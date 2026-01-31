Rezumatul săptămânii: Clientelism, diurne abuzive și corupție în justiție. Dihonie în coaliție, dar și în opoziție. Plus cifre îngrozitoare din economie. Sau 3 motive mari de făcut bagajele. Dar știi unde?
România a traversat încă o săptămână densă pe scena publică. Una marcată de tensiuni politice interne, atât între partidele de coaliție, cât și în cele de opoziție. Au apărut dezvăluiri șocante din justiție, stenograme, trafic de influență și solicitări aberante. Din punct de vedere economic, avem o veste îngrijorătoare care vine de la Eximbank. Banca […]
Polițiștii din Vrancea a descoperit 15 kilograme de canabis la o firmă de curierat internațional
Poliţiştii vrânceni au descoperit alte 15 kilograme de canabis într-un punct de lucru al unei firme de curierat internaţional, în continuarea anchetei privind traficul internaţional de droguri în care, la începutul săptămânii, aceeaşi cantitate de droguri fusese găsită într-un autoturism, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, pe […]
Ucraina a ordonat vineri evacuarea familiilor cu copii din şapte localităţi din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce semnalează înaintarea forţelor ruse în acest sector, transmite Agerpres. „A fost luată decizia de a evacua forţat familiile cu copii din şapte sate", a anunţat guvernatorul regional Oleg Sinegubov. Aceste localităţi se află la sud de oraşul Vovceansk, […]
Ninsorile abundente şi persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puţin 14 oameni şi rănirea a 198 de persoane în întreaga ţară, a anunţat vineri Agenţia niponă pentru Gestionarea Incendiilor şi Dezastrelor, citată de Xinhua, potrivit Agerpres. Până vineri dimineaţă, prefectura […]
Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, şi-a exprimat vineri „solidaritatea" faţă de Cuba, criticând „măsurile punitive" şi ordinul executiv prin care preşedintele american Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările ce vând petrol Cubei, transmite Agerpres. „Venezuela respinge decretul prezidenţial emis de guvernul […]
Masculinitatea MAGA. Noile recomandări alimentare americane sub bagheta lui Robert F. Kennedy Jr. conțin și sfaturi care să ajute la menținerea unui nivel ridicat de testosteron, considerat benefic dar fără un fundament științific
Printre noile și deja controversatele recomandări alimentare date recent publicității de noua administrație americană nu se numără doar consumul de grăsimi animale, pe care lumea științifică îl contestă. Apar și sfaturi din perspectivă alimentară care să ajute la menținerea unui nivel ridicat de testosteron, scrie Il Fatto Alimentare. Astfel, creșterea nivelului de testosteron este descrisă […]
Pîrslaru anunță că începând de azi toate cheltuielile cu deplasările externe în calitatea sa de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene sunt publice pe site-ul instituției
Ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru anunță că începând de astăzi, toate cheltuielile cu deplasările externe sunt publice pe site-ul instituției. Și nu doar cheltuielile sale, ci cheltuielile tuturor miniștrilor acestui portofoliu, din ultimii 5 ani. „Suntem primul minister care ia această inițiativă pentru că doar prin transparență putem reclădi relația de încredere […]
Un sondaj efectuat în rândul locuitorilor Groenlandei şi publicat vineri de ziarul danez Copenhagen Post arată că numai 5% dintre aceştia ar dori ca insula lor arctică, ce are statut de teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, să se orienteze spre o cooperare mai strânsă cu SUA, dacă ar avea de ales între Uniunea Europeană […]
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea a fost tăiat din motive de siguranţă în Franţa
Aflat încă în poziţie verticală dar uscat din vara trecută, un stejar cu o vechime excepţională de 340 de ani, plantat în timpul domniei regelui Ludovic al XIV-lea (supranumit „Regele Soare"), a fost tăiat vineri din motive de siguranţă în vestul Franţei, informează Agerpres. Acest copac gigantic, cu înălţimea de 46 de metri şi diametrul […]
Dosarul Epstein: Circa 3 milioane de noi documente publicate, inclusiv imagini majoritatea pornografice
Departamentul american al Justiţiei a anunţat vineri publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate, relatează Agerpres citând agențiile AFP şi EFE. Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că noile dezvăluiri includ peste 2.000 de videoclipuri şi aproximativ […]
Industria smartphone-urilor devine din ce în ce mai diversă odată cu avansarea alertă a tehnologiei și amatorii din domeniu se pot bucura de o gamă largă de telefoane mobile cu caracteristici diferite. Printre cele mai interesante se numără cele pliabile, așadar propun să trecem prin lista celor mai bune telefoane pliabile din 2026. În acest […]
