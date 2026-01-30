Transylvania Open 2026, în direct pe VOYO: Emma Răducanu o va înfrunta pe Greet Minnen, Jaqueline Cristian va juca cu Osorio
StirileProtv.ro, 30 ianuarie 2026 21:20
Transylvania Open revine în 2026 cu un tablou puternic de jucătoare, printre care Sorana Cîrstea, Emma Răducanu, Donna Vekić, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
21:30
Trump susține că Iranul vrea un acord cu SUA și spune că Teheranul a primit un termen-limită # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a susţinut vineri că Iranul doreşte să "încheie un acord" cu SUA, adăugând că a dat pentru aceasta Teheranului un termen limită pe care a refuzat să-l divulge, transmite AFP.
21:20
Transylvania Open 2026, în direct pe VOYO: Emma Răducanu o va înfrunta pe Greet Minnen, Jaqueline Cristian va juca cu Osorio # StirileProtv.ro
Transylvania Open revine în 2026 cu un tablou puternic de jucătoare, printre care Sorana Cîrstea, Emma Răducanu, Donna Vekić, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca.
Acum o oră
21:10
Insula europeană cu plaje superbe și petreceri ca în Ibiza, dar cu prețuri mai accesibile # StirileProtv.ro
Pentru cei care visează la zile relaxante pe plajă și nopți albe în cluburi, dar nu vor să cheltuiască o avere în Ibiza, există o alternativă tot mai populară în Europa.
21:00
Volodimir Zelenski anunță că a discutat cu Nicușor Dan despre securitatea energetică. ”Este crucial” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, vineri, o discuţie cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, privind securitatea energetică.
20:50
Catherine O’Hara, actriță legendară, cunoscută din „Home Alone” și „Schitt’s Creek”, a murit la 71 de ani # StirileProtv.ro
Catherine O’Hara, actrița legendară cunoscută pentru rolurile din „Home Alone”, „Best in Show” și „Schitt’s Creek”, a murit, potrivit informațiilor apărute în presă. Avea 71 de ani.
Acum 2 ore
20:40
France 24: Prezența vampirică a lui Viktor Orban în Transilvania. ”Este un subiect tabu” # StirileProtv.ro
Premierul suveranist Viktor Orban își face simțită ”prezența vampirică” în Transilvania, în căutarea voturilor etnicilor maghiari din România care să-i permită rămânerea la putere și după alegerile parlamentare din Ungaria, arată un reportaj France 24.
20:30
Noi dezvăluiri în cazul Epstein. Au fost publicate alte trei milioane de documente. Conexiunile politice ale miliardarului # StirileProtv.ro
Departamentul american al Justiţiei a anunţat vineri publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, relatează agenţiile AFP şi EFE.
20:20
Cristi Chivu, din nou „Antrenorul lunii” în Serie A. Românul domină campionatul cu Inter # StirileProtv.ro
Tehnicianul român Cristi Chivu continuă parcursul impresionant pe banca lui Inter, fiind desemnat „Antrenorul lunii” în Serie A pentru luna ianuarie.
20:20
O tânără a primit interdicție de doi ani la un retailer elvețian după ce a uitat să scaneze un produs. „E absurd” # StirileProtv.ro
O tânără în vârstă de 26 de ani a primit o interdicție de doi ani la un mare retailer elvețian după ce a uitat să scaneze un croissant. Ea a povestit întreaga întâmplare pe contul său de Instagram.
19:50
Bucureștiul susține un sfert din economia României. Capitala produce mai mult decât următoarele patru județe la un loc # StirileProtv.ro
Economia României este susținută în mare parte cu ajutorul Capitalei. În vreme ce Guvernul încearcă să reducă deficitul bugetar, estimările arată o creștere a Produsului Intern Brut în următorii ani.
19:50
Insulele numite „Maldivele sau Seychelles ale Spaniei” de care puțini au auzit. „Plaje albe superbe, un paradis neatins” # StirileProtv.ro
Mulți oameni cunosc Insulele Baleare și Canare, populare pentru Tenerife, Lanzarote, Mallorca sau Ibiza. Puțini știu însă că aproape de coasta continentală se află un arhipelag spectaculos, complet necunoscut multora.
