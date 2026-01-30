Reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous şi-a făcut “papagali” contestatarii: “Are fața spartă, numai vânătăi”

09:10

Tehnicianul echipei Fenerbahce, Domenico Tedesco, a declarat joi seară, după meciul cu FCSB, scor 1-1, că se bucură că s-a încheiat jocul de pe Arena Naţională, deoarece pentru formaţia sa era din ce în ce mai rău. "Cred că am jucat foarte prost. Mă bucur că s-a terminat, pentru că meciul mergea din ce în […]