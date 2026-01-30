Justiţia americană respinge două capete de acuzare prin care procuratura cerea ca Luigi Mangione să fie condamnat la moarte
News.ro, 30 ianuarie 2026 18:20
Luigi Mangione, suspectat de uciderea patronului celui mai mare grup de asigurări de sănătate american, la New York, în 2024, nu va putea să fie condamnat la moarte, decide vineri o judecătoare federală, scrie presa americană.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
18:40
Clubul FCSB a anunţat, vineri, despărţirea de atacantul Denis Alibec. Acesta a revenit la Farul Constanţa.
Acum 30 minute
18:20
Secretar de stat: Au fost depuse ofertele pentru construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7, ultimul sector la nivel de drum expres, loturile 1 şi 2 # News.ro
Douăsprezece oferte au fost depuse pentru construirea primelor două loturi de 43,05 km, ultimul sector la nivel de drum expres din tronsonul Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7, anunţă Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
18:20
Justiţia americană respinge două capete de acuzare prin care procuratura cerea ca Luigi Mangione să fie condamnat la moarte # News.ro
Luigi Mangione, suspectat de uciderea patronului celui mai mare grup de asigurări de sănătate american, la New York, în 2024, nu va putea să fie condamnat la moarte, decide vineri o judecătoare federală, scrie presa americană.
18:20
Superliga: Marcel Bîrsan, Andrei Chivulete şi Florin Andrei vor arbitra meciurile de sâmbătă # News.ro
Arbitrii Marcel Bîrsan, Andrei Chivulete şi Florin Andrei vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 24-a a Superligii.
Acum o oră
18:10
Preţurile aurului şi argintului s-au prăbuşit vineri, după nominalizarea lui Kevin Warsh la şefia Fed, pieţele văzând o posibilă reafirmare a independenţei băncii centrale # News.ro
Preţurile aurului şi argintului au scăzut puternic vineri, după ce preşedintele Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh drept viitor preşedinte al Rezervei Federale (Fed), o alegere percepută de pieţe ca un semnal de stabilitate şi independenţă pentru banca centrală, transmite CNBC.
17:50
În cadrul unei sesiuni de informare cu presa organizate recent la Bucureşti, BAT a prezentat direcţia sa strategică pentru unul dintre cele mai ample procese de transformare din cadrul : tranziţia rapidă de la produse combustibile din tutun şi nicotină la un portofoliu predominant fără fum.
17:50
Fotbal: Jack Grealish, de la Everton, va fi operat şi va lipsi, probabil, tot restul sezonului # News.ro
Jack Grealish, internaţionalul englez al echipei Everton, s-a accidentat şi va suferi o intervenţie chirurgicală, care îl va ţine în afara terenului până la finalul actualului sezon.
17:50
Preşedintelui american Donald Trump i s-a propus, între alte opţiuni, să trimită în secret comandouri americane care să distrugă sau avarieze grav elemente ale programului nuclear iranian care nu au fost atinse în bombardamentele americane din iunie, în timpul Războiului de 12 Zile declanşat de Israel, ”una dintre cele mai riscante opţiuni”, dezvăluie The New York Times (NYT).
Acum 2 ore
17:40
Cartel Alfa a cerut Avocatului Poporului să sesizeze CCR cu privire la neconstituţionalitea OUG care prevede că prima zi de concediu medical este neplătită # News.ro
Cartel Alfa a anunţat că a ceut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională a României (CCR) cu privire la neconstituţionalitatea OUG care prevede că prima zi de concediu medical este neplătită. Sindicaliştii consideră că dreptul la protecţie socială în caz de boală nu poate fi condiţionat, diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară.
17:40
Bărbatul din Caraş-Severin care a muşcat de mâini şi de picioare trei poliţişti când aceştia încercau să îl imobilizeze a fost trimis în judecată pentru ultraj/ El se află în arest preventiv # News.ro
Bărbatul din oraşul Bocşa, judeţul Caraş-Severin, care a muşcat de mâini şi de picioare trei poliţişti când aceştia încercau să îl imobilizeze, a fost trimis în judecată pentru ultraj. El se află în arest preventiv, în urma unei decizii a magistraţilor de la Judecătoria Reşiţa.
17:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, l-a primit pe Pat Fallon, congresman republican din Texas: Interesul companiilor americane pentru investiţii în România creşte pentru că există resurse, proiecte mature şi predictibilitate # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, l-a primit pe Pat Fallon, congresman republican din Texas, la minister, el arătând că interesul companiilor americane pentru investiţii în România creşte pentru că există resurse, proiecte mature şi predictibilitate. Ministrul precizează că România rămâne un partener de încredere pentru Statele Unite, iar rolul nostru în regiune este tot mai important.
17:30
Investimental anunţă semnarea acordului de vânzare a întregului pachet de acţiuni către Vista Bank / Tranzacţia urmează să fie finalizată în al doilea trimestru din acest an şi va deveni efectivă după aprobarea ASF # News.ro
Investimental anunţă că a semnat acordul de vânzare pentru întregul pachet de acţiuni către Vista Bank şi a precizat că tranzacţia urmează să fie finalizată în al doilea trimestru din acest an şi va deveni efectivă şi la nivel de acţionariat, după aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
17:30
Ministerul Finanţelor anunţă măsuri în sprijinul mediului de afaceri şi al instituţiilor publice, reducând sarcina administrativă şi facilitând conformarea fiscală pentru aproximativ 400.000 de sedii secundare la nivel naţional # News.ro
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanţelor, un set de modificări legislative car prevăd eliminarea birocraţiei pentru 400.000 de puncte de lucru, extindere facilităţi fiscale pentru zone defavorizate, măsuri de aliniere la standardele OCDE şi introducerea unui termen de tranziţie până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura de către persoanele fizice impozabile.
17:20
Cartel Alfa a cerut Avocatului Poporului să sesizeze CCR cu privire la neconstituţionalitea OUG care prevede că prima zi de concediu medical este neplătită # News.ro
Cartel Alfa a anunţat că a ceut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională a României (CCR) cu privire la neconstituţionalitatea OUG care prevede că prima zi de concediu medical este neplătită. Sindicaliştii consideră că dreptul la protecţie socială în caz de boală nu poate fi condiţionat, diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară.
17:20
Noul Guvern olandez se angajează să susţină Ucraina şi să-şi respecte angajamentele financiare faţă de NATO într-un manifest politic de 79 de pagini. ”Azi stabilim o nouă direcţie a ţării noastre”, anunţă Rob Jetten, pe cale să devină cel mai tânăr şi pri # News.ro
Noul Guvern olandez anunţă vineri că susţine total Ucraina şi se angajează să respecte angajamentele financiare faţă de NATO, la prezentarea programului politic, la trei luni de la alegeri, relatează AFP.
17:20
Iranul se declară gata pentru negocieri „echitabile” cu SUA, dar nu în ceea ce priveşte capacităţile sale de apărare # News.ro
Iranul este dispus să reia negocierile cu Statele Unite, dar acestea trebuie să fie echitabile şi să nu vizeze capacităţile sale de apărare, a declarat vineri ministrul de externe Abbas Araqchi, aflat în Turcia, în timp ce puterile regionale depun eforturi pentru a preveni un conflict militar între cele două ţări, relatează Reuters.
17:00
Arest preventiv şi arest la domiciliu pentru reprezentanţii unei societăţi de intermedieri imobiliare care au înşelat opt persoane cu 330.300 de euro/ Au încheiat antecontracte pe apartamente deja vândute sau ipotecate # News.ro
Unul dintre cei doi reprezentanţi ai societăţii de intermedieri imobiliare care au înşelat opt persoane cu 330.000 de euro încheind antecontracte de vânzare pentru apartamente deja vândute sau ipotecate a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în timp ce celălalt a fost plasat în arest la domiciliu. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, cei doi sunt acuzaţi de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, toate în formă continuată.
17:00
Novak Djokovici a câştigat vineri încă un meci clasic de cinci seturi, detronându-l pe Jannik Sinner şi devenind cel mai în vârstă jucător ajuns în finala Australian Open în era profesionistă, notează Reuters.
