B365.ro, 31 ianuarie 2026 05:10
În Capitala de azi, veșnic în mișcare și neliniștită, pare că sunt din ce în ce mai puține spații intime unde timpul pare să stea în loc. În ciuda digitalizării din jur, Biblioteca Metropolitană București […]
• • •
Acum o oră
05:10
Tot ce trebuie să știi despre Biblioteca Metropolitană București. Cum te abonezi și unde se află locațiile BMB # B365.ro
În Capitala de azi, veșnic în mișcare și neliniștită, pare că sunt din ce în ce mai puține spații intime unde timpul pare să stea în loc. În ciuda digitalizării din jur, Biblioteca Metropolitană București […]
Acum 4 ore
03:10
Floreasca, primul mare cartier construit de comuniști în București. Cum a ajuns raionul socialist magnet pentru milionari de azi # B365.ro
Ridicat în perioada 1954-1962, Raionul Floreasca a fost așezat de regimul Gheorghe Gheorghiu-Dej în vitrina mărețelor realizări și reprezenta "idealul de locuire socialist". Faimoasa groapă Floreasca a fost transformată într-un parc dotat cu patinoar și […]
Acum 12 ore
19:00
Un tir a înțepenit pe șinele de tramvai de pe Calea Rahovei. STB: Liniile 1, 23, 25 și 32 sunt blocate la intersecția cu Strada Progresului # B365.ro
STB a informat călătorii că liniile 1, 23, 25 și 32 sunt blocate pe Calea Rahovei, înainte de intersecția cu Strada Progresului. Un TIR a rămas blocat pe calea de rulare, tramvaiele nu pot înainta. […]
18:20
VIDEO | Băluță încheie săptămâna tot pe șantier. S-a turnat încă o secțiune a noii plăci de beton de la Planșeul Unirii. Cum arată zonele unde lucrările nu au ajuns # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat noi imagini de la șantierul Planșeului Unirii. Muncitorii de aici au terminat turnarea unei alte secțiuni a noii plăci de beton. Edilul de sectar face o comparație cum […]
17:20
FOTO | Mai multă presiune pe Lotul 3 al Autostrăzii A0. „Trebuie mai multă mobilizare pe șantier, ca la vară să putem circula între A3 și A2 la nivel de autostradă”, spune Scrioșteanu # B365.ro
Condițiile de iarnă îngreunează șantierele de deschise. Secretarul de stat al MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, a fost în vizită la lucrările de pe Lotul 3 al Autostrăzii 0 și prezintă ce se mai întâmplă aici. […]
Acum 24 ore
16:20
Rebu nu va mai colecta gunoiul clienților din Sectorul 6, de pe 1 februarie. Primăria i-a trimis o notificare pentru a cere rezilierea contractelor de salubrizare cu utilizatorii de aici # B365.ro
Compania Rebu a transmis că, de la 1 februarie, nu va mai colecta și transporta gunoiul de la agenții economici și asociațiile de proprietari din Sectorul 6, cu care are contracte. Primăria i-a livrat o […]
16:00
Bucureștenii din S1 au acum „Biroul Cetățeanului”, unde sunt adunate Taxe și Impozite, Salubrizare, Poliția Locală și altele. Sediul este pe strada Mureș, unde ploua din tavan # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a centralizat mai multe servicii într-un singur loc. A descgis astfel Biroul Cetățeanului. Acesta se află Strada Mureș nr. 18–24, acolo locuitorii Sectorului 1 pot accesa ghișee pentru taxe și impozite, urbanism, […]
15:10
Linia 41 este blocată în stația Pod Ciurel, pe ambele sensuri. STB: Am înființat linia navetă 641 pentru preluarea călătorilor # B365.ro
STB a informat călătorii că linia 41 este blocată pe Șos. Virtuții, în stația Pod Ciurel, pe ambele sensuri. Compania a înființat linia navetă 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea. Linia 41 este […]
15:10
Bătaie în vestiarul unei săli de sport din Drumul Taberei. Tinerii aveau la ei cuțite, o sabie și spray-uri lacrimogene # B365.ro
Șapte tineri au fost reținuți de poliție după ce s-au luat la ceartă în vestiarul unei săli de fitness din Sectorul 6 și au scos asupra lor cuțite și spray-uri lacrimogene. Conflictul a pornit de […]
15:00
FOTO | Noi spații comerciale vor fi amenajate în zona Frigocom din Sectorul 6. Licitație pentru lucrări, lansată în SEAP # B365.ro
Administrația locală a lansat o licitație pentru lucrări de modernizare a unei zone comerciale de pe Bulevardul Timișoara, din Sectorul 6. Anunțul a fost publicat în SEAP cu un contract de 1.701.954,56 lei. Se vor […]
14:40
Bucureștenii pot admira bijuteriile Casei Regale și „Cloșca cu puii de aur”, duminică. Va fi un tur ghidat la Muzeul Național de Istorie a României # B365.ro
