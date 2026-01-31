Ce știu cei mai de succes oameni, iar ceilalți nu? E ca o „strângere de mână secretă”

Newsweek.ro, 31 ianuarie 2026 07:50

Ce știu cei mai de succes oameni? E ca o „strângere de mână secretă”. Munca asiduă nu e suficientă. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
08:30
Noua conducere a Venezuelei, după „extragerea” lui Maduro, îl sfidează pe Trump. E „solidară” cu Cuba Newsweek.ro
Noua conducere a Venezuelei, care a preluat puterea după „extragerea” lui Maduro de către forțele am...
Acum 30 minute
08:10
De ce trebuie să plătească toți locatarii pentru reparația acoperișului la bloc? Cum se calculează datoria? Newsweek.ro
Într-un condominiu, cheltuielile comune se împart între toți proprietarii, indiferent dacă spațiile ...
08:00
SUA, sancțiuni pentru petrolierele din umbră ale lui Putin. Turcia le „scapă” pe lângă coastele Mării Negre Newsweek.ro
Comisia de Relații Externe a Senatului SUA a aprobat la 29 ianuarie un proiect de lege de sancțiuni ...
Acum o oră
07:50
Ce știu cei mai de succes oameni, iar ceilalți nu? E ca o „strângere de mână secretă” Newsweek.ro
Ce știu cei mai de succes oameni? E ca o „strângere de mână secretă”. Munca asiduă nu e suficientă. ...
07:40
Ce impozit plătești pentru banii câștigați la jocuri de noroc și pariuri? Care e pragul de taxare? Newsweek.ro
În contextul măsurilor de austeritate, anul trecut, au fost schimbate cotele de impozitare asupra câ...
Acum 2 ore
07:20
VIDEO Camera de bord, o necesitate în haosul din trafic. 7 modele, între 30 și 260 €, testate de TCS Newsweek.ro
Camera de bord a devenit o necesitate pentru șoferi în haosul actual din trafic. Iar oferta de pe pi...
07:10
Horoscop 1 februarie. Luna în Leu aduce câștiguri financiare Săgetătorilor. Balanțele impresionează Newsweek.ro
Horoscop 1 februarie. Luna în Leu aduce câștiguri financiare Săgetătorilor. Balanțele impresionează....
06:40
Cum calculezi punctajul lunar la pensie? Când se aplică indice de corecție? Exemplu la salariu de 4.000 lei Newsweek.ro
Punctajul la pensie este foarte important. El se calculează după o formulă standard. Pentru cei care...
Acum 12 ore
22:40
Donald Trump, încă un eşec. Doar 5% dintre groenlandezi doresc o apropiere de SUA Newsweek.ro
Donald Trump, preşedintele SUA, suferă încă un eşec. Doar 5% dintre groenlandezi doresc o apropiere ...
22:00
Cât au ajuns să coste roşiile româneşti? Preţurile au luat-o complet razna Newsweek.ro
Cât au ajuns să coste roşiile româneşti, în plin sezon rece? Preţurile au luat-o complet razna, cu o...
21:40
ANAF, noi controale pentru sancţionarea românilor care au averi nejustificate. Fiscul îşi face divizie Newsweek.ro
Şeful ANAF anunţă noi controale, care vor avea loc, pentru sancţionarea românilor cu averi nejustifi...
21:40
La un an după căderea regimului Assad din Siria, kurzii din România, marș de protest împotriva noului guvern Newsweek.ro
Președintele interimar al Siriei își sărbătorește prima aniversare a mandatului și spune că viitorul...
21:00
Colaps financiar iminent al ONU. Antonio Guterres, secretarul general, anunţă dezastrul. Care este cauza? Newsweek.ro
Colaps financiar iminent ONU. Antonio Guterres, secretarul general, anunţă dezastrul. Care este cauz...
20:50
În Dosarul Epstein, Departamentul Justiţiei a publicat alte circa 3 milioane de noi documente dure Newsweek.ro
În Dosarul Epstein, Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat alte circa 3 milioane de ...
20:40
Rheinmetall a inaugurat în România un centru de reparații a blindatelor de infanterie Marder pentru Ucraina Newsweek.ro
Un centru de reparații pentru vehiculele de luptă de infanterie Marder 1A3 ale Armatei Ucrainene a f...
