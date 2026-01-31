SuperLiga: Rapid vs U Cluj – Derby de tradiţie în Giuleşti
Impact.ro, 31 ianuarie 2026 08:30
Rapid – U Cluj, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: Rapid vs U Cluj – Derby de tradiţie în Giuleşti appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 30 minute
08:30
FC Argeş – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: FC Argeş vs UTA Arad – Duel echilibrat pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
08:30
Rapid – U Cluj, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: Rapid vs U Cluj – Derby de tradiţie în Giuleşti appeared first on IMPACT.ro.
Acum 12 ore
22:40
Călin Popescu Tăriceanu i-a luat lui Călin Georgescu pantalonii roșii de pe sârmă și a fugit cu ei din țară # Impact.ro
Ați observat că domnul Georgescu nu a mai apărut de ceva vreme cu pantalonii aceia roșii? S-ar fi crezut că îi evită din cauza ironiilor cărora trebuie să le facă față. Însă realitatea stă altfel: […] The post Călin Popescu Tăriceanu i-a luat lui Călin Georgescu pantalonii roșii de pe sârmă și a fugit cu ei din țară appeared first on IMPACT.ro.
21:50
Putin excelează la nimic, dar nimic strategic: avansul militar în Ucraina atinge performanțe istorice de lentoare, arată un studiu # Impact.ro
Rusia continuă să impresioneze prin consecvență și răbdare strategică – adică prin lipsa avansului pe front. Potrivit unei analize recente a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, citată de Business Insider, ritmul de avans al […] The post Putin excelează la nimic, dar nimic strategic: avansul militar în Ucraina atinge performanțe istorice de lentoare, arată un studiu appeared first on IMPACT.ro.
20:00
Soldați ruși camuflați în pinguini năvălesc în Ucraina – încă o dovadă că Rusia chiar este a doua armată a lumii, dar a lumii a treia # Impact.ro
După ce astă-vară își învăța soldații de pe frontul din Ucraina să meargă și să atace pe cal, iată că iarna a adus tactici noi pentru armata Rusiei: costumația de pinguin. Pe post de camuflaj […] The post Soldați ruși camuflați în pinguini năvălesc în Ucraina – încă o dovadă că Rusia chiar este a doua armată a lumii, dar a lumii a treia appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
19:30
Nicușor Dan și-a amânat vizita în Statele Unite din martie spre mai la vară, ca să i se facă lui Trump și mai dor de el # Impact.ro
Întrebat de Prelipceanu, în cel mai recent interviu, dacă mai merge în Statele Unite în luna martie, așa cum apucase să anunțe prin intermediul anturajului, domnul președinte Dan s-a bâlbâit ușor și a zis că […] The post Nicușor Dan și-a amânat vizita în Statele Unite din martie spre mai la vară, ca să i se facă lui Trump și mai dor de el appeared first on IMPACT.ro.
17:50
Stenograme: avocata de la PNL reținută pentru trafic de influență se lăuda că „eu sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban”. Mandolina aia făcea minuni! # Impact.ro
Potrivit stenogramelor din dosarul DNA, avocata Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, reținută pentru trafic de influență și luare de mită, se lăuda cu relații solide la vârful politicii și instituțiilor statului. Unele mult […] The post Stenograme: avocata de la PNL reținută pentru trafic de influență se lăuda că „eu sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban”. Mandolina aia făcea minuni! appeared first on IMPACT.ro.
15:10
Bucureștiul, printre cele mai sigure orașe mari din lume. Dacă nu ar scăpa Nuțu Cămătaru cangurul alb pe străzi, am fi pe primul loc # Impact.ro
Bucureștiul continuă să urce în clasamentele internaționale ale siguranței urbane, spre mândria diplomației române. Ambasada României în SUA promovează intens un studiu care arată că orașul nostru capitală este de două ori mai sigur decât […] The post Bucureștiul, printre cele mai sigure orașe mari din lume. Dacă nu ar scăpa Nuțu Cămătaru cangurul alb pe străzi, am fi pe primul loc appeared first on IMPACT.ro.
14:40
Avantajul de a nu avea nimic pe card: românii sunt printre cei mai neglijenți în expunerea datelor cu caracter personal pe internet # Impact.ro
România continuă să se remarce printr-o relaxare digitală greu de egalat. Potrivit datelor Eurostat pentru 2025, aproape 77% dintre utilizatorii de internet din Uniunea Europeană iau măsuri pentru a-și proteja datele personale, în timp ce […] The post Avantajul de a nu avea nimic pe card: românii sunt printre cei mai neglijenți în expunerea datelor cu caracter personal pe internet appeared first on IMPACT.ro.
11:40
George Simion anunță că AUR va avea un sediu la Washington și va implementa aici politicile MAGA pe sănătate. I-or fi pus ăia ceva în tortul „Groenlanda” # Impact.ro
Altfel sunt greu de explicat afirmațiile făcute de domnul Simion la emisiunea lui Ionuț Cristache: „Vom avea un sediu permanent la Washington O delegație AUR va fi în fiecare săptămână acolo. (…) Vom implementa în […] The post George Simion anunță că AUR va avea un sediu la Washington și va implementa aici politicile MAGA pe sănătate. I-or fi pus ăia ceva în tortul „Groenlanda” appeared first on IMPACT.ro.
11:10
Alegerea unui site de gambling sigur este unul dintre cei mai importanți pași pentru orice jucător, indiferent de nivelul de experiență. Într-o piață online extrem de diversificată, unde apar constant platforme noi, verificarea licenței nu […] The post Nu juca la întâmplare: Cum verifici licența unui site de gambling appeared first on IMPACT.ro.
11:10
Fotbalul nu este doar un sport. Fotbalul nu înseamnă doar goluri, trofee și statistici. Fotbalul este și o religie, o moștenire de familie, o bătălie continuă pentru supremația locală sau națională. Fotbalul reprezintă identitate, istorie, […] The post Top 10 derby-uri din fotbalul mondial appeared first on IMPACT.ro.
10:50
Trump dezminte că a adormit în timpul şedinţei de guvern. El de fapt negocia noile tarife vamale pentru Moș Ene # Impact.ro
Donald Trump a negat că a dormit în timpul ședinței de Guvern în care a fost surprins închizând ochii a somn chiar când vorbea Marco Rubio. Președintele spune că nu a adormit și dă vina […] The post Trump dezminte că a adormit în timpul şedinţei de guvern. El de fapt negocia noile tarife vamale pentru Moș Ene appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
07:20
Dinamo – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, vineri, 30 ianuarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Dinamo vs Petrolul Ploieşti – Derby de tradiţie în Capitală appeared first on IMPACT.ro.
07:10
CFR Cluj – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 24-a din campionatul României, este programat, vineri, 30 ianuarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: CFR Cluj vs Metaloglobus – Ardelenii, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
29 ianuarie 2026
22:40
Sute de români deportaţi din Germania după ce li s-au tăiat ajutoarele sociale… În curând, îi vedem în față la Poliția Buftea! # Impact.ro
Autoritățile germane dau un exemplu de rigoare administrativă: anul trecut au anulat ajutoarele sociale pentru 1.181 de cetățeni români și bulgari, după ce aceștia au fost prinși că le obțineau prin fraudă, impunându-le totodată obligația […] The post Sute de români deportaţi din Germania după ce li s-au tăiat ajutoarele sociale… În curând, îi vedