CFR Cluj – Metaloglobus LIVE SCORE (17:00). Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă. Echipele de start
Antena Sport, 30 ianuarie 2026 16:50
CFR Cluj – Metaloglobus, duelul care deschide etapa a 24-a din Liga 1, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 17:00. Clujenii lui Daniel Pancu țintesc a cincea victorie consecutivă în campionat. CFR Cluj s-a impus categoric în partida cu FCSB din etapa precedentă, scor 4-1. Grație succesului, clujenii i-au depășit pe campioni în […]
• • •
Acum 30 minute
16:50
16:50
Novak Djokovic, cu lacrimi în ochi după calificarea în finală! Ce i-a spus lui Sinner la fileu
Novak Djokovic (38 de ani) a plâns în hohote după ce l-a învins uluitor pe fostul lider mondial Jannik Sinner (24 de ani) şi s-a calificat în finala Australian Open. Djokovic a susţinut interviul de după victoria incredibilă tot cu lacrimi în ochi. Novak Djokovic, în lacrimi după o victorie incredibilă în semifinalele Australian Open, […]
16:40
Novak Djokovic, victorie monumentală cu Sinner, după peste 4 ore de joc! Urmează marea finală cu Alcaraz
Novak Djokovic (favorit 4) l-a învins pe Jannik Sinner (favorit 2) şi s-a calificat în finala Australian Open, acolo unde se va duela pentru al 25-lea titlu de Grand Slam cu Carlos Alcaraz. Djokovic, ajuns la 38 de ani, s-a impus cu 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, la capătul unui meci în care cei doi […]
Acum o oră
16:20
Costel Gâlcă s-a convins: ce se va întâmpla cu Olimpiu Moruțan la următorul meci al Rapidului
Costel Gâlcă a oferit declarații despre Olimpiu Moruțan, înaintea duelului dintre Rapid și U Cluj, din etapa a 24-a din Liga 1. Antrenorul giuleștenilor a transmis faptul că internaționalul român are șanse să fie titular în duelul care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00. Olimpiu Moruțan a debutat la Rapid în partida câștigată de […]
Acum 2 ore
16:00
Dinamo – Petrolul LIVE TEXT (20:00). "Câinii roşii" pot urca pe primul loc! Echipele probabile
Dinamo întâlneşte Petrolul în al doilea meci al etapei a 24-a din sezonul regular al Ligii 1. Partida de pe "Arcul de Triumf" se va disputa vineri, de la ora 20:00. Dinamo caută a treia victorie consecutivă, una care i-ar permite să urce provizoriu pe primul loc. Alb-roşiii au acum 44 de puncte, cu unul […]
16:00
Pilotul de Formula 1 Pierre Gasly face parte din consorţiul condus de Gunther Steiner care a achiziţionat integral echipa Red Bull KTM Tech3 MotoGP, au anunţat vineri IKON Capital şi Steiner. Fostul director al echipei Haas F1, Steiner, este CEO-ul echipei KTM Tech3, iar Richard Coleman este directorul echipei. Pierre Gasly, primul pilot activ de […]
15:50
Cu Denis Alibec adus la Farul Constanţa, Gică Hagi a decis să renunţe la un fotbalist. Cel pus pe liber este Boban Nikolov (31 de ani). Mijlocașul din Macedonia de Nord a ajuns la Farul Constanţa liber de contract, după ce a evoluat ultima oară în Bosnia, la Borac Banja Luka. El a mai evoluat […]
Acum 4 ore
15:00
„Bătrânul Leu" care a venit de pe plajă, a învins România în 1990 și a intrat în istoria Cupei Mondiale
Pe 14 iunie, România și Camerun s-au întâlnit pe San Nicola, din Bari, în a doua etapă din grupa B a Cupei Mondiale. La debut, „tricolorii" învinseseră Uniunea Sovietică, un 2-0 cu o „dublă" a lui Marius Lăcătuș. Africanii câștigaseră spectaculos, la rândul lor: o victorie fabuloasă, 1-0 în fața Argentinei lui Maradona. Camerunezilor le-a […]
14:40
Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimile Europa League: Răzvan Lucescu îl întâlneşte pe Ionuț Radu
Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League a avut loc în această după-amiază, la sediul UEFA de la Nyon. Răzvan Lucescu şi-a aflat echipa pe care o întâlneşte în play-off-ul pentru optimi. PAOK va avea parte de un meci greu cu Celta Vigo, echipa portarului român Ionuț Radu. Meciurile din play-off-urile Europa League: Dinamo Zagreb […]
14:40
Un fan a afişat steagul României la meciul Nottingham – Ferencvaros. Cum au putut reacţiona ultraşii unguri
Momente tensionate au avut loc la meciul dintre Nottingham şi Ferencvaros, încheiat cu victoria gazdelor, cu 4-0. În timpul partidei, un fan a afişat un steag al României, la una dintre tribune. A fost momentul în care ultraşii unguri au început să huiduie copios şi să strige celebrul "Ria, Ria, Ungaria", considerând că au fost […]
14:20
Adus pe 1 milion de euro la FCSB, lăsat să plece pe 100.000. Meme Stoica a confirmat!
