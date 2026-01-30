Premierul anunță propunerea pentru Ministerul Educației, validată de PNL
30 ianuarie 2026
Premierul Ilie Bolojan va anunța în curând o propunere pentru Ministerul Educației, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului. Decizia va trebui validată în cadrul Partidului Național Liberal, deoarece portofoliul aparține acestui partid. Profilul viitorului ministru va include credibilitate și experiență în educație. Premierul Ilie Bolojan va face o propunere pentru Ministerul Educației în curând
NASA a anunțat amânarea lansării misiunii Artemis 2, care va aduce astronauți americani în jurul Lunii pentru prima dată după 50 de ani. Din cauza vremii nefavorabile, testul rachetei SLS a fost reprogramat, iar prima fereastră de lansare va fi pe 8 februarie. Detalii importante despre misiune și viitoarele lansări. NASA a amânat lansarea misiunii
Novak Djokovic, la 38 de ani, devine cel mai vârstnic finalist la Australian Open, învingându-l pe Jannik Sinner într-un meci intens de cinci seturi. Într-un discurs emoționant, Djokovic își reafirmă încrederea în abilitățile sale, motivându-se să demonstreze că experții care se îndoiesc de el greșesc. Novak Djokovic a ajuns în finala Australian Open pentru a
Viktor Orbán a anunțat un acord cu Donald Trump și Vladimir Putin pentru aprovizionarea cu gaz ieftin, esențial pentru reducerea costurilor utilităților în Ungaria. În contextul reducerii importurilor de gaz din Rusia, Orbán afirmă că Ucraina nu întărește Europa și că lupta politică se concentrează asupra ajutoarelor pentru acest stat. Viktor Orbán a declarat că
Angajați ai rafinăriei Petromidia protestează pentru majorări salariale, condiționate de eliminarea unei taxe pe cifra de afaceri. Rompetrol afirmă că situația financiară a companiei a fost afectată, iar salariile vor crește abia anul viitor. Venitul mediu lunar este de peste 10.900 lei, plus beneficii atractive. Sute de angajați ai rafinăriei Petromidia au protestat cerând majorări
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune între România și Ucraina. Aceste inițiative sunt cruciale pentru consolidarea securității energetice. Detalii despre interconectorii electrici au fost discutate în abordări tehnice la nivel ministerial. Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune România-Ucraina Proiectele vizează consolidarea
Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune care pot întări securitatea energetică a Ucrainei și României. Zelenski a mulțumit președintelui și poporului român pentru sprijin. Administratia Prezidențială a confirmat convorbirea, subliniind importanța continuării negocierilor la nivel ministerial. Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune Proiectele ar putea
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, a vândut aproape toate investițiile din România, păstrând doar o companie în portofoliu. De asemenea, a redus drastic expunerea pe datoria guvernamentală a României. Detalii despre această mișcare majoră găsiți în articolul nostru. Fondul suveran al Norvegiei a vândut aproape toate investițiile pe bursa de la
Frustrare maximă pe Arena Națională! La pauza meciului FCSB-Fenerbahce, tensiunea a explodat între membrii staff-urilor celor două echipe, provocând o altercație. Antrenorul Elias Charalambous s-a aflat în centrul conflictului. Detalii despre scandal și reacții după meci, inclusiv gesturi de fair-play. Scandal la pauza meciului FCSB-Fenerbahce, terminat 1-1 Tensiunea a izbucnit între staff-urile celor două echipe
România abrogă temporar un articol controversat din Codul fiscal pentru a se alinia standardelor OCDE, permițând companiilor mari să își exporte profiturile. Decizia este crucială în cadrul procesului de aderare la OCDE, având ca scop evitarea interpretărilor contrare recomandărilor organizației. Guvernul României a abrogat temporar un articol controversat din Codul fiscal pentru a evita conflicte
Danemarca va deporta migranții condamnați la un an sau mai mult de închisoare pentru infracțiuni grave, cum ar fi violența și violul. Prim-ministrul Mette Frederiksen susține că măsurile sunt necesare pentru a proteja societatea, dar recunoaște că acestea pot intra în conflict cu drepturile omului. Danemarca va deporta migranții condamnați la pedepse de un an
Un bărbat din Bocșa, jud. Caraș-Severin, este judecat pentru ultraj după ce a mușcat trei polițiști în timpul unei intervenții. Incidentul a avut loc pe 8 ianuarie 2026, când poliția a intervenit la sesizări de scandal și distrugeri. Bărbatul a fost reținut și se află în arest preventiv. Bărbat din Bocșa trimis în judecată pentru
Don Lemon, fost prezentator CNN, a fost arestat la Los Angeles la ordinul procurorului general al SUA, Pam Bondi. Arestenarea are legătură cu un protest din Minnesota, unde protestatarii au criticat activitatea agenților ICE. Avocatul lui Lemon contestă acuzațiile, susținând că sunt o atac asupra libertății de exprimare. Don Lemon, fost prezentator CNN, a fost