20:10
„Băuturile cu dopamină” care înlocuiesc alcoolul. Îți îmbunătățesc starea de spirit și sunt sănătoase Newsweek.ro
Băuturile cu dopamină, alternative sănătoase la alcool, nu doar că îți înlocuiesc paharul obișnuit, ...
19:50
Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski au discutat despre proiectele energetice comune România - Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, au discutat despre proie...
19:50
UE dă miliarde, pentru un proiect prin care românii ajung mai repede în Grecia. Valoare economică ridicată Newsweek.ro
UE dă miliarde de euro, pentru un proiect prin care românii ajung mai repede în Grecia, via Bulgaria...
19:40
ONG: 85% din merele din Polonia sau Italia au pesticide. „Mai bine le curățați de coajă înainte de consum” Newsweek.ro
Acociația Pan Europe a găsit reziduuri de pesticide în 85% din mere, unele dintre ele prezentând urm...
Acum 24 ore
19:20
Motivul pentru care îți cade părul iarna. Nu are legătură cu lipsa de vitamine sau cu stresul Newsweek.ro
Căderea părului iarna nu este cauzată de lipsa vitaminelor sau de stres, așa cum se crede frecvent. ...
19:10
Fostul jurnalist CNN Don Lemon a fost arestat, după un protest, într-o biserică din Minnesota Newsweek.ro
Fostul jurnalist de la CNN Don Lemon a fost arestat, după ce a făcut un protest anti-Trump, într-o b...
18:50
Motivul pentru care o întâlnire cu prietenii îți poate prelungi viața. De câte ori pe lună poți sărbători? Newsweek.ro
Întâlnirile regulate cu prietenii reduc stresul, îmbunătățesc starea emoțională și pot contribui la ...
18:40
Horoscop de weekend 31 ianuarie - 1 februarie. Probleme pentru Berbec și Taur. Rac- schimbare. Leu - amânare Newsweek.ro
Horoscop de weekend 31 ianuarie - 1 februarie. Probleme pentru Berbec și Taur. Rac- schimbare. Leu -...
18:20
SUA alocă 235.450.000$ Belgiei pentru service-ul avioanelor F-16 din Ucraina. De ce nu au ales România? Newsweek.ro
Departamentul de Război al SUA a atribuit un contract pentru mentenanța avioanelor de vânătoare F-16...
18:10
Ministrul de stat irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare - vizită în România. A fost primit de Oana Țoiu Newsweek.ro
Ministrul de stat irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne, a efectuat o vizită la ...
17:50
Cristian Pistol: 12 oferte depuse pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava - Siret Newsweek.ro
Interes ridicat pentru Drumul Expres Suceava–Siret: 12 oferte au fost depuse pentru primele două lot...
17:40
BAT mizează pe dovezi științifice pentru transformarea afacerii sale Newsweek.ro
În cadrul unei sesiuni de informare cu presa organizate recent la București, BAT a prezentat direcți...
17:30
Atacurile Rusiei amenință securitatea nucleară a Ucrainei. AIEA convoacă o reuniune de urgență Newsweek.ro
Atacurile Rusiei amenință securitatea nucleară a Ucrainei. AIEA convoacă o reuniune de urgență. Țări...
17:20
Focar de virus Nipah în India. Autoritățile din Marea Britanie au emis un avertisment de călătorie Newsweek.ro
Focar de virus Nipah în India. Autoritățile din Marea Britanie au emis un avertisment de călătorie. ...
17:10
Alexander Zverev, total epuizat după semifinala Australian Open. S-a prăbușit în lift Newsweek.ro
Când starul tenisului Alexander Zverev (28) a mers spre lift după ieșirea din semifinala de la Austr...
17:00
„Bătaie”, pe construcția primelor 2 loturi ale Autostrăzii Suceava – Siret. Au fost depuse 12 oferte Newsweek.ro
E „bătaie”, se pare, pe construcția primelor 2 loturi ale Autostrăzii Suceava – Siret, cu valori est...
16:50
Valentin Lazea (BNR): Reformele dure au salvat pensiile. Am fi ajuns în incpacitate de plată Newsweek.ro
Economistul șef al BNR Valentin Lazea a spus că reformele dure de anul trecut au făcut ca România să...
16:40
Un cunoscut lanț de supermarketuri dă afară 380 de angajați. Schimbări majore în 100 de magazine Newsweek.ro
Un supermarket important concediază 380 de angajați. Compania a decis restructurări masive în 100 de...