19:50
Un articol realizat cu AI pe site-ul unei companii de turism a trimis mai mulți turiști către un loc inexistent # StirileProtv.ro
Un articol de blog generat cu ajutorul inteligenței artificiale, publicat pe site-ul unei companii de turism, a indus turiștii în eroare, recomandând izvoare termale din nordul Tasmaniei care nu există.
19:50
Moscova se confruntă cu cele mai puternice ninsori din ultimele două secole. Adevărați munți de zăpadă au răsărit prin cartierele capitalei ruse.
Acum 4 ore
19:40
Generație tot mai mică la liceu: mai puține clase de a IX-a, profesori afectați și risc de grevă în educație # StirileProtv.ro
Actuala generație de clasa a VIII-a este cea mai scăzută din ultimele decenii pentru că în 2011 a scăzut natalitatea.
19:40
Orele de sport devin ore imersive în România. Elevii fac mișcare și învață matematică, română sau științe prin joc # StirileProtv.ro
Pentru că orele de sport se transformă de multe ori în dirigenție ori sunt anulate, o asociație care vrea să prevină abandonul școlar a adus în țară conceptul de oră imersivă, cunoscută deja la nivel global.
19:40
Saloanele pot deveni refugii pentru victimele violenței. Angajatele vor fi instruite să recunoască semnele abuzului # StirileProtv.ro
Angajatele saloanelor de înfrumusețare ar putea acorda un ajutor neașteptat femeilor care se confruntă cu violența.
19:40
Donald Trump dezminte că a adormit la ședința Guvernului și spune că a închis ochii pentru că era „un pic plictisitor” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski confirmă că, în ultimele 24 de ore, rușii n-au mai bombardat infrastructura energetică a Ucrainei.
19:30
Un șofer a scăpat cu viață după ce o bară metalică i-a străpuns mașina și a ieșit prin lunetă # StirileProtv.ro
Spaimă teribilă pentru un șofer de 45 de ani din Bistrița-Năsăud, care a intrat cu mașina într-o bară metalică de pe marginea drumului.
19:30
Guvernul Bolojan ar prefera să aplice reforma administrației și măsurile economice prin ordonanțe de urgență # StirileProtv.ro
Guvernul caută cea mai rapidă cale pentru a pune în aplicare reforma administrației și măsurile de relansare economică. Ar urma să fie adoptate la pachet, prin ordonanțe de urgență sau prin asumarea răspunderii în Parlament.
19:30
Ce mașini aleg românii: Volkswagen pe primul loc, SUV-urile câștigă teren în București și Ilfov # StirileProtv.ro
Piața auto din România rămâne orientată către mașini cu prețuri accesibile. Pentru șoferi contează costurile reduse de întreținere și eficiența pe termen lung.
19:30
Proiect CNAS contestat de consultanți fiscali: risc de interpretări eronate și zile neplătite la concediul medical # StirileProtv.ro
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) intenţionează să introducă un exemplu de calcul care precizează în mod explicit că se scade prima zi lucrătoare de concediu medical, un proiect în acest sens fiind publicat pe site-ul instituţiei.
19:20
Președintele prorus al Serbiei trece justiția în mâinile puterii politice și pare să renunțe la aderarea la Uniunea Europeană # StirileProtv.ro
Președintele prorus al Serbiei a promulgat legea prin care politicul preia justiția și pare a pune capăt astfel procesului de aderare a țării sale la Uniunea Europeană.
19:20
Clubul FCSB a anunțat, vineri, despărțirea de atacantul Denis Alibec. Acesta a revenit la Farul Constanța.
19:20
Rusia respinge rolul UE în negocierile pentru pace în Ucraina: Nu poate acţiona ca garant. Este de neimaginat # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, întrucât este parte a conflictului, a declarat vineri viceministrul rus de externe Alexandr Gruşko, relatează agenţia EFE.
19:20
Oamenii din Curtea de Argeș nu mai pot folosi apa de la robinet nici ca să se spele. Stația de tratare are bazine din anii 40 # StirileProtv.ro
Sunt din nou probleme cu apa potabilă în Curtea de Argeș și trei comune din zonă. Cei aproximativ 40.000 de locuitori nu mai pot folosi apa nici măcar să se spele.