Bucureștenii sunt invitați duminică, 1 februarie, la un tur ghidat special în Muzeul Național de Istorie a României, unde vor putea redescoperi istoria Capitalei și comorile sale celebre, precum replica Columnei lui Traian și Tezaurul […]
14:10
Detergenți profesionali: aliatul de care ai nevoie în orice moment, pentru un spațiu curat și igienic (P) # B365.ro
Menținerea unui spațiu curat și igienic – fie ca vorbim despre locuința personală, fie despre mediul profesional – nu mai este de mult doar o chestiune de estetică, ci o necesitate reală pentru orice loc […]
14:00
4 linii STB ar putea avea trasee modificate pentru meciul de fotbal FCSB – Csikszereda Miercurea Ciuc. Partida e duminică, pe Arena Națională # B365.ro
STB a informat călătorii că mai multe linii de circulație ar putea fi deviate, duminică, 1 februarie. Compania de transport a precizat că are loc meciul de fotbal dintre echipele FCSB – Csikszereda Miercurea Ciuc […]
13:30
Băluță îi invită pe bucureșteni la Bucharest Open. Competiția internațională de patinaj pe gheață e la Berceni Arena, în acest weekend # B365.ro
Patinoarul Berceni Arena va găzdui în acest weekend o nouă competiție internațională, „Bucharest Open". Evenimentul se va desfășura pe 31 ianuarie și 1 februarie. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Bucharest Open este în […]
13:30
VIDEO | Jurnal de șantier în ianuarie de la Magistrala M6 – Metroul de la Gara de Nord la Otopeni. Cifre pozitive de progres la temperaturi cu minus # B365.ro
Metrorex a publict jurnalul de șantier, pe luna ianuarie, de la lucrările viitoarei Magistrale de metrou M6. În prima lună a lui 206, pe teren s-au înregistrat cifre pozitive la realizarea metroului spre Otopeni. Ce […]
13:00
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Ciprian Ciucu, după eșecul de la ședința CGMB. „Să obții o majoritate din opt partide e dificil” # B365.ro
Preeșdintele Nicușor Dan, fost primar general, a comentat pe tema ședinței Consiliului General București de ieri. Șeful Statului are și un mesaj despre cum și-a început Ciprian Ciucu mandatul la PMB, pe care o condusese […]
12:30
Ultimele soluții ale unui bucureștean din S2 fără apă caldă de prea multe zile. „Vând și mă mut din București sau îmi montez centrală în apartament?” # B365.ro
Vremea de afară nu e prielnică pentru bucureștenii care locuiesc în blocurile racolate la rețeaua de termoficare. Apa caldă vine rece, iar gerul a înghețat deja calorifele. Bucureștenii sunt sătuli până peste cap de aceste […]
12:20
Pinacoteca și alte trei clădiri cu risc seismic din București vor fi consolidate și reabilitate. Când vor începe șantierele și cât costă lucrările # B365.ro
Primăria Capitalei a transmis că alte patru clădiri cu risc seismic vor intra într-un proces de consolidare și reabilitare. Toate cele patru imobile au o vechime de peste 100 de ani. Patru clădiri intră în […]
11:50
Se scumpesc biletele și unele servicii de la Grădina Zoologică, teatrele Ion Creangă, Nottara și Muzeul Național al Literaturii Române. Decizia a fost aprobată de CGMB # B365.ro
Consiliul General al Capitalei a aprobat majorarea tarifelor la mai multe instituții culturale și de agrement din București, printre care Grădina Zoologică, teatrele „Ion Creangă" și „I. C. Nottara" și Muzeul Național al Literaturii Române. […]
11:10
De ce Metrorex n-a luat trenuri de metrou fără mecanic de la Alstom. Între un refuz inexplicabil și o aparent stranie informație a momentului # B365.ro
Să mergi cu trenuri de metrou fără conductor pare, în situația prezentă a transportului public din București, o idee mai degrabă năstrușnică, în sensul SF. Ar fi fost, totuși, o posibilitate, a scris, pe Facebook, […]
10:40
FOTO | Noile troleibuze Yutong U12 au ajuns în țară. Cum arată, ce caracteristici au și când vor începe să circule prin București # B365.ro
Primăria Capitalei a transmis bucureștenilor că se îmbogățește flota STB cu mijloace de transpor moderne. Au sosit celel 22 de troleibuze cu autonomie achiziționate recent din fonduri PNRR. Se îmbogățește flota STB cu mijloace de […]
10:00
Ninsoarea s-ar cam întoarce în weekend, București, când vremea se răcește și smucește. Prognoza ANM, pe zile # B365.ro
Ninsoarea, acel fenomen meteo foarte specific iernii, dar care poate da orașul peste cap și la cele mai banale manifestării ale sale, dă semne că s-ar întoarce în București în acest weekend în care vreme […]
09:50
Piedone, mai ieri candidatul la PMB de doar 15%, și nestăpânitul său imbold de a da sfaturi. Ce-i zice cu strigături lui Ciucu, pe care cică-l sfătuiește „ca un tată” # B365.ro
Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectorelor 4 și 5, a fost prezenta la ședința de joi, 29 ianuarie, a Consiliului General al Municipiului București, în cadrul căreia mai mulți consilierii generali de la partidele […]
09:10
Nicușor Dan a sesizat tensiune în societate. Crede că e neplăcut că a scăzut puterea de cumpărare, dar mai zice și că situația nu-i așa de rea precum pare # B365.ro
Nicușor Dan, președintele țării noastre și fost primar al orașului nostru, a fost aseară invitat le televizor, unde a vorbit despre cum vede dumnealui situația prezentă, unde a sesizat „tensiune în societate". Nicușor Dan, despre […]
08:50
STB cumpără 30 de autobuze noi, diesel hibrid, de la Daimler, care a câștigat licitația. Vor fi luate în leasing și costă peste 21 de milioane de euro, fără TVA # B365.ro
Asocierea Daimler Truck & Bus România și Raiffeisen Leasing IFN a câștigat licitația STB pentru achiziția în leasing financiar a 30 de autobuze urbane diesel-hibrid de 18 metri. Valoarea estimată a procedurii lansate de STB […]
08:20
Urgență medicală în tramvai, dimineață, pe Iancului. Ambulanțe, SMURD și linia 1, temporar blocată # B365.ro
O urgență medicală a apărut, dis de dimineață,, într-un tramvai care circula pe linia 1. Când unui călător i s-a făcut rău în mijlocul de transport în comun, tramvaiul a oprit imediat, oamenii au sunat […]
06:40
Marele Tunel Energetic din Obor, șantierul la care te uiți de la geam și plângi, că iar rămâi fără căldură și apă caldă și faci duș în alt județ (dacă nu rezolvi în Giulești) # B365.ro
Apă rece, apă caldă, muncitorii iar o scaldă. Au început lucrările la tunelurile energetice din Obor, iar eu am început să plâng iar, când am auzit rotopercutorul sau ciocanul pneumatic sau cum s-o fi chemând […]
Ieri
03:10
Paste și lasagna aproape impecabile, plus un desert de 10 în Timpuri Noi. Gattini Pasta știe ce face # B365.ro
Mi-au trebuit nouă ani ca să gust pastele celor de la Gattini Pasta. Îi pândesc de foarte mult timp, dar uite că abia acu' le-a venit rândul și, după toată experiența, cred că e unul […]
02:10
Parcă îmi și pare rău că nu crește prețul biletelor la STB. La urma urmei, se trăiește atât de ușor și totul e foarte ieftin, parcă mergea ca măcar biletele la transportul în comun să […]
29 ianuarie 2026
21:00
FOTO | Coadă uriașă de tramvaie pe Trafic Greu, din cauza unei mașini parcate aiurea. Plus seară oribilă pe linia 41, cu blocaje din cauza unor „incidente tehnice” # B365.ro
N-a fost o seară reușită pentru mersul cu tramvaiul prin București. Pe Trafic Greu, pe la ora 20, era aceasta imensă coadă de tramvaie, aliniate unul în spatele celuilalt din cauza acelei mașini (roșii) lăsaste […]
20:00
Podul de pe Insula Lacul Morii a fost trecut în administrarea PS6, în urma votului CGMB. Urmează să fie consolidat și modernizat # B365.ro
Podul de acces pe Insula Lacul Morii va fi consolidat și reabilitat. În urma ședinței de azi, a fost trecut în administrarea Sectorului 6. Decizia a fost votată joi în unanimitate de Consiliul General al […]
19:20
PMB va organiza 4 etape de atribuire a 1.000 de autorizații taxi. Cum vor fi alocate acestea și care sunt criteriile de departajare # B365.ro
Primăria Capitalei va începe patru etape de atribuire a 1.000 de autorizații taxi rămase libere, dintre care 80 vor fi pentru mașini adaptate persoanelor cu dizabilități. Această hotărârea a fost aprobată joi de Consiliul General […]
18:40
Băluță, atac la Ciucu, după ședința CGMB: „Amatorism, cinism. Ce vedem în București nu e un accident, ci continuarea și radicalizarea politicii nocive a premierului Bolojan # B365.ro
Daniel Băluță nu a decis nici de această dată să își țină opinia față de planurile lui Ciucu doar pentru el. Edilul susține că primarul general al Capitalei are o „strategie" cinică prin care se […]
18:10
FOTO | Pasajul Apărătorii Patriei are de-acum picioare. În zilele următoare se va turnat betonul betonul și se pregătește montarea tablierului metalic # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a transmis bucureștenilor care este stadiul lucrărilor de la Pasajul Apărătorii Patriei. A spus că în zilele următoare se va turna betonul și se va putea pregăti structura pentru montarea […]
17:10
Undă verde pentru regenerarea Dealului Arsenalului, fostul cartier Uranus. Proiectul a trecut astăzi de CGMG cu vot unanim # B365.ro
