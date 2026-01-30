Reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous şi-a făcut “papagali” contestatarii: “Are fața spartă, numai vânătăi”
Antena Sport, 30 ianuarie 2026 08:50
Elias Charalambous a surprins pe toată lumea la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Fenerbahce. Deranjat de criticile apărute, antrenorul FCSB-ului a avut o ieșire neobișnuită pentru stilul său, numindu-i pe contestatari „the papagals”. Declarația a stârnit imediat reacții în lumea fotbalului. Şi Gigi Becali a auzit vorbele lui Gigi Becali şi a fost […] The post Reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous şi-a făcut “papagali” contestatarii: “Are fața spartă, numai vânătăi” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
09:10
Tedesco a recunoscut superioaritatea FCSB: “Meciul mergea din ce în ce mai rău pentru noi” # Antena Sport
Tehnicianul echipei Fenerbahce, Domenico Tedesco, a declarat joi seară, după meciul cu FCSB, scor 1-1, că se bucură că s-a încheiat jocul de pe Arena Naţională, deoarece pentru formaţia sa era din ce în ce mai rău. “Cred că am jucat foarte prost. Mă bucur că s-a terminat, pentru că meciul mergea din ce în […] The post Tedesco a recunoscut superioaritatea FCSB: “Meciul mergea din ce în ce mai rău pentru noi” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
08:50
Reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous şi-a făcut “papagali” contestatarii: “Are fața spartă, numai vânătăi” # Antena Sport
Elias Charalambous a surprins pe toată lumea la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Fenerbahce. Deranjat de criticile apărute, antrenorul FCSB-ului a avut o ieșire neobișnuită pentru stilul său, numindu-i pe contestatari „the papagals”. Declarația a stârnit imediat reacții în lumea fotbalului. Şi Gigi Becali a auzit vorbele lui Gigi Becali şi a fost […] The post Reacţia lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous şi-a făcut “papagali” contestatarii: “Are fața spartă, numai vânătăi” appeared first on Antena Sport.
08:30
Chiar dacă a părăsit Liga Europa, Gigi Becali a reuşit totuşi să strângă din participarea în competiţie nu mai puţin de 10 milioane de euro. Pentru prezența în calificări FCSB a încat 2,8 milioane euro, la care s-au mai adaugat 4,3 milioane de euro pentru calificarea în grupa unică din Europa League. Fiecar victorie a […] The post Tun financiar dat de Gigi Becali. Încasează 10 milioane de euro! appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
08:20
Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan de la Metalist Harkov, dar aceasta a fost refuzată de conducerea formaţiei din Ştefan cel Mare. Slaariul era şi el unul tentant pentru fotbalist, de 65.000 de euro pe lună. Mulţi oameni de fotbal s-au întrebat de ce oferta a fost refuzată, […] The post Cîrjan se pregăteşte de un transfer de top. Urmărit de trei cluburi legendare appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
01:20
Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce 1-1: “Am călcat greşit” # Antena Sport
Darius Olaru este încrezător după remiza dintre FSCB şi Fenerbahce, scor 1-1, din ultima etapă a grupei principale Europa League. Campioana României a fost eliminată, după ce a terminat pe locul 27, dar jocul din meciul contra turcilor le dă încredere roş-albaştrilor. Olaru nu a terminat meciul pe teren şi a fost înlocuit în minutul […] The post Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce 1-1: “Am călcat greşit” appeared first on Antena Sport.
01:10
3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a anunţat noi transferuri la FCSB până la terminarea perioadei de mercato. Denis Alibec (35 de ani), care nu a fost în lot la meciul FCSB – Fenerbahce 1-1, e primul jucător care o va părăsi pe campioană după eliminarea din Europa League. Becali are de gând să renunţe şi […] The post 3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană appeared first on Antena Sport.
01:00
Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” # Antena Sport
Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a aflat după meciul cu Fenerbahce, încheiat la egalitate, scor 1-1, de decizia luată de Gigi Becali în privinţa lui Denis Alibec. Atacantul de 32 de ani va pleca de la campioana României după doar jumătate de an şi va reveni la Farul Constanţa. Chiar patronul roş-albaştrilor a […] The post Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” appeared first on Antena Sport.