17:00
Fotbal: Max Dowman, cel mai tânăr jucător din istoria Ligii Campionilor, a semnat cu Arsenal # News.ro
Clubul englez Arsenal Londra a anunţat vineri că a semnat un contract cu Max Dowman, contract care îi va permite acestuia să devină profesionist la vârsta de 17 ani. Dowman a fost cel mai tânăr jucător din istoria Ligii Campionilor.
16:50
Danemarca va expulza străinii condamnaţi la un an sau mai mult de închisoare: „Să ne protejăm ţara în loc să protejăm infractorii” # News.ro
Danemarca va expulza automat persoanele de cetăţenie străină condamnate la pedepse cu închisoarea de un an sau mai mult pentru infracţiuni grave, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga în cadrul prezentării unui nou plan pentru înăsprirea politicii sale în materie de imigraţie, relatează AFP.
Acum 4 ore
16:40
O statuie a regretatului jucător de golf Seve Ballesteros, care dispăruse din oraşul său natal Pedreña, din regiunea Cantabria, în nordul Spaniei, a fost găsită făcută bucăţi, în timp ce presupusul hoţ se pregătea să o vândă pentru bronzul din care era făcută, a anunţat poliţia, potrivit Reuters.
16:20
Administratorul public din Bacău ş doi angajaţi din Primărie, trimişi în judecată pentru că au avizat facturi fiscale şi aufi dispus plăţi într-un proiect de management al traficului deşi ştiau că materialele din proiectele tehnice nu vor fi folosite # News.ro
Administratorul public al municipiului Bacău şi alţi doi angajaţi din Primăria Bacău au fost trimişi în judecată de procurorii DNA într-un dosar care vizează modul de aprobare a plăţilor pentru lucrările realizate în cadrul unui proiect de management al traficului. Aceştia sunt acuzaţi că ar fi avizat la plată facturi fiscale şi certificate de plată deşi ştiau că materialele prevăzute în proiectele tehnice nu vor fi folosite de firma care făcea lucrările. Astfel, pentru refacerea trotuarelor au fost utilizate pavelele existente la faţa locului sau puse la dispoziţie de Primăria Bacău.
16:20
Proteste la nivel naţional şi greve planificate în SUA, vineri, în urma împuşcăturilor mortale ale ICE în Minneapolis # News.ro
Organizaţii ale studenţilor au îndemnat la greve şi proteste, vineri, pe întreg teritoriul Statelor Unite, pentru a solicita retragerea agenţilor federali ai poliţiei pentru imigranţi (ICE) din Minnesota, după ce împuşcarea mortală a doi cetăţeni americani la Minneapolis a generat indignare publică, relatează Reuters.
16:00
Fostul prezentator CNN Don Lemon, arestat de autorităţile federale în legătură cu protestele din Minnesota # News.ro
Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat joi seara de autorităţile federale. Lemon, în vârstă de 59 de ani, a fost reţinut în Los Angeles, unde se afla pentru a transmite în direct premiile Grammy, a declarat avocatul său, Abbe Lowell, într-un comunicat.
16:00
Ministrul Sănătăţii: În doar şase luni, am accelerat decisiv procesul de actualizare a listei de medicamente compensate şi gratuite şi am redus semnificativ numărul terapiilor care aşteptau de ani de zile să intre la finanţare publică # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că în doar şase luni, a accelerat decisiv procesul de actualizare a listei de medicamente compensate şi gratuite şi a redus semnificativ numărul terapiilor care aşteptau de ani de zile să intre la finanţare publică. Ministrul mai spune că anul acesta încep în forţă, cu alte 33 de medicamente şi extind lista de boli pentru cele existente.
15:50
Dogioiu, după decizia Guvernulului prin care companiile mari pot să-şi exporte profiturile în continuare: A apărut o suspiciune că articolul de lege poate să genereze interpretări care să contravină recomandărilor OCDE, e temporară # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, vineri, despre decizia Guvernul de a adopta măsura prin care companiile mari pot să-şi exporte profiturile în continuare, că a apărut o suspiciune că articolul de lege poate să genereze interpretări care să contravină recomandărilor OCDE şi că eliminarea lui este temporară, până când se va ajunge la o formulă agreată, astfel încât parcursul de aderare la OCDE să nu fie sub nicio formă întârziat.