Proiectul „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus" a trecut astăzi de Consiliul General al Capitalei cu vot unanim. Astfel s-a deschis o procedură pentru lansarea unui concurs internațional de soluții urbanistice dedicat regenerării zonei din […]
16:50
Prima bancă de țesuturi din România este la Spitalul Colentina din București. Va intra în funcțiune în trei luni # B365.ro
Lucian Judele, City Managerul Capitalei a anunțat bucureștenii că prima bancă de țesuturi din România se află la Sitalul Colentina. A fost finalizată clădirea și va fi dată în folosință în următoarele două-trei luni. Prima […]
15:50
Zi neagră pentru Ciucu în CGMB, unde a picat „testul majorității”. Scumpirea biletelor STB și auditul la Societatea de Transport și Termoenergetica, respinse de consilieri # B365.ro
A fost prima „ședință mare" a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), unde proiecte importante pentru primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, au fost respinse de consilieri, cum ar fi cel privind scumpirea biletelor STB […]
15:50
Se repară lifturi în S1. Primăria vrea să schimbe peste 1.400 de ascensoare din scări de bloc, spitale și școli. Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari ca să intre în program # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a dat startul înscrierilor în subprogramul multianual „Modernizarea ascensoarelor din blocurile de locuințe". Aceste lucrările de modernizare vizează doar ascensoarele și părțile comune ale blocurilor. Bucureștenii din Sectorul 1 se pot înscrie […]
15:40
Media convertor prin fibră optică: unde se folosește cel mai des și când se dovedește a fi alegerea cea mai eficientă? (P) # B365.ro
Dezvoltarea accelerată a infrastructurilor digitale a dus la o nevoie tot mai mare de identificare a unor soluții flexibile, capabile să susțină: viteze ridicate de transfer; distanțe mari de transmisie; stabilitate constantă a conexiunilor. Astfel, […]
15:30
ESENȚIAL | Ciucu, prima reacție după eșecul din CGMB. „E datoria mea să negociez și să încerc să asigur o majoritate. Îi invit săptămâna viitoare la negocieri!” # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul General al Capitalei a transmis primul mesaj în urma ședinței, aflată încă în desfășurare. Prinre cele expuse se află și dorința de a negocia. A spus că vrea să încerce să asigur […]
14:40
FOTO | Primul muzeu pentru nevăzători, inaugurat la București. E în incinta Liceului Tehnologic Special din Vatra Luminoasă # B365.ro
În cursul zilei de azi, a avut loc deschiderea oficială a Muzeului Comunității Nevăzătorilor „Regina Elisabeta". Acesta este situat la Liceul Tehnologic Special din Vatra Luminoasă din București. A fost inaugurat Astăzi, 29 ianuarie, a […]
14:20
„Am trăit un miracol!” O bucureșteancă și-a pierdut portofelul, un dom l-a găsit, a căutat-o asiduu, i-a găsit telefonul după talon, s-au întâlnit, i l-a dat, final fericit❤️ # B365.ro
Astăzi, 29 ianuarie, o bucureșteancă a avut parte de unul dintre cele mai drguțe și sinecere gesturi. Cu gândurile prinse și într-o parte și într-alta a reușit să își piardă portofelul. A fost ba în […]
13:50
“Oribil!” Un copil cu dizabilitate gravă, ajuns cu salvarea la București, la Marie Curie, fără însoțitor. Îngrozitorul traseu solitar, din centrul rezidențial din Prahova până în Capitală # B365.ro
O situație tulburătoare s-a petrecut în București, unde un copil cu dizabilitate gravă a ajuns, cu salvarea, fără niciun însoțitor, la Spiotalul Marie Curie. Niciun reprezentant al institutției rezidențiale din Prahova, unde e internat, nu […]
13:30
IKEA Băneasa încearcă „Revoluția Vechiturilor”: deschide un centru unde bucureștenii pot dona mobila care nu le mai trebuie. Care este procesul și ce pot primi în schimb # B365.ro
Vești bune pentru bucureștenii din Sectorulul 1 al Capitalei și nu numai. Din prima zi
13:00
Peste 70 de treceri de pietoni din S6 vor fi suprailuminate. Sunt multe din Drumul Taberei, de pe Calea Crângași și din Militari # B365.ro
Administrația locală a anunțat că vor apărea alte peste 70 de treceri de pietoni suprailuminate în Sectorul 6. Acestea vor fi amenajate în zone ca Drumul Taberei, Calea Crângași, Șoseaua Virtuții și Preciziei. În total […] Articolul Peste 70 de treceri de pietoni din S6 vor fi suprailuminate. Sunt multe din Drumul Taberei, de pe Calea Crângași și din Militari apare prima dată în B365.
