Orașul care pregătește prima stradă placată cu aur din lume. Când se va inaugura
Click.ro, 30 ianuarie 2026 22:50
Dubai se pregătește pentru o nouă extravaganță unică în lume! Este vorba despre inaugurarea Gold Street, o stradă spectaculoasă, situată în apropierea celebrului bazar Gold Souk, de unde oamenii își pot cumpăra aur, dar și alte bijuterii prețioase.
Acum 10 minute
23:10
Ce a găsit o turistă în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Românca a avut parte de o experiență neplăcută: „Un mare minus” # Click.ro
Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, unul dintre cele mai cunoscute nume din turismul de lux montan, a fost recent subiectul unei recenzii critice venite din partea unei turiste.
Acum 30 minute
22:50
Mulți proprietari de terenuri pornesc de la ideea că, dacă un teren este privat, pot construi pe el fără restricții. În realitate, legislația din România este mult mai strictă.
22:50
Acum o oră
22:30
Lokma, rețeta de gogoși turcești însiropate. Secretul pentru o textură ușor crocantă și un miez pufos # Click.ro
Lokma, cunoscute și ca gogoși turcești însiropate, sunt un desert simplu, dar extrem de gustos, apreciat pentru textura ușor crocantă la exterior și miezul pufos, bine îmbibat într-un sirop dulce-acrișor. Aceste gogoși sunt întâlnite frecvent în Turcia, unde se vând la tarabe stradale și sunt servit
22:20
Reacția lui Kevin din „Singur acasă”, după moartea actriței Catherine O’Hara: „Mamă, am crezut că avem timp” # Click.ro
Reacția lui Kevin din „Singur Acasă”, după moartea actriței Catherine O’Hara
Acum 2 ore
22:00
Andrei Jitcă i-a cucerit pe jurații de la Românii au Talent cu rimele sale. Carmen Tănase: „Ești foarte bun, ești spontan, ai haz” # Click.ro
Andrei Jitcă, în vârstă de 24 de ani, a făcut senzație vineri seară, pe scena de la „Românii au talent”. Creatorul de conținut a fost aplaudat minute în șir, după ce rimele sale improvizate au cucerit publicul și jurații.
22:00
Doliu la Hollywood! Actrița Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani # Click.ro
Actrița Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani
21:50
Alimentul la care tot mai multe vedete renunță, pentru o viață lungă: „Otrava din farfurie.” Ce dezastru face, de fapt, în organism: „Atenție, la etichete!” # Click.ro
Alimentul la care tot mai multe vedete renunță, pentru o viață lungă: „E otravă!” Ce dezastru face, de fapt, în organism: „Atenție, la etichete!”
21:20
Ce amenzi riscă șoferii care nu aprind luminile de ceață, deși sunt obligați. Legea spune clar # Click.ro
În condiții meteorologice nefavorabile, toți șoferii trebuie să se asigure că au luminile de ceață aprinse. În caz contrar, riscă să fie amendați. Iată ce sancțiuni îi așteaptă pe cei care nu respectă legea!
Acum 4 ore
21:10
Comuna din România care se dezvoltă rapid și atrage cele mai multe investiții în construcții. Populația ar putea ajunge la 100.000 de persoane # Click.ro
În ultimele 12 luni, comuna ieșeană Miroslava s-a remarcat printr-o activitate intensă în domeniul construcțiilor, situându-se printre localitățile cu cel mai ridicat număr de proiecte noi din țară.
20:40
Doliu în familia președintelui României. A murit bunica Mirabelei Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan # Click.ro
Tristețe mare în familia președintelui Nicușor Dan, după ce bunica partenerei acestuia a decedat la 84 de ani. Aristița Malcoce, poreclită Tița era bolnavă de mai mulți ani și a fost răpusă de o infecție transformată ulterior în septicemie. Bătrâna va fi înmormântată sâmbătă, în satul Zăpodeni.
20:40
Electrocasnicul care crește factura de curent electric. Poate consuma într-o oră cât zeci de televizoare aprinse simultan # Click.ro
Creșterea prețurilor la energie electrică îi determină pe mulți români să fie mai atenți la electrocasnicele pe care le folosesc zilnic. Important de știut este că nu toate consumă la fel, iar unele pot genera costuri semnificative dacă nu sunt utilizate cu măsură.