Gigi Becali (67 de ani) a plătit 970.000 de euro pentru Dennis Politic (25 de ani), cedându-l şi gratis la Dinamo pe Alex Musi (21 de ani) pentru a face transferul! Jucătorul s-a dovedit a fi una dintre "ţepele" pe care Gigi Becali şi le-a mai luat la fotbal, pentru că acum omul de afaceri […]
14:10
Căzătură teribilă suferită de Lindsey Vonn cu o săptămână înainte de Jocurile Olimpice 2026
Lindsey Vonn (41 de ani), câştigătoare a coborârilor de la Saint-Moritz şi Zauchensee în această iarnă, a suferit o căzătură la Crans-Montana, vineri. Vonn şi-a pierdut echilibrul la începutul traseului şi a ajuns în plasele de siguranţă. A coborât pe schiuri, avnd vizibil dureri şi oprindu-se regulat pentru a-şi ţine genunchiul stâng. În zona de […]
14:00
"Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României". "Regele", aşteptat să preia naţionala de la Mircea Lucescu
Gică Hagi este văzut de mulţi ca urmaşul lui Mircea Lucescu la naţionala României. Pe listă se află şi Giovanni Becali, cel care susţine că aşa s-ar face dreptate după primul mandat al "Regelui", în care acesta şi-a dat demisia după barajul pierdut cu Slovenia, în 2001. "Hagi a așteptat tot timpul oferte din toate […]
13:30
Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid
Tragerea la sorţi a play-off-ului optimilor din Champions League se desfăşoară acum, la Nyon, iar cele 16 echipe ajunse în această fază a competiţiei îşi află adversarele. Printre ele se află şi Interul lui Cristi Chivu, care va evolua în faza play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor cu una dintre Benfica şi Bodo/Glimt. Tragerea la sorţi […]
13:30
Simona Halep, fost lider mondial în ierarhia WTA, a achiziționat o vilă de 600.000 de euro în cadrul complexului „National Golf & Country Club", de lângă București. Vila achiziţionată de Halep are o suprafață construită de 255,4 metri pătrați. Pe site-ul complexului, o astfel de vilă, din categoria 4, are un preț de 560.000 de […]
Acum 6 ore
13:00
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Cinci români reuşesc incredibilul! Să încaseze salarii de 450.000 de euro fără să muncească vreo secundă! Cum s-a ajuns aici şi despre cine este vorba? Antrenorul Iulian Stamate și jucătoarele Sara Kovarova, Gomes Barbosa Elaine, Amalia-Mihaela Coman și Maria-Valentina Bardac, de la CSM Iași 2020, primescă această sumă în urma deciziei Comisiei Centrală de Apel […]
13:00
Simona Halep este gata să se întreagă la raliuri, provocarea a fost aruncată la Cluj.
