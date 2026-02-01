VIDEO | Seară cu probleme la metroul din București. Au circulat trenuri goale pe Magistrala M1
B365.ro, 1 februarie 2026 10:20
În cursul serii de sâmbătă, 31 ianuarie, au fost câteva probleme la metroul din București. Pe ruta Magistralei M1, au circulat trenuri fără căcători. Acestea nu au oprit în stațiile de pe traseu. Călătorii au […] Articolul VIDEO | Seară cu probleme la metroul din București. Au circulat trenuri goale pe Magistrala M1 apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
10:20
VIDEO | Seară cu probleme la metroul din București. Au circulat trenuri goale pe Magistrala M1 # B365.ro
În cursul serii de sâmbătă, 31 ianuarie, au fost câteva probleme la metroul din București. Pe ruta Magistralei M1, au circulat trenuri fără căcători. Acestea nu au oprit în stațiile de pe traseu. Călătorii au […] Articolul VIDEO | Seară cu probleme la metroul din București. Au circulat trenuri goale pe Magistrala M1 apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
05:10
Casa Sacha Roman, superba vilă devenită spațiu cultural. Aici s-a instalat primul lift privat din București # B365.ro
Deși Bucureștiul este un amalgam de stiluri arhitecturale, poți încadra majoritatea clădirilor mai mult sau mai puțin într-un anumit curent. Câteva clădiri însă nu prea se potrivesc cu totul sub o singură definiție, acesta fiind […] Articolul Casa Sacha Roman, superba vilă devenită spațiu cultural. Aici s-a instalat primul lift privat din București apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
17:40
FOTO | Ce e și cum arată Dracula Land Arena, proiectul uriaș care ar urma să se construiască lângă București și care a luat premiul juriului la World Architecture Awards # B365.ro
În curând, lângă București va fi amenajat Dracula Land, un nou parc de distracții unde se vor îmbina elemente de divertisment, tehnologie și un spațiu de pentru activitatea retail. Arhitectul Bogdan Bârsan a primit Premiul […] Articolul FOTO | Ce e și cum arată Dracula Land Arena, proiectul uriaș care ar urma să se construiască lângă București și care a luat premiul juriului la World Architecture Awards apare prima dată în B365.
16:50
FOTO | Aventura pisicuței Jessy până la PMB, unde s-a mutat Ciucu. Care este rugămintea de la PS6, unde este casa ei # B365.ro
Cei de la Primăria Sectorului 6 cer bucureștenilor să nu mai ia pe pisica Jessy din jurul clădirii. Felina a dispărut de aici și a ajuns aproape pe PMB. Acolo unde s-a mutat Ciucu. Micuța […] Articolul FOTO | Aventura pisicuței Jessy până la PMB, unde s-a mutat Ciucu. Care este rugămintea de la PS6, unde este casa ei apare prima dată în B365.
16:00
Primele noi șine de tramvai sunt pe poziții pe Bulevardul Chișinău. Constructorii le-au montat pe circa 40% din lungimea Lotului 9 # B365.ro
Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai din București au avansat, în ultimele săptămâni. Constructorii au instalat primele noi șine de tramvai pe Bulevardul Chișinău. Reabilitarea șinelor de tramvai continuă în București Mai multe linii […] Articolul Primele noi șine de tramvai sunt pe poziții pe Bulevardul Chișinău. Constructorii le-au montat pe circa 40% din lungimea Lotului 9 apare prima dată în B365.
15:00
VIDEO | Cât te costă să te strecori pe STBandă? Polițiștii pot da amenzi care depășesc 1.600 de lei # B365.ro
În București, există benzi unice pentru mijlaocele de transport STB. Șoferii care circulă pe aici riscă să primească amenzi. Suma pe care ar trebui să o plătească este până la peste 1.600 de lei. Autobuzele […] Articolul VIDEO | Cât te costă să te strecori pe STBandă? Polițiștii pot da amenzi care depășesc 1.600 de lei apare prima dată în B365.