Actrița câștigătoare a premiului Emmy, Catherine O'Hara, care a jucat în filmele „Home Alone" și în serialul „Schitt's Creek", a murit. Actrița canadiană-americană avea 71 de ani, transmite Sky News. Ea a murit vineri la domiciliul său din Los Angeles „în urma unei scurte boli", a declarat agenția sa, CAA, într-un comunicat. Cariera lui O'Hara […]
Iranul doreşte un acord cu SUA, susţine Trump, care a dat Teheranului un termen pentru a încheia înţelegerea
Preşedintele american Donald Trump a susţinut vineri că Iranul doreşte să „încheie un acord" cu SUA, adăugând că a dat pentru aceasta Teheranului un termen limită pe care a refuzat să-l divulge, transmite Agerpres citând AFP. „Vă pot spune că ei vor să încheie un acord", le-a spus Trump jurnaliştilor în Biroul Oval. Întrebat dacă […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri seară că a discutat cu președintele României, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune, transmite MEDIAFAX. „Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune ce pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua […]
La Iași, conducerea PNL a decis ca toți consilierii locali și județeni să voteze proiectele de hotărâre după ce în prealabil primesc o directivă de la conducerea partidului: „Consolidăm disciplina, transparența și responsabilitatea" / Ruptură între liderii administrației ieșene și șefia PNL
În prima întrunire de anul acesta a Biroului Politic Județean al PNL Iași s-au dispus măsuri care să „consolideze disciplina, transparența și responsabilitatea" de partid. Mai precis, toți aleșii locali au obligația de acum înainte să raporteze în BPJ, proiectele de hotărâre propuse de executivul Primăriei și Consiliului Județean, înainte de ședințele forurilor administrative, urmând […]
Orașe care devin „vise de iubire" de Valentine's Day/ Răsfață-te, împreună cu cel drag, cu un city break și o cină romantică în cele mai frumoase locuri din Europa
Până la Valentine's Day mai sunt doar două săptămâni, iar dacă vrei să evadezi un weekend împreună cu cel drag inimii tale, Europa te așteaptă. Un city break de două zile și o cină romantică de neuitat sunt cele mai frumoase amintiri. Iată cele mai bune destinații europene, unde dragostea trece (și) prin stomac: 1. […]
SUA sancţionează înalţi demnitari iranieni pe care îi acuză de „reprimarea violentă" a protestelor
Statele Unite au anunţat vineri noi sancţiuni împotriva unor înalţi oficiali iranieni şi a unor reţele financiare legate de Teheran pentru rolul lor în ceea ce Washingtonul a calificat drept „reprimarea violentă" a recentelor proteste din Iran, informează EFE preluată de Agerpres. Biroul pentru controlul activelor străine (OFAC), care ţine de Departamentul Trezoreriei, l-a inclus […]
Starmer afirmă că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari britanici
Premierul britanic Keir Starmer a declarat vineri că Beijingul a ridicat sancţiunile impuse în 2021 împotriva unor parlamentari britanici care au criticat situaţia sa în materie de drepturi ale omului, relatează AFP conform Agerpres. „Am ridicat problema şi răspunsul a fost că restricţiile (împotriva lor) nu se mai aplică. Iar preşedintele Xi mi-a spus că […]
Departamentul de Justiție al SUA deschide o anchetă privind încălcarea drepturilor civile în cazul uciderii lui Alex Pretti
Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă federală privind o posibilă încălcare a drepturilor civile în cazul uciderii lui Alex Pretti, a confirmat procurorul general adjunct, transmite Sky News. „Analizăm toate elementele care ar putea face lumină asupra evenimentelor din acea zi", a declarat Todd Blanche în cadrul unei conferințe de presă susținute […]
Institutul Publicus: 55% dintre maghiari spun că Viktor Orbán este obosit și incompetent. Cei mai mulți membri ai FIDESZ l-ar înlocui pe Orbán cu Péter Szijjártó
Majoritatea alegătorilor pro-guvernamentali din Ungaria ar dori să-l vad
EXCLUSIV Interviul integral cu premierul Ilie Bolojan: Reforma pensiilor militare urmează după reforma administrației / Bugetul apărării va fi de circa 2,3 la sută din PIB / În februarie apar concluziile grupului de lucru pe justiție # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, într-un interviu pentru G4Media.ro, că reforma pensiilor militare este următoarea măsură care va fi adoptată după adoptara pachetului privind reforma în administrație. ”Este parte a pachetului de administrație. În momentul în care pachetul de administrație se adoptă, următoarea măsură este – după modelul pensiilor magistraților – să facem asta […] © G4Media.ro.