12:40
Dublă pierdere pentru FCSB. Jucătorii lipsesc "o perioadă de 4-6 săptămâni". Operaţi de urgenţă
FCSB nu se va mai putea baza pentru o perioadă lungă pe fundașii Joyskim Dawa și Ionuț Cercel. Ionuț Cercel a suferit deja o intervenţie chirugcală, în timp ce Dawa va avea şi el nevoie de o operaţie. "Cercel a suferit o intervenție chirurgicală. Absența sa va fi pe o perioadă de 4-6 săptămâni. Următorul […]
12:10
România a rămas pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA la finalul participării echipelor românești în cupele europene. FCSB a încheiat pe locul 27 în UEFA Europa League, după remiza cu Fenerbahce, de joi seară, și a fost eliminată din competiție. După finalul fazei grupei din Europa League, UEFA a actualizat vineri clasamentul coeficienților. România […]
11:40
Alcaraz îl bate pe Zverev în cea mai lungă semifinală din istoria Openului Australian: "Sunt foarte mândru"
Carlos Alcaraz s-a calificat dramatic în finala Australian Open 2026, după ce l-a învins în 5 seturi pe Alexander Zverev, scor 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5. Liderul ATP a trecut prin momente grele, având probleme medicale încă din setul 3. El a ieşit triumfător după 5 ore și 27 de minute de […]
11:30
"Eu zic că avem antrenori!" Meme Stoica, credit pentru Elias Charlambous şi Mihai Pintilii
FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea turcă Fenerbahce, în ultimul meci din grupa Ligii Europa. Rezultatul bun vine după o serie de meciuri slabe făcute de FCSB, iar Meme Stoica le dă credit celor doi antrenori – Elias Charlambous şi Mihai Pintilii – care au fost aspru […]
Acum 8 ore
10:50
Răzvan Lucescu a răbufnit la adresa arbitrajului după meciul Lyon – PAOK: "A fost oribil!"
Tehnicianul echipei PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a acuzat în conferinţa de presă de după meciul cu Lyon, pierdut cu 2-4, prestaţia arbitrului spaniol Ricardo de Burgos, calificând-o drept "oribilă". "Arbitrajul a fost oribil. La primul gol a fost fault. A fost fault clar, fără îndoială. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu ar trebui să dai […]
10:40
Decizia luată de Mircea Lucescu în cazul lui Nicolae Stanciu după ce s-a transferat în China: "Am vorbit"
Nicola Stanciu a absenat la meciurile României cu Moldova şi Austria din cauza unei accidentări, apoi lipsa meciurilor la Genoa l
10:30
Jandarmeria Capitalei anunţă că s-au aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 18.000 de lei cu ocazia partidei FCSB – Fenerbahce, de joi, din Liga Europa. Jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile legii privind regimul materiilor explozive, şi un act de sesizare în conformitate cu prevederile legii […] The post Amenzi după FCSB – Fenerbahce. Dosar penal şi pentru substanţe interzise appeared first on Antena Sport.
10:00
CSA Steaua: “Vom notifica FRF.” Măsura luată după ce ÎCCJ a confirmat că palmaresul nu este deţinut de echipa lui Gigi Becali # Antena Sport
CSA Steaua anunţă, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că va notifica FRF cu privire la motivarea deciziei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care confirmă că iar palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparţine CSA. “Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie confirmă, fără echivoc, că Steaua este Clubul Sportiv […] The post CSA Steaua: “Vom notifica FRF.” Măsura luată după ce ÎCCJ a confirmat că palmaresul nu este deţinut de echipa lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
09:30
Denis Alibec semnează astăzi cu Farul Constanţa. El pleacă liber de contract de la FCSB, cu toate că iniţial latifundiarul anunţase că vrea 200.000 de euro pentru el. „Să vorbesc cu ei, poate îl vor pe Politic. Poate îl dau pe George (Tavi Popescu), să vedem ce luăm noi. Le-am zis să îl ia ei […] The post Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” appeared first on Antena Sport.
09:10
Tedesco a recunoscut superioaritatea FCSB: “Meciul mergea din ce în ce mai rău pentru noi” # Antena Sport
Tehnicianul echipei Fenerbahce, Domenico Tedesco, a declarat joi seară, după meciul cu FCSB, scor 1-1, că se bucură că s-a încheiat jocul de pe Arena Naţională, deoarece pentru formaţia sa era din ce în ce mai rău. “Cred că am jucat foarte prost. Mă bucur că s-a terminat, pentru că meciul mergea din ce în […] The post Tedesco a recunoscut superioaritatea FCSB: “Meciul mergea din ce în ce mai rău pentru noi” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
08:50
Reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous şi-a făcut “papagali” contestatarii: “Are fața spartă, numai vânătăi” # Antena Sport
Elias Charalambous a surprins pe toată lumea la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Fenerbahce. Deranjat de criticile apărute, antrenorul FCSB-ului a avut o ieșire neobișnuită pentru stilul său, numindu-i pe contestatari „the papagals”. Declarația a stârnit imediat reacții în lumea fotbalului. Şi Gigi Becali a auzit vorbele lui Gigi Becali şi a fost […] The post Reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous şi-a făcut “papagali” contestatarii: “Are fața spartă, numai vânătăi” appeared first on Antena Sport.