19:20
Ce nu trebuie să faci dacă primești un mesaj despre livrarea unui colet. Poți pierde contul de WhatsApp și banii din cont # StirileProtv.ro
Mai multe tentative de fraudă care încep cu un mesaj despre un colet îi vizează pe cei care așteaptă livrarea comenzilor făcute online.
19:20
Proiect. Locuitorii și vizitatorii Bucureștiului ar putea câștiga un loc de promenadă impresionant în centrul Capitalei # StirileProtv.ro
Un proiect care prevede deschiderea zonei dintre Parcul Izvor, Palatul Parlamentului și Catedrala Mântuirii Neamului a trecut de votul Consiliului General.
19:10
Vicepreședinta Comisiei Europene, despre violențele din Minneapolis: „Nu vreau asta pentru țara mea” # StirileProtv.ro
Teresa Ribera, vicepreședinta Comisiei Europene, s-a declarat „șocată” de imaginile terifiante din Minneapolis, după moartea a doi cetățeni americani, relatează France Presse.
18:30
Cele mai vechi unelte din lume, cu o vârstă estimată la 430.000 de ani, descoperite în Grecia # StirileProtv.ro
O echipă de arheologi a descoperit în peninsula Peloponez, din sudul Greciei, două unelte vechi de 430.000 de ani, considerate cele mai vechi unelte rudimentare create de o specie hominidă.
18:20
(P) Infestările cu ploșnițe se intensifică în mediul urban. Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor # StirileProtv.ro
În mediul urban, infestările cu ploșnițe au devenit tot mai frecvente, în special în blocurile de locuințe, spațiile de cazare și clădirile cu trafic intens.
18:20
„Este un moment istoric”. Țara care pregăteşte zidul anti-drone „cel mai modern din Europa". Investiție masivă în securitate # StirileProtv.ro
Polonia a semnat vineri mai multe contracte pentru dotarea forţelor armate cu un zid anti-drone pentru protecţia frontierei de est a ţării şi totodată a NATO şi a Uniunii Europene, informează AFP.
18:10
Ce nu ar trebui să consumi niciodată la micul dejun. Alimente care pot provoca probleme digestive # StirileProtv.ro
Toată lumea știe că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Ne oferă energia necesară pentru întreaga zi și este esențial pentru sănătatea intestinelor.
18:00
Papa Leon s-a mutat într-o mansardă fără toaletă de la Vatican și a cerut un singur lucru # StirileProtv.ro
Papa Leon a decis să locuiască într-o mansardă izolată a Palatului Apostolic, unde nu are nici măcar toaletă proprie, ci doar una aflată pe hol. Tot ce a cerut a fost amenajarea unei săli de fitness, pentru a putea face sport.
17:50
Studiu: Inteligenţa artificială poate îmbunătăţi depistarea tumorilor mamare. Mai puține cazuri agresive și avansate # StirileProtv.ro
Inteligenţa artificială poate îmbunătăţi detectarea cancerului de sân la om printr-un screening mamografic mai eficient, reducând în acelaşi timp volumul de muncă al radiologilor, sugerează un studiu publicat vineri, citat de AFP.
17:50
Chisăliţă (AEI): Carburanţii s-ar putea scumpi în România cu până la 4,5 lei pe litru. Motorina, cea mai afectată # StirileProtv.ro
Preţul carburanţilor ar putea creşte în România cu 0,5 bani până la 4,5 lei pe litru, în funcţie de gravitatea unei eventuale crize regionale, cu motorina în prima linie, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
Acum 6 ore
17:40
Un băcăuan fără permis a alimentat o mașină cu numere false de la 6 benzinării, fără plătească. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Doi indivizi de 21 de ani din Bacău au fost reţinuţi de poliţişti după ce ar fi luat carburant de la șase benzinării, fără să plătească.
17:40
Țările de Jos vor să introducă ”taxa pe libertate” pentru a-și finanța cheltuielile de apărare, au declarat oficialii noului guvern minoritar.
17:30
Câte lovituri de nuia a primit o femeie din Indonezia, acuzată de relații intime. Poliția legii islamice se laudă că e record # StirileProtv.ro
O femeie şi un bărbat acuzaţi de relaţii sexuale în afara căsătoriei şi consum de alcool au fost supuşi uneia dintre cele mai severe pedepse de când provincia indoneziană Aceh a adoptat legea sharia, relatează BBC şi The Guardian.