20:30
O zodie este aleasa Universului. Va avea parte de trei luni de protecție divină, noroc, bani și fericire din plin # Click.ro
Universul își alege favoriții, iar în următoarele trei luni o singură zodie va simți cu adevărat ce înseamnă protecția divină, șansele care apar din senin și bucuriile care se leagă una după alta. Astrele se aliniază spectaculos, tranzitele planetare sunt rare și extrem de benefice, iar energia cosm
19:40
Strategia care te ajută să scapi de kilogramele în plus fără să calculezi caloriile. Carmen Brumă mizează pe ea: „Nu e mare filozofie” # Click.ro
Ți-ai propus să scapi de kilogramele în plus, dar nu poți contoriza caloriile pe care le consumi? Nu te descuraja! Carmen Brumă îți oferă o soluție simplă care te va ajuta să obții silueta pe care ți-o dorești.
Acum 6 ore
19:10
Ciorba pe care o poți consuma liniștit la micul dejun. Te energizează pentru întreaga zi și îți oferă sațietate # Click.ro
De obicei, micul dejun este asociat cu alimente precum ouă, iaurt sau cereale, dar ce-ai spune dacă ai consuma o ciorbă care să îți ofere nutrienții de care ai nevoie pentru a-ți începe ziua cu multă energie? Oricât de ciudat ar părea, există un astfel de preparat!
18:50
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară # Click.ro
Demisie răsunătoare în televiziune. Unul dintre dintre cei mai cunoscuți prezentatori de jurnale a părăsit postul la care apărea seară de seară. Jurnalistul este și unul dintre cei mai apreciați pe rețelele sociale. Postul de televiziune a anunțat oficial plecarea și planurile sale viitoare, concent
18:40
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi” # Click.ro
Celebra prezentatoare TV Mirela Vaida (43 de ani) le arată fanilor rețetele pe care le pregătește pentru familia sa. Copiii vedetei nu sunt deloc pretențioși atunci când vine vorba de mâncare, după cum a povestit chiar Mirela, care le-a gătit o tocăniță de cartofi cu afumătură, asezonată cu murături
18:30
Adolescenții infractori. Dezvăluiri șoc după crima din Timiș și atacul asupra taximetristului din Mureș # Click.ro
Cei doi minori de 15 ani din Cenei, acuzaţi că l-au ucis pe Mario, colegul lor de școală, au ajuns vineri, din nou în faţa instanţei deoarece au cerut modificarea condițiilor de detenție. Ei au anunțat însă că s-au răzgândit și că dimpotrivă, vor protecție în arest deoarece se tem pentru viața lor.
18:20
Eczema reprezintă o afecțiune dermatologică frecventă, caracterizată prin inflamația pielii, care poate provoca mâncărimi, roșeață și iritații.
18:10
Transport public gratuit în fiecare vineri într-un oraș important din România. Cine beneficiază de acest avantaj # Click.ro
Veste excelentă pentru locuitorii și turiștii unui oraș important din România! Începând cu 1 aprilie, călătorii vor beneficia de transport public gratuit. Unde s-a adoptat măsura?
17:40
Heidi Klum (52 de ani) vrea să devină un veritabil star pop! Supermodelul german și-a promovat o piesă nouă, intitulată „Red Eye”, într-un videoclip de doar trei secunde postat pe Instagram, într-o ținută care nu a lăsat mult loc imaginației.
17:30
Jocurile de pe telefon spun multe despre personalitatea și emoțiile copiilor. Tipul de joc pe care îl preferă poate influența felul în care gestionează stresul, frica sau frustrările și poate afecta somnul, comportamentul zilnic și dezvoltarea abilităților sociale.
17:30
„Calul plângăcios”, jucăria care i-a înnebunit pe chinezi. Totul a început de la o greșeală de fabricație # Click.ro
Pe 17 februarie, China va sărbători începutul Anului Calului, semnul zodiacal care simbolizează energia și munca asiduă.
17:30
Ce mănâncă Mădălina Ghenea într-o zi. Alimentul modest pe care îl adoră: „Preferatul meu” # Click.ro
Mădălina Ghenea (38 de ani) a dezvăluit ce mănâncă într-o zi. Pentru a se menține în formă, celebrul fotomodel urmează o dietă săracă în calorii. Află-i secretele!