08:30
Chiar dacă a părăsit Liga Europa, Gigi Becali a reuşit totuşi să strângă din participarea în competiţie nu mai puţin de 10 milioane de euro. Pentru prezența în calificări FCSB a încat 2,8 milioane euro, la care s-au mai adaugat 4,3 milioane de euro pentru calificarea în grupa unică din Europa League. Fiecar victorie a […] The post Tun financiar dat de Gigi Becali. Încasează 10 milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
08:20
Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan de la Metalist Harkov, dar aceasta a fost refuzată de conducerea formaţiei din Ştefan cel Mare. Slaariul era şi el unul tentant pentru fotbalist, de 65.000 de euro pe lună. Mulţi oameni de fotbal s-au întrebat de ce oferta a fost refuzată, […] The post Cîrjan se pregăteşte de un transfer de top. Urmărit de trei cluburi legendare appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
01:20
Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce 1-1: “Am călcat greşit” # Antena Sport
Darius Olaru este încrezător după remiza dintre FSCB şi Fenerbahce, scor 1-1, din ultima etapă a grupei principale Europa League. Campioana României a fost eliminată, după ce a terminat pe locul 27, dar jocul din meciul contra turcilor le dă încredere roş-albaştrilor. Olaru nu a terminat meciul pe teren şi a fost înlocuit în minutul […] The post Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce 1-1: “Am călcat greşit” appeared first on Antena Sport.
01:10
3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat noi transferuri la FCSB până la terminarea perioadei de mercato. Denis Alibec (35 de ani), care nu a fost în lot la meciul FCSB – Fenerbahce 1-1, e primul jucător care o va părăsi pe campioană după eliminarea din Europa League. Becali are de gând să renunţe şi […] The post 3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană appeared first on Antena Sport.
01:00
Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” # Antena Sport
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a aflat după meciul cu Fenerbahce, încheiat la egalitate, scor 1-1, de decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Denis Alibec. Atacantul de 32 de ani va pleca de la campioana României după doar jumătate de an şi va reveni la Farul Constanţa. Chiar patronul roş-albaştrilor a […] The post Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” appeared first on Antena Sport.
01:00
Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul # Antena Sport
Faza grupei Europa League s-a încheiat, astfel că acum este cunoscut clasamentul final, iar fiecare echipă știe pe cine poate întâlni în play-off-ul pentru optimi, dar și în optimi. Sunt șanse ca în urma tragerii la sorți, PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, să o întâlnească la baraj pe Celta Vigo, echipa pentru care […] The post Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul appeared first on Antena Sport.
00:50
Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: “Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni” # Antena Sport
Ştefan Târnovanu (25 de ani) a avut un mesaj dur după ce FCSB-ul a părăsit Europa League. Campioana României a făcut 1-1, în ultimul meci, cu Fenerbahce, salvând impresia după ultimele meciuri, în care a fost umilită. Înainte de egalul cu Fenerbahce, FCSB a pierdut ultimele două jocuri cu acelaşi scor, 1-4: cu Dinamo Zagreb […] The post Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: “Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni” appeared first on Antena Sport.
00:40
Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce! # Antena Sport
Juri Cisotti (32 de ani), autorul golului FCSB-ului cu Fenerbahce, e de părere că roş-albaştrii trebuiau să câştige ultima partidă disputată în acest sezon în Europa League. Italianul consideră că FCSB trebuia să fie mai atentă la finalizare, campioana României ratând numeroase ocazii în meciul cu ocupanta locului 2 din campionatul Turciei. Juri Cisotti: “Am […] The post Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce! appeared first on Antena Sport.
00:30
Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB – Fenerbahce 1-1: “Din vremurile mai bune” # Antena Sport
Gigi Becali a acordat declarații după egalul dintre FCSB și Fenerbahce și a numit cei doi jucători pe care i-a remarcat pe Arena Națională. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a apreciat evoluțiile lui Mihai Lixandru și Mamadou Thiam. FCSB și Fenerbahce au remizat la București în ultima etapă de Europa League, scor 1-1, la capătul […] The post Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB – Fenerbahce 1-1: “Din vremurile mai bune” appeared first on Antena Sport.
