Olanda vrea să introducă o "taxă pe libertate" pentru a finanţa cheltuielile de apărare
StiriDiaspora.ro, 30 ianuarie 2026 18:20
Olanda vrea să introducă o "taxă pe libertate" pentru a finanţa cheltuielile de apărare
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
18:20
Olanda vrea să introducă o "taxă pe libertate" pentru a finanţa cheltuielile de apărare # StiriDiaspora.ro
Olanda vrea să introducă o "taxă pe libertate" pentru a finanţa cheltuielile de apărare
Acum 2 ore
17:40
Patru poliţişti şi doi paznici de coastă, judecaţi în Italia pentru un naufragiu cu 94 de morți # StiriDiaspora.ro
Patru poliţişti şi doi paznici de coastă, judecaţi în Italia pentru un naufragiu cu 94 de morți
17:00
Româncă de 32 de ani, violată de un tunisian lângă Rimini. Femeia a reușit să scape și a cerut ajutor # StiriDiaspora.ro
Româncă de 32 de ani, violată de un tunisian lângă Rimini. Femeia a reușit să scape și a cerut ajutor
Acum 4 ore
16:30
La 35 ani de la căderea comunismului, Polonia a ajuns pe locul 20 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii # StiriDiaspora.ro
La 35 ani de la căderea comunismului, Polonia a ajuns pe locul 20 în clasamentul celor mai mari economii ale lumii
15:50
Român, arestat în Elveția pentru că se dădea drept polițist și jefuia șoferii pe autostradă # StiriDiaspora.ro
Român, arestat în Elveția pentru că se dădea drept polițist și jefuia șoferii pe autostradă
15:10
Danemarca vrea să expulzeze străinii cu condamnări mai mari de un an: "Nu arată respect față de noi, danezii" # StiriDiaspora.ro
Danemarca vrea să expulzeze străinii cu condamnări mai mari de un an: "Nu arată respect față de noi, danezii"
Acum 6 ore
14:30
Judecător german, impresionat profund de un tânăr român de 18 ani prins la furat în supermarket. A decis să-l elibereze # StiriDiaspora.ro
Judecător german, impresionat profund de un tânăr român de 18 ani prins la furat în supermarket. A decis să-l elibereze
12:50
Prima măsură luată împotriva criminalului de 13 ani de la Cenei. Sunt afectați și părinții # StiriDiaspora.ro
Prima măsură luată împotriva criminalului de 13 ani de la Cenei. Sunt afectați și părinții
Acum 8 ore
12:20
Portul Constanța, poarta de ieșire a mașinilor furate din Germania. Ce au descoperit polițiștii # StiriDiaspora.ro
Portul Constanța, poarta de ieșire a mașinilor furate din Germania. Ce au descoperit polițiștii
11:40
Prețul la motorină ar putea trece de 10 lei în România, dacă escaladează conflictul în Marea Neagră # StiriDiaspora.ro
Prețul la motorină ar putea trece de 10 lei în România, dacă escaladează conflictul în Marea Neagră
Acum 12 ore
10:10
Un șofer român de TIR din Italia a furat semiremorca de la firma la care lucrase. Cum a fost prins # StiriDiaspora.ro
Un șofer român de TIR din Italia a furat semiremorca de la firma la care lucrase. Cum a fost prins
08:40
Decizie ciudată a bancherului cu cetățenie română, mort la Milano. Camera nu era rezervată pe numele lui # StiriDiaspora.ro
Decizie ciudată a bancherului cu cetățenie română, mort la Milano. Camera nu era rezervată pe numele lui
Acum 24 ore
23:20
Cel puțin 10 români arestați de agenții ICE în SUA. Avocată româncă: Te iau după accent # StiriDiaspora.ro
Cel puțin 10 români arestați de agenții ICE în SUA. Avocată româncă: Te iau după accent
23:20
Nicușor Dan a spus ce va face România, după ce Trump ne-a invitat în Consiliul pentru Pace # StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan a spus ce va face România, după ce Trump ne-a invitat în Consiliul pentru Pace
22:40
