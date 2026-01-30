Secretar de stat: Au fost depuse ofertele pentru construirea tronsonului Suceava - Siret al Autostrăzii Moldovei A7, ultimul sector la nivel de drum expres, loturile 1 şi 2

15:40

Guvernul României a adoptat, vineri, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MAP), Hotărârea de Guvern privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea Bazinului de Apă Curată (BAC) şi a lucrărilor anexe pe râul Doftana, judeţul Prahova”. Potrivit MAP, actul normativ creează cadrul legal pentru una dintre cele mai importante intervenţii din sistemul de alimentare cu apă din zona Paltinu. Anul trecut, peste 107.000 de oameni din 14 localităţi au rămas două săptămâni fără apă potabilă, după ce turbiditatea din lac a crescut pe fondul ploilor torenţiale şi a lucrărilor de decolmatare a conductelor barajului. Apa a devenit atât de tulbure încât nu a putut fi tratată pentru a fi livrată. Incidentul a provocat un scandal la nivel naţional.