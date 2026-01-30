Stejarii cresc în secole. A fost odată Institutul Cantacuzino
Cancan.ro, 31 ianuarie 2026 00:40
Într-o zi de decembrie din 1992, la Casa Oamenilor de Știință, s-a spus o frază care ar fi trebuit tăiată în piatră și pusă la intrarea Institutului Cantacuzino. Nu era o frază mare, nu suna […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 10 minute
01:00
Medicamentele moderne pentru slăbit pot oferi rezultate spectaculoase, dar vin la pachet cu o realitate pe care puțini sunt pregătiți să o accepte. Iată adevărul incomod din spatele “leacurilor-minune” pentru pierderea în greutate. Efectul yo-yo […]
Acum 30 minute
00:40
Într-o zi de decembrie din 1992, la Casa Oamenilor de Știință, s-a spus o frază care ar fi trebuit tăiată în piatră și pusă la intrarea Institutului Cantacuzino. Nu era o frază mare, nu suna […]
Acum o oră
00:20
Horoscop 31 ianuarie 2026. Află zodia care primește vești proaste legate de bani, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Energie bună și chef de mișcare. E o zi […]
Acum 2 ore
00:00
Un caz recent de infecție cu virusul Chikungunya, confirmat la un bărbat de aproximativ 50 de ani din România, a readus în atenția autorităților medicale riscul apariției unor boli considerate până de curând exotice. Deși […]
30 ianuarie 2026
23:50
Gabi Bădălău, „îmblânzitorul” de bestii pe patru roți. Bianca Drăgușanu îl vrea în top, dar universul îl pune la încercare # Cancan.ro
De când viața lui Gabi Bădălău se învârte în jurul Biancăi Drăgușanu, nimic nu mai e lăsat la voia întâmplării. Bine, poate doar luminile de poziție de la noul Lexus, dar asta e altă poveste, […]
23:50
Constantin Mândruț Orhan este de negăsit. Adolescentul de 16 ani a plecat voluntar de acasă, din localitatea Țețchea, și nu a mai revenit. Orice informație poate ajuta ca tânărul să fie găsit. Cine îl vede […]
23:40
Un zvon viral despre vânzarea unui singur loc a pus sub lupă documentarul „Melania”, produs de Amazon MGM Studios, după ce cifrele din box office-ul britanic au stârnit controverse. Câte bilete a vândut, de fapt, […]
23:30
Marymar a dat peste cap audiența, asortată perfect cu Cadillac-ul. Până și Kim Kardashian ar fi invidioasă # Cancan.ro
Există femei care ies din casă pe grabă, fără să acorde prea multă atenție detaliilor. Iar la polul opus o avem pe Marymar, care atunci când apare, nu apare așa, oricum, ci intră în scenă. […]
23:30
Ce mesaj i-a transmis Mihai Bendeac Mirei, după ce artista a anunțat despărțirea de Levi. Fanii și-au dat coate! # Cancan.ro
Anul 2026 începe cu o veste care a surprins atât fanii, cât și lumea mondenă din România. Mira și Levi Elekes, unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul autohton, au decis să […]
23:20
Cei mai frumoși iubiți – poza care arată ca un film american. Sweethearts din arhiva CANCAN # Cancan.ro
Ce arhivă? O enciclopedie vie a showbiz-ului românesc. În arhiva CANCAN.RO găsești nu doar poze, ci epoci. Una dintre ele ne-a picat în mână și ne-a lăsat fără replică: Dinu Maxer și Nicoleta Luciu – […]
23:10
Gabriel, un băiat de 15 ani, a fost ucis de alți doi adolescenți. A fost găsit fără viață într-o pădure! # Cancan.ro
Crimă trasă la indigo! După ce Mario Berinde a fost ucis de prietenii lui, un alt tânăr fotbalist de 15 ani a fost omorât cu sânge rece de doi adolescenți. A fost găsit fără viață […]
23:10
Multi-milionarul extravagant l-a altoit pe fostul „ginere”. Iubirea a declanșat războiul, iar finalul e neașteptat! # Cancan.ro
Numele lui Ștefan Odagiu, om de afaceri constănțean și multi-milionar în euro, a revenit recent în atenția publică, de data aceasta nu pentru flota impresionantă de mașini de lux, ci pentru un dosar care a […]