14:10
Marele blocaj de weekend din Berceni. Bucureșteancă: „Trafic foarte greu, evitați Auchan, Jumbo și Metro” # B365.ro
În zona Auchan Berceni, este un trafic aproape complet blocat. Șoferii de acolo le recomandă celorlalți să evite cât se poate Bulevardul Metalurgiei. În Berceni, traficul este blocat Cu puțin timp în urmă, o membră […] Articolul Marele blocaj de weekend din Berceni. Bucureșteancă: „Trafic foarte greu, evitați Auchan, Jumbo și Metro” apare prima dată în B365.
13:30
Avertismentul lui Negoiță pentru stăpânii care nu strâng mizeria după cățelul lor. „Polițiștii locali sunt pe teren și-i amendează pe cei prinși în faptă” # B365.ro
Stăpânii de animale riscă să primească amenzi dacă nu strâng mizeria lăsată de cățeii lor. Dl. Negoiță îi avertizează pe cei care nu o fac și că poliția locală este pe teren. Cine nu strânge […] Articolul Avertismentul lui Negoiță pentru stăpânii care nu strâng mizeria după cățelul lor. „Polițiștii locali sunt pe teren și-i amendează pe cei prinși în faptă” apare prima dată în B365.
13:00
Demisii în lanț la filialele PSD din București. Social democrații se întâlnesc mâine pentru a decide noi președinți la organizațiile din sectoarele 2, 4 și 6 # B365.ro
Președinții de la filialele PSD din sectorele 2, 4 și 6 și-au dat demisia. Consiliul Politic Național al formațiunii politice trebuie să se reunească pentru a discuta înlocuitorii. Întâlnirea va avea loc mâine, 1 februarie. […] Articolul Demisii în lanț la filialele PSD din București. Social democrații se întâlnesc mâine pentru a decide noi președinți la organizațiile din sectoarele 2, 4 și 6 apare prima dată în B365.
12:10
Bucureșteancă furioasă că Negoiță i-a dat block pe Facebook. Alții completează: „Și Ciucu făcea la fel, ba și Nicușor Dan blochează” # B365.ro
O bucureșteancă a spus că Robert Negoiță, primar la Sectorul 3, i-a dat block pe platforma Facebook. Ea nu poate vedea ce postări face edilul și ar vrea să știe cum ar putea raporta. Femeia […] Articolul Bucureșteancă furioasă că Negoiță i-a dat block pe Facebook. Alții completează: „Și Ciucu făcea la fel, ba și Nicușor Dan blochează” apare prima dată în B365.
11:30
WINTER ALERT ❄️ Primul weekend din februarie aduce cod galben de ger în jumătate de țară. ANM are prognoza specială pentru București, valabilă până miercuri # B365.ro
Frigul și ninsorile revin în București. ANM a actualizat prognoza specială pentru Capitală, valabilă până miercuri. Meteorologii au emis un cod galben de ger în jumătate de țară, inclusiv pentru București. Vor reveni frigul și […] Articolul WINTER ALERT ❄️ Primul weekend din februarie aduce cod galben de ger în jumătate de țară. ANM are prognoza specială pentru București, valabilă până miercuri apare prima dată în B365.
10:50
O nouă mini-groapă se adaugă colecției de pe drumurile din București. Se află pe Șoseaua Pantelimon unde s-ar putea surpa asfaltul mai mult # B365.ro
Șoferii trebuie să aibă tot mai multă grijă la gropile și problemele de pe carosabil din Capitală. Un bucureștean a semnalat că într-un loc de pe Șoseaua Pantelimon s-a format o groapă și s-ar putea […] Articolul O nouă mini-groapă se adaugă colecției de pe drumurile din București. Se află pe Șoseaua Pantelimon unde s-ar putea surpa asfaltul mai mult apare prima dată în B365.