Cazuri de rabie descoperite la animale domestice şi sălbatice, în Maramureș / Șacalul, prezenţă îngrijorătoare # G4Media
Pe parcursul lunii ianuarie la nivelul judeţului Maramureş au fost înregistrate 21 de cazuri de rabie, virsul fiind transmis de vulpile şi şacalii prezenţi în zonele rurale, a informat, vineri, Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Maramureş, transmite Agerpres. Conform sursei citate, din cele 21 de cazuri examinate pe parcursul lunii ianuarie, 11 cazuri […] © G4Media.ro.
Rusia consideră UE parte a conflictului din Ucraina, motivând că nu o poate accepta ca garantă a unui acord de pace # G4Media
Uniunea Europeană nu poate acţiona ca garant şi nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, întrucât este parte a conflictului, a declarat vineri viceministrul rus de externe Alexandr Gruşko, relatează Agerpres citând EFE. „Să vorbim despre orice fel de rol de observator sau de garant în cazul Uniunii Europene, având în vedere […] © G4Media.ro.
STUDIU: 15% dintre arborii din Parcul Tineretului din Capitală necesită intervenţii corective, iar 5% intervenții imediate. Trebuie evitate tăierile radicale # G4Media
Un raport de specialitate privind vegetaţia din Parcul Tineretului arată că 15% dintre arbori necesită intervenţii corective, iar 5% necesită acţiuni imediate. Autorii studiului recomandă: evitarea tăierilor radicale sau mutilante, menţinerea arborilor maturi cu valoare ecologică ridicată, consolidarea diversităţii speciilor. Totodată, este subliniată importanţa unui Registru verde, o bază de date digitale actualizată în timp real, […] © G4Media.ro.
Judecătoarea Ruxandra Grecu de la Curtea de Apel București contestă în instanță mutarea ei din Penal la o secție de Litigii de muncă / Judecătoarea a fost magistratul de legătură în Spania # G4Media
Judecătoarea Curții de Apel București (CAB), Ruxandra Grecu, contestă în instanță mutarea ei de la Secţia Penală la Secţia Litigii de muncă, a anunţat judecătoarea Sorina Marinaș de la CA Craiova pe rețelele de socializare. “Judecător specializat în materie penală mutat forțat în dreptul muncii. Justiția corectă nu se poate face alandala, se face specializat, […] © G4Media.ro.
Institutul Nobel confirmă o scurgere de informaţii legată de câştigătoarea Nobelului pentru Pace, dar nu a identificat autorul # G4Media
Institutul Nobel a confirmat vineri că numele câştigătoarei Premiului Nobel pentru Pace din 2025, opozanta venezueleană Maria Corina Machado, a fost într-adevăr comunicat „ilegal” înaintea anunţului oficial, susţinând că implicarea unui actor statal nu este exclusă, deşi nu a reuşit să identifice autorul, relatează Agerpres. În noaptea de 9 spre 10 octombrie, ziua anunţului, şansele […] © G4Media.ro.