ANAF trebuie să elimine percepția că legea se aplică doar celor slabi, spune expertul Luisiana Dobrinescu. Eliminarea deductibilității limitate a cheltuielilor pentru multinaționale este un pas lăudabil, dar implementarea riguroasă a regulilor fiscale este esențială pentru a asigura corectitudinea și echitatea fiscală. ANAF trebuie să demonteze percepția că legea se aplică doar firmelor mici, afirmă
Ana Bărbosu își păstrează medalia de bronz la sol, în urma deciziei Tribunalului Federal Elvețian de a trimite cazul spre rejudecare. Avocatul său, Sabin Gherdan, afirmă că situația este incertă, dar șansele de a o păstra sunt ridicate. Decizia finală de la TAS ar putea veni în acest an. Tribunalul Federal Elvețian a trimis cazul
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, acuzat de tortură și agresiune fizică asupra unui consătean. Incidentul a avut loc în perioada în care ocupa funcția de primar, iar faptele sunt în curs de cercetare de către PCCOCS. Ciochină neagă acuzațiile. Nicanor Ciochină, fost primar din
CSA Steaua a obținut o decizie definitivă de la Înalta Curte de Casație și Justiție, confirmând că palmaresul echipei din perioada 1947–1998 îi aparține. Clubul va notifica FRF pentru actualizarea informațiilor legate de identitatea Stelei, considerând că este cea mai titrată echipă din fotbalul românesc. Înalta Curte de Casație și Justiție confirmă că palmaresul Stelei
Ministerul Finanțelor explică importanța emiterii de facturi pentru veniturile din drepturi de autor (DDA) în contextul implementării sistemului RO e-Factura. Termenul de tranziție, stabilit până la 1 iunie 2026, vizează actualizarea normelor fiscale pentru a facilita conformarea. Află mai multe despre această inițiativă esențială. Ministerul Finanțelor a clarificat introducerea e-Factura pentru veniturile din drepturi de
Georgia acuză Uniunea Europeană de ingerință în politica națională prin finanțarea frauduloasă a ONG-urilor opoziției. Autoritățile georgiene solicită clarificări privind transparența fondurilor externe. Președintele Parlamentului, Șalva Papuașvili, denunță „scheme frauduloase" care ocolesc legislația națională. Autoritățile georgiene acuză UE de finanțare frauduloasă a ONG-urilor opoziției Președintele Parlamentului, Șalva Papuașvili, cere clarificări și atacă schemele care ocolesc
Detectivul de artă Arthur Brand continuă căutarea Coifului de aur de la Coțofenești și a brățărilor dacice furate de la Muzeul Drents în urma unei explozii. Valoarea istorică a artefactelor depășește cu mult cea financiară, iar Brand rămâne optimist în recuperarea acestora, în ciuda zvonurilor legate de lumea interlopă. Coiful de aur de la Coțofenești
Nicușor Dan nu știe când va merge în vizită în SUA la Donald Trump, deși vizita a fost anunțată pentru începutul anului. A declarat că este „foarte probabil" ca întâlnirea să aibă loc în acest an, dar nu a specificat luna. Discuțiile vizează colaborări economice, dar vizele pentru români rămân o problemă nerezolvată. Nicușor Dan
Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că nu are nicio legătură cu avocata Adriana Georgescu, aflată într-o anchetă pentru corupție. Ea a fost surprinsă în fotografii cu el, dar purtătorul de cuvânt al Guvernului a subliniat că întâlnirile la evenimente publice nu reprezintă o relație personală. Georgeta este acuzată de trafic de influență. Premierul Ilie
Guvernul României a abrogat plafonul de 1% pentru deductibilitatea cheltuielilor multinaționalelor, ca răspuns la solicitările OCDE. Măsura, introdusă pentru a reduce deficitul bugetar, viza limitarea deducerii cheltuielilor cu entități afiliate externe, generând controverse privind impozitarea profitului. Guvernul a abrogat plafonul de 1% pentru deductibilitatea cheltuielilor multinaționalelor, conform solicitării OCDE Măsura a fost introdusă ca parte
Carlos Alcaraz a câștigat o semifinală epică la Australian Open împotriva lui Alexander Zverev, în cea mai lungă partidă din istoria turneului, durând 5 ore și 27 de minute. Alcaraz, favoritul numărul 1, s-a impus cu 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 și va juca în finală cu învingătorul dintre Jannik Sinner și Novak Djokovici. Carlos
Doi îndrăgostiți din Turcia au devenit virali după ce au folosit o pisică drept suport pentru telefon, realizând o fotografie de vacanță! Imaginea stârnește hohote de râs și reacții mixte pe rețelele sociale, demonstrând creativitatea și umorul iubitorilor de animale. Descoperă această poveste amuzantă! Un cuplu din Turcia a devenit viral după ce a folosit
Curtea de Apel București a amânat
Google avertizează că noile reglementări privind inteligența artificială ar putea afecta funcționarea motorului său de căutare. Editorii cer control asupra utilizării conținutului lor în AI, subliniind impactul negativ asupra veniturilor. CMA propune măsuri, însă Google explorează opțiuni pentru a separa indexarea căutărilor tradiționale de AI. Google avertizează despre impactul noilor reglementări AI asupra motorului său … Articolul Google avertizează: Noile reglementări AI pot afecta motorul de căutare apare prima dată în Main News.
