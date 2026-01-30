DAN PURIC ÎN DIRECT DE LA SUCEAVA - SUNTEM ÎMPREUNĂ PENTRU CĂ SUNTEM ÎN ACELAȘI DUH! PENTRU MINE PETRE ȚUȚEA ESTE UN SFÂNT MARTIR - VIDEO

21:50

Știu, știu... eu sunt „vectoriță putinistă” și „pleavă” și „mahala ineptă” și „conspiraționistă” și „antivaccinistă” și „analfabetă”. Sunt toate astea, n-am ce zice, recunosc! Sunt un element negativ, de! Dar voi? Voi ăștia care, după ce c-ați votat AȘA CEVA, continuați să vă închinați la aleșii voștri negând cu violență ceea ce nu trebuie pus sub lupă,