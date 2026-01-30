OFICIAL | Nana Boateng a revenit în Superliga şi a fost prezentat

00:30

OFICIAL | Nana Boateng a revenit în Superliga şi a fost prezentat

• • •

Acum o oră
00:30
Se conturează o lovitură pe piaţa de mercato! Islam Slimani poate pleca de la CFR Cluj şi semna cu alt club din Superliga
00:30
OFICIAL | Nana Boateng a revenit în Superliga şi a fost prezentat
00:20
Liber de contract din vară, Nana Boateng ar putea reveni în Superliga
00:10
VIDEO | Espanyol - Alaves 1-2. Oaspeţii urcă 6 poziţii în clasament şi ajung pe locul 10
Acum 2 ore
00:00
VIDEO | Lazio - Genoa 3-2. S-au dictat trei penalty-uri la VAR! Golul decisiv a venit în minutul 90+10
00:00
Danemarca şi Germania vor juca finala Campionatului European
30 ianuarie 2026
23:30
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul cu Petrolul şi a anunţat noi transferuri la Dinamo: „Suntem în discuţii” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
”Nu este prima mea greşeală, dar sper să nu mai fac”. Reacţia lui Devis Epassy după ce a gafat grav cu Petrolul
Acum 4 ore
23:00
Cursă IndyCar organizată de Trump la Washington, cu ocazia a 250 de ani de independenţă a SUA
23:00
Cotat cu şanse mari să revină în Superliga, Luis Phelipe a fost prezentat oficial la noua echipă
22:50
VIDEO | Îşi face bagajele şi pleacă de la Dinamo! Kopic a făcut anunţul după remiza cu Petrolul: „Are câteva opţiuni”
22:40
VIDEO | Eugen Neagoe obţine un punct preţios cu Dinamo. ”Le-am spus colegilor de pe bancă că nu vom pierde”
22:30
A aruncat bomba în direct, după ce Epassy a îngropat-o pe Dinamo: „A făcut tot posibilul să o bage în joc pe Petrolul” | VIDEO EXCLUSIV
22:20
Gicu Grozav a marcat contra fostei echipe şi a explicat de ce s-a bucurat. ”M-am simţit bine în cele două perioade”
22:00
VIDEO | Dinamo - Petrolul 1-1. Gafa portarului Epassy îi costă scump pe ”câini”
21:50
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Epassy gafează, iar oaspeţii egalează
21:40
S-a tras la sorţi tabloul de la Transylvania Open. Emma Răducanu o va înfrunta pe Greet Minnen, iar Jaqueline Cristian va juca împotriva Camilei Osorio
21:30
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Armstrong deschide scorul
21:20
Surpriză mare! Panagiotis Tachtsidis a luat decizia şi pune cerneala pe contract
Acum 6 ore
20:50
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. ”Câinii” au început tare, apoi meciul a devenit anost
20:40
Lindsey Vonn, după căzătura serioasă suferită la Crans-Montana. ”Visul meu olimpic nu s-a sfârşit”
20:30
Campioana olimpică Sha'Carri Richardson, arestată în Florida pentru viteză excesivă
20:00
VIDEO | ”Când mă vedeţi că fac ca o maimuţă”. Daniel Pancu a oferit un interviu amuzant
19:50
Alibek Aliev începe în forţă aventura în Superliga. ”Când te simţi acasă undeva, dai tot ce poţi”
19:50
A fost anunţată echipa surpriză care va prinde play-off-ul: „Nu ştiu câţi ar fi reuşit! Nu există să vină cineva să îţi facă faţă” | VIDEO EXCLUSIV
19:40
VIDEO | Dinamo - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
19:40
VIDEO | Mihai Teja, dezamăgit că nu a reuşit mai mult din deplasarea de la Cluj. ”Din nou dezamăgire”
19:10
Căzătură teribilă suferită de Lindsey Vonn cu o săptămână înainte de ceremonia de deschidere a JO
19:10
Continuă curăţenia generală în Giuleşti! Rapid a anunţat încă două plecări
Acum 8 ore
19:00
Cutremur în fotbalul românesc! Unul dintre cel mai cunoscuţi impresari, suspendat un an pentru pariuri! Amendă usturătoare primită de omul care îi reprezintă pe Cîrjan, Politic, Miculescu
19:00
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus 4-2. Ardelenii se desprind pe final într-un meci foarte complicat
18:50
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus 3-2. Korenica marchează frumos din afara careului
18:40
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea transformă cu mare noroc din penalty
18:30
Încă un transfer important bifat de Poli Timişoara! Formaţia din Liga 3 şi-a adus portar din Superliga
18:20
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portarul Popa face cadou un gol oaspeţilor
18:10
Jack Grealish se operează şi va rata probabil restul sezonului
18:10
Denis Alibec a plecat de la FCSB şi a fost prezentat de noua echipă
17:40
Incredibil! Un titular al unei echipe din SuperLiga, vândut pe o sumă uluitor de mică: 30.000 de euro
17:40
Max Dowman, cel mai tânăr jucător din istoria Ligii Campionilor, a semnat cu Arsenal
17:30
Transfer de marcă reuşit de ”U” Cluj! Ardelenii au adus un fotbalist ce a jucat în 9 meciuri din acest sezon al Ligii Campionilor
17:20
Transfer de marcă reuşit de ”U” Cluj! Au adus un fotbalist care a jucat în 9 meciuri din acest sezon al Ligii Campionilor
17:20
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele egalează rapid
17:10
Surpriza zilei! Fostul jucătorul de la Hajduk Split cu peste 50 de prezenţe la echipa naţională şi un fost mijlocaş de la Barcelona, transferaţi la pachet în SuperLiga
17:10
Novak Djokovic, calificare de poveste în semifinale la AO! Veteranul sârb l-a învins pe Jannik Sinner
Acum 12 ore
16:50
Statuia dispărută a lui Ballesteros a fost găsită făcută bucăţi în Spania
16:50
VIDEO | CFR Cluj - Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:40
În aşteptarea lui Denis Alibec, Farul Constanţa s-a despărţit de un jucător experimentat
16:30
Începe cea de-a şasea ediţie a Transylvania Open WTA 250! Emma Răducanu, favorita 1 a turneului
16:30
Amedspor, club din divizia a doua turcă, a fost sancţionat pentru propagandă pro-kurdă
16:30
Pierre Gasly, primul pilot activ de F1 care investeşte într-o echipă de MotoGP
