Ce a pățit cea mai frumoasă femeie din lume? „Vă rog să fiți foarte atenți…”
Fanatik, 30 ianuarie 2026 23:20
Experiența negativă de care a avut parte Page, numită cea mai frumoasă femeie de pe glob, în 2022. Mesajul pe care l-a transmis celor care o urmăresc în mediul virtual.
Acum 30 minute
23:20
FCSB, remiză cu o echipă de opt ori mai puternică: „Scorul e mincinos!” Roş-albaştrii, lot mai slab ca la startul sezonului # Fanatik
FCSB a încheiat faza ligii din Europa League cu o remiză contra celor de la Fenerbahce, însă putea chiar să se impună, ținând cont de aspectul jocului. De ce a scăzut considerabil valoarea lotului campioanei României.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 31 ianuarie. Bet Builder de cotă 6.00 la Superbet pentru Rapid – U Cluj # Fanatik
Ziua de sâmbătă ne aduce un meci tare în SuperLiga, între Rapid București și Universitatea Cluj, iar cu pontul zilei de la Superbet putem da o adevărată lovitură.
23:20
23:10
Ilie Dumitrescu și Florin Prunea, contre în direct în cazul suspendării lui Sărmășan: „Trebuie să îți asumi!” / „Vrei să protejezi FRF!” # Fanatik
Scandal în direct! Florin Prunea și Ilie Dumitrescu s-au contrat dur pe tema suspendării lui Cătălin Sărmășan, iar acuzațiile legate de FRF au încins atmosfera.
Acum o oră
23:00
Epassy a explicat ce s-a întâmplat la faza care a costat-o pe Dinamo două puncte în meciul cu Petrolul: „Sper să nu se mai întâmple” # Fanatik
Dinamo a obținut doar un punct din duelul cu Petrolul Ploiești, deși a condus până aproape de finalul partidei. Portarul Epassy a fost cel care a greșit la golul lui Gheorghe Grozav
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 31 ianuarie 2026. Câștig de 407 lei cu meciuri din Premier League și La Liga # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 31 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 407 de lei cu ajutorul a două meciuri din Premier League, plus unul din La Liga.
22:40
Florin Prunea, dezamăgit de alegerea lui Ilie Dumitrescu: „Nu mi-a picat bine!”. În ce funcție l-ar fi văzut la FRF # Fanatik
Un recunoscut contestatar al lui Răzvan Burleanu, șeful de la FRF, Florin Prunea spune că nu a fost încântat de noua colaborare pe care Ilie Dumitrescu o are cu Federația.
22:40
Petrolul a plecat cu un punct de la București după 1-1 cu Dinamo. Vezi pe Fanatik.ro cum au reacționat Eugen Neagoe, dar și jucătorii săi, la finalul meciului de pe „Arcul de Triumf”. Eugen Neagoe anunță un nou transfer la Petrolul.
Acum 2 ore
22:20
Giovanni Becali, impresionat de FCSB cu Fenerbahce: “Incredibil ce diferenţă!”. Prinde campioana play-off-ul din SuperLiga?! # Fanatik
Meciul bun făcut de FCSB cu Fenerbahce l-a impresionat și pe Giovanni Becali. Ce spune cel mai cunoscut impresar din România despre șansele campioanei de a prinde play-off-ul în SuperLiga.
22:10
Au ratat locul 1 din cauza lui Epassy! Gafa colosală comisă de portar în Dinamo – Petrolul 1-1. Video # Fanatik
Dinamo a ratat victoria cu Petrolul pe final, după o gafă uriașă comisă de portarul Epassy. Gicu Grozav a profitat și a adus egalarea pe Arcul de Triumf.
21:50
Cum fost interzis la TV unul dintre cele mai tari momente din istoria lui Dinamo. Comuniștii au decis: ”S-a întrerupt meciul” # Fanatik
Unul dintre cele mai tari momente care au rămas în istoria clubului Dinamo, un succes de răsunet european, a fost interzis la TV. Decizia revoltătoare luată de comuniști.
21:50
Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter și-a aflat adversara din play-off-ul Champions League. Avertismentul antrenorului român # Fanatik
Cristi Chivu a oferit o primă reacție după ce Inter a aflat că va întâlni formația norvegiană Bodo/Glimt în play-off-ul UEFA Champions League. Ce a declarat tehnicianul român.