10:40
VIDEO | Imagini rare din Centrul Vechi din București. Într-o seară de vineri, zona recunoscută pentru viața de noapte era aproape complet pustie # B365.ro
Multe se văd în Capitala României, uneori pare că nu mai este ceva care să surprindă lumea. Însă, câteodată mai sunt momente în care apar „imagini de necrezut”. Acesta a fost și un moment aseară […] Articolul VIDEO | Imagini rare din Centrul Vechi din București. Într-o seară de vineri, zona recunoscută pentru viața de noapte era aproape complet pustie apare prima dată în B365.
Ieri
10:10
Autobuzele 282, 301, 301B, 331 și 335 circulă deviat diseară. STB: Se va amplasa o automacara pentru lucrări la intersecția Calea Dorobanți cu Str. Dr. Grigore Mora # B365.ro
STB a transmis călătorilor că mai multe linii de autobuz vor avea trasee modificate, în noaptea 31 ianuarie – 1 februarie. Devierile sunt necesare pentru a permite amplasarea unei automacarale pentru lucrări de construcție din […] Articolul Autobuzele 282, 301, 301B, 331 și 335 circulă deviat diseară. STB: Se va amplasa o automacara pentru lucrări la intersecția Calea Dorobanți cu Str. Dr. Grigore Mora apare prima dată în B365.
08:40
FOTO | De ce a luat-o șoferul de TIR pe linia de tramvai din Rahova și-a provocat blocajul anului în transportul public. Bucureșteni: A mers și el pe unde nu erau gropi # B365.ro
Un șofer de TIR a blocat aseară, vreme de câteva ore, 4 linii de tramvai din București, după ce a a luat-o pe șinele de pe Calea Rahovei și-a rămas înțepenit cu mastodontul. E drept, […] Articolul FOTO | De ce a luat-o șoferul de TIR pe linia de tramvai din Rahova și-a provocat blocajul anului în transportul public. Bucureșteni: A mers și el pe unde nu erau gropi apare prima dată în B365.
05:10
Tot ce trebuie să știi despre Biblioteca Metropolitană București. Cum te abonezi și unde se află locațiile BMB # B365.ro
În Capitala de azi, veșnic în mișcare și neliniștită, pare că sunt din ce în ce mai puține spații intime unde timpul pare să stea în loc. În ciuda digitalizării din jur, Biblioteca Metropolitană București […] Articolul Tot ce trebuie să știi despre Biblioteca Metropolitană București. Cum te abonezi și unde se află locațiile BMB apare prima dată în B365.
03:10
Floreasca, primul mare cartier construit de comuniști în București. Cum a ajuns raionul socialist magnet pentru milionari de azi # B365.ro
Ridicat în perioada 1954-1962, Raionul Floreasca a fost așezat de regimul Gheorghe Gheorghiu-Dej în vitrina mărețelor realizări și reprezenta “idealul de locuire socialist”. Faimoasa groapă Floreasca a fost transformată într-un parc dotat cu patinoar și […] Articolul Floreasca, primul mare cartier construit de comuniști în București. Cum a ajuns raionul socialist magnet pentru milionari de azi apare prima dată în B365.
30 ianuarie 2026
19:00
Un tir a înțepenit pe șinele de tramvai de pe Calea Rahovei. STB: Liniile 1, 23, 25 și 32 sunt blocate la intersecția cu Strada Progresului # B365.ro
STB a informat călătorii că liniile 1, 23, 25 și 32 sunt blocate pe Calea Rahovei, înainte de intersecția cu Strada Progresului. Un TIR a rămas blocat pe calea de rulare, tramvaiele nu pot înainta. […] Articolul Un tir a înțepenit pe șinele de tramvai de pe Calea Rahovei. STB: Liniile 1, 23, 25 și 32 sunt blocate la intersecția cu Strada Progresului apare prima dată în B365.