01:00
Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul # Antena Sport
Faza grupei Europa League s-a încheiat, astfel că acum este cunoscut clasamentul final, iar fiecare echipă știe pe cine poate întâlni în play-off-ul pentru optimi, dar și în optimi. Sunt șanse ca în urma tragerii la sorți, PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu, să o întâlnească la baraj pe Celta Vigo, echipa pentru care […] The post Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul appeared first on Antena Sport.
00:50
Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: “Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni” # Antena Sport
Ştefan Târnovanu (25 de ani) a avut un mesaj dur după ce FCSB-ul a părăsit Europa League. Campioana României a făcut 1-1, în ultimul meci, cu Fenerbahce, salvând impresia după ultimele meciuri, în care a fost umilită. Înainte de egalul cu Fenerbahce, FCSB a pierdut ultimele două jocuri cu acelaşi scor, 1-4: cu Dinamo Zagreb […] The post Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: “Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni” appeared first on Antena Sport.
00:40
Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce! # Antena Sport
Juri Cisotti (32 de ani), autorul golului FCSB-ului cu Fenerbahce, e de părere că roş-albaştrii trebuiau să câştige ultima partidă disputată în acest sezon în Europa League. Italianul consideră că FCSB trebuia să fie mai atentă la finalizare, campioana României ratând numeroase ocazii în meciul cu ocupanta locului 2 din campionatul Turciei. Juri Cisotti: “Am […] The post Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce! appeared first on Antena Sport.
00:30
Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB – Fenerbahce 1-1: “Din vremurile mai bune” # Antena Sport
Gigi Becali a acordat declarații după egalul dintre FCSB și Fenerbahce și a numit cei doi jucători pe care i-a remarcat pe Arena Națională. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a apreciat evoluțiile lui Mihai Lixandru și Mamadou Thiam. FCSB și Fenerbahce au remizat la București în ultima etapă de Europa League, scor 1-1, la capătul […] The post Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB – Fenerbahce 1-1: “Din vremurile mai bune” appeared first on Antena Sport.
00:20
Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” # Antena Sport
Gigi Becali s-a lămurit în privinţa unor jucători după FCSB – Fenerbahce, scor 1-1, în ultima etapă a grupei principale din Europa League. Campioana României a încheiat pe locul 27 şi a ratat calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală. În comparaţie cu ultimele rezultate, FCSB a înregistrat un rezultat pozitiv contra turcilor, ţinând cont […] The post Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi” appeared first on Antena Sport.
00:20
Gigi Becali a anunțat o revenire importantă după FCSB – Fenerbahce: “Putea să joace și astăzi” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit după meciul dintre FCSB și Fenerbahce despre jucătorii care vor intra în circuitul echipei în viitorul apropiat și i-a numit pe Ofri Arad, noul transfer, dar și pe Florin Tănase. În ceea ce îl privește pe golgheterul roș-albaștrilor, patronul a dezvăluit că acesta ar fi putut să joace inclusiv în meciul […] The post Gigi Becali a anunțat o revenire importantă după FCSB – Fenerbahce: “Putea să joace și astăzi” appeared first on Antena Sport.
00:00
Final de drum pentru FCSB în Europa League! Câţi bani a încasat, în total, Gigi Becali # Antena Sport
FCSB a fost eliminată din Europa League. Campioana României a încasat alţi 150.000 de euro după ce a făcut egal, 1-1, în ultimul meci din grupă, cu Fenerbahce. Dacă ar fi câştigat, FCSB s-ar fi ales cu 450.000 de euro. În total, Gigi Becali a încasat peste 8 milioane de euro din competiţia europeană, la […] The post Final de drum pentru FCSB în Europa League! Câţi bani a încasat, în total, Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
00:00
Ce urmează pentru FCSB după eliminarea din Europa League? Campioana luptă pe două fronturi # Antena Sport
FCSB a fost eliminată din Europa League, după remiza cu Fenerbahce din ultima etapă Europa League, scor 1-1. Campioana României şi-a încheiat parcursul european în faza grupelor principale, după ce a încheiat pe locul 27. Un rezultat modest, dacă ţinem cont de parcursul din urmă cu un an, atunci când FCSB ajungea până în optimile […] The post Ce urmează pentru FCSB după eliminarea din Europa League? Campioana luptă pe două fronturi appeared first on Antena Sport.
