pot aștepta la lic...
10:20
Punctul portocaliu în bara de stare a telefonului este un semnal de avertizare. Ce înseamnă? # Newsweek.ro
Mulți utilizatori de telefoane mobile au văzut adesea punctul portocaliu în partea de sus a smartpho...
10:00
Patriarhul Rusiei transformă ortodoxia într-o dictatură a bărbaților. Avortul interzis fără acordul soțului # Newsweek.ro
Patriarhul Kirill al Rusiei susține interzicerea avortului fără acordul soțului, afirmând că decizia...
10:00
Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2.700.000 € la loto. Ce a urmat e greu de imaginat. Acum e la închisoare # Newsweek.ro
Un pensionar a câștigat loterie peste 2 milioane de euro. Apoi a luat o decizie uimitoare. Acum își ...
09:40
Rusia condiționează pacea în Ucraina. Serghei Lavrov cere un regim marionetă aservit direct lui Putin la Kiev # Newsweek.ro
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov susține că Rusia va accepta garanții internaționale de secur...
09:30
Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, valoare egală cu ce...
09:10
FCSB spune adio Europei League cu fruntea sus, după o remiză spectaculoasă cu Fenerbahce, pe Arena Națională # Newsweek.ro
FCSB și-a încheiat parcursul în UEFA Europa League cu un rezultat de egalitate, 1-1, în fața celor d...
09:10
Trump avertizează Londra: "Apropierea de China este foarte periculoasă”. Starmer: "E vital pentru noi" # Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că apropierea Regatului Unit de China repr...
Acum 12 ore
09:00
5.000 lei amendă dacă nu dai bani la fondul de rulment al blocului. Poate cineva scăpa fără să plătească? # Newsweek.ro
Fondul de rulment este motiv de cerată între locatarii de la bloc. Asta deoarece nu toți doresc să p...
09:00
Nicuşor Dan, despre vizita în SUA: Există invitaţia. Îmi doresc ca această vizită să aibă substanţă economică # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în cadrul vizitei pe care a fost invitat să o facă în Statele Un...
08:30
WhatsApp a lansat o nouă funcție, obligatorie pentru toate telefoane. ce beneficii noi aduce utilizatorilor? # Newsweek.ro
WhatsApp a lansat o actualizare importantă de securitate, odată cu introducerea unui nou mod „lockdo...
08:30
Meteo. Vreme neobișnuită în februarie. Meteorologii au anunțat prognoza până pe 2 martie # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 2 febr...
08:20
Nicușor Dan: „E un act de curaj pentru cineva să fie ministrul al Educaţiei azi. Sistemul, subfinanţat” # Newsweek.ro
Nicuşor Dan declară că „este un act de curaj” ca o persoană să îşi asume funcţia de ministru al Educ...
08:10
Decizie cu impact mare asupra pensiilor speciale. Doi judecători ar putea fi suspendați azi # Newsweek.ro
Astăzi este așteptată o decizie care ar putea duce la un adevărat cutremur la CCR. Se judecă o speță...
07:50
Lui Xi Jinping i-a trecut glonțul pe la urechi. Aliatul lui, generalul Zhang Youxia a vrut să-l „detroneze” # Newsweek.ro
Bloggerii militari ruși au fost primii care au anunțat că în China a fost o tentativă de lovitură de...
07:40
Cum să usuci hainele în câteva ore dacă pui un obiect din baie pe ele. Nu ai nevoie de uscător # Newsweek.ro
Cum să usuci hainele în câteva ore dacă pui un obiect din baie pe ele. Poți să usuci hainele în doar...
07:30
Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des # Newsweek.ro
Începând cu 1 februarie 2026, euro va deveni singurul mijloc legal de plată în Republica Bulgaria, a...