18:20
VIDEO | Băluță încheie săptămâna tot pe șantier. S-a turnat încă o secțiune a noii plăci de beton de la Planșeul Unirii. Cum arată zonele unde lucrările nu au ajuns # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat noi imagini de la șantierul Planșeului Unirii. Muncitorii de aici au terminat turnarea unei alte secțiuni a noii plăci de beton. Edilul de sectar face o comparație cum […] Articolul VIDEO | Băluță încheie săptămâna tot pe șantier. S-a turnat încă o secțiune a noii plăci de beton de la Planșeul Unirii. Cum arată zonele unde lucrările nu au ajuns apare prima dată în B365.
17:20
FOTO | Mai multă presiune pe Lotul 3 al Autostrăzii A0. „Trebuie mai multă mobilizare pe șantier, ca la vară să putem circula între A3 și A2 la nivel de autostradă”, spune Scrioșteanu # B365.ro
Condițiile de iarnă îngreunează șantierele de deschise. Secretarul de stat al MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, a fost în vizită la lucrările de pe Lotul 3 al Autostrăzii 0 și prezintă ce se mai întâmplă aici. […] Articolul FOTO | Mai multă presiune pe Lotul 3 al Autostrăzii A0. „Trebuie mai multă mobilizare pe șantier, ca la vară să putem circula între A3 și A2 la nivel de autostradă”, spune Scrioșteanu apare prima dată în B365.
16:20
Rebu nu va mai colecta gunoiul clienților din Sectorul 6, de pe 1 februarie. Primăria i-a trimis o notificare pentru a cere rezilierea contractelor de salubrizare cu utilizatorii de aici # B365.ro
Compania Rebu a transmis că, de la 1 februarie, nu va mai colecta și transporta gunoiul de la agenții economici și asociațiile de proprietari din Sectorul 6, cu care are contracte. Primăria i-a livrat o […] Articolul Rebu nu va mai colecta gunoiul clienților din Sectorul 6, de pe 1 februarie. Primăria i-a trimis o notificare pentru a cere rezilierea contractelor de salubrizare cu utilizatorii de aici apare prima dată în B365.
16:00
Bucureștenii din S1 au acum „Biroul Cetățeanului”, unde sunt adunate Taxe și Impozite, Salubrizare, Poliția Locală și altele. Sediul este pe strada Mureș, unde ploua din tavan # B365.ro
Primăria Sectorului 1 a centralizat mai multe servicii într-un singur loc. A descgis astfel Biroul Cetățeanului. Acesta se află Strada Mureș nr. 18–24, acolo locuitorii Sectorului 1 pot accesa ghișee pentru taxe și impozite, urbanism, […] Articolul Bucureștenii din S1 au acum „Biroul Cetățeanului”, unde sunt adunate Taxe și Impozite, Salubrizare, Poliția Locală și altele. Sediul este pe strada Mureș, unde ploua din tavan apare prima dată în B365.
15:10
Linia 41 este blocată în stația Pod Ciurel, pe ambele sensuri. STB: Am înființat linia navetă 641 pentru preluarea călătorilor # B365.ro
STB a informat călătorii că linia 41 este blocată pe Șos. Virtuții, în stația Pod Ciurel, pe ambele sensuri. Compania a înființat linia navetă 641, care circulă între Piața Presei și Ghencea. Linia 41 este […] Articolul Linia 41 este blocată în stația Pod Ciurel, pe ambele sensuri. STB: Am înființat linia navetă 641 pentru preluarea călătorilor apare prima dată în B365.
15:10
Bătaie în vestiarul unei săli de sport din Drumul Taberei. Tinerii aveau la ei cuțite, o sabie și spray-uri lacrimogene # B365.ro
Șapte tineri au fost reținuți de poliție după ce s-au luat la ceartă în vestiarul unei săli de fitness din Sectorul 6 și au scos asupra lor cuțite și spray-uri lacrimogene. Conflictul a pornit de […] Articolul Bătaie în vestiarul unei săli de sport din Drumul Taberei. Tinerii aveau la ei cuțite, o sabie și spray-uri lacrimogene apare prima dată în B365.