16:30
Guvernul reduce cu 50% impozitul pe proprietate pentru unii români. Cine beneficiază de reducerea uriașă? Newsweek.ro
Guvernul a aprobat vineri, 30 ianuarie 2026, reducerea cu 50% a impozitului pe proprietate pentru un...
16:20
BMW, „regele” clasei premium și în România. Ce modele preferă românii? SUV-urile X5 și X1 se bat pe primul loc Newsweek.ro
Contructorul auto german BMW și-a păstrat coroana în clasa premium la nivel mondial în 2025, făcând ...
16:10
Berihoi, ucigașul cu 150 km/oră, nepredat încă autorităților române deși a fost prins în Italia Newsweek.ro
Rareș Berihoi, șoferul fugar după ce a ucis un om pe zebră cu 150 km/oră în centrul Iașului, se află...
15:50
Proces la Judecătoria Iași între Poliție și Drumurile Județene din cauza unei amenzi pentru zăpada Newsweek.ro
Administratorii drumurilor județene au avut nevoie de o amendă pentru a constata că iarna nu are cal...
15:50
Circulația tramvaielor 41 este blocată în ambele sensuri. Ce a avariat avariat rețeaua electrică? Newsweek.ro
Circulația tramvaielor 41 este blocată pe Șoseaua Virtuții, din cauza unei defecțiuni apărute la pan...
15:40
Costel Alexe către Ilie Bolojan: „De la Iași la Pașcani fac două ore, de la Oradea la Budapesta tot două ore Newsweek.ro
„I-am explicat premierului Ilie Bolojan și președintelui Nicușor Dan că de la Iași până la Pașcani e...
15:40
Polonia cumpără sistem de apărare anti-drone contra lui Putin de 3.500.000.000€. Cu ce ripostează România? Newsweek.ro
Polonia a semnat vineri un contract pentru ceea ce Donald Tusk a numit un sistem de apărare aeriană ...
15:30
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza? Newsweek.ro
Peste doar 4 ani ne putem confrunta cu un secanriu apocaliptic. Economistul spune că e nevoie de 40...
15:10
Ministrul Sănătății: În București este nevoie de încă un centru de arși gravi pentru adulți Newsweek.ro
Ministrul Sănătății susține că în București este nevoie de un centru de arși grav, pentru pacienți a...
14:50
Moarte suspectă la Milano. Un bancher ucrainean a căzut de la etaj. Avea un paşaport românesc Newsweek.ro
Aleksandr Adarici, un bogat om de afaceri ucrainean, fost bancher, a fost găsit mort pe 23 ianuarie ...
14:30
Căldură extremă în Australia. Temperaturile au ajuns la aproape 50°C şi au izbucnit incendii de vegetaţie Newsweek.ro
Vaste zone din sud-estul Australiei sunt afectate de un val de căldură care a dus temperaturile la a...
14:10
Ministrul Sănătății: Neplata primei zile de concediu medical se aplică în multe alte state europene Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii a declarat că măsura privind neplata primei zile de concediu medical se aplică î...
14:00
Scandal într-o sală de fitness din București. Un cunoscut trapper, reținut Newsweek.ro
Un trapper din București și alte șase persoane au ajuns la Poliție după ce au făcut un scandal monst...
13:50
Nike concediază mii de muncitori și „angajează” roboți. Vrea un profit și mai mare. Gigantul UPS face la fel Newsweek.ro
Nkie va da afară 775 de angajați după ce vara trecută a mai dat 1,.000. Angajații vor fi înlocuiți c...
13:40
Copilul acuzat de crima din Timiș a fost dus într-un loc secret. Părinți, decăzuți din drepturi Newsweek.ro
Părinții copilului acuzat de crima din Timiș urmează să fie decăzuți din drepturi. Copilul a fost lu...
13:30
Zelenski îl provoacă pe Putin: „Îl invit la Kiev, dacă are curaj&#34;. Negocierile față-n-față la Moscova, excluse Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, respinge ferm ideea unor negocieri directe cu Vladimir Pu...
13:20
Guvernul introduce un termen de tranziție pentru RO e-Factura, până la 1 iunie 2026 Newsweek.ro
Guvernul introduce un termen de tranziţie pentru RO e-Factura, până la 1 iunie 2026, astfel că perso...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.