Cel puțin 10 români, arestați de agenții ICE în SUA. Avocată româncă: Te iau după accent # StiriDiaspora.ro
Cel puțin 10 români, arestați de agenții ICE în SUA. Avocată româncă: Te iau după accent
21:40
Băncile italiene îi iartă de plata ratelor pe clienții din Calabria, Sardinia și Sicilia, zone lovite de ciclonul Harry # StiriDiaspora.ro
Băncile italiene îi iartă de plata ratelor pe clienții din Calabria, Sardinia și Sicilia, zone lovite de ciclonul Harry
21:00
Uniunea Europeană desemnează Gardienii Revoluţiei din Iran drept organizaţie teroristă # StiriDiaspora.ro
Uniunea Europeană desemnează Gardienii Revoluţiei din Iran drept organizaţie teroristă
20:00
Trupurile celor şapte tineri morți în accidentul de la Lugojel, transportate în Grecia cu un avion militar # StiriDiaspora.ro
Trupurile celor şapte tineri morți în accidentul de la Lugojel, transportate în Grecia cu un avion militar
19:20
Cerșetoare româncă, acuzată că a hărțuit clienții unui magazin din orașul italian Cremona # StiriDiaspora.ro
Cerșetoare româncă, acuzată că a hărțuit clienții unui magazin din orașul italian Cremona
Ieri
18:30
Rusia insistă ca Zelenski să vină la Moscova dacă doreşte să se întâlnească cu Putin # StiriDiaspora.ro
Rusia insistă ca Zelenski să vină la Moscova dacă doreşte să se întâlnească cu Putin
18:00
Un român drogat și fără permis, prins "zburând" cu 170 km/h pe autostradă în Danemarca # StiriDiaspora.ro
Un român drogat și fără permis, prins "zburând" cu 170 km/h pe autostradă în Danemarca
17:10
O româncă a furat un Rolex dintr-o casă din Belgia și a pus în loc un fals, însă a spus poliției că ea e cea păcălită # StiriDiaspora.ro
O româncă a furat un Rolex dintr-o casă din Belgia și a pus în loc un fals, însă a spus poliției că ea e cea păcălită
16:30
Avocata din PNL şi falsul general SIE, arestaţi preventiv pentru trafic de influenţă # StiriDiaspora.ro
Avocata din PNL şi falsul general SIE, arestaţi preventiv pentru trafic de influenţă
16:20
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu! Gimnasta româncă a rămas fără medalia olimpică # StiriDiaspora.ro
Lovitură pentru Ana Maria Bărbosu! Gimnasta româncă a rămas fără medalia olimpică
15:30
Un bancher cu cetățenie română și ucraineană a fost aruncat de la geam din Italia # StiriDiaspora.ro
Un bancher cu cetățenie română și ucraineană a fost aruncat de la geam din Italia
15:10
S-a aflat ce "cocktail" a consumat șoferul microbuzului cu suporteri greci. A ieșit rezultatul toxicologic # StiriDiaspora.ro
S-a aflat ce "cocktail" a consumat șoferul microbuzului cu suporteri greci. A ieșit rezultatul toxicologic
14:40
Elev de 11 ani, dat jos din autobuz, în frig și zăpadă, de un șofer italian pentru că "se scumpise biletul" # StiriDiaspora.ro
Elev de 11 ani, dat jos din autobuz, în frig și zăpadă, de un șofer italian pentru că "se scumpise biletul"
14:10
Mașină de lux, furată din Norvegia, găsită la un ucrainean care voia să intre în România # StiriDiaspora.ro
Mașină de lux, furată din Norvegia, găsită la un ucrainean care voia să intre în România
13:20
O mare fabrică din România concediază sute de angajați
12:40
Ucraina a doborât un avion rusesc SU-34, lângă granița cu România
12:00
Doi soți români coordonau o rețea de spărgători de depozite din Italia. Dădeau doar lovituri de sute de mii de euro # StiriDiaspora.ro
Doi soți români coordonau o rețea de spărgători de depozite din Italia. Dădeau doar lovituri de sute de mii de euro
10:40
Compania Lukoil a fost vândută. S-a ajuns la un acord
09:30
Mii de români dintr-un oraș din Germania încasau ilegal ajutoare sociale. Ce declarau în acte # StiriDiaspora.ro