15:00
FOTO | Noi spații comerciale vor fi amenajate în zona Frigocom din Sectorul 6. Licitație pentru lucrări, lansată în SEAP # B365.ro
Administrația locală a lansat o licitație pentru lucrări de modernizare a unei zone comerciale de pe Bulevardul Timișoara, din Sectorul 6. Anunțul a fost publicat în SEAP cu un contract de 1.701.954,56 lei. Se vor […] Articolul FOTO | Noi spații comerciale vor fi amenajate în zona Frigocom din Sectorul 6. Licitație pentru lucrări, lansată în SEAP apare prima dată în B365.
14:40
Bucureștenii pot admira bijuteriile Casei Regale și „Cloșca cu puii de aur”, duminică. Va fi un tur ghidat la Muzeul Național de Istorie a României # B365.ro
Bucureștenii sunt invitați duminică, 1 februarie, la un tur ghidat special în Muzeul Național de Istorie a României, unde vor putea redescoperi istoria Capitalei și comorile sale celebre, precum replica Columnei lui Traian și Tezaurul […] Articolul Bucureștenii pot admira bijuteriile Casei Regale și „Cloșca cu puii de aur”, duminică. Va fi un tur ghidat la Muzeul Național de Istorie a României apare prima dată în B365.
14:10
Detergenți profesionali: aliatul de care ai nevoie în orice moment, pentru un spațiu curat și igienic (P) # B365.ro
Menținerea unui spațiu curat și igienic – fie ca vorbim despre locuința personală, fie despre mediul profesional – nu mai este de mult doar o chestiune de estetică, ci o necesitate reală pentru orice loc […] Articolul Detergenți profesionali: aliatul de care ai nevoie în orice moment, pentru un spațiu curat și igienic (P) apare prima dată în B365.
14:00
4 linii STB ar putea avea trasee modificate pentru meciul de fotbal FCSB – Csikszereda Miercurea Ciuc. Partida e duminică, pe Arena Națională # B365.ro
STB a informat călătorii că mai multe linii de circulație ar putea fi deviate, duminică, 1 februarie. Compania de transport a precizat că are loc meciul de fotbal dintre echipele FCSB – Csikszereda Miercurea Ciuc […] Articolul 4 linii STB ar putea avea trasee modificate pentru meciul de fotbal FCSB – Csikszereda Miercurea Ciuc. Partida e duminică, pe Arena Națională apare prima dată în B365.
13:30
Băluță îi invită pe bucureșteni la Bucharest Open. Competiția internațională de patinaj pe gheață e la Berceni Arena, în acest weekend # B365.ro
Patinoarul Berceni Arena va găzdui în acest weekend o nouă competiție internațională, „Bucharest Open”. Evenimentul se va desfășura pe 31 ianuarie și 1 februarie. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Bucharest Open este în […] Articolul Băluță îi invită pe bucureșteni la Bucharest Open. Competiția internațională de patinaj pe gheață e la Berceni Arena, în acest weekend apare prima dată în B365.
13:30
VIDEO | Jurnal de șantier în ianuarie de la Magistrala M6 – Metroul de la Gara de Nord la Otopeni. Cifre pozitive de progres la temperaturi cu minus # B365.ro
Metrorex a publict jurnalul de șantier, pe luna ianuarie, de la lucrările viitoarei Magistrale de metrou M6. În prima lună a lui 206, pe teren s-au înregistrat cifre pozitive la realizarea metroului spre Otopeni. Ce […] Articolul VIDEO | Jurnal de șantier în ianuarie de la Magistrala M6 – Metroul de la Gara de Nord la Otopeni. Cifre pozitive de progres la temperaturi cu minus apare prima dată în B365.
13:00
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Ciprian Ciucu, după eșecul de la ședința CGMB. „Să obții o majoritate din opt partide e dificil” # B365.ro
Preeșdintele Nicușor Dan, fost primar general, a comentat pe tema ședinței Consiliului General București de ieri. Șeful Statului are și un mesaj despre cum și-a început Ciprian Ciucu mandatul la PMB, pe care o condusese […] Articolul Mesajul lui Nicușor Dan pentru Ciprian Ciucu, după eșecul de la ședința CGMB. „Să obții o majoritate din opt partide e dificil” apare prima dată în B365.