00:00
Răzvan Lucescu, criză de nervi în Lyon – PAOK 4-2! A fost eliminat după ce a aruncat cu o sticlă după arbitru # Antena Sport
Răzvan Lucescu a urmărit din tribune ultimele minute ale meciului dintre Lyon şi PAOK Salonic, din ultima etapă a grupei principale Europa League. În minutul 82, Lucescu a fost eliminat, după ce a fost scos din sărite de o decizie a arbitrului. În minutul 79, Michailidis l-a faultat în careu pe Himbert, iar arbitrul a […] The post Răzvan Lucescu, criză de nervi în Lyon – PAOK 4-2! A fost eliminat după ce a aruncat cu o sticlă după arbitru appeared first on Antena Sport.
29 ianuarie 2026
23:30
Scandal uriaş la pauza meciului FCSB – Fenerbahce! Cele două echipe au fost la un pas de bătaie la vestiare # Antena Sport
Finalul primei reprize dintre FCSB şi Fenerbahce a fost extrem de tensionat. După un fault asupra lui Darius Olaru, dictat târziu de arbitru, spritele s-au încins pe Arena Naţională. Căpitanul roş-albaştrilor a rămas secunde bune pe gazon, iar arbitrul a oprit jocul în momentul în care turcii puteau pleca pe contraatac. Fred şi ceilalţi jucători […] The post Scandal uriaş la pauza meciului FCSB – Fenerbahce! Cele două echipe au fost la un pas de bătaie la vestiare appeared first on Antena Sport.
23:30
Un suporter a intrat pe teren la FCSB – Fenerbahce. Jucătorul la care s-a dus “țintă” # Antena Sport
Partida dintre FCSB și Fenerbahce a fost întreruptă preț de câteva momente pe finalul primei reprize din cauza unui suporter al roș-albaștrilor. Fanul campioanei din România a pătruns pe gazon în încercarea de a face cât mai multe poze alături de fotbaliști. Duelul dintre FCSB și Fenerbahce din ultima etapă de Europa League a fost […] The post Un suporter a intrat pe teren la FCSB – Fenerbahce. Jucătorul la care s-a dus “țintă” appeared first on Antena Sport.
23:20
Afacere 100% românească pregătită în Serie A. Interul lui Chivu vrea să transfere de la Genoa lui Dan Șucu # Antena Sport
Inter Milano își dorește să se întărească în această perioadă de mercato de iarnă, iar “nerazzurrii” testează mai multe piste. După ce PSV le-a transmis italienilor că Ivan Perisic nu este de vânzare, formația antrenată de Cristi Chivu s-a reorientat și a pus ochii pe Brooke Norton-Cuffy, fotbalistul lui Genoa/ Inter se află pe primul […] The post Afacere 100% românească pregătită în Serie A. Interul lui Chivu vrea să transfere de la Genoa lui Dan Șucu appeared first on Antena Sport.
22:20
Momente emoţionante înainte de Lyon – PAOK! Ce au pregătit fanii francezi după tragicul accident din judeţul Timiş # Antena Sport
Începutul meciului dintre Olympique Lyon şi PAOK Salonic a fost marcat de accidentul care a avut loc marţi în judeţul Timiş, atunci când 7 suporteri ai clubului din Grecia, care călătoreau către sudul Franţei, pentru a asista la acest meci, au murit. Chiar dacă în primă fază, PAOK a anunţat că nu va avea parte […] The post Momente emoţionante înainte de Lyon – PAOK! Ce au pregătit fanii francezi după tragicul accident din judeţul Timiş appeared first on Antena Sport.