Adriana Georgescu, avocată PNL, a fost arestată pentru trafic de influență, fiind acuzată de legături cu “mafia”. În stenogramele DNA, aceasta susține că poate influența miniștri, iar Ion Ulici neagă implicațiile sale, numind-o “o nebună”. Detalii despre dosar, întâlniri și reacții în articol. Adriana Georgescu, avocată și membră PNL, a fost arestată preventiv pentru trafic … Articolul Fugea să se fotografieze cu toată lumea, o nebună a momentului apare prima dată în Main News.
Avocata Adriana Georgescu, arestată pentru trafic de influență, visa la postul de ambasador în SUA și discuta despre intervenții la nivel înalt pentru a-l scăpa pe afaceristul Jean Paul Tucan. Detalii despre scandalul care implică nume mari din PNL și legături cu Donald Trump, în articolul nostru. Avocata Adriana Georgescu este arestată preventiv pentru trafic … Articolul Avocata Adriana Georgescu și numele grele: de la Nicușor Dan la Donald Trump apare prima dată în Main News.
Donald Trump l-a numit pe Kevin Warsh, fost guvernator al Rezervei Federale, pentru a conduce cea mai puternică bancă din lume. Warsh, considerat un expert hawkish, va aborda inflația ca pe un eșec al politicii economice. Confirmarea sa de către Senatul american este așteptată, având în vedere controlul republicanilor. Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin … Articolul Donald Trump a anunțat noul conducător al Rezervei Federale mondiale apare prima dată în Main News.
Cristi Chivu beneficiază de o tragere la sorți favorabilă pentru play-off-ul Ligii Campionilor 2025/26. Inter Milano va înfrunta echipa norvegiană Bodø/Glimt, evitând duelul cu Benfica. Calificarea se va decide în confruntări din 17 și 18 februarie, respectiv 24 și 25 februarie 2026. UEFA a organizat tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor pe 30 ianuarie … Articolul Play-off UCL: Cristi Chivu primește un adversar accesibil pentru Inter apare prima dată în Main News.
Val de căldură extremă în Australia, cu temperaturi record de aproape 50°C, provoacă incendii devastatoare și evacuări în statul Victoria. Avertizări de la autorități privind pericolele căldurii și impactul crizei climatice asupra frecvenței acestor fenomene severe. Peste 100.000 de locuințe fără electricitate. Val de căldură extremă în sud-estul Australiei, temperaturi aproape de 50°C Incendiile de … Articolul Incendii devastatoare în Australia, cu temperaturi aproape de 50 de grade Celsius apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan a anunțat că, în curând, va propune candidați pentru şefia SRI și SIE, subliniind că viitorii conducători trebuie să fie apolitici. El a evidențiat importanța ca aceștia să vină din afara partidelor, fiind persoane echilibrate și cu experiență. Numirea directorilor va fi discutată cu liderii politici. Nicușor Dan a declarat că viitorii șefi … Articolul Nicușor Dan: Şefii SRI și SIE, cei mai buni din afara partidelor apare prima dată în Main News.