12:30
Ultimele soluții ale unui bucureștean din S2 fără apă caldă de prea multe zile. „Vând și mă mut din București sau îmi montez centrală în apartament?” # B365.ro
Vremea de afară nu e prielnică pentru bucureștenii care locuiesc în blocurile racolate la rețeaua de termoficare. Apa caldă vine rece, iar gerul a înghețat deja calorifele. Bucureștenii sunt sătuli până peste cap de aceste […] Articolul Ultimele soluții ale unui bucureștean din S2 fără apă caldă de prea multe zile. „Vând și mă mut din București sau îmi montez centrală în apartament?” apare prima dată în B365.
12:20
Pinacoteca și alte trei clădiri cu risc seismic din București vor fi consolidate și reabilitate. Când vor începe șantierele și cât costă lucrările # B365.ro
Primăria Capitalei a transmis că alte patru clădiri cu risc seismic vor intra într-un proces de consolidare și reabilitare. Toate cele patru imobile au o vechime de peste 100 de ani. Patru clădiri intră în […] Articolul Pinacoteca și alte trei clădiri cu risc seismic din București vor fi consolidate și reabilitate. Când vor începe șantierele și cât costă lucrările apare prima dată în B365.
11:50
Se scumpesc biletele și unele servicii de la Grădina Zoologică, teatrele Ion Creangă, Nottara și Muzeul Național al Literaturii Române. Decizia a fost aprobată de CGMB # B365.ro
Consiliul General al Capitalei a aprobat majorarea tarifelor la mai multe instituții culturale și de agrement din București, printre care Grădina Zoologică, teatrele „Ion Creangă” și „I. C. Nottara” și Muzeul Național al Literaturii Române. […] Articolul Se scumpesc biletele și unele servicii de la Grădina Zoologică, teatrele Ion Creangă, Nottara și Muzeul Național al Literaturii Române. Decizia a fost aprobată de CGMB apare prima dată în B365.
11:10
De ce Metrorex n-a luat trenuri de metrou fără mecanic de la Alstom. Între un refuz inexplicabil și o aparent stranie informație a momentului # B365.ro
Să mergi cu trenuri de metrou fără conductor pare, în situația prezentă a transportului public din București, o idee mai degrabă năstrușnică, în sensul SF. Ar fi fost, totuși, o posibilitate, a scris, pe Facebook, […] Articolul De ce Metrorex n-a luat trenuri de metrou fără mecanic de la Alstom. Între un refuz inexplicabil și o aparent stranie informație a momentului apare prima dată în B365.
10:40
FOTO | Noile troleibuze Yutong U12 au ajuns în țară. Cum arată, ce caracteristici au și când vor începe să circule prin București # B365.ro
Primăria Capitalei a transmis bucureștenilor că se îmbogățește flota STB cu mijloace de transpor moderne. Au sosit celel 22 de troleibuze cu autonomie achiziționate recent din fonduri PNRR. Se îmbogățește flota STB cu mijloace de […] Articolul FOTO | Noile troleibuze Yutong U12 au ajuns în țară. Cum arată, ce caracteristici au și când vor începe să circule prin București apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Ninsoarea s-ar cam întoarce în weekend, București, când vremea se răcește și smucește. Prognoza ANM, pe zile # B365.ro
Ninsoarea, acel fenomen meteo foarte specific iernii, dar care poate da orașul peste cap și la cele mai banale manifestării ale sale, dă semne că s-ar întoarce în București în acest weekend în care vreme […] Articolul Ninsoarea s-ar cam întoarce în weekend, București, când vremea se răcește și smucește. Prognoza ANM, pe zile apare prima dată în B365.