21:40
Cristiano Ronaldo, cu un pas mai aproape de golul 1000 al carierei! Starul portughez a marcat din nou. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo continuă cursa incredibilă spre borna de 1.000 de goluri. CR7 a ajuns la 961 de reușite, marchează pe bandă rulantă la Al Nassr și e gata să scrie istorie.
Acum 4 ore
21:20
Războiul bannerelor pe „Arcul de Triumf” la Dinamo – Petrolul! Cum s-au atacat cele două galerii: „Încălziți apa la oală” / „Latini doar cu denumirea” # Fanatik
Pe lângă jocul din teren, Dinamo - Petrolul este un meci al orgoliilor suporterilor! Pe „Arcul de Triumf” a fost derby în tribune: cum s-au înțepat cele două galerii
21:10
Răsturnare de situație în cazul furtului coifului dacic din Olanda. Cine ar fi comandat, de fapt, spargerea? Cei trei hoți au fost trimiși în judecată # Fanatik
Cei trei hoți identificați și reținuți de poliția olandeză, dintre cei patru surprinși pe imagini în cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Assen, vor fi judecați în perioada 14–17 aprilie. Cine ar fi plănuit spargerea
21:00
Fenerbahce ia măsuri după remiza cu FCSB de pe Arena Națională! Turcii pregătesc o „bombă” de 40 de milioane de euro # Fanatik
Fenerbahce nu a fost de speriat pe Arena Națională, iar FCSB a fost echipa mai bună joi seară. Turcii vor să ia măsuri și să se întărească cu un super atacant, care îi va costa o avere
20:40
Iuliu Mureșan, reacție dură după ce CFR Cluj s-a apropiat la un punct de play-off: „Când am venit, era dezastru” # Fanatik
Iuliu Mureșan a intrat în direct după victoria lui CFR Cluj cu Metaloglobus și a vorbit despre forma bună în care se află echipa. Președintele ardelenilor a dezvăluit cum s-a ajuns la aceste rezultate: „Ne-am unit”
20:30
Simona Halep, declarații emoționante la tragerea la sorți pentru Transylvania Open 2026: „Un loc foarte, foarte aproape de inimă”. Ce a zis Jaqueline Cristian. Foto + Video # Fanatik
Transylvania Open, turneul WTA 250 de la Cluj, revine anul acesta cu o nouă ediție de top. Vezi pe Fanatik.ro ce au declarat Simona Halep și Jaqueline Cristian la evenimentul dedicat tragerii la sorți.
20:20
Donald Trump a luat ca ţintă o altă ţară. Oamenii lui s-au întâlnit în secret cu separatiştii, iar acum se încearcă destabilizarea ei # Fanatik
După amenințările privind Groenlanda, Washingtonul pare să fi trecut la strategii subversive. Oamenii lui Trump poartă discuții cu separatiștii dintr-o țară vecină, pentru a provoca o ruptură internă.
20:10
Andrei Vochin, elogii pentru omul momentului după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: „Cordea, jucătorul ‘terminat’ care a terminat discuția” # Fanatik
Andrei Vochin îi taxează pe cei care îi puneau lui Andrei Cordea eticheta de jucător terminat. După "dubla" din CFR Cluj - Metaloglobus 4-2, Cordea este al doilea în clasamentul golgheterilor din SuperLiga.
20:00
Daniel Pancu exultă după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: „Acum vorbesc despre play-off! Fac precum maimuțele din cauza jucătorilor” # Fanatik
CFR Cluj a luat 3 puncte mari după 4-2 acasă cu Metaloglobus. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat Daniel Pancu după un nou pas făcut de echipa sa către play-off.
19:40
Câți bani vrea să ceară familia lui Mario Berinde drept despăgubire? Cuculis: ”Chiar dacă familiile sunt cu venituri reduse, se vor putea cere de la stat” # Fanatik
Decesul adolescentului Mario Berinde va avea repercusiuni materiale pentru părinții minorilor implicați. Familia victimei urmează să ceară despăgubiri. Avocat: ”Ne vom constitui ca parte civilă pentru sume foarte mari”
19:40
Cristi Chivu are Italia la picioare. „Antrenorul lunii” pentru a doua oară la rând în Serie A. Cine l-a votat pe român # Fanatik
Cristi Chivu continuă să impresioneze în Italia. Vezi cine l-a votat pe român pentru distincția de „Antrenorul lunii”, câștigată de acesta pentru a doua oară consecutiv.
