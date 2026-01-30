Românii construiesc masiv. 37.000 de autorizații pentru clădiri rezidențaile eliberate în 2025

Newsweek.ro, 30 ianuarie 2026 11:00

În anul 2025 au fost eliberate peste 37.000 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, î...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
11:10
Prima lună cu Euro în Bulgaria: Speculanții, amendați cu până la 102.000 € pentru „rotunjirea” prețurilor Newsweek.ro
Bulgaria a trecut la moneda unică europeană de la 1 ianauarie 2026. După prima lună cu Euro, autorit...
Acum 30 minute
11:00
Românii construiesc masiv. 37.000 de autorizații pentru clădiri rezidențaile eliberate în 2025 Newsweek.ro
În anul 2025 au fost eliberate peste 37.000 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, î...
10:50
Prețul carburantului la pompă în România, influențat de crizele mondiale. Motorina ar putea ajunge la 12 lei/l Newsweek.ro
Crizele regionale sau mondiale pot scumpi serios carburanții în România. Motorina devine vulnerabilu...
Acum o oră
10:40
Escrocheria care începe după ce îți închizi telefonul. Ai făcut o greșeală și hackerii profită acum Newsweek.ro
Hackerii au pus la cale noi atacuri asupra telefoanelor noastre. Escrocheria începe de fapt atunci c...
10:30
Probleme în industria mobilei. Un alt gigant își închide magazinele. Sunt lichidări de stoc cu reduceri uriașe Newsweek.ro
Un important magazin de mobilă cu discount închide mai multe locații. Clienții se pot aștepta la lic...
10:20
Punctul portocaliu în bara de stare a telefonului este un semnal de avertizare. Ce înseamnă? Newsweek.ro
Mulți utilizatori de telefoane mobile au văzut adesea punctul portocaliu în partea de sus a smartpho...
Acum 2 ore
10:00
Patriarhul Rusiei transformă ortodoxia într-o dictatură a bărbaților. Avortul interzis fără acordul soțului Newsweek.ro
Patriarhul Kirill al Rusiei susține interzicerea avortului fără acordul soțului, afirmând că decizia...
10:00
Un pensionar de 80 de ani a câștigat 2.700.000 € la loto. Ce a urmat e greu de imaginat. Acum e la închisoare Newsweek.ro
Un pensionar a câștigat loterie peste 2 milioane de euro. Apoi a luat o decizie uimitoare. Acum își ...
09:40
Rusia condiționează pacea în Ucraina. Serghei Lavrov cere un regim marionetă aservit direct lui Putin la Kiev Newsweek.ro
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov susține că Rusia va accepta garanții internaționale de secur...
09:30
Un sfert din tineri nu are un loc de muncă. La cât a ajuns șomajul în România? Newsweek.ro
Rata şomajului în luna decembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, valoare egală cu ce...
Acum 4 ore
09:10
FCSB spune adio Europei League cu fruntea sus, după o remiză spectaculoasă cu Fenerbahce, pe Arena Națională Newsweek.ro
FCSB și-a încheiat parcursul în UEFA Europa League cu un rezultat de egalitate, 1-1, în fața celor d...
09:10
Trump avertizează Londra: &#34;Apropierea de China este foarte periculoasă”. Starmer: &#34;E vital pentru noi&#34; Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că apropierea Regatului Unit de China repr...
09:00
5.000 lei amendă dacă nu dai bani la fondul de rulment al blocului. Poate cineva scăpa fără să plătească? Newsweek.ro
Fondul de rulment este motiv de cerată între locatarii de la bloc. Asta deoarece nu toți doresc să p...
09:00
Nicuşor Dan, despre vizita în SUA: Există invitaţia. Îmi doresc ca această vizită să aibă substanţă economică Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că, în cadrul vizitei pe care a fost invitat să o facă în Statele Un...
08:30
WhatsApp a lansat o nouă funcție, obligatorie pentru toate telefoane. ce beneficii noi aduce utilizatorilor? Newsweek.ro
WhatsApp a lansat o actualizare importantă de securitate, odată cu introducerea unui nou mod „lockdo...
08:30
Meteo. Vreme neobișnuită în februarie. Meteorologii au anunțat prognoza până pe 2 martie Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteorologice pentru intervalul 2 febr...