09:50
Piedone, mai ieri candidatul la PMB de doar 15%, și nestăpânitul său imbold de a da sfaturi. Ce-i zice cu strigături lui Ciucu, pe care cică-l sfătuiește „ca un tată” # B365.ro
Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectorelor 4 și 5, a fost prezenta la ședința de joi, 29 ianuarie, a Consiliului General al Municipiului București, în cadrul căreia mai mulți consilierii generali de la partidele […] Articolul Piedone, mai ieri candidatul la PMB de doar 15%, și nestăpânitul său imbold de a da sfaturi. Ce-i zice cu strigături lui Ciucu, pe care cică-l sfătuiește „ca un tată” apare prima dată în B365.
09:10
Nicușor Dan a sesizat tensiune în societate. Crede că e neplăcut că a scăzut puterea de cumpărare, dar mai zice și că situația nu-i așa de rea precum pare # B365.ro
Nicușor Dan, președintele țării noastre și fost primar al orașului nostru, a fost aseară invitat le televizor, unde a vorbit despre cum vede dumnealui situația prezentă, unde a sesizat „tensiune în societate”. Nicușor Dan, despre […] Articolul Nicușor Dan a sesizat tensiune în societate. Crede că e neplăcut că a scăzut puterea de cumpărare, dar mai zice și că situația nu-i așa de rea precum pare apare prima dată în B365.
08:50
STB cumpără 30 de autobuze noi, diesel hibrid, de la Daimler, care a câștigat licitația. Vor fi luate în leasing și costă peste 21 de milioane de euro, fără TVA # B365.ro
Asocierea Daimler Truck & Bus România și Raiffeisen Leasing IFN a câștigat licitația STB pentru achiziția în leasing financiar a 30 de autobuze urbane diesel-hibrid de 18 metri. Valoarea estimată a procedurii lansate de STB […] Articolul STB cumpără 30 de autobuze noi, diesel hibrid, de la Daimler, care a câștigat licitația. Vor fi luate în leasing și costă peste 21 de milioane de euro, fără TVA apare prima dată în B365.
08:20
Urgență medicală în tramvai, dimineață, pe Iancului. Ambulanțe, SMURD și linia 1, temporar blocată # B365.ro
O urgență medicală a apărut, dis de dimineață,, într-un tramvai care circula pe linia 1. Când unui călător i s-a făcut rău în mijlocul de transport în comun, tramvaiul a oprit imediat, oamenii au sunat […] Articolul Urgență medicală în tramvai, dimineață, pe Iancului. Ambulanțe, SMURD și linia 1, temporar blocată apare prima dată în B365.
06:40
Marele Tunel Energetic din Obor, șantierul la care te uiți de la geam și plângi, că iar rămâi fără căldură și apă caldă și faci duș în alt județ (dacă nu rezolvi în Giulești) # B365.ro
Apă rece, apă caldă, muncitorii iar o scaldă. Au început lucrările la tunelurile energetice din Obor, iar eu am început să plâng iar, când am auzit rotopercutorul sau ciocanul pneumatic sau cum s-o fi chemând […] Articolul Marele Tunel Energetic din Obor, șantierul la care te uiți de la geam și plângi, că iar rămâi fără căldură și apă caldă și faci duș în alt județ (dacă nu rezolvi în Giulești) apare prima dată în B365.
03:10
Paste și lasagna aproape impecabile, plus un desert de 10 în Timpuri Noi. Gattini Pasta știe ce face # B365.ro
Mi-au trebuit nouă ani ca să gust pastele celor de la Gattini Pasta. Îi pândesc de foarte mult timp, dar uite că abia acu’ le-a venit rândul și, după toată experiența, cred că e unul […] Articolul Paste și lasagna aproape impecabile, plus un desert de 10 în Timpuri Noi. Gattini Pasta știe ce face apare prima dată în B365.