Acum 6 ore
19:30
Marius Șumudică, prima reacție eșecul dramatic suferit de Al Okhdood în Arabia Saudită: „Nu a fost nicio diferență” # Fanatik
Marius Șumudică a reacționat după ce Al Okhdood a suferit un nou eșec în Arabia Saudită, 0-1 pe terenul lui Al Taawon. Ce a declarat tehnicianul român.
19:10
Lazio - Genoa deschide etapa 23 din Serie A vineri, 31 ianuarie, de la ora 21:45. Află cine transmite meciul, forma echipelor și analiza completă.
18:50
Gafă incredibilă a lui Mihai Popa în CFR Cluj – Metaloglobus! Portarul ardelenilor a scăpat mingea printre picioare. Video # Fanatik
Mihai Popa a făcut o greșeală de proporții în meciul pe care CFR Cluj l-a disputat pe teren propriu în fața „lanternei roșii” din SuperLiga României. Cum a luat gol portarul ardelenilor
18:50
Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog: ”Inclusiv în Capitală așteptăm ger” # Fanatik
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare pentru acest weekend. Specialiștii anunță ger extrem în următoarele zile, de până la -14 grade. Ce temperaturi ne așteaptă în februarie
18:40
BAT, schimbare radicală în afacere. Strategia pe care mizează e bazată pe dovezi științifice # Fanatik
British American Tobacco (BAT) a recurs la o transformare remarcabilă care își va pune accentul în business. Reprezentanții companiei au spus ce se întâmplă.
18:20
Câți bani a câștigat FCSB din actualul sezon de Europa League. Suma importantă care a intrat în conturile grupării patronate de Gigi Becali # Fanatik
FCSB și-a încheiat parcursul în Europa League după remiza cu Fenerbahce (1-1) din ultima etapă a fazei ligii. Ce sumă și-a asigurat campioana României pentru rezultatele obținute în acest sezon pe plan european.
18:10
Marele mister în cazul accidentului în care au murit suporterii PAOK Salonic. Ce arată, până acum, de fapt, analizele antidrog # Fanatik
Tragedia celor 10 fanii PAOK Salonic rămâne, în continuare, învăluită în mister. Ce indică, de fapt, analizele antidrog în cazul accidentului mortal din Lugojel?
18:00
Controversă uriașă la golul care a decis Al Taawon – Al Okhdood, meciul lui Marius Șumudică din Arabia Saudită. S-a cerut fault, dar arbitrul și VAR au ignorat. Video # Fanatik
Un nou moment tensionat petrecut în Arabia Saudită la un meci al echipei lui Marius Șumudică! Ce s-a întâmplat în Al Taawon - Al Okhdood. Video cu faza
17:40
A părăsit terenul în lacrimi în meciul Al Taawon – Al Okhdood, chiar sub ochii lui Marius Șumudică! Ce s-a întâmplat înainte de pauză # Fanatik
Marius Șumudică a fost martorul unui eveniment special la meciul Al Taawon – Al Okhdood. Jucătorul a ieșit de pe teren în lacrimi. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Acum 8 ore
17:20
Ce impozit plătește Simona Halep pentru vila evaluată la 600.000 de euro. Suma este mai mare după ultimele majorări de taxe # Fanatik
Care este taxa pe care Simona Halep trebuie să o achite pentru locuința de 600.000 de euro. Fosta jucătoare de tenis plătește mai mult decât anul trecut.
17:20
Căutările lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre, au ajuns la final, după mai bine de o săptămână! Veste cumplită pentru familia bărbatului # Fanatik
Căutările lui Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre, ajung la final, după mai bine de o săptămână în care autoritățile au făcut tot posibilul să dea de bărbat. Veștile nu sunt deloc bune!
17:20
A fost surprinsă la meciul tenismenului, după ce a negat acuzațiile de infidelitate. Cine e modelul care i-a furat mințile # Fanatik
Tânăra care a fost prezentă la partida jucătorului de tenis, la scurtă vreme după ce s-a vehiculat că bărbatul a călcat strâmb. Sunt sau nu un cuplu?
