Carambol cu trei autospeciale de poliţie, pe o stradă din Caransebeş. Toți agenții se îndreptau către un curs de conducere preventivă
Gândul, 30 ianuarie 2026 18:20
Un carambol stupid s-a produs, vineri, în Caransebeş, județul Caras-Severin. Mai exact, trei polițiști care mergeau la un curs de conducere preventivă s-au ciocnit pe un drum din oraș. Toate autospecialele aveau semnalele luminoase şi acustice pornite şi veneau dinspre orașul Reşiţa, același județ. Potrivit primelor informaţii, prima maşină din coloana a oprit pentru a […]
Acum 5 minute
18:40
Laptopurile și telefoanele vor deveni produse de lux. Producătorii de cipuri avertizează: Criza cipurilor provocată de AI va fi mult mai gravă # Gândul
În timp ce Meta a anunțat că va regândi angajările după ce Mark Zuckerberg a dezvăluit că un singur angajat talentat, capabil să folosească instrumente cu Inteligența Artificială, este mai „productiv” decât multe echipe mari de angajați,doi producători de cipuri au avertizat asupra investițiilor din cauza crizei de semiconductori. Companiile sud-coreene Samsung Electronics și SK Hynix […]
18:40
Emmanuel Macron și Olaf Scholz, dați de gol de fostul premier al Poloniei. Ce credeau când Rusia a atacat Ucraina # Gândul
Fostul prim-ministru polonez, Mateusz Morawiecki, dezvăluie că președintele Emmanuel Macron și fostul cancelar german Olaf Scholz intuiau că Ucraina „se va prăbuși, cu siguranță, în primele zile ale invaziei la scară largă din 2022”. Ambii lideri au susținut că Europa ar trebui să revină la „afacerile obișnuite” în relațiile cu Rusia din acest motiv, a […]
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
18:10
Ca la 20 de ani, multe griji și fără bani. Explicația specialiștilor pentru starea de epuizare a tinerilor # Gândul
Au 20 de ani, dar se simt ca la 60. Pentru mulţi tineri, expresia „vârsta e doar un număr” a căpătat o nouă conotaţie. Se simt îmbătrâniţi înainte de vreme, epuizaţi, fără vlagă şi „storşi” emoţional. Specialiştii spun că sentimentul e firesc, în vremurile actuale şi mai ales când viaţa tinerilor se derulează pe repede […]
18:10
Iranul amenință SUA cu represalii mult mai dure în cazul unui atac. Toate bazele și portavioanele SUA din Orientul Mijlociu ar putea fi lovite # Gândul
Cu toate că Iranul a amenințat Uniunea Europeană cu „consecințe distrugătoare”, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a anunțat că UE va desemna Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept „organizație teroristă”. În timp ce SUA își crește prezența militară în Golful Persic, Iranul a anunțat că este în „stare de alertă crescută”. Forțele iraniene […]
18:00
Simion anunță un protest național, din solidaritate cu oamenii din Curtea de Argeș: „Nu trebuie să fie un lux să ai apă și căldură” # Gândul
Președintele AUR, George Simion, anunță „un protest național”, pentru că de patru luni de zile oamenii din Curtea de Argeș nu au apă potabilă. „De patru luni de zile locuitorii din Curtea de Argeș nu au apă. Nu e vorba doar de cei din Câmpina și din zonă, de patru luni de zile locuitorii din […]
18:00
Ajutorul energetic SUA promis Ucrainei a fost amânat din cauza birocrației. Ucrainenii traversează cea mai grea iarnă de la Al Doilea Război Mondial # Gândul
Oficialii SUA și UE sunt tot mai îngrijorați de soarta ucrainenilor care traversează prin cea mai grea iarnă de la Al Doilea Război Mondial încoace. Ajutorul energetic al SUA acordat Ucrainei a fost amânat din cauza birocrației, nefiind încă livrat. Ajutoarele întârzie din cauza „confuziei birocratice și a certurilor interne” din SUA, au spus doi […]
17:50
Ilie Bolojan constată că românii au obosit „total”, pentru că nu văd rezultatele guvernării sale. Premierul nu exclude să adopte reforma administrației publice prin OUG. Ce spune de pensiile speciale și CCR # Gândul
Într-un interviu pentru G4Media, premierul Bolojan a constatat că românii au obosit de la atâtea reforme la finalul cărora nu văd niciun rezultat. Șeful Executivului a dat exemplu legea privind pensionarea magistraților dar și reforma administrației publice. În ceea ce privește ultima reformă, Ilie Bolojan nu exclude să o adopte chiar prin Ordonanță de Urgență, […]
17:50
Novak Djokovic și Carlos Alcaraz merg în finală la Melbourne. Spaniolul urmărește Career Grand Slam la 22 de ani, iar sârbul al 25-lea titlu de Slam # Gândul