Acum 4 ore
23:00
Donald Trump neagă că ar fi adormit în timpul unei ședințe de Cabinet. Ce spune că s-ar fi întâmplat, de fapt # Cancan.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că nu a adormit în timpul ședinței de Cabinet din luna decembrie, atunci când a fost surprins de presă închizând ochii pentru perioade lungi de timp. Liderul de […]
22:50
Dorian Popa, transformare spectaculoasă după ce s-a decis rejudecarea dosarului. A slăbit enorm! # Cancan.ro
Dorian Popa a trecut recent printr-o perioadă intensă de transformări, atât din punct de vedere medical, cât și fizic, schimbări care au atras rapid atenția publicului. Operația suferită de acesta, programată inițial ca o intervenție […]
22:50
Am găsit fotografia într-un pachet de cărți de joc. Nu pe Google, nu în arhivele lustruite, ci acolo unde ajung lucrurile care au trăit. Anul: 2005. Locația: Imperial Casino Bucharest. Personajul: Rita Mureșan. Wow. A […]
22:40
A fost cutremur în România! Seismul a fost înregistrat în seara zilei de vineri, 30 ianuarie 2026, și s-a produs în zona seismică Vrancea, notează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Un cutremur […]
22:20
Ce boală gravă trădează tulburarea de vorbire a lui Donald Trump. Specialiștii i-au analizat ultimul discurs # Cancan.ro
Psihologi de renume au sugerat că președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea prezenta semne de demență și că discursurile sale din ce în ce mai haotice și mai lungi ar putea fi un semn […]
22:00
Accidentare gravă la Survivor 2026! Concurentul, la un pas de tragedie: ”Abia pot să mă mișc!” # Cancan.ro
Un incident extrem de serios a marcat ediția cu numărul 10 a emisiunii Survivor România, difuzată pe 30 ianuarie 2026, transformând o etapă deja tensionată într-una dintre cele mai dramatice seri de până acum. Competiția, […]
21:50
Codul Civil stabilește clar obligațiile dintre chiriași și proprietari, însă multe din reguli pot fi ajustate și adaptate prin clauze contractuale negociate de ambele părți. În cazul unei locuințe cu centrală, cine trebuie să plătească […]
21:20
În 2026, procedurile de cadastru și intabulare rămân esențiale pentru orice tranzacție imobiliară, fie că este vorba despre vânzarea sau cumpărarea unui teren, a unui apartament sau a unei case. Cadastrul modern a evoluat semnificativ […]
21:10
Catherine O’Hara, legenda filmului american, a încetat din viață la vârsta de 71 de ani. Actrița va rămâne în memoria celor care au apreciat-o pentru aparițiile sale din „Singur acasă” , „Best în Show” și […]
Acum 6 ore
20:20
Călăul lui Mario Berinde a rupt tăcerea! Ce s-a întâmplat între cei doi adolescenți, înainte de crimă: ”Mă teroriza, mă înjura!” # Cancan.ro
O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea din Timiș, după ce trei adolescenți au fost implicați în uciderea unui prieten de-al lor. Cei doi băieți de 15 ani, acuzați de implicare directă, au renunțat la cererea […]
20:00
Vești importante pentru o anumită categorie de români. 7.000 de oameni vor avea datoriile (către bugetul local) anulate. Sunt vizate atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice. Joi, 29 ianuarie 2026, Consilul Local Oradea a […]
19:50
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 4.800 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați # Cancan.ro
O ofertă surprinzătoare atrage atenția pe piața imobiliară din județul Prahova: o casă cu teren de 1.100 de metri pătrați poate fi achiziționată pentru doar 4.800 de euro. Proprietatea se află în satul Vadu Părului, […]
19:10
A murit și fratele lui Tal Berkovich, la câteva ore după accidentul cumplit. Medicii n-au mai putut face nimic ca sa-l salveze # Cancan.ro