00:20
Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” # Antena Sport
Gigi Becali s-a lămurit în privinţa unor jucători după FCSB – Fenerbahce, scor 1-1, în ultima etapă a grupei principale din Europa League. Campioana României a încheiat pe locul 27 şi a ratat calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală. În comparaţie cu ultimele rezultate, FCSB a înregistrat un rezultat pozitiv contra turcilor, ţinând cont […] The post Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” appeared first on Antena Sport.
00:20
Gigi Becali a anunțat o revenire importantă după FCSB – Fenerbahce: “Putea să joace și astăzi” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit după meciul dintre FCSB și Fenerbahce despre jucătorii care vor intra în circuitul echipei în viitorul apropiat și i-a numit pe Ofri Arad, noul transfer, dar și pe Florin Tănase. În ceea ce îl privește pe golgheterul roș-albaștrilor, patronul a dezvăluit că acesta ar fi putut să joace inclusiv în meciul […] The post Gigi Becali a anunțat o revenire importantă după FCSB – Fenerbahce: “Putea să joace și astăzi” appeared first on Antena Sport.
00:00
Final de drum pentru FCSB în Europa League! Câţi bani a încasat, în total, Gigi Becali # Antena Sport
FCSB a fost eliminată din Europa League. Campioana României a încasat alţi 150.000 de euro după ce a făcut egal, 1-1, în ultimul meci din grupă, cu Fenerbahce. Dacă ar fi câştigat, FCSB s-ar fi ales cu 450.000 de euro. În total, Gigi Becali a încasat peste 8 milioane de euro din competiţia europeană, la […] The post Final de drum pentru FCSB în Europa League! Câţi bani a încasat, în total, Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
00:00
Ce urmează pentru FCSB după eliminarea din Europa League? Campioana luptă pe două fronturi # Antena Sport
FCSB a fost eliminată din Europa League, după remiza cu Fenerbahce din ultima etapă Europa League, scor 1-1. Campioana României şi-a încheiat parcursul european în faza grupelor principale, după ce a încheiat pe locul 27. Un rezultat modest, dacă ţinem cont de parcursul din urmă cu un an, atunci când FCSB ajungea până în optimile […] The post Ce urmează pentru FCSB după eliminarea din Europa League? Campioana luptă pe două fronturi appeared first on Antena Sport.
00:00
Răzvan Lucescu, criză de nervi în Lyon – PAOK 4-2! A fost eliminat după ce a aruncat cu o sticlă după arbitru # Antena Sport
Răzvan Lucescu a urmărit din tribune ultimele minute ale meciului dintre Lyon şi PAOK Salonic, din ultima etapă a grupei principale Europa League. În minutul 82, Lucescu a fost eliminat, după ce a fost scos din sărite de o decizie a arbitrului. În minutul 79, Michailidis l-a faultat în careu pe Himbert, iar arbitrul a […] The post Răzvan Lucescu, criză de nervi în Lyon – PAOK 4-2! A fost eliminat după ce a aruncat cu o sticlă după arbitru appeared first on Antena Sport.
29 ianuarie 2026
23:30
Scandal uriaş la pauza meciului FCSB – Fenerbahce! Cele două echipe au fost la un pas de bătaie la vestiare # Antena Sport
Finalul primei reprize dintre FCSB şi Fenerbahce a fost extrem de tensionat. După un fault asupra lui Darius Olaru, dictat târziu de arbitru, spritele s-au încins pe Arena Naţională. Căpitanul roş-albaştrilor a rămas secunde bune pe gazon, iar arbitrul a oprit jocul în momentul în care turcii puteau pleca pe contraatac. Fred şi ceilalţi jucători […] The post Scandal uriaş la pauza meciului FCSB – Fenerbahce! Cele două echipe au fost la un pas de bătaie la vestiare appeared first on Antena Sport.