Finala masculină de la Australian Open 2026 se va disputa duminică, 1 februarie, între Carlos Alcaraz, favoritul nr. 1 al competiției, și Novak Djokovic, favoritul de pe locul 5. Ambii jucători au ajuns în ultimul act al competiției după semifinale epice de cinci seturi disputate astări. Novak Djokovic l-a detronat pe campionul en-titre, Jannik Sinner, cu scorul […]
17:50
Acum 2 ore
17:40
Actorul și prezentatorul TV Pavel Bartoș, în vârstă de 50 de ani, a spus ce fel de tată este. Acesta are trei fete din mariajul cu Anca. Pavel Bartoș are o familie foarte frumoasă. Actorul și prezentatorul de televiziune formează un cuplu extraordinar cu soția sa, Anca, împreună cu care are trei fiice: Eva, […]
17:30
Karim din Motru s-a născut în Gaza. După ce a început măcelul în Fâșie familia sa a părăsit Orientul Mijlociu și s-a refugiat în România. Printr-un complex de împrejurări a ajuns tocmai în Oltenia, mai precis în Motru, Gorj, un oraș minier sordid în vremea comunismului. Privit cu oarecare suspiciune, Karim a fost adoptat ulterior […]
17:20
Guvernul întărește regulile în transportul rutier de persoane și de mărfuri. Ce schimbări aduce noua Ordonanță propusă de Ministerul Transporturilor # Gândul
Guvernul a adoptat joi o Ordonanță propusă de Ministerul Transporturilor care introduce reguli mai clare pentru transportul rutier de persoane și de mărfuri. Măsurile vizează creșterea siguranței rutiere și o mai bună disciplină în piața transporturilor. Potrivit ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, activitățile de transport și cele desfășurate de intermediarii care organizează cursele vor […]
17:10
Șeful CNAIR, Cristian Pistol, anunță un interes uriaș pentru Drumul Expres Suceava-Siret. Câte oferte au fost depuse pentru primele două loturi # Gândul
Directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat – prin intermediul unui comunicat postat pe Facebook, un interes uriaș pentru licitația la Drumul Expres Suceava-Siret, confirmat vineri, când a fost termenul limită de depunere a ofertelor,mai exact 12 pentru primele două loturi, în lungime de 43,05 km. Urmează etapa de […]
17:10
Rețeta secretă. Cum a reușit Dani García, un bucătar spaniol, să slăbească 14 kilograme în doar 3 luni # Gândul
Dani García, un bucătar spaniol, în vârstă de 47 de ani, a povestit cum a reușit să slăbească 14 kilograme în doar 3 luni, cu ajutorul unui plan nutrițional personalizat și sport. „Simt că mai am puțină burtă, mă simt puternic și bine. Nu vreau însă să ajung prea slab sau să par mai bătrân, […]
17:00
Bolojan îl lasă pe Nicușor Dan să vină cu propuneri pentru SRI și SIE: „Mi se pare un aspect de politețe” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-un interviu pentru G4Media, că numirea șefilor de servicii secrete ține exclusiv de atribuțiile președintelui și că partidele ar trebui să evite vehicularea de nume în spațiul public. Întrebat dacă susține ca la conducerea SRI sau SIE să fie numite persoane din PNL, Bolojan a spus că este „un […]
Acum 4 ore
16:40
Bursucu a reușit să slăbească 22 de kilograme în șase luni. ”Primele două luni au fost mai complicate”, a explicat acesta. Bursucu, pe numele său real Adrian Cristea, a devenit cunoscut după ce a fost dansator și coregraf la emisiunea ”Dansez pentru tine”, difuzată în urmă cu câțiva ani de postul de televiziune Pro […]
16:40
„Instabilitatea politică ne costă.(…) Este ultimul nostru tren”, anunță premierul Bolojan. Liderul PNL este deja speriat de alegerile din 2028 # Gândul
Premierul Ilie Bolojan spune într-un interviu pentru G4Media că instabilitatea politică deja costă România miliarde de lei, atenționează politicienii „care stau cu ochii pe sondaje” și susține că această perioadă este „ultimul tren” în care politicienii pot demonstra că „livrează”. „În mod evident va fi un vot în 2028 care va penaliza acest lucru. Dar […]
16:30
Curtea de Apel București judecă suspendarea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc din CCR fix în ziua deciziei CCR pe controversata reformă a pensiilor magistraților # Gândul
Secția de Contencios a Curții de Apel a amânat pentru 11 februarie decizia pe fond pe tema numirii în CCR a celor 2 judecători Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Ziua de 11 februarie coincide cu data la care Curtea Constituțională trebuie să ia decizia pe controversata reformă a pensiilor magistraților. Până în prezent, cele două […]