La doar câteva ore după ce Tal Berkovich, fosta concurentă de la Chefi la cuțite, a murit într-un accident rutier în Israel, Gil, fratele acesteia s-a stins și el din viață. Bărbatul se afla internat […]
19:10
În 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va ajusta semnificativ modul în care realizează controalele, concentrându-se pe persoanele care afișează public bunuri sau cheltuieli semnificative fără a declara venituri corespunzătoare. Instituția va utiliza tot […]
Acum 8 ore
18:50
Conform previziunilor astrologice pentru 2026, există trei zodii care ar putea să se confrunte cu provocări semnificative, evenimente neașteptate și ghinion în luna februarie. Aceste semne vor avea o lună dificilă, provocările fiind adesea interpretate […]
18:30
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni # Cancan.ro
Iulia Ganea a încetat din viață astăzi, după 11 ani de luptă cu consecințele unui tragic accident rutier care i-a schimbat viața pentru totdeauna. În urma acelui eveniment, Iulia și soțul ei, Laurențiu, au pierdut […]
18:10
Adrian Minune și soția sa, Cati, au fost audiați, miercuri, 30 ianuarie, la Postul de Poliție Ștefănești din județul Ilfov, în cadrul unui dosar de amenințare aflat în curs de anchetă. Audierea a avut loc […]
18:00
După ani consecutivi de pierderi financiare, magazinele unui celebru brand sportiv de pe piața locală din România se vor închide complet. Ce se va întâmpla, de fap, cu cei 558 de angjați ai companiei? Este […]
18:00
Ce amendă a primit o femeie după ce a anunțat pe Facebook unde este radar. Neplata duce la închisoare # Cancan.ro
O femeie din Elveția a fost sancționată cu o amendă consistentă după ce a distribuit pe Facebook un mesaj prin care îi avertiza pe șoferi de prezența unui radar al poliției. Plata pe care o […]
17:30
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de weekend. Încheie ziua de vineri cu zâmbetul pe buze! Un bărbat a aflat ce se întâmplă când iubita lui e supărată pe el, dar tot are grijă de el și […]
17:20
După o perioadă în care vremea a lăsat impresia unei apropieri timpurii a primăverii, finalul lunii ianuarie aduce o schimbare radicală a condițiilor meteorologice în România. Începând de joi seara, 29 ianuarie, țara noastră intră […]
17:20
Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, cu înregistrări și acuzații! # Cancan.ro
Saga „războiului” dintre protopopul ortodox de Rădăuţi, Ionuţ Maloş şi IPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei a ajuns la deznodământul anticipat. Asa încât, Preotul Ionel Constantin Maloș, protopopul de Rădăuţi din Eparhia Sucevei şi Rădăuţilor, a […]
17:10
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea proprie # Cancan.ro
Românii care locuiesc la curte trebuie să fie foarte atenți la regulile impuse de autorități, deoarece nerespectarea acestora poate aduce amenzi consistente. Una dintre cele mai dure sancțiuni este prevăzută pentru arderea deșeurilor în curtea […]
17:10
TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea? # Cancan.ro
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea? Iluzia optică de […]
Acum 12 ore
16:50
Celebra actriță are puteri paranormale când pictează. Ce îi transmit spiritele: „A fost tulburător să realizez tabloul” # Cancan.ro
Sharon Stone a făcut o dezvăluire care a luat prin surprindere fanii din întreaga lume. Actrița susține că, atunci când pictează, ajunge să comunice cu spiritele și să audă o „conștiință superioară” care îi vorbește. […]
16:50
Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să învingă un diagnostic cumplit” # Cancan.ro
Comunitatea emisiunii Chefi la cuțite este în doliu după moartea tragică a lui Tal Berkovich, una dintre cele mai apreciate concurente ale sezonului 16. Vestea morții sale, survenită în urma unui accident rutier grav, a […]