15:50
Generalul Mihai Şomordolea, secretarul CSAT, eliberat din funcţia de consilier de stat şi trecut în rezervă de preşedintele Nicuşor Dan / Sorin Cîrstea, numit consilier de stat şi secretar al CSAT, prin decret # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul privind trecerea în rezervă a generalului Mihai Şomordolea din MApN şi eliberarea sa din funcţia de consilier de stat. De asemenea, şeful statului a semnat decreul prin care Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat şi secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
15:50
Pilotul de Formula 1 Pierre Gasly face parte din consorţiul condus de Gunther Steiner care a achiziţionat integral echipa Red Bull KTM Tech3 MotoGP, au anunţat vineri IKON Capital şi Steiner.
15:50
Muzeul „Grigore Antipa”, vizitat în 2025 de peste 500.000 de persoane/ 76.059 de exemplare noi în colecţiile ştiinţifice de vertebrate şi nevertebrate # News.ro
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a atras în 2025, la activităţile şi evenimentele organizate, 503.934 de vizitatori: 328.402 de vizitatori în expoziţia permanentă; 58.073 participanţi la 60 de proiecte educaţionale, cu un total de 846 de activităţi; 117.459 de vizitatori la trei expoziţii temporare majore; 6.550 de vizitatori cu nevoi speciale.
15:40
Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea Bazinului de Apă Curată de la Paltinu, judeţul Prahova, unde anul trecut peste o sută de mii de oameni au rămas două săptămâni fără apă potabilă # News.ro
Guvernul României a adoptat, vineri, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MAP), Hotărârea de Guvern privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea Bazinului de Apă Curată (BAC) şi a lucrărilor anexe pe râul Doftana, judeţul Prahova”. Potrivit MAP, actul normativ creează cadrul legal pentru una dintre cele mai importante intervenţii din sistemul de alimentare cu apă din zona Paltinu. Anul trecut, peste 107.000 de oameni din 14 localităţi au rămas două săptămâni fără apă potabilă, după ce turbiditatea din lac a crescut pe fondul ploilor torenţiale şi a lucrărilor de decolmatare a conductelor barajului. Apa a devenit atât de tulbure încât nu a putut fi tratată pentru a fi livrată. Incidentul a provocat un scandal la nivel naţional.
15:40
Cursuri de impresar artistic, muzeograf, organizator spectacole, curator, investigator bunuri culturale, în calendarul Culturadata pentru 2026 # News.ro
Calendarul cursurilor de formare profesională în domeniul cultural pentru 2026 a fost publicat pe site-ul Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC). Printre cele peste 20 de cursuri sunt anunţate cele de impresar artistic, muzeograf, organizator spectacole, curator, investigator bunuri culturale.
15:30
Un cuplu indonezian a fost pedepsit cu 140 de lovituri de nuia pentru relaţii sexuale şi consum de alcool. Femeia a leşinat # News.ro
O femeie şi un bărbat acuzaţi de relaţii sexuale în afara căsătoriei şi consum de alcool au fost supuşi uneia dintre cele mai severe pedepse de când provincia indoneziană Aceh a adoptat legea sharia, relatează BBC şi The Guardian.
15:30
Ioana Dogioiu spune că premierul va veni cu o propunere de ministru al Educaţiei cât de curând: Decizia trebuie luată şi în cadrul PNL, pentru că este un portofoliu care aparţine Partidului Naţional Liberal # News.ro
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, spune că premierul va veni cu o propunere de ministru al Educaţiei cât de curând, ea arătând că decizia trebuie luată şi în cadrul PNL, pentru că este un portofoliu care aparţine Partidului Naţional Liberal.
15:20
Dogioiu, după decizia Guvernulului de a adopta măsura prin care companiile mari pot să-şi exporte profiturile în continuare: A apărut o suspiciune că articolul de lege poate să genereze interpretări care să contravină recomandărilor OCDE, e temporară # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, vineri, despre decizia Guvernul de a adopta măsura prin care companiile mari pot să-şi exporte profiturile în continuare, că a apărut o suspiciune că articolul de lege poate să genereze interpretări care să contravină recomandărilor OCDE şi că eliminarea lui este temporară, până când se va ajunge la o formulă agreată, astfel încât parcursul de aderare la OCDE să nu fie sub nicio formă întârziat.