17:30
Copiii agresori din școli repetă ce văd acasă. Proiect: Închisoare pentru părinții care nu-și duc copiii violenți la psiholog # StirileProtv.ro
Violența în școli a devenit un fenomen tot mai grav. Aproape două treimi dintre infracțiunile raportate în anul școlar trecut au implicat lovituri sau chiar încăierări în grup.
17:20
Sentință definitivă în cazul fetiței ucise în bătaie. Mama, unchiul și mătușa au fost condamnați la zeci de ani de închisoare # StirileProtv.ro
28 de ani și 4 luni de închisoare este sentința definitivă dată femeii care, în 2024, și-a ucis în bătaie fetița de 9 ani.
17:20
Un bărbat a fost reținut după furtul unui seif cu bani și bijuterii din Mediaș. Bunurile furate nu au fost recuperate # StirileProtv.ro
Un individ de 33 de ani din Sibiu este principalul suspect în furtul de acum două săptămâni din Mediaș al unui seif cu bani și bijuterii.
17:20
Mașini de lux, dezmembrate în Portul Constanța, pentru a ocoli sancțiunile împotriva Rusiei. Prejudiciu de peste 300.000 euro # StirileProtv.ro
Trei mașini de lux evaluate la peste 300.000 de euro au fost descoperite dezmembrate în Portul Constanța chiar înainte să fie urcate pe un vapor.
17:20
Părinții băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario ar fi refuzat să fie internat la psihiatrie. Ce dezvăluie expertiza # StirileProtv.ro
Copilul de 13 ani implicat în crima de la Cenei, din Timiș, a fost preluat în grija statului, printr-o ordonanță președințială!
17:20
O tânără din Bacău a fost lovită și agresată sexual de un individ care s-a oferit să o ducă acasă cu mașina # StirileProtv.ro
Experiență cumplită pentru o tânără de 20 de ani din Comănești, Bacău. Un bărbat care s-a oferit să o ducă acasă cu mașina lui a oprit într-o zonă retrasă, a atacat-o și a încercat să o violeze!
17:20
Un bărbat din Vâlcea a fost abordat de două femei care i-au promis să-i prezică viitorul. După câteva minute, a avut un șoc # StirileProtv.ro
O femeie de 38 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost reţinută de poliţişti, după ce în urmă cu aproape două săptămâni a păcălit un bărbat că-i prezice viitorul, dar i-a furat 1.100 de lei.
16:40
O regiune din Europa rivalizează cu peisajele Canadei. Destinația surpriză care poate fi ideală pentru iubitorii de natură # StirileProtv.ro
În sud-estul Germaniei, la granița cu Cehia și Austria, se întinde un land impresionant, ale cărui peisaje alpine pot fi ușor confundate cu cele ale Munților Stâncoși canadieni.
16:30
Primul client al gazelor din Neptun Deep este un colos deținut de statul german care vrea să se extindă în România # StirileProtv.ro
Gigantul energetic Uniper, deținut de statul german, este primul client al gazelor românești din perimetrul Neptun Deep și vrea să își extindă operațiunile și în România.
16:30
Cafeaua băută în timpul condusului nu oferă energie, ci favorizează somnolența. Explicațiile experților # StirileProtv.ro
În timpul unui drum lung la volan, oboseala se instalează, de obicei, pe nesimțite. La începutul călătoriei, șoferul se simte concentrat, traseul nu ridică dificultăți, iar mintea rămâne limpede.
16:20
Lady Gaga denunţă acţiunile ICE, în concert la Tokyo: „Vieţile lor sunt distruse sub ochii noştri”. VIDEO # StirileProtv.ro
Pe scena din Tokyo, cu ocazia turneului mondial „The Mayhem Ball”, Lady Gaga a luat, la rândul său, poziţie împotriva ICE, poliţia americană pentru imigranţi a lui Donald Trump, şi a metodelor sale, după moartea a doi manifestanţi în Minneapolis.
16:20
Ioana Dogioiu: Premierul va veni curând cu o propunere pentru Ministerul Educației. Decizia trebuie validată în PNL # StirileProtv.ro
Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, spune că premierul va veni cu o propunere de ministru al Educaţiei cât de curând, ea arătând că decizia trebuie luată şi în cadrul PNL, pentru că este un portofoliu care aparţine PNL.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.