SpaceX ar putea fuziona cu Tesla și xAI pentru a sprijini dezvoltarea centrelor de date în spațiu, spun sursele. Elon Musk vizează integrarea inteligenței artificiale cu explorarea spațială. Investitorii analizează impactul potențial al acestor combinații asupra piețelor și tehnologiilor emergente. SpaceX este în discuții pentru a fuziona cu xAI înainte de o ofertă publică planificată … Articolul SpaceX, Tesla și xAI: Centre de date pe orbită pentru AI de la Elon Musk apare prima dată în Main News.
Femeia din Galați care și-a omorât în bătaie fetița de 9 ani a fost condamnată definitiv la 28 de ani și 4 luni de închisoare. Detalii șocante despre abuzuri. Unchiul și mătușa fetiței au primit și ei pedepse pentru complicitate la omor calificat. Cazul a avut un impact emoțional profund asupra comunității. Femeia din Galați … Articolul Sentință finală: mama din Galați condamnată pentru moartea fetiței de 9 ani apare prima dată în Main News.
SUA își schimbă conducerea misiunii în Gaza amidă crizei umanitare și blocajelor politice # MainNews.ro
SUA schimbă conducerea misiunii din Gaza în contextul unei crize umanitare severe și a blocajelor politice generate de planul lui Trump. Noul leadership civil și militar va fi anunțat, iar partenerii europeni reevaluează implicarea în reconstrucție, într-o situație dela care depinde viitorul regiunii. Statele Unite înlocuiesc conducerea civilă și militară a misiunii din Gaza în … Articolul SUA își schimbă conducerea misiunii în Gaza amidă crizei umanitare și blocajelor politice apare prima dată în Main News.
Guvernul României a aprobat reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale pentru locuitorii din Munții Apuseni și Delta Dunării, recunoscând statutul acestor zone ca defavorizate. Măsura vizează facilități fiscale esențiale pentru susținerea populației și a activității economice. Guvernul României a adoptat o ordonanță care reduce impozitele și taxele locale cu 50% pentru locuitorii din … Articolul Taxe reduse la jumătate pentru locuitorii din două zone din România apare prima dată în Main News.
Omar Yaghi, laureat Nobel, prezintă cadrele metal-organice (MOF) ca soluții inovatoare pentru provocările globale. Aceste materiale extrem de poroase pot capta gaze, recolta apă și promova sustenabilitatea. Descoperirile sale promit o revoluție tehnologică, definind viitorul chimiei și sustenabilității. Omar Yaghi, laureat Nobel, propune un tip nou de materiale care ar putea transforma tehnologia modernă Cadrele … Articolul Viziunea Nobelului Omar Yaghi pentru inovație în știință și tehnologie apare prima dată în Main News.
Un Su-25 ucrainean, pilotat de Stanislav Rikov, a fost doborât de o rachetă rusă, având parte de o prăbușire dramatică în 2024, surprinsă de o cameră montată pe avion. Imaginile arată riscurile mari ale misiunilor aeriene în conflictul din Ucraina și impactul devastator asupra echipajelor. Un avion Su-25 ucrainean a fost doborât de o rachetă … Articolul Su-25 ucrainean doborât de rachetă rusă: momente devastatoare în aer apare prima dată în Main News.
Trei minori din Mureș, de 13, 15 și 16 ani, au premeditat atacul letal asupra unui taximetrist pentru a-i fura mașina și banii. Incidentul a avut loc pe 28 ianuarie 2026, iar șoferul a fost înjunghiat de cel mai tânăr. Cei doi adolescenți au fost arestați pentru tentativă de omor calificat. Trei minori din Târgu … Articolul Taximetrist din Mureș atacat de trei copii: un minor l-a înjunghiat intenționat apare prima dată în Main News.
Guvernul amână implementarea RO e-Factura pentru persoanele fizice impozabile până la 1 iunie 2026. Această decizie oferă o perioadă de adaptare pentru cei care desfășoară activități economice identificate prin CNP. Cererile de ieșire din registru pot fi făcute de cei deja înregistrați. Guvernul amână implementarea RO e-Factura pentru persoanele fizice impozabile până la 1 iunie … Articolul Guvernul amână termenul pentru RO e-Factura la 1 iunie pentru persoanele fizice apare prima dată în Main News.
Simona Halep revine la Transylvania Open, turneul care i-a marcat cariera, unde va îndeplini rolul de ambasador onorific. Ea își exprimă dorința de a continua să fie aproape de tenis, subliniind legătura specială cu Cluj și fanii români. Transylvania Open 2026 promite meciuri spectaculoase cu jucătoare de top. Simona Halep va reveni la Transylvania Open … Articolul Simona Halep revine triumfător la Transylvania Open: „Voi fi aici mult timp!” apare prima dată în Main News.