Subvenții și inflație: de ce plafonarea prețului energiei nu vindecă boala, ci doar maschează simptomele # G4Media
Anul 2022 a fost unul de referință pe piața energetică europeană. După izbucnirea războiului din Ucraina, prețurile la electricitate și gaze naturale au crescut foarte mult într-o perioadă scurtă de timp, ceea ce a determinat guvernele să recurgă la scheme de sprijin pentru consumatori. Cele mai multe țări nu au acordat subvenții directe, ci au […] © G4Media.ro.
SURSE Liderul partidului DREPT Vlad Gheorghe va fi numit consilier personal al premierului Bolojan / Fostul europarlamentar USR va avea atribuții pe reorganizare administrativă și zona metropolitană București-Ilfov # G4Media
Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, va fi numit consilier personal al premierului Ilie Bolojan, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, fostul europarlamentar USR ar urma să aibă atribuții în ce privește reorganizarea administrativă și relația guvernului cu viitoarea zonă metropolitană București-Ilfov. Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria București și le-a cerut […] © G4Media.ro.
În Germania, creșterea ratei șomajului exercită presiuni asupra guvernului cancelarului Friedrich Merz / Bosch disponibilizează 20.000 de angajați # G4Media
Gigantul industrial german Bosch a confirmat vineri planurile de a reduce 20.000 de locuri de muncă după ce profiturile s-au înjumătățit anul trecut, subliniind tensiunea crescândă asupra sectorului manufacturier german, odată dominant, și sporind presiunea asupra politicienilor de la Berlin pentru a găsi o soluție, relatează Politico. Datele oficiale publicate vineri au arătat, de asemenea, […] © G4Media.ro.
Lista arabă comună ar putea deține balanța puterii în viitorul parlament al Israelului – sondaj de opinie # G4Media
Lista comună ar putea obține 13 mandate din cele 120, față de cele 10 deținute actualmente de cele două partide reprezentate în Knesset – Ra’am (islamist) cu cinci și Hadash – Ta’al (stânga) cu cinci. Partidul Balad (naționalist arab) nu a trecut pragul electoral de 3,25% în alegerile de la 1 noiembrie 2022. Cele trei […] © G4Media.ro.
Raluca Turcan (PNL), critică față de Nicușor Dan: Întârzierea prezentării raportului referitor la anularea prezidenţialelor din 2024 costă politic actuala coaliţie # G4Media
Deputatul Raluca Turcan, lider al filialei PNL Sibiu, a declarat, vineri, că întârzierea prezentării raportului privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 costă din punct de vedere politic atât actuala coaliţie, cât şi PNL, transmite Agerpres. „Orice zi de întârziere a prezentării argumentelor care au condus la anularea alegerilor prezidenţiale reprezintă o zi în care poate […] © G4Media.ro.
Președintele Fiscului a anunțat că inspectorii ANAF vor merge în curând în controale țintite, la nivel național, nu stabilite la nivelul fiecărui județ, scrie Mediafax. Adrian Nicușor Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a detaliat zonele pe care se concentrează verificările inspectorilor antifraudă. „Evident că înainte de a demara orice control facem o […] © G4Media.ro.
NASA a amânat viitoarea călătorie a astronauților pe Lună din cauza temperaturilor aproape de îngheț așteptate la locul de lansare. Prima misiune Artemis cu echipaj în lansare pe Lună este acum planificată pentru cel mai devreme 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era planificat, potrivit AP preluată de MEDIAFAX. NASA era pregătită să efectueze […] © G4Media.ro.
Singura companie din Tulcea care transportă călătorii și mărfurile în Deltă acuză că de trei săptămâni n-a primit finanțare de la Ministerul Transporturilor # G4Media
Societatea Navrom Delta SA, singura firmă care deţine mijloace de mare capacitate pentru transportul călătorilor şi mărfurilor în Delta Dunării, nu a primit niciun leu de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru serviciile publice oferite comunităţilor din rezervaţie în primele trei săptămâni ale acestui an, iar conducerea acesteia a criticat Direcţia Navală din cadrul ministerului, […] © G4Media.ro.