Mii de români dintr-un oraș din Germania încasau ilegal ajutoare sociale. Ce declarau în acte
08:30
Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că vrea să-i facă rău intenționat: "Nu a vrut să ne dea nici măcar 50 milioane lei" # StiriDiaspora.ro
Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că vrea să-i facă rău intenționat: "Nu a vrut să ne dea nici măcar 50 milioane lei"
28 ianuarie 2026
23:30
Un avion cu 15 persoane la bord a dispărut complet în Columbia
22:50
A suferit un AVC, iar apoi a fost concediat în timp ce era în concediu medical pentru că a mers la propria frizerie # StiriDiaspora.ro
A suferit un AVC, iar apoi a fost concediat în timp ce era în concediu medical pentru că a mers la propria frizerie
21:40
Bolojan, întâlnire cu românii din Germania: Continuăm dialogul pentru a extinde învăţământul în limba română # StiriDiaspora.ro
Bolojan, întâlnire cu românii din Germania: Continuăm dialogul pentru a extinde învăţământul în limba română
20:50
Românul din Spania care și-a ucis soția a povestit în instanță ce s-a întâmplat: "M-a înșelat cu vărul meu și am vrut s-o sperii" # StiriDiaspora.ro
Românul din Spania care și-a ucis soția a povestit în instanță ce s-a întâmplat: "M-a înșelat cu vărul meu și am vrut s-o sperii"
19:30
Fostul ministru Sorina Pintea rămâne cu pedeapsa de 3 ani şi jumătate închisoare pentru luare de mită # StiriDiaspora.ro
Fostul ministru Sorina Pintea rămâne cu pedeapsa de 3 ani şi jumătate închisoare pentru luare de mită
19:00
Stare de urgență în sudul Italiei: mii de oameni își pierd casele. Premierul Meloni a mers la Niscemi # StiriDiaspora.ro
Stare de urgență în sudul Italiei: mii de oameni își pierd casele. Premierul Meloni a mers la Niscemi
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Bolojan și Merz au discutat în Germania despre securitatea Europei. Cancelarul german: "Ne asumăm o responsabilitate comună" # StiriDiaspora.ro
Bolojan și Merz au discutat în Germania despre securitatea Europei. Cancelarul german: "Ne asumăm o responsabilitate comună"
17:50
Românce din Italia, implicate în căsătorii fictive cu cetățeni din Kosovo pentru permise de ședere # StiriDiaspora.ro
Românce din Italia, implicate în căsătorii fictive cu cetățeni din Kosovo pentru permise de ședere
16:30
Ancheta accidentului din Timiș se complică: au fost găsite droguri în microbuz
16:10
Premierul Bolojan, primit cu onoruri militare la Berlin de cancelarul Friedrich Merz # StiriDiaspora.ro
Premierul Bolojan, primit cu onoruri militare la Berlin de cancelarul Friedrich Merz
15:20
Spania, lovită de furtuna Kristin. Madridul s-a umplut de zăpadă. Fenomene extreme și în alte regiuni # StiriDiaspora.ro
Spania, lovită de furtuna Kristin. Madridul s-a umplut de zăpadă. Fenomene extreme și în alte regiuni
15:10
SUA obligă Ucraina sa cedeze Donbasul Rusiei, dacă vrea garanții de securitate americane # StiriDiaspora.ro
SUA obligă Ucraina sa cedeze Donbasul Rusiei, dacă vrea garanții de securitate americane
15:02
Localul britanic cu cea mai râvnită friptură a epuizat rezervările pentru întregul an 2024 în două ore; Doritorii așteptau și câte patru ani # StiriDiaspora.ro
Localul britanic cu cea mai râvnită friptură a epuizat rezervările pentru întregul an 2024 în două ore; Doritorii așteptau și câte patru ani
23 ianuarie 2026
12:00
Un român de 23 de ani e căutat de trei zile în Italia. A plecat la...
11:10
Fostă contabilă în MAE plasată sub control judiciar. A transferat...
10:30
Sacramento, California, casă pentru una dintre cele mai mari...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.