08:20
Nicușor Dan: „E un act de curaj pentru cineva să fie ministrul al Educaţiei azi. Sistemul, subfinanţat” Newsweek.ro
Nicuşor Dan declară că „este un act de curaj” ca o persoană să îşi asume funcţia de ministru al Educ...
08:10
Decizie cu impact mare asupra pensiilor speciale. Doi judecători ar putea fi suspendați azi Newsweek.ro
Astăzi este așteptată o decizie care ar putea duce la un adevărat cutremur la CCR. Se judecă o speță...
07:50
Lui Xi Jinping i-a trecut glonțul pe la urechi. Aliatul lui, generalul Zhang Youxia a vrut să-l „detroneze” Newsweek.ro
Bloggerii militari ruși au fost primii care au anunțat că în China a fost o tentativă de lovitură de...
07:40
Cum să usuci hainele în câteva ore dacă pui un obiect din baie pe ele. Nu ai nevoie de uscător Newsweek.ro
Cum să usuci hainele în câteva ore dacă pui un obiect din baie pe ele. Poți să usuci hainele în doar...
07:30
Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des Newsweek.ro
Începând cu 1 februarie 2026, euro va deveni singurul mijloc legal de plată în Republica Bulgaria, a...
07:20
VIDEO Impozitele pe investiții cresc din 2026: dividendele și criptomonedele sunt cele mai taxate Newsweek.ro
Modificările fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2026 aduc majorări importante ale impozitelor pe ve...
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 31 ianuarie. Luna în Rac îi face convingători pe Tauri. Capricornii, avantaje financiare Newsweek.ro
Horoscop 31 ianuarie. Luna în Rac îi face convingători pe Tauri. Capricornii, avantaje financiare. P...
06:40
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt? Newsweek.ro
Pensionarii plătasc CASS la pensie începând de anul trecut. Unii dintre ei au cerut să nu plătească ...
Acum 12 ore
22:20
Nicuşor Dan: &#34;Nu există nici un fel de perspectivă de majorări de taxe, în viitorul apropiat&#34; Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că "nu există nici un fel de perspectivă de majorări ...
Acum 24 ore
22:10
Europa a numit gărzile IRGC ale Iranului organizație teroristă. Elita Teheranului a transferat 1.500.000.000$ Newsweek.ro
Uniunea Europeană a convenit joi să includă Garda Revoluționară paramilitară din Iran pe lista organ...
21:50
Nicuşor Dan: Ilie Bolojan a făcut studii de matematică. E puţin posibil acum să avem un guvern minoritar Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a fost rugat să comenteze declaraţia lui Ilie Bolojan, care a afirmat că e ...
21:10
Care spune ChatGPT că sunt şansele matematice de calificare ale FCSB, mai departe, în Europa League? Newsweek.ro
Care spune aplicaţia de Android ChatGPT că sunt şansele matematice de calificare ale FCSB, mai depar...
20:50
Bucureştiul va avea mai mult cu 1.000 de taxiuri. Ce face Primăria Capitalei pentru asta? Newsweek.ro
Bucureştiul va avea mai mult cu 1.000 de taxiuri cu cel puţin opt ore de lucru pe zi. Ce face Primăr...
20:30
Conflict în CSM. Secţia de procurori acuză Secţia pentru judecători că a restricţionat accesul la dosare Newsweek.ro
Este conflict în interiorul CSM. Secţia de procurori din Consiliu acuză Secţia pentru judecători că ...
20:10
Când trebuie să chemați ambulanța dacă vă doare capul? Dacă experimentați aceste simptome nu ezitați Newsweek.ro
Milioane de români suferă de dureri de cap. Unii dintre ei se panichează și sună la salvare chiar și...
20:10
Trump se laudă că l-a convins pe Putin să nu atace o săptămână. Următoarea rundă de negocieri e șa 1 februarie Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat la 29 ianuarie că omologul său rus, Vladimir Putin, a fost de a...
19:50
Sunt SUA oare pe cale să atace Iranul? Donald Trump spune că este dispus să negocieze. Ar putea însă blufa Newsweek.ro
Sunt SUA oare acum pe cale să atace frontal Iranul? Preşedintele Donald Trump spune că este dispus s...
