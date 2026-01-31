VIDEO Turist de iarnă în Larnaca. Cum să te bucuri de un oraș mediteraneean cu climă blândă, fără presiunea sezonului turistic

17:40

Guvernul a aprobat introducerea unui termen de tranziţie până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura de către persoanele fizice impozabile care desfăşoară activităţi economice şi sunt identificate fiscal prin CNP, nu prin CIF, conform unui comunicat de presă al Ministerului Finanţelor. Până la această dată, persoanele fizice nu vor fi obligate să […] © G4Media.ro.