22:10
Mesajul fanilor FCSB-ului pentru suporterii lui PAOK după tragedia din judeţul Timiş! # Antena Sport
Fanii FCSB-ului au transmis un mesaj de sprijin pentru suporterii lui PAOK, după tragedia din judeţul Timiş. 7 fani ai lui PAOK au murit, iar 3 au fost răniţi în accidentul rutier din Lugojel (judeţul Timiş). Trupurile neînsufleţite ale fanilor decedaţi au ajuns la Salonic, suporterii fiind omagiaţi pe stadionul lui PAOK, Toumba. Totodată, doi […] The post Mesajul fanilor FCSB-ului pentru suporterii lui PAOK după tragedia din judeţul Timiş! appeared first on Antena Sport.
22:00
Suporterii lui Olympiacos, mesaj în memoria fanilor lui PAOK care au murit în România: “Zburați sus, vulturilor” # Antena Sport
Un grup de suporteri ai lui Olympiacos a afișat un banner în memoria fanilor de la PAOK care au murit în urma accidentului rutier din Lugoj. Ultrașii rivalei din Pireu și-au făcut apariția cu mesajul respectiv la partida echipei lor din Euroligă de pe teren propriu contra Barcelonei. Suflarea de suporteri ai lui PAOK Salonic […] The post Suporterii lui Olympiacos, mesaj în memoria fanilor lui PAOK care au murit în România: “Zburați sus, vulturilor” appeared first on Antena Sport.
21:50
Juri Cisotti (32 de ani) este de părere că vizita la baza din Berceni a lui Gigi Becali (67 de ani) va schimba lucrurile la FCSB. Campioana joacă de la ora 22:00, cu Fenerbahce, în ultima etapă a grupei Europa League. Cu 6 puncte înaintea ultimului meci din grupă, FCSB are şanse infime de calificare. […] The post Juri Cisotti anunţă restartul la FCSB după vizita lui Gigi Becali: “Cu siguranţă” appeared first on Antena Sport.
21:20
Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce # Antena Sport
Fanii FCSB-ului au afişat un banner în care şi-au taxat sever favoriţii la ultimul meci al campioanei României din grupa Europa League, cu Fenerbahce. Ultraşii s-au referit la umilinţele înregistrate de FCSB la ultimele meciuri, 1-4 cu Dinamo Zagreb în competiţia europeană şi 1-4 cu CFR Cluj, în campionat. Fanii FCSB-ului şi-au taxat favoriţii înaintea […] The post Nu i-au iertat! Banner-ul prin care fanii FCSB-ului şi-au atacat favoriţii la meciul cu Fenerbahce appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Pas cu pas, spre marele vis appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Luka Zahovic a semnat cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
20:50
Sicriele fanilor decedaţi în accidentul din Timiş au ajuns pe stadionul lui PAOK! Imagini copleşitoare # Antena Sport
Sicriele fanilor decedaţi în accidentul teribil din Lugojel (judeţul Timiş) au ajuns la stadionul Toumba, al lui PAOK Salonic. Mii de oameni au mers la stadion pentru a-şi lua rămas-bun de la cei 7 suporteri decedaţi ai lui PAOK. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a depus şapte trandafiri albi pe stadionul lui PAOK, în memoria suporterilor decedaţi. […] The post Sicriele fanilor decedaţi în accidentul din Timiş au ajuns pe stadionul lui PAOK! Imagini copleşitoare appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Peste 3000 de fani Fenerbahce sunt la Bucureşti pentru meciul cu FCSB # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Peste 3000 de fani Fenerbahce sunt la Bucureşti pentru meciul cu FCSB appeared first on Antena Sport.
20:40
Raphinha, declarație tranșantă despre Balonul de Aur: “Meritam să câștig”. Mesaj pentru Yamal și Dembele # Antena Sport
Raphinha, unul dintre cei mai buni jucători ai Barcelonei, a vorbit într-un interviu despre Balonul de Aur din 2025 pe care și l-a adjudecat Ousmane Dembele. După ce francezul a ridicat cea mai importantă distincție individuală pe care o poate primi un fotbalist, au apărut voci care au susținut că extrema catalanilor trebuia de fapt […] The post Raphinha, declarație tranșantă despre Balonul de Aur: “Meritam să câștig”. Mesaj pentru Yamal și Dembele appeared first on Antena Sport.