Un cuplu din Indonezia a fost biciuit de 140 de ori pentru relații extraconjugale și consum de alcool, conform legii Sharia. Pedeapsa a fost aplicată public, iar tânăra de 21 de ani a leșinat în timpul flagelării. Aceasta este o practică frecventă în provincia conservatoare Aceh, criticată de organizațiile pentru drepturile omului. Un cuplu din … Articolul Cuplu din Indonezia biciuit pentru adulter și consum de alcool, femeie leșină apare prima dată în Main News.
Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să numească singur șefii SRI și SIE, fără a ceda presiunilor politice. Fostul președinte subliniază că prerogativele prezidențiale trebuie respectate. Nicușor Dan explorează opțiunea de a alege persoane din afara politicii pentru aceste funcții esențiale, menționând importanța unui lider echilibrat. Traian Băsescu i-a recomandat lui Nicușor Dan să … Articolul Traian Băsescu îi oferă sfaturi lui Nicușor Dan despre SRI și SIE apare prima dată în Main News.
Simona Halep a achiziționat o vilă de 600.000 de euro în Niculești, pentru care plătește un impozit anual de doar 1.005 lei. Vila de 255,4 metri pătrați, situată într-un complex rezidențial, este folosită ca vacanță, având o mare pasiune pentru golf. Descoperă detaliile surprinzătoare ale noilor taxe! Simona Halep a achiziționat o vila de 600.000 … Articolul Simona Halep, impozit de 600.000 euro pentru vilă: cât va plăti acum? apare prima dată în Main News.
Primul test pe oameni al unei terapii de reprogramare celulară care ar putea inversa îmbătrânirea este pe cale să înceapă. Coordinat de Life Biosciences și cofondat de David Sinclair, studiul vizează pacienți cu glaucom, având scopul de a restaura vederea și a explora tratamente pentru alte organe. Primul test pe oameni al unei terapii pentru … Articolul Testul revoluționar pe oameni: terapia ce promite inversarea îmbătrânirii apare prima dată în Main News.
Vitalie Cojocari, fost jurnalist la Euronews România, își va continua cariera prin dezvoltarea comunității online și crearea de produse video pe platforme precum YouTube și Facebook. Acesta va realiza analize politice și socio-economice, extinzându-și astfel activitatea editorială. Vitalie Cojocari a încheiat colaborarea cu Euronews România după patru ani În viitor, va dezvolta o comunitate online … Articolul Vitalie Cojocari analizează viitorul politic și socio-economic după Euronews apare prima dată în Main News.
Ucrainian de 63 de ani încercând să treacă cu bombă în Moldova, vamă Tudora suspendată # MainNews.ro
Un cetățean ucrainean de 63 de ani a încercat să introducă un obiect suspectat a fi mecanism exploziv în Republica Moldova, la postul vamal Tudora. Activitatea este suspendată pe sensul de intrare, iar zona este izolată. Autoritățile efectuează măsuri operative, colaborează cu grupa de intervenție Bombteh. Un ucrainean de 63 de ani a fost prins … Articolul Ucrainian de 63 de ani încercând să treacă cu bombă în Moldova, vamă Tudora suspendată apare prima dată în Main News.
Donald Trump l-a numit pe Alex Pretti „agitator” și „posibil insurgent” după moartea sa în urma unei intervenții ICE în Minneapolis. Incidentul, care a stârnit controverse, a fost reflectat într-un videoclip viral. Pretti a fost imobilizat de polițiști, iar moartea sa a generat proteste și dezbateri naționale asupra violenței polițienești și drepturilor imigranților. Donald Trump … Articolul Donald Trump numește „agitator” și „posibil insurgent” un asistent ucis de ICE apare prima dată în Main News.
Riscurile mini-reactoarelor de la Doicești și emanații de gaze avertizate de Nuclearelectrica # MainNews.ro
Nuclearelectrica avertizează asupra riscurilor mini-reactoarelor de la Doicești, inclusiv emanații de gaze. Ministerul Energiei cere decizia finală de investiție, dar RoPower Nuclear propune măsuri de prevenire. Proiectul implică costuri de 600 milioane USD și investiții de peste 200 milioane USD până acum. Ministerul Energiei cere decizia finală de investiție pentru mini-reactoarele de la Doicești Documentele … Articolul Riscurile mini-reactoarelor de la Doicești și emanații de gaze avertizate de Nuclearelectrica apare prima dată în Main News.