12:50
Minunata eră nouă în București și zona metropolitană: șantierele neanunțate, le descoperi prin blocaj în trafic. „Se lucrează pe A3, de la 3 benzi la una spre Capitală” # B365.ro
Minunata eră nouă a început de câteva zile în București, unde șantierele cu impact major asupra traficului rutier din oraș și din zona metropolitană ori sunt anunțate în ultima clipă, ori pur și simplu nu […] Articolul Minunata eră nouă în București și zona metropolitană: șantierele neanunțate, le descoperi prin blocaj în trafic. „Se lucrează pe A3, de la 3 benzi la una spre Capitală” apare prima dată în B365.
12:50
Canapele, dulapuri, saltele, uși și alte deșeuri voluminoase vor fi colectate gratuit în ultima sâmbătă din lună, în Sectorul 5. Ce trebuie să faci ca să scapi de hârburi # B365.ro
Primăria Sectorului 5 anaunțat bucureștenii că de acum în ultima sâmbăta a fiecărei luni se vor colecta gratuit deșeurile voluminoase. Prima colectare va avea loc în această sâmbătă pe 31 ianuarie. Colectare gratuită a deșeurile […] Articolul Canapele, dulapuri, saltele, uși și alte deșeuri voluminoase vor fi colectate gratuit în ultima sâmbătă din lună, în Sectorul 5. Ce trebuie să faci ca să scapi de hârburi apare prima dată în B365.
11:40
METEO UPDATE | Vremea se sluțește la loc în București, unde în weekend revine frigul, posibil și ninsoarea. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală # B365.ro
În București, vremea se va răci în zilele următoare. Meteorologii au anunțat că în Capitală cerul va fi predominant noros și temperaturile vor scădea față de zilele precedente, când bucureștenii au avut parte și de […] Articolul METEO UPDATE | Vremea se sluțește la loc în București, unde în weekend revine frigul, posibil și ninsoarea. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală apare prima dată în B365.
10:50
Șinele rupte opresc iar tramvaie în drum. Linia 36, blocată pe strada Reînvierii, pe sensul spre Lacul Tei. STB numește cauza problemei „deficiență șină” # B365.ro
STB a informat călătorii că linia 36 este blocată pe Strada Reînvierii, pe sensul spre Bulevardul Lacul Tei. Compania a precizat că sunt probleme la șinele de tramvai. Linia 36 este blocată spre Lacul Tei […] Articolul Șinele rupte opresc iar tramvaie în drum. Linia 36, blocată pe strada Reînvierii, pe sensul spre Lacul Tei. STB numește cauza problemei „deficiență șină” apare prima dată în B365.
10:30
Surpriză oribilă în traficul de pe 13 Septembrie, în această dimineață. Un nou șantier neanunțat, între Șoseaua Progresului și Panduri, blochează o bandă # B365.ro
Traficul din București a fost mai aglomerat decât în alte zile. Mai mulți șoferi au semnalat că în zona Rahova se circulă foarte greu. Un nou șantier va aduce noi restricții în Sectorul 5, pe […] Articolul Surpriză oribilă în traficul de pe 13 Septembrie, în această dimineață. Un nou șantier neanunțat, între Șoseaua Progresului și Panduri, blochează o bandă apare prima dată în B365.