23:30
Un suporter a intrat pe teren la FCSB – Fenerbahce. Jucătorul la care s-a dus “țintă” # Antena Sport
Partida dintre FCSB și Fenerbahce a fost întreruptă preț de câteva momente pe finalul primei reprize din cauza unui suporter al roș-albaștrilor. Fanul campioanei din România a pătruns pe gazon în încercarea de a face cât mai multe poze alături de fotbaliști. Duelul dintre FCSB și Fenerbahce din ultima etapă de Europa League a fost […] The post Un suporter a intrat pe teren la FCSB – Fenerbahce. Jucătorul la care s-a dus “țintă” appeared first on Antena Sport.
23:20
Afacere 100% românească pregătită în Serie A. Interul lui Chivu vrea să transfere de la Genoa lui Dan Șucu # Antena Sport
Inter Milano își dorește să se întărească în această perioadă de mercato de iarnă, iar “nerazzurrii” testează mai multe piste. După ce PSV le-a transmis italienilor că Ivan Perisic nu este de vânzare, formația antrenată de Cristi Chivu s-a reorientat și a pus ochii pe Brooke Norton-Cuffy, fotbalistul lui Genoa/ Inter se află pe primul […] The post Afacere 100% românească pregătită în Serie A. Interul lui Chivu vrea să transfere de la Genoa lui Dan Șucu appeared first on Antena Sport.
22:20
Momente emoţionante înainte de Lyon – PAOK! Ce au pregătit fanii francezi după tragicul accident din judeţul Timiş # Antena Sport
Începutul meciului dintre Olympique Lyon şi PAOK Salonic a fost marcat de accidentul care a avut loc marţi în judeţul Timiş, atunci când 7 suporteri ai clubului din Grecia, care călătoreau către sudul Franţei, pentru a asista la acest meci, au murit. Chiar dacă în primă fază, PAOK a anunţat că nu va avea parte […] The post Momente emoţionante înainte de Lyon – PAOK! Ce au pregătit fanii francezi după tragicul accident din judeţul Timiş appeared first on Antena Sport.
22:10
Mesajul fanilor FCSB-ului pentru suporterii lui PAOK după tragedia din judeţul Timiş! # Antena Sport
Fanii FCSB-ului au transmis un mesaj de sprijin pentru suporterii lui PAOK, după tragedia din judeţul Timiş. 7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi în accidentul rutier din Lugojel (judeţul Timiş). Trupurile neînsufleţite ale fanilor decedaţi au ajuns la Salonic, suporterii fiind omagiaţi pe stadionul lui PAOK, Toumba. Totodată, doi […] The post Mesajul fanilor FCSB-ului pentru suporterii lui PAOK după tragedia din judeţul Timiş! appeared first on Antena Sport.
22:00
Suporterii lui Olympiacos, mesaj în memoria fanilor lui PAOK care au murit în România: “Zburați sus, vulturilor” # Antena Sport
Un grup de suporteri ai lui Olympiacos a afișat un banner în memoria fanilor de la PAOK care au murit în urma accidentului rutier din Lugoj. Ultrașii rivalei din Pireu și-au făcut apariția cu mesajul respectiv la partida echipei lor din Euroligă de pe teren propriu contra Barcelonei. Suflarea de suporteri ai lui PAOK Salonic […] The post Suporterii lui Olympiacos, mesaj în memoria fanilor lui PAOK care au murit în România: “Zburați sus, vulturilor” appeared first on Antena Sport.
21:50
Juri Cisotti (32 de ani) este de părere că vizita la baza din Berceni a lui Gigi Becali (67 de ani) va schimba lucrurile la FCSB. Campioana joacă de la ora 22:00, cu Fenerbahce, în ultima etapă a grupei Europa League. Cu 6 puncte înaintea ultimului meci din grupă, FCSB are şanse infime de calificare. […] The post Juri Cisotti anunţă restartul la FCSB după vizita lui Gigi Becali: “Cu siguranţă” appeared first on Antena Sport.
21:20
Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce # Antena Sport
Fanii FCSB-ului au afişat un banner în care şi-au taxat sever favoriţii la ultimul meci al campioanei României din grupa Europa League, cu Fenerbahce. Ultraşii s-au referit la umilinţele înregistrate de FCSB la ultimele meciuri, 1-4 cu Dinamo Zagreb în competiţia europeană şi 1-4 cu CFR Cluj, în campionat. Fanii FCSB-ului şi-au taxat favoriţii înaintea […] The post Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce appeared first on Antena Sport.