15:10
Dogioiu: Premierul nu îi cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe doamna avocată Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan / La toate evenimentele publice la care participă, sunt foarte multe persoane care doresc să facă fotografii cu premierul # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, vineri, că premierul Ilie Bolojan nu îi cunoaşte şi nu i-a primit în audienţă nici pe avocata Adriana Georgescu, care a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, nici pe omul de afaceri din Constanţa, Jean Paul Tucan, care apare în acest dosar. Ea a precizat că, la toate evenimentele publice la care participă, sunt foarte multe persoane care doresc să facă fotografii cu premierul, sar asta nu înseamnă o relaţie directă, o relaţie personală cu cei cu care apare în fotografii.
15:10
Detectiv de artă, la un an de la furtul obiectelor din patrimoniul românesc: „Acel coif de aur va fi recuperat. Aştept un telefon” # News.ro
La un an de la furtul Coifului de aur de la Coţofeneşti şi al celor trei brăţări dacice, expuse la Muzeul Drents în „Dacia! Kingdom of Gold and Silver”, detectivul de artă Arthur Brand încă mai are speranţe. „Aştept un telefon”.
15:10
REBU anunţă că, din 1 februarie, nu mai colectează deşeurile de la agenţii economici şi asociaţiile de proprietari: Este o obligaţie impusă printr-un act administrativ al Primăriei Sectorului 6, care trebuie respectată # News.ro
REBU anunţă că, din 1 februarie, încetează să mai ridice şi să mai transporte deşeurile de la agenţii economici şi asociaţiile de proprietari cu care are încheiate contracte întrucât a primit notificare de la Primăria Sectorului 6 a Capitalei. Societatea îşi informează clineţii că decizia nu îi aparţine, iar încetarea prestării serviciilor de salubritate către aceştia este „o obligaţie impusă prin act administrativ, pe care REBU este obligată să o respecte”.
15:10
Protest al angajaţilor Rafinăriei Petromidia, deoarece conducerea nu doreşte să le mărească salariile cu 1500 de lei /Sindicaliştii anunţă suspendarea negocierilor şi declanşarea conflictului de muncă / Compania susţine că nu poate mări salariile în 2026 # News.ro
Zeci de angajaţi ai Rafinăriei Petromidia au protestat, vineri, deoarece conducerea companiei nu doreşte să le mărească salariile cu 1500 de lei şi le propune acordarea a două bonusuri în 2026. Sindicaliştii au anunţat suspendarea negocierilor cu conducerea companiei şi declanşarea conflictului colectiv de muncă. Compania susţine că nu poate mări salariile în acest an fără a pune în pericol stabilitatea financiară, capacitatea de a asigura funcţionarea în siguranţă şi protejarea locurilor de muncă.
15:00
INTERVIU Andra Munteanu, fondator Narada: „Educaţia non-formală pune lupa pe ceea ce îl face pe un copil să fie pregătit pentru viaţă, nu doar pentru şcoală” # News.ro
Într-un context în care şcoala este tot mai des chemată să răspundă nu doar la nevoi academice, ci şi la provocări emoţionale, sociale şi civice, educaţia viitorului nu mai poate ignora formarea copilului ca viitor adult. De la înţelegerea şi reglarea emoţiilor, la stima de sine, gândirea critică, capacitatea de negociere şi managementul conflictului, aceste competenţe devin esenţiale.
15:00
Timiş - Vor fi activate Structurile Comunitare Consultative (SCC) şi va fi înfiinţat primul centru pentru minori care comit fapte penale, după ce un băiat de 15 ani a fost ucis de prietenii săi # News.ro
Structurile Comunitare Consultative (SCC) - mecanisme locale de prevenţie, formate din oameni din comunitate: preotul, învăţătorul, medicul de familie, consilieri locali şi consilieri judeţeni, poliţistul, lideri informali, sau orice persoană în care satul, comuna sau cartierul are încredere - vor fi activate la nivelul judeţului Timiş şi va fi înfiinţat primul centru pentru minori care comit fapte penale, după ce un băiat de 15 ani a fost ucis de prietenii lui de 15 şi 13 ani.