17:20
Sârbul are în față câștigarea celui de-al 25-lea Grand Slam.
Acum 8 ore
17:10
Horoscop 31 ianuarie. Berbecii au parte de oportunități de neratat, Scorpionii riscă să facă greșeli, un nou început pentru Capricorni # Click.ro
Horoscop 31 ianuarie. Astăzi este momentul să privim cu atenție relațiile, sănătatea și finanțele noastre.
17:00
Situată în Alpii Italieni, la 4.554 de metri altitudine, Cabana Margherita este clădirea aflată la cea mai mare altitudine din Europa și una dintre cele mai izolate cabane montane din lume.
16:40
Adela Popescu, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum se menține în formă soția lui Radu Vâlcan: „De două ori pe săptămână…” # Click.ro
Adela Popescu (39 de ani) a publicat în mediul online imagini care au încins internetul. Soția lui Radu Vâlcan (48 de ani) s-a pozat în costum de baie și a dezvăluit care sunt secretele siluetei sale.
16:20
Ce a făcut Martha Bibescu când iubitul spion i-a lăsat niște documente secrete. La scurt timp s-a declanșat iadul în viața prințesei cu nenumărați amanți # Click.ro
Născută la 28 ianuarie 1886, Martha Bibescu a fost una dintre cele mai fascinante figuri ale aristocrației române și europene de la începutul secolului XX.
16:00
Ochelarii care au făcut istorie la Davos, disponibili la vânzare pe magazinul online al Preşedinţiei Franceze # Click.ro
Subiect de vâlvă la nivel global de când Emmanuel Macron i-a purtat la Davos, ochelarii de soare Henry Jullien au înregistrat o creştere vertiginoasă a vânzărilor, un succes neaşteptat pentru proprietarul italian al firmei producătoare
16:00
Iarna nu este doar un sezon, ci un test pentru orice tip de încălțăminte. Temperaturile scăzute, umezeala și diferențele bruște de suprafață pun la încercare structura fiecărei perechi.
15:50
Cum a reușit un bucătar să slăbească 14 kilograme în doar 3 luni: „Nu trebuie să-ți interzici totul” # Click.ro
Un tânăr bucătar spaniol, Dani García, în vârstă de 47 de ani, a povestit cum a reușit să slăbească 14 kilograme în doar 3 luni, cu ajutorul unui plan nutrițional personalizat și sport. Află povestea care a inspirat mai multe persoane să facă schimbări în viața lor.
Acum 12 ore
15:10
Igiena sofisticată a unei civilizații de acum 3.000 de ani. Noi descoperiri arată că lumea nu era deloc rudimentară # Click.ro
Cercetări recente schimbă radical imaginea despre viața cotidiană din Antichitate. În Anatolia, acum 3.000 de ani, hitiții practicau o igienă surprinzător de sofisticată, cu băi, sisteme de apă, ustensile specializate și detergenți.
15:00
Cătălin Scărlătescu a publicat prima fotografie cu iubita mai tinerică cu 26 de ani. Cei doi se bucură de o vacanță inedită în Mexic FOTO # Click.ro
Cătălin Scărlătescu (53 de ani) a trecut peste despărțirea de celebra actriță Doina Teodoru (36 de ani), cu care a format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz. Bucătarul a postat o fotografie în care apare noua sa iubită, Elenaa (27 de ani), cu care se află în vacanță în Mexic.
14:30
Vouchere pentru mobilă veche, disponibile de la 1 februarie 2026. Ce sumă primești și care sunt condițiile # Click.ro
Un nou proiect pilot urmează să fie aplicat în Capitală, cu scopul de a oferi o soluție practică pentru gestionarea deșeurilor voluminoase.
14:20
Cum a reușit Andeeea, nepoata lui Mircea Sandu, să slăbească la all inclusive, în Egipt? „Sunt alt om” Cât costă o vacanță cu răsfăț de cinci stele în Hurghada, de Ziua Îndrăgostiților? # Click.ro
Andreea Sandu se află, la început de an, în vacanță în Hurghada. 590 euro este prețul unui sejur de Valentine’s Day, în Egipt.