20:40
Vlad Dragomir, despre golul fabulos din Champions League: “Am spus «de ce nu?». Ce a spus de comparaţia cu Hagi # Antena Sport
Vlad Dragomir a fost autorul unui gol fabulos în meciul dintre Pafos şi Slavia Praga, în ultima etapă din grupa principală Champions League. Internaţionalul român a înscris cu un şut de la aproximativ 30 de metri, direct sub transversală. Ciprioţii s-au impus cu 4-1 în cele din urmă, dar au ratat calificarea în play-off-ul Champions […] The post Vlad Dragomir, despre golul fabulos din Champions League: “Am spus «de ce nu?». Ce a spus de comparaţia cu Hagi appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
20:10
Tribunalul Federal Elvețian, reacție după ce cazul Anei Bărbosu a fost trimis la TAS: “Pe baza unei înregistrări” # Antena Sport
Tribunalul Federal Elveţian a venit cu un comunicat după ce a admis cererile de revizuire în cazul medaliei Anei Bărbosu de la Jocurile Olimpice de la Paris pe baza unei “înregistrări audiovizuale” descoperite după hotărârea TAS în acest caz. Tribunalul Federal a luat hotărârea prin care a trimis cazul spre rejudecare la TAS la data […] The post Tribunalul Federal Elvețian, reacție după ce cazul Anei Bărbosu a fost trimis la TAS: “Pe baza unei înregistrări” appeared first on Antena Sport.
19:50
Florin Prunea l-a făcut praf pe Elias Charalambous! Derapaj la adresa antrenorului de la FCSB: “El chiar are faţă de papagal” # Antena Sport
Florin Prunea a răbufnit după discursul dur al lui Elias Charalambous din timpul conferinţei de presă dinaintea meciului FCSB – Fenerbahce, din ultima etapă a grupei principale Europa League. Antrenorul cipriot nu a mai rezistat şi a ţinut să îi atace pe cei care îl critică, după rezultatele dezastruoase ale roş-albaştrilor din ultima perioadă. Charalambous […] The post Florin Prunea l-a făcut praf pe Elias Charalambous! Derapaj la adresa antrenorului de la FCSB: “El chiar are faţă de papagal” appeared first on Antena Sport.
19:50
“Generează un șoc”. Apelul făcut de Nadia Comăneci după ce medalia olimpică a Anei Bărbosu a rămas “în aer” # Antena Sport
Nadia Comăneci, fosta mare gimnastă a României, a venit și ea cu o reacție după ce Tribunalul Federal Elvețian a admis apelul depus de americanca Jordan Chiles și a trimis spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv cazul medaliei adjudecate de Ana Bărbosu. “Zeița de la Montreal” și-a concentrat discursul asupra impactului pe care îl […] The post “Generează un șoc”. Apelul făcut de Nadia Comăneci după ce medalia olimpică a Anei Bărbosu a rămas “în aer” appeared first on Antena Sport.
19:50
Gigi Becali (67 de ani) a confirmat că este dispus să îl cedeze gratis pe Denis Alibec (35 de ani) la fosta echipă a acestuia, Farul. Becali a transmis că singurul lucru de care depinde transferul lui Alibec la Farul este ca atacantul să se înţeleagă în privinţa salariului cu echipa patronată de Gică Hagi […] The post Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Denis Alibec de la FCSB! appeared first on Antena Sport.
19:20
Marian Drăgulescu vorbeşte de o gafă uriaşă din partea României în cazul Ana Bărbosu: “Ne-a costat o medalie” # Antena Sport
Marian Drăgulescu (45 de ani) a susţinut, după vestea şoc că va fi rejudecat la TAS cazul medaliei de bronz de la sol de la Jocurile Olimpice, că România ar fi trebuit să depună contestaţie în cazul Sabrinei Voinea, care a fost depunctată pentru depăşirea spaţiului covorului. Drăgulescu a punctat că Voinea nu a depăşit […] The post Marian Drăgulescu vorbeşte de o gafă uriaşă din partea României în cazul Ana Bărbosu: “Ne-a costat o medalie” appeared first on Antena Sport.