19:40
Un alt retailer de modă consacrat se închide. A intrat în faliment. 250 de angajați rămân pe drumuri Newsweek.ro
Un cunoscut retailer de îmbrăcăminte bărbătească dispare. Se pare că investitorii au dat faliment di...
19:20
Cum să nu strici motorul mașinii când este frig afară. Greșeala banală pe care o fac aproape toți șoferii Newsweek.ro
Cum să nu strici motorul mașinii când este frig afară. Greșeala banală pe care o fac aproape toți șo...
19:10
Un climatolog a descoperit accidental o forță nesperată de luptă contra încălzirii globale. Cum funcţionează? Newsweek.ro
Un climatolog indian a descoperit accidental o forță nesperată de luptă împotriva încălzirii globale...
19:00
Ce tratamente să-ți faci la față în februarie pentru o piele radiantă la vară. Activează producția de colagen Newsweek.ro
Pregătește-ți tenul încă din februarie pentru o piele radiantă la vară! Află care sunt cele mai efic...
18:50
Arsenalul SUA lângă Iran. Un portavion de 6.800.000.000$, peste 100 de avioane și distrugătoare cu rachete Newsweek.ro
SUA au adus în apropierea Iranului un adevărat arsenal și sunt gata să lovească. Puterea de foc este...
18:40
Horoscop 2-8 februarie. Vine o săptămână de foc pentru Capricorn și Vărsător. Fecioară, Gemeni - armonie Newsweek.ro
Influența pozitivă a planetelor se manifestă în zona relațiilor personale și sociale – și da, aceast...
18:20
Constanța, centru avansat de supraveghere a Rusiei pentru activele SUA și NATO în regiunea Mării Negre Newsweek.ro
Două aeronave ale SUA de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR) au decolat de la Constanța ș...
18:00
Probleme pentru 8.000 de ucraineni, moldoveni și ruși aflați în România. Li se anulează cărțile de indentitate Newsweek.ro
Mii de cetățeni din Ucraina, Republica Moldova și Rusia, aflați pe teritoriul țării noastre vor rămâ...
18:00
Cocktail de droguri în sângele șoferului care a produs accidentul din Timiș. 7 suporteri greci au murit Newsweek.ro
Raportul toxicologic, în cazul accidentului fatal din Timiș a arătat că șoferul avea în sânge canabi...
17:50
Italia, coșmar pentru camioanele grele. Aproape 80 de zile cu restricții, în 2026. Vezi calendarul complet! Newsweek.ro
Italia va fi un coșmar pentru camioanele grele în 2026. În calendar, figurează aproape 80 de zile cu...
17:40
Începe procesul directorului colegiului de elită din Iași acuzat de luare de mită. A primit bani de la părinți Newsweek.ro
Procesul fostului director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” poate începe.
17:30
Un fermier căuta un ciocan pierdut pe un câmp și a găsit cea mai mare comoară antică din Marea Britanie Newsweek.ro
Un fermier căuta un ciocan pierdut pe un câmp și a găsit cea mai mare comoară antică din Marea Brita...
17:30
Un lot din Iași al autostrăzii A8 a mai scăpat de un hop - Drum liber spre licitație Newsweek.ro
A fost respinsă contestația depusă pe procedura de licitație a ultimului lot al A8 (Nod DN24/Iași – ...
17:20
Turiștii au fost avertizați despre 10 escrocherii la care trebuie să fie atenți în 2026 Newsweek.ro
Turiștii au fost avertizați despre 10 escrocherii la care trebuie să fie atenți în 2026. În fiecare ...
17:20
Un nou tip de pensie va fi eliminat. Pensionarii ar fi primit între 6.000 și 18.000 lei. Newsweek.ro
O categorie de pensii vor fi eliminate în viitorul apropiat. Este vorba de pensiile primarilor și al...
17:00
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu. I s-a retras medalia de la Jocurile Olimpice. Care e motivul? Newsweek.ro
O nouă lovitură pentru Ana Maria Bărbosu. Tribunalul Federal Elvețian a decis trimiterea dosarului p...
16:50
Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a discuta chestiuni sensibile Newsweek.ro
Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin pentru a discuta chestiuni sensibile. Șeful Minist...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.