Sf. Mc. doctori fără de arginți Chir și Ioan

19:50

Părintele Liviu Burlacu, specialist în recuperarea dependențelor, a acordat recent un interviu la Euro TV, în care i-a îndemnat pe cei aflați în luptă cu această problemă să ceară ajutor. Dependența de alcool, droguri sau jocuri de noroc poate fi depășită atunci când persoana afectată are curajul de a cere ajutor și de a-l primi.…