19:10
Ultima etapă de Europa League (LIVE SCORE, 20:00). Ionuț Radu, în “infern” pe Marakana. PAOK, duel cu Lyon # Antena Sport
Ziua de joi marchează finalul fazei grupei XXL din Europa League, iar 18 meciuri, printre care și cel dintre FCSB și Fenerbahce, se vor disputa la aceeași oră, 22:00. Ochii fanilor roș-albaștri vor fi cu siguranță ațintiți asupra partidei de pe Arena Națională, însă sunt alte partide care vor conta enorm în economia clasamentului final. […] The post Ultima etapă de Europa League (LIVE SCORE, 20:00). Ionuț Radu, în “infern” pe Marakana. PAOK, duel cu Lyon appeared first on Antena Sport.
18:50
Karim Benzema se simte jignit! Propunerea incredibilă primită pentru a rămâne la Al-Ittihad # Antena Sport
Aventura cu Al-Ittihad ar putea lua sfârşit mai devreme decât se preconiza pentru atacantul Karim Benzema. Potrivit L’Equipe şi Foot Mercato, atacantul francez (38 de ani) a făcut un pas în spate din cauza unei propuneri de prelungire a contractului considerată jignitoare. Contractul câştigătorului Balonului de Aur 2022 în Arabia Saudită expiră pe 30 iunie. […] The post Karim Benzema se simte jignit! Propunerea incredibilă primită pentru a rămâne la Al-Ittihad appeared first on Antena Sport.
18:30
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate # Antena Sport
Americanul Taylor Fritz (28 de ani) a încheiat primul Grand Slam al anului în faza optimilor de finală. Fritz a fost învins în optimile de la Australian Open în trei seturi de italianul Lorenzo Musetti (23 de ani): 2-6, 5-7, 4-6. Musetti avea să abandoneze în optimi, în meciul cu Novak Djokovic, atunci când îl […] The post E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate appeared first on Antena Sport.
18:30
Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali # Antena Sport
Denis Alibec va pleca de la FCSB în această perioadă de mercato și va ajunge la Farul, echipa care s-a interesat arătată de serviciile sale în ultimele săptămâni. Vârful de 35 de ani va reveni astfel la echipa de la care a plecat în vara lui 2025 la formația roș-albastră. Denis Alibec și-a găsit echipă […] The post Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
18:30
“Medalia este la Ana Bărbosu!” Avocatul româncei face lumină, după decizia TAS: “Nu putem spune că i-a fost retrasă” # Antena Sport
Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, a făcut lumină în cazul medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 obţinută de româncă la sol. Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a acceptat contestaţia americanilor, dar nu i-a retras medalia sportivei din România. În acest moment, situaţia este incertă, iar şansele ca […] The post “Medalia este la Ana Bărbosu!” Avocatul româncei face lumină, după decizia TAS: “Nu putem spune că i-a fost retrasă” appeared first on Antena Sport.
18:10
Noul atacant de la CFR Cluj a fost dorit în trecut și de Gigi Becali. Atunci era golgheterul echipei sale # Antena Sport
CFR Cluj l-a prezentat oficial joi pe Luka Zahovic, atacant sloven venit din Polonia, de la Gornik Zabrze. Fotbalistul de 30 de ani vine în România la opt ani distanță după ce a fost asociat cu un transfer la FCSB, fiind atunci urmărit și lăudat de Gigi Becali și de Mihai Stoica. Daniel Pancu anunța […] The post Noul atacant de la CFR Cluj a fost dorit în trecut și de Gigi Becali. Atunci era golgheterul echipei sale appeared first on Antena Sport.
17:40
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat portarul Trubin al lui Benfica, după ce a marcat la ultima fază a meciului cu Real Madrid şi şi-a calificat echipa în play-off-ul pentru optimi din Champions League. AntenaSport Update 29 august 1. […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 august appeared first on Antena Sport.
17:30
Prima reacție a lui Mihai Covaliu, după ce Ana Bărbosu și-a pierdut provizoriu medalia olimpică # Antena Sport
Tribunalul Federal Elvețian a decis trimiterea dosarului privind medalia de bronz cucerită de gimnasta Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), În urmă cu puțin timp, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, a venit cu o primă reacție pentru agerpres.ro. El a precizat […] The post Prima reacție a lui Mihai Covaliu, după ce Ana Bărbosu și-a pierdut provizoriu medalia olimpică appeared first on Antena Sport.