Turcia a desfăşurat avioane de vânătoare F-16 în Somalia, au declarat pentru AFP doi oficiali turci, în contextul în care Ankara încearcă să-şi extindă prezenţa militară în Cornul Africii, transmite Agerpres. Potrivit unuia dintre oficiali, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, avioanele vor fi utilizate de militarii turci staţionaţi în Somalia, ţară aliată Turciei. „Este […] © G4Media.ro.
Manifest împotriva copiatului în sesiunea de examene: „Tu ai avea curajul să te lași pe mâna unui profesionist care a trecut prin facultate cum treci tu?” – apelul studenților din Galați # G4Media
Un manifest împotriva fraudei în sesiune a fost lansat de studenții Facultății de Drept și Științe Administrative de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în plină perioade de examene susținute în universități, scrie Edupedu.ro. „Tu ai avea curajul să te lași pe mâna unui profesionist care a trecut prin facultate așa cum treci tu? […] © G4Media.ro.
Termen de tranziţie până la 1 iunie pentru utilizarea sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice impozabile care desfăşoară activităţi economice şi sunt identificate fiscal prin CNP, nu prin CIF # G4Media
Guvernul a aprobat introducerea unui termen de tranziţie până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura de către persoanele fizice impozabile care desfăşoară activităţi economice şi sunt identificate fiscal prin CNP, nu prin CIF, conform unui comunicat de presă al Ministerului Finanţelor. Până la această dată, persoanele fizice nu vor fi obligate să […] © G4Media.ro.
Procurorul general al SUA a ordonat arestarea unui fost prezentator CNN în legatură cu protestele din Minnesota # G4Media
Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunţat vineri că a ordonat arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon, în legătură cu protestele organizate împotriva operaţiunilor Serviciului federal pentru imigraţie şi vămi (ICE) din statul Minnesota, relatează agenția de știri AFP. „La ordinul meu, în această dimineaţă (vineri), agenţi federali l-au arestat pe Don Lemon” […] © G4Media.ro.
Începând cu 1 ianuarie 2026, mai multe țări europene au majorat tarifele pentru viniete sau taxe de drum, influențând costurile pentru șoferii care circulă pe rețeaua de drumuri internaționale. Ajustările reflectă tendințe spre digitalizare, adaptare la inflație, extinderea rețelelor taxabile și politici de tipul „poluatorul plătește”. Potrivit datelor publicate de platforma Cebia, analizate de TechRider.ro, […] © G4Media.ro.
Primăria Cluj Napoca suspendă temporar lucrările la Centura Metropolitană, tronsonul 2, în urma conflictului juridic apărut între firmele din asocierea care a câștigat licitația # G4Media
Primăria municipiului Cluj-Napoca a decis suspendarea temporară a lucrărilor la Centura Metropolitană a Clujului, tronsonul 2, pe fondul unui conflict juridic apărut între doi dintre asociații care au câștigat licitația pentru execuția proiectului. Este vorba despre DIMEX 2000 COMPANY SRL și INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTASI, liderul asocierii, scrie ActualdeCluj.ro. Reprezentanții municipalității precizează că, din documentele […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV INTERVIU Ilie Bolojan: Săptămâna viitoare decidem dacă adoptăm refoma în administrație prin OUG sau asumarea răspunderii / Presiunea socială se agravează dacă costul reformelor nu e preluat și de aparatul de stat # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri într-un interviu exclusiv pentru G4Media că săptămâna viitoare va decide dacă adoptă refoma în administrație prin ordonanță de urgență sau asumarea răspunderii. Bolojan a admis că presiunea socială se agravează dacă guvernul nu face reformele prin care costul reformelor să fie preluat și de aparatul de stat. El a […] © G4Media.ro.
Noul guvern olandez vrea să introducă o „taxă pe libertate” pentru a finanţa cheltuielile de apărare # G4Media
Trasăm un nou curs pentru ţara noastră, cu investiţii pe termen lung, a declarat vineri liberalul, Rob Jetten, liderul partidului D66, care împreună cu alţi lideri politici olandezi au convenit în cursul acestei săptămâni să formeze un guvern minoritar, ceva neobişnuit pentru această ţară, în care D66, partidul de centru pro-UE, se va alătura creştin-democraţilor […] © G4Media.ro.