16:50
Lovitură pentru Melania Trump! Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre viața ei # Cancan.ro
Majoritatea copiilor lui Donald Trump au lipsit de la premiera noului documentar despre soția președintelui, Melania Trump. Barron, în vârstă de 19 ani, fiul lui Donald Trump și al Melaniei, s-a numărat printre cei care […]
16:40
Este doliu în sportul românesc! Florentina Filipovici a murit la vârsta de 32 de ani după ce ani la rând a dus pe picioare o boală terminală. Canotoarea suceveană lasă în urmă trei copii minori […]
16:20
De ce nu îl suportă Cristi Boureanu pe Călin Donca, de fapt. De ce a făcut închisoare milionarul de la Survivor 2026 # Cancan.ro
Relația dintre Cristi Boureanu și Călin Donca este în continuare una extrem de tensionată în cadrul competiției Survivor, unde conflictele dintre ei par să se intensifice de la o ediție la alta. Cei doi s-au […]
15:50
Se anunță weekend-ul și este un momente prielnic să ne înveselim. Bancurile de mai jos te vor face să zâmbești și îți vor însenina ziua. Situația hilară din avion are o morală haioasă pe care […]
15:30
Într-o capitală aglomerată, cu un sistem de transport mereu solicitat, controlorii STB au rolul de a verifica titlurile de călătorie, dar și de a interveni în situații tensionate sau neprevăzute. Prezenți constant în mijloacele de […]
15:30
Scandal în muzica românească! Artistă, înjurată și amenințată de fostul ei manager: „Nu credeam că lucrurile vor escalada astfel” # Cancan.ro
A decis să schimbe calea, dar acum suportă consecințele. Andia se află în plin scandal cu fostul ei manager. Artista susține că a fost înjurată de fondatorul casei de discuri cu care a colaborat și […]
15:30
Cum arată Mihai Trăistariu după ce s-a tuns singur: „Zici că-s maică-mea.” Fanii au râs: „Parcă ești electrocutat” # Cancan.ro
Mihai Trăistariu a recurs la o schimbare radicală de look. Artistul s-a tuns singur, iar părul îi stă acum într-o mare formă. Mihai Trăistariu a remarcat faptul că a început să semene cu cea care […]
15:10
Aria protejată din România pe care o știu puțini turiști. Peisajele de aici sunt spectaculoase # Cancan.ro
Râpa Roșie, situată în apropierea orașului Sebeș din județul Alba, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase formațiuni naturale din România. Zona are aproximativ 10 hectare și este protejată încă din anul 1950, fiind inclusă în […]
15:10
Mulți au auzit, însă foarte puțini cunosc adevărul despre ultima bătaie de stradă a lui Fane Spoitoru, fostul lider incontestabil al lumii interlope românești. Fane era încă un bărbat în putere când a mers, alături […]
15:00
MGK, reținut după o bătaie ca-n filme la o sală de fitness! Forțele de ordine au intervenit de urgență # Cancan.ro
S-a lăsat cu un scandal monstru la o sală de fitness din Capitală. Unul dintre protagoniști este nimeni altul decât trapperul MGK, care a fost reținut de Poliție împreună cu alți 6 tineri. Ce au […]
14:40
După plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, o nouă demisie cutremură mass-media din România! „După 4 ani în care l-ați văzut aproape seară de seară” # Cancan.ro
O plecare importantă zguduie lumea televiziunii din România, după ce Cătălin Măruță a plecat de la PRO TV, un alt jurnalist a renunțat la aparițiile zilnice pe micul ecran. Este vorba despre Vitalie Cojocari, jurnalist […]
14:30
Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat # Cancan.ro
Un incident extrem de grav a avut loc la Târgu Mureș, unde trei minori cu vârste de 13, 15 și 16 ani sunt acuzați că ar fi plănuit un atac asupra unui taximetrist, cu intenția […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.