16:20
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul privind trecerea în rezervă a generalului Mihai Şomordolea din MApN şi eliberarea sa din funcţia de consilier de stat. Totodată, şeful statului a semnat decretul prin care Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat şi secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). Nicuşor Dan a […]
16:20
În cadrul unei sesiuni de informare cu presa organizate recent la București, BAT a prezentat direcția sa strategică pentru unul dintre cele mai ample procese de transformare din cadrul : tranziția rapidă de la produse combustibile din tutun și nicotină la un portofoliu predominant fără fum. Reprezentanții companiei au subliniat rolul platformei Omni™, lansate în […]
16:20
Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Paltinu. Investiția depășește100 de milioane de lei # Gândul
Guvernul a aprobat vineri reabilitarea Bazinului de Apă Curată Paltinu și a lucrărilor anexe de pe râul Doftana, din județul Prahova. Investiția este considerată una strategică pentru alimentarea cu apă din zonă. Potrivit autorităților, proiectul vizează reabilitarea completă a Bazinului de Apă Curată Lunca Mare și a infrastructurii aferente, care asigură apa potabilă pentru municipiul […]
16:10
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport # Gândul
Costul vieții de zi cu zi în România diferă de la regiune la regiune, de la oraș la oraș și chiar de la cartier la cartier. Am făcut un calcul aproape complet al cheltuielilor lunare minime pentru un trai decent într-unul din orașele cu un nivel de trai multe peste media din România, Brașov. Orașul […]
16:10
România a fost dată în judecată de Comisia Europeană din cauza depozitelor de deșeuri neconforme # Gândul
Comisia Europeană a anunțat vineri că a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor privind închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri neconforme, asumate prin Tratatul de aderare și prin Directiva europeană privind depozitele de deșeuri. Deși a primit ultima somație în 2024, țara noastră nu a reușit […]
16:00
Ilie Bolojan e decis să respecte acordul semnat în Coaliție și să-i cedeze funcția de premier lui Sorin Grindeanu: „E o formă de respect” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan afirmă că va respecta protocolul semnat în coaliția de guvernare, care prevede ca în aprilie 2027 funcția de prim-ministru să revină PSD. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat pentru G4Media, în contextul acuzațiilor lansate din interiorul PNL. Bolojan a declarat că va respecta rotația stabilită în coaliție, chiar dacă […]
16:00
Ce spune Ilie Bolojan despre avocata arestată a PNL. Premierul se fotografiase cu Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a respins vineri, într-un interviu pentru G4Media, afirmațiile făcute de avocata PNL, Adriana Georgescu, în interceptările DNA: „Vă puteți da seama când oamenii vor să facă declarații, când sunt supărați. (…) Am văzut o doamnă care a fost reținută în aceste zile, care folosesc numele premierului sau oricărui demnitar cu care și-au […]
16:00
Fostul prezentator CNN, Don Lemon, a fost arestat de autorități după ce a protestat împotriva ICE. Ce acuzații i se aduc # Gândul
Fostul prezentator CNN, Don Lemon, a fost arestat de agenții federali joi seara, în Los Angeles, în timp ce se afla acolo pentru a relata de la Premiile Grammy. Reținerea acestuia are loc în urma unui protest anti-ICE care a avut loc într-o biserică din Minnesota în timpul slujbelor de duminică. Agenții FBI și Homeland […]
15:50
Cea mai ghinionistă zodie în februarie 2026. Neti Sandu anunță necazuri mari – și la serviciu și acasă # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 20 ianuarie – 18 februarie 2026, evidențiind principalele evenimente astrologice care pot influența deciziile și stările emoționale în această perioadă. Planetele sunt aliniate ca niște soldăței în zodia Capricorn, în opoziție cu comandantul lor suprem, Jupiter. Planetele se mută rând pe rând; în perioada 20 ianuarie […]
15:50
Știm meciurile din faza playoff-ului din Champions League și Europa League! Ce adversar are Cristian Chivu # Gândul
Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, va întâlni formația norvegiană Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate, vineri, la Nyon. Jucătorii scandinavi au încheiat faza principală a competiției cu o victorie la Madrid, 2-1 cu Atletico, formație care a dispus de Inter cu […]
15:40
Oana Ioniță, în vârstă de 44 de ani, are motive de bucurie. Vedeta a început să comunice cu fostul său soț. ”În momentul de față, acest război s-a liniștit”, a spus aceasta. Oana Ioniță, fostă Bebelușă la ”Cronica Cârcotașilor”, s-a separat de partenerul său de viață, Florin Budnaru. Cei doi s-au căsătorit civil în […]
15:40
Unul dintre ustensilele casnice indispensabile, și prin urmare nelipsite din orice gospodărie, este fierul de călcat. Puținni realizează că este unul din aparatele cele mai energofage. În cazul fierului de călcat, vobim de cele mai moderne, acesta are o putere cuprinsa intre 2.000W si 2.400W. Prin comparație, un televizor de dimensiuni medii consuma in jur […]
15:30
15:30
Mulți au auzit, însă foarte puțini cunosc adevărul despre ultima bătaie de stradă a lui Fane Spoitoru, fostul lider incontestabil al lumii interlope românești. Fane era încă un bărbat în putere când a mers, alături de mai multe persoane, între care și fiica lui, într-un club foarte cunoscut din București. Acolo, la plecare, liderul interlop […]
15:30
Ponta intervine în criza apei din Argeș: „Recordul de nesimțire a fost bătut de USR. Recordul de fugă de responsabilitate este bătut acum de premier” # Gândul
Victor Ponta a intervenit în scandalul crizei apei care afectează locuitorii din Argeș, Prahova și Dâmbovița. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa USR și a premierului Ilie Bolojan și acuză lipsa de responsabilitate a Guvernului. Ponta a subliniat faptul că situația actuală depășește un simplu conflict politic și afectează direct viața oamenilor. […]
15:20
Ilie Bolojan s-a sucit: nu mai vrea guvern minoritar. De ce vrea premierul vot de încredere în PNL # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-un interviu pentru G4Media.ro, că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în PNL în contextul atacurilor interne din partid, dar că nu va solicita un vot de încredere în coaliție pe motiv că susținerea guvernului se verifică în Parlament. Bolojan a mai declarat că nu va susține ”o […]
15:20
15:00
Prima reacție a Guvernului în scandalul avocatei Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când lua mită de 60.000 euro. ”Premierul nu o cunoaște” # Gândul
Reprezentanții Guvernului au avut o primă reacție în scandalul de luare de mită în care e implicată o avocată membră PNL. Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocat, a spus vineri purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște și […]
15:00
Traian Băsescu l-a luat la țintă pe Volodomir Zelenski: „A intrat în politică ca actor de comedie și va ieși ca actor de tragedie” # Gândul
Traian Băsescu a declarat joi, la B1 TV, că ideea unei Europe cu două viteze e extrem de păguboasă pentru români și vine într-un moment cum nu se poate mai prost pentru continent. Fostul președinte a mai afirmat că SUA au dreptate să ne ceară nouă, europenilor, să investim mai mult în propria apărare și […]
15:00
Donald Trump depune plângere împotriva Fiscului și cere daune de 10 miliarde de dolari. Care sunt motivele invocate de președintele SUA # Gândul
Președintele Statelor Unite a intentat un proces de 10 miliarde de dolari împotriva Serviciului de Venituri Interne (IRS) și acuză instituția că a divulgate ilegal presei declarațiile sale fiscale confidențiale. Avocații președintelui american acuză că IRS și Departamentul Trezoreriei SUA nu au reușit să-și împiedica angajații să obțină acces la documentele fiscal ale lui Trump, […]
14:50
Guvernul a amânat aplicarea RO e-Factura pentru persoanele fizice impozabile până la 1 iunie 2026. OCDE îi cere României să modifice codul fiscal # Gândul
Guvernul a decis, vineri, prin ordonanță, amânarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru anumite categorii de contribuabili și a introdus un termen de tranziție până la 1 iunie 2026. Astfel, persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate prin CNP, nu prin CIF, nu vor fi obligate să utilizeze sistemul. Guvernul a transmis […]
Acum 6 ore
14:40