17:10
Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf”, cu câteva ore înainte de Dinamo – Petrolul. Anunțul administratorului. Foto # Fanatik
Înainte de meciul dintre Dinamo și Petrolul Ploiești, ce se va disputa pe Arcul de Triumf, cei care se ocupă de stadionul bucureștean au arătat cum se prezintă gazonul.
16:50
Transferul de Champions League, prezentat înainte de Rapid – U Cluj. Absenţă importantă şi o revenire la oaspeţi. Exclusiv # Fanatik
U Cluj joacă sâmbătă seara pe Giulești cu Rapid București, într-un meci decisiv pentru lupta la play-off. Ardelenii și-au prezentat noul jucător. Transfer spectaculos rezolvat de „șepcile roșii”.
16:40
Mesaj dur al ultraşilor FCSB după plecarea lui Denis Alibec: “Dacă crezi că poţi să păcăleşti fotbalul…” # Fanatik
Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și revine la Farul Constanța. Gigi Mustață, mesaj pentru fostul atacant al campioanei României. Unde a greșit fotbalistul.
16:20
Au ieșit la iveală telegramele secrete trimise de americani despre Groenlanda. NATO, la un pas de dispariție. Țările europene care au dat în clocot # Fanatik
Forfotă mare la nivel planetar după tensiunea provocată de dosarul Groenlanda! Au ieșit la iveală telegramele secrete trimise de americani. De ce fierbe Europa și râde China?
16:10
Elias Charalambous, discuţie între patru ochi cu Ngezana după sezonul de coşmar la FCSB: “Coach, sunt obosit!” # Fanatik
Cu ce probleme se confruntă, de fapt, Ngezana. Mihai Stoica a dezvăluit discuția pe care fundașul central de la FCSB a purtat-o cu Elias Charalambous.
16:10
Olimpiu Moruțan, titular în Rapid – U Cluj!? Anunțul lui Costel Gâlcă: „A demonstrat că poate să schimbe jocul” # Fanatik
Rapid – U Cluj, duel de foc în Superliga! Costel Gâlcă a prefațat meciul din Giulești și a vorbit despre forma ardelenilor, lupta pentru titlu și șansele lui Olimpiu Moruțan de a fi titular.
15:50
Alina Bica și-a deschis firmă de avocatură în Italia și le face o ofertă fugarilor români: ”Știu cum gândesc procurorii” # Fanatik
Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, și-a deschis un cabinet de avocatură lângă Napoli, alături de italianul care l-a reprezentat pe omul de afaceri Dragoș Săvulescu
15:50
Oldies But Goldies, sâmbătă, 31 ianuarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești despre duelurile Rapid – U Cluj # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 31 ianuarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre duelurile istorice dintre Rapid și Universitatea Cluj.
15:40
Cum arată traseul lui Inter și Cristi Chivu până în finala UEFA Champions League! Posibili adversari dificili și accesibili # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a scăpat de un posibil meci cu Benfica în play-off-ul Champions League și urmează să joace contra celor de la Bodo/Glimt, având astfel un culoar favorabil.
Acum 12 ore
15:20
Bogdan Baratky, „îngrozit” de ce a putut să citească pe site-ul oficial al clubului Rapid: „Expresie a unei cronice inadecvări” # Fanatik
Bogdan Baratky a scris în Fanatik despre abordarea conducerii Rapidului pe care editorialistul o consideră greșită. Care a fost ultima „gafă” a alb-vișiniilor.
15:10
Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității Craiova. Exclusiv # Fanatik
Ștefan Baiaram, cel mai în formă român de la U Craiova, a fost prezentat la Benfica şi FC Porto de către impresarul Giovanni Becali. Ce impresie a avut Jose Mourinho despre atacant.
14:50
Al Taawon – Al Okhdood, live video de la ora 15:50. Un nou meci extrem de dificil pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită # Fanatik
O nouă misiune dificilă pentru Marius Șumudică în Arabia Saudită! Al Taawon - Al Okhdood se joacă vineri de la ora 15:50. Toate detaliile
14:40
Transfer de senzație perfectat chiar înaintea meciului CFR Cluj - Metaloglobus! Sumă importantă încasată de echipa din SuperLiga!