02:10
Parcă îmi și pare rău că nu crește prețul biletelor la STB. La urma urmei, se trăiește atât de ușor și totul e foarte ieftin, parcă mergea ca măcar biletele la transportul în comun să […] Articolul 10 metode prin care nu te costă nimic să circuli cu STB-ul prin București apare prima dată în B365.
29 ianuarie 2026
21:00
FOTO | Coadă uriașă de tramvaie pe Trafic Greu, din cauza unei mașini parcate aiurea. Plus seară oribilă pe linia 41, cu blocaje din cauza unor „incidente tehnice” # B365.ro
N-a fost o seară reușită pentru mersul cu tramvaiul prin București. Pe Trafic Greu, pe la ora 20, era aceasta imensă coadă de tramvaie, aliniate unul în spatele celuilalt din cauza acelei mașini (roșii) lăsaste […] Articolul FOTO | Coadă uriașă de tramvaie pe Trafic Greu, din cauza unei mașini parcate aiurea. Plus seară oribilă pe linia 41, cu blocaje din cauza unor „incidente tehnice” apare prima dată în B365.
20:00
Podul de pe Insula Lacul Morii a fost trecut în administrarea PS6, în urma votului CGMB. Urmează să fie consolidat și modernizat # B365.ro
Podul de acces pe Insula Lacul Morii va fi consolidat și reabilitat. În urma ședinței de azi, a fost trecut în administrarea Sectorului 6. Decizia a fost votată joi în unanimitate de Consiliul General al […] Articolul Podul de pe Insula Lacul Morii a fost trecut în administrarea PS6, în urma votului CGMB. Urmează să fie consolidat și modernizat apare prima dată în B365.
19:20
PMB va organiza 4 etape de atribuire a 1.000 de autorizații taxi. Cum vor fi alocate acestea și care sunt criteriile de departajare # B365.ro
Primăria Capitalei va începe patru etape de atribuire a 1.000 de autorizații taxi rămase libere, dintre care 80 vor fi pentru mașini adaptate persoanelor cu dizabilități. Această hotărârea a fost aprobată joi de Consiliul General […] Articolul PMB va organiza 4 etape de atribuire a 1.000 de autorizații taxi. Cum vor fi alocate acestea și care sunt criteriile de departajare apare prima dată în B365.
18:40
Băluță, atac la Ciucu, după ședința CGMB: „Amatorism, cinism. Ce vedem în București nu e un accident, ci continuarea și radicalizarea politicii nocive a premierului Bolojan # B365.ro
Daniel Băluță nu a decis nici de această dată să își țină opinia față de planurile lui Ciucu doar pentru el. Edilul susține că primarul general al Capitalei are o „strategie” cinică prin care se […] Articolul Băluță, atac la Ciucu, după ședința CGMB: „Amatorism, cinism. Ce vedem în București nu e un accident, ci continuarea și radicalizarea politicii nocive a premierului Bolojan apare prima dată în B365.
18:10
FOTO | Pasajul Apărătorii Patriei are de-acum picioare. În zilele următoare se va turnat betonul betonul și se pregătește montarea tablierului metalic # B365.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a transmis bucureștenilor care este stadiul lucrărilor de la Pasajul Apărătorii Patriei. A spus că în zilele următoare se va turna betonul și se va putea pregăti structura pentru montarea […] Articolul FOTO | Pasajul Apărătorii Patriei are de-acum picioare. În zilele următoare se va turnat betonul betonul și se pregătește montarea tablierului metalic apare prima dată în B365.
17:10
Undă verde pentru regenerarea Dealului Arsenalului, fostul cartier Uranus. Proiectul a trecut astăzi de CGMG cu vot unanim # B365.ro
Proiectul „Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus” a trecut astăzi de Consiliul General al Capitalei cu vot unanim. Astfel s-a deschis o procedură pentru lansarea unui concurs internațional de soluții urbanistice dedicat regenerării zonei din […] Articolul Undă verde pentru regenerarea Dealului Arsenalului, fostul cartier Uranus. Proiectul a trecut astăzi de CGMG cu vot unanim apare prima dată în B365.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.