Jandarmeria Română arată că e vorba de un FAKE în privința Procesului Verbal cu amenda unui român care a participat la protestele din 24 Ianuarie și care a fost distribuit pe rețele sociale # G4Media
În mediul online au fost identificate imagini care prezintă un proces-verbal pretins a fi emis de Jandarmerie cu ocazia protestelor desfășurate la data de 24 Ianuarie, document care, în realitate, nu reflectă conținutul unui proces-verbal autentic, fiind generat și modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și care a generat în scurt timp sute de distribuiri și […] © G4Media.ro.
FOTO / VIDEO |De ce este cea mai importantă perioadă pentru crescătorii de oi / Fermier: „Trebuie să fii lângă ele, să ai grijă de miei, pentru că altfel îngheață și ai pierdut tot profitul de la acea oaie” # G4Media
La marginea satului Ciolt, în Maramureș, iarna înseamnă pentru crescătorii de oi cea mai solicitantă perioadă din an. Este sezonul fătărilor, momentul în care animalele au nevoie de supraveghere permanentă, iar orice neatenție poate duce la pierderi. Pentru ciobani, această perioadă este decisivă pentru întregul an. „Acuma, dacă nu ești aici când fată și cum e și […] © G4Media.ro.
Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu, a anunţat vineri cancelarul austriac Christian Stocker, potrivit Agerpres. Stocker a declarat că rezultatul votului va fi „obligatoriu pentru partidele politice şi guvern”, transmite Agerpres. Un grup de experţi a propus săptămâna trecută extinderea serviciului militar de bază de la şase la opt luni, combinată […] © G4Media.ro.
Germania anunţă un program de zece ani pentru combaterea bolilor post-infecţioase, cum ar fi COVID-19 de lungă durată # G4Media
Guvernul german a anunţat un program cu o durată de 10 ani pentru combaterea bolilor post-infecţioase, cum ar fi COVID-19 de lungă durată, informează agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Ministrul german al Cercetării, Dorothee Bar, a prezentat vineri la Berlin detaliile acestui plan, care includ o finanţare de 500 de milioane de euro […] © G4Media.ro.
România, trimisă de Comisia Europeană la Curtea de Justiție a UE pentru că 15 depozite de deșeuri neconforme nu au fost închise sau reabilitate # G4Media
Comisia Europeană a decis, vineri, să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la România pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în legătură cu 15 depozite de deșeuri neconforme. Obligațiile sunt asumate în temeiul Tratatului de aderare a României și al Directivei privind depozitele de deșeuri – Directiva 1999/31/CE, astfel cum a fost […] © G4Media.ro.
Alte 33 de medicamente vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, scrie Mediafax. Ministrul Sănătății susține cp în ultimele șase luni a fost accelerat procesul de actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite și a fost redus numărul terapiilor care așteptau de ani de zile să […] © G4Media.ro.
Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, anunță un protest național, din solidaritate cu oamenii din Curtea de Argeș, care nu au apă de 4 luni # G4Media
Președintele partidului extremis AUR, George Simion, anunță „un protest național”, pentru că de patru luni de zile oamenii din Curtea de Argeș nu au apă. „Nu e vorba doar de cei din Câmpina și din zonă, de patru luni de zile locuitorii din Curtea de Argeș nu au apă. Cum am anunțat un protest, deodată […] © G4Media.ro.
Epic – Novak Djokovic, în finală la Australian Open după un meci maraton cu Jannik Sinner, adversar cu 14 ani mai tânăr # G4Media
Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open după ce a reușit o victorie fantastică contra lui Jannik Sinner. La cei 38 de ani și jumătate, Nole a rezistat eroic contra unui adversar cu 14 ani mai tânăr și a obținut o victorie spectaculoasă după peste patru ore de joc. Nu foarte multă […] © G4Media.ro.