Stela Enache, în vârstă de 76 de ani, a oferit detalii despre cei doi copii ai săi, care sunt plecați din țară, și despre activitățile acestora. Stela Enache este una dintre artistele din generația de aur a muzicii românești. În plan personal, aceasta a fost căsătorită cu regretatul compozitor Florin Bogardo, care a încetat din […]
14:20
(P) Febră musculară, dureri, rigiditate: ghid de recuperare pentru exercițiile fizice făcute acasă # Gândul
Ianuarie vine cu val de ambiții și promisiuni: ne apucăm de alergat, de antrenamente cu greutăți sau de programe de fitness în sufragerie, după luni de sedentarism. Odată cu entuziasmul apar, inevitabil, febra musculară, rigiditate, și, uneori, accidentările reale. E important să știi când durerea e normală, când ai forțat prea mult și ce poți […]
14:20
Bătaie cu cuțite la o sală de fitness din București. Șapte tineri au fost reținuți. Trapperul “Mgk666” ar fi și el implicat # Gândul
Conflict violent la o sală de fitness din București, unde șapte tineri între 16 și 25 de ani au fost reținuți după ce au scos cuțite și spray-uri lacrimogene. Sursele Gândul spun că și trapperul “Mgk666” ar fi implicat. Incidentul s-a petrecut joi, atunci când Secția 25 Poliție a fost sesizată prin apel 112 cu […]
14:20
Articol destinat exclusiv persoanelor de peste 18 ani Accesibilitatea financiară a devenit un criteriu important în alegerea cazinourilor online. Depunerile minime mici permit testarea platformelor fără investiții mari și oferă control mai bun asupra bugetului de joc. Operatorii licențiați ONJN au adaptat ofertele pentru a atrage jucători cu bugete variate. Betano permite depuneri de la […]
14:10
Un bărbat în vârstă de 50 de ani este primul caz de virus Chikungunya din România. Boala se transmite prin mușcătură de țânțar, este rară în Europa și mai de întâlnită în Africa și America de Sud. Cazul a ridicat numeroase întrebări privind prevenția acestei boli. Ce este boala Chikungunya și cum se transmite Chikungunya […]
14:10
Ministrul Sănătății a vizitat șantierul primului Centru de Mari Arși pentru copii din România. Când va fi dat în folosință # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul primului Centru de Mari Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgneță pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Oficialul spune că lucrările avansează într-un ritm avansat și estimează că finalizarea clădirii se va face în acest an, iar din 2027 ar urma să fie […]
14:00
Afaceriști cu legături în Rusia, implicați în contractul pentru blindatele ușoare Cobra II. MApN și Otokar din Turcia își pasează responsabilitatea. „Automecanica SA, vulnerabilitate majoră în fața NATO și a partenerilor americani” # Gândul
Contractul încheiat de MApN, prin Romtehnica SA, cu compania Otokar din Turcia – pentru blindatele ușoare Cobra II – s-a transformat într-un imens scandal. Rusia este prezentă într-un scenariu îngrijorător, în contextul relației dintre România și partenerii americani, inclusiv NATO. Producătorului turc de sisteme terestre militare Otokar i se cer, de către Romtehnica, despăgubiri de […]
14:00
Donald Trump numește un nou șef Fed. Kevin Walsh va conduce cea mai importantă bancă centrală din lume # Gândul
Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Walsh pentru funcția de președinte al Consiliului de Guvernatori ai Sistemului Rezervei Federale (Fed). Acest anunț pune capăt lunilor de speculații despre cine îl va înlocui pe Jay Powell la conducerea celei mai importante bănci centrale din lume. Știre în curs de actualizare…
13:50
Și iarna aceasta, locuitorii Capitalei au avut de îndurat lipsa căldurii, iar explicația pe care au primit-o a fost din cauza conductelor vechi la care se formează avarii. Lipsa de căldură încă este o problemă care persistă pentru bucureșteni, mii de locuitori apelează la diverse metode de încălzire. Avaria cea mai recentă a avut loc […]
13:50
Decizie extremă luată de autorități în cazul copilului criminal. Unde va fi dus acesta. Părinții decăzuți din drepturi # Gândul
Părinții copilului acuzat de crima din Timiș urmează să fie decăzuți din drepturi. Adolescentul de 13 ani a fost luat de reprezentanții instituțiilor statului român și a fost dus într-un loc sigur și secret. Băiatul de 13 ani a fost dus într-un loc secret, anunță DGASPC Timiș Copilul a fost dus într-un loc secret, informează […]