Acum 6 ore
14:40
Guvern: Se prelungeşte termenul de finalizare a investiţiilor pentru programele de susţinere a sectoarelor suin şi avicol # News.ro
Guvernul a prelungit vineri, de la 18 la 30 de luni, termenul maxim de finalizare a investiţiilor finanţate prin Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, respectiv Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Ministerul Agriculturii arată că această măsură urgentă răspunde solicitărilor din partea beneficiarilor şi vine ca urmare a dificultăţilor majore întâmpinate de aceştia, cauzate de contextul economic internaţional, criza forţei de muncă şi incapacitatea furnizorilor de a onora la timp contractele de echipamente.
14:40
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, va înfrunta echipa lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, în play-off-ul Ligii Europa, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi de vineri, de la Nyon.
14:40
Donald Trump îl propune pe Kevin Warsh, un apropiat al său, pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la Rezerva Federală # News.ro
Preşedintele Donald Trump l-a ales vineri pe un fost guvernator al Rezervei Federale, Kevin Warsh, pentru a conduce banca centrală a SUA atunci când mandatul lui Jerome Powell se va încheia în luna mai, oferind unui critic frecvent al Fed şansa de a-şi pune în practică ideea de „schimbare de regim” a politicii monetare într-un moment în care preşedintele a insistat pentru un control mai mare asupra băncii centrale, relatează Reuters.
14:30
Şapte tineri au fost reţinuţi după ce s-au bătut în vestiarul unei săli de sport din sectorul 6 al Capitalei/ Asupra scandalagiilor au fost găsite cuţite, o sabie şi spray-uri lacrimogene - VIDEO # News.ro
Şapte tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani care s-au bătut în vestiarul unei săli de sport din sectorul 6 al Capitalei având asupra lor arme albe şi spray-uri lacrimogene au fost reţinuţi de poliţişti pentru portul fără drept de substanţe sau obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
14:30
Femeile în vârstă „dispar” din rolurile de prezentatoare la BBC, potrivit unei analize interne # News.ro
Femeile în vârstă dispar din rolurile de prezentatoare la BBC, în timp ce bărbaţii în vârstă sunt consideraţi „mai serioşi şi mai înţelepţi”, potrivit unei analize interne a înregistrărilor postului de televiziune privind reprezentarea, scrie The Guardian.
14:20
Val de căldură extremă în Australia. Temperaturile au ajuns la aproape 50 de grade şi au izbucnit incendii de vegetaţie # News.ro
Vaste zone din sud-estul Australiei sunt afectate de un val de căldură care a dus temperaturile la aproape 50 de grade Celsius şi i-a obligat pe unii locuitori să-şi protejeze proprietăţile, în timp ce incendiile forestiere se propagă în unele zone rurale din Victoria, relatează CNN.
14:20
Şapte tineri au fost reţinuţi după ce s-au bătut în vestiarul unei săli de sport din sectorul 6 al Capitalei/ Asupra scandalagiilor au fost găsite cuţite, o sabie şi spray-uri lacrimogene # News.ro
Şapte tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 25 de ani care s-au bătut în vestiarul unei săli de sport din sectorul 6 al Capitalei având asupra lor arme albe şi spray-uri lacrimogene au fost reţinuţi de poliţişti pentru portul fără drept de substanţe sau obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
14:00
Trupa australiană de muzică electronică Empire of the Sun revine la Bucureşti pe 14 iunie, cu un concert care face parte din turneul „Ask That God”. Biletele pentru show/ul de la Arenele Romane sunt disponibile la bilete.emagic.ro şi Entertix.ro.
13:40
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia - studiu # News.ro
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit unui studiu realizat pe şoareci, care pune bazele îmbunătăţirii tratamentului acestei boli la oameni, scrie La Vanguardia.
13:40
Liga Campionilor: Interul lui Chivu înfruntă Bodo/Glimt în play-off. PSG, deţinătoarea trofeului, va întâlni rivala din Ligue 1, AS Monaco # News.ro
Formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, va înfrunta în play-off-ul Ligii Campionilor echipa Bodo/Glimt, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc vineri, la Nyon.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.