14:10
Boala cruntă de care a suferit Tal Berkovich, fosta concurentă „Chefi la cuțite”: „Un diagnostic cumplit!” # Click.ro
Moartea lui Tal Berkovich, fosta concurentă „Chefi la cuțite”, sezonul 16, a îndoliat persoanele care au cunoscut-o și i-au admirat parcursul în emisiunea culinară. S-a stins în urma unui tragic accident de mașină, petrecut în urmă cu câteva ore în Israel, la vârsta de 40 de ani. Puțini știu însă că
14:00
Românul are parte de o adversară facilă în competiție.
13:50
Costurile asociate unei înmormântări au crescut semnificativ în ultimii ani, iar anul 2026 confirmă această tendință. De la pachetele funerare de bază până la serviciile premium, familiile sunt nevoite să suporte cheltuieli importante
13:40
Minorul implicat în uciderea lui Mario Berinde a fost luat de autorități, iar părinții decăzuți din drepturi # Click.ro
DGASPC Timiș a intervenit de urgență și l-a preluat pe minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei, după ce părinții săi nu au respectat obligațiile stabilite de comisia pentru protecția copilului. Băiatul fusese plasat sub supraveghere specializată
13:20
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia # Click.ro
Cunoscutul om de televiziune Dan Negru (54 de ani) vine cu un mesaj adresat tuturor românilor, cu ocazia sărbătoarei de astăzi, Sfinții Trei Ierarhi, care este celebrată anual pe 30 ianuarie. Vedeta s-a fotografiat în fața Mănăstirii Trei Ierarhi din Iași, pe care a comparat-o cu Notre-Dame, Capela
13:20
Un singur ingredient schimbă tot. Păstrează piureul de cartofi pufos și cremos chiar și după câteva zile # Click.ro
Piureul de cartofi este unul dintre cele mai iubite preparate din bucătăria românească, însă puțini știu cum îl pot păstra catifelat și gustos chiar și după ce a stat la frigider.
13:20
Coincidență tragică. Tatăl unui grec mort la Timiș și-a pierdut viața pe același drum, acum 12 ani # Click.ro
Accidentul mortal produs în județul Timiș, soldat cu șapte decese și trei răniți, a scos la iveală o coincidență cutremurătoare, relatată de presa din Grecia.
13:10
Suma pe care o plătește Simona Halep drept impozit pentru vila de 600.000 de euro. Are peste 250 de metri pătrați și trei dormitoare # Click.ro
Simona Halep (34 de ani) a luat decizia de a vinde vila din Snagov, în care a locuit împreună cu Toni Iuruc, fostul ei soț. Locuința avea nouă camere și era prevăzută cu teren de tenis și piscină. În perioada căsătoriei cu Toni, în fosta locuință, vedeta își amenajase un loc special pentru trofeele
12:40
12:20
Noua găselniță a hoților. Ce este „metoda porumbelul”? Un bărbat din Cluj a rămas fără 10.000 de euro # Click.ro
Un bărbat în vârstă de 89 de ani din Cluj-Napoca a fost victima unei escrocherii sofisticate cunoscută în mediile de specialitate drept „metoda porumbelul”.
12:20
Primele imagini de la accidentul în care a murit Tal Berkovich, fosta concurentă „Chefi la cuțite”. Fratele acesteia se află în stare gravă la spital # Click.ro
Tal Berkovich, fosta concurentă „Chefi la cuțite” 2025, a murit într-un tragic accident de mașină, la vârsta de 40 de ani. În autoturismul care s-a făcut țăndări se afla și fratele acesteia, care acum este în stare critică. Iată imagini de la teribilul accident care i-a curmat viața lui Tal.
12:20
Grecii se află în doliu, după accidentul tragic petrecut recent.
12:00
Coșurile improvizate sau necurățate periodic pot deveni adevărate bombe cu ceas. Statisticile Inspectoratului pentru Situații de Urgență arată că majoritatea incendiilor în locuințe sunt cauzate de exploatarea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire.
12:00
Părintele Pimen Vlad, despre importanța rugăciunii unei mame. Repară „fisurile” apărute în familie: „Rugăciunea mamei ține casa în picioare mai mult decât orice plan omenesc” # Click.ro
Părintele Pimen Vlad, una dintre cele mai iubite și ascultate voci duhovnicești ale românilor, revine în atenția acestora cu un mesaj important prin care îi îndeamnă să fie mai atenți la modul în care se raportează unii la alții, și implicit la viața de familie. Duhovnicul a vorbit și despre cea mai