17:20
“Aproape imposibil venind din România” Reacţia Gabrielei Ruse după un parcurs excelent la Australian Open! # Antena Sport
Gabriela Ruse (28 de ani) s-a întors în ţară după un parcurs excelent la Australian Open. Românca a ajuns până în turul 3 la primul Grand Slam al anului. Ruse le-a învins în două seturi pe Yastremska şi pe Ajla Tomljanovic în primele două tururi. În turul trei, românca a fost învinsă cu 6-3, 6-4 […] The post “Aproape imposibil venind din România” Reacţia Gabrielei Ruse după un parcurs excelent la Australian Open! appeared first on Antena Sport.
17:10
Nicolae Stanciu, prezentat oficial. Românul va încasa maximul de bani pe care îi putea primi. Salariul uriaș # Antena Sport
Nicolae Stanciu a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Dalian Yingbo, după ce în această iarnă s-a despărțit de Genoa. La formația din China, cel care a purtat mult timp banderola de căpitan al României va încasa un salariu de trei milioane de euro brut, suma maximă pe care o poate primi un fotbalist […] The post Nicolae Stanciu, prezentat oficial. Românul va încasa maximul de bani pe care îi putea primi. Salariul uriaș appeared first on Antena Sport.
17:10
“Cea mai scumpă medalie!” Nicolae Forminte, prima reacţie după decizia TAS în cazul Anei Bărbosu: “America e ţara avocaţilor” # Antena Sport
Nicolae Forminte, coordonatorul lotului naţional de gimnastică, a vorbit despre decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, care a acceptat contestaţia deupusă de americani şi a retras provizoriu medalia de bronz obţinută de Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris. Iniţial, TAS i-a dat câştig de cauză româncei, iar Ana Bărbosu a primit […] The post “Cea mai scumpă medalie!” Nicolae Forminte, prima reacţie după decizia TAS în cazul Anei Bărbosu: “America e ţara avocaţilor” appeared first on Antena Sport.
16:50
Dennis Politic (25 de ani) va fi titular în ultimul meci al FCSB-ului din grupa Europa League, cu Fenerbahce. FCSB – Fenerbahce se va disputa de la ora 22:00, pe Arena Naţională, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. FCSB a vândut 23.000 de bilete pentru meciul cu […] The post Dennis Politic, titular în meciul cu Fenerbahce! Cum arată echipa FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
16:10
Anunţul avocatului Anei Bărbosu, după ce medalia de la Jocurile Olimpice 2024 a fost retrasă provizoriu # Antena Sport
Tribunalul Federal Elvețian a retras provoriu medalia de bronz câştigată de Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice 2024, la sol, iar avocatul gimnastei de 19 ani a venit cu o primă reacţie. Tribunalul Federal Elveţian a aprobat contestaţia depusă de americani, fiind anulată decizia iniţială luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care îi dăduse bronzul gimnastei […] The post Anunţul avocatului Anei Bărbosu, după ce medalia de la Jocurile Olimpice 2024 a fost retrasă provizoriu appeared first on Antena Sport.
15:50
Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului # Antena Sport
Analizele făcute de anchetatori au arătat că şoferul grec al microbuzului implicat în accidentul rutier din Timiş, în care şapte oameni au murit şi alţi trei au fost răniţi, consumase cannabis şi cocaină, dar şi alcool. Expertiza tehnică cu privire la o eventuală blocare a volanului în timpul depăşirii nu s-a finalizat. Detalii teribile despre […] The post Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului appeared first on Antena Sport.
15:40
Anunţ teribil pentru sportul românesc: Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024 # Antena Sport
Ana Maria Bărbosu (19 ani) a rămas, momentan, fără medalia de bronz câştigată la Jocurile Olimpice 2024. Americanii au depus contestaţie la Tribunalul Federal Elveţian pentru ca Jordan Chiles să recupereze locul 3 de la proba de sol. Conform golazo.ro, Tribunalul Federal Elveţian ar fi aprobat contestaţia depusă de americani, fiind anulată decizia iniţială luată […] The post Anunţ teribil pentru sportul românesc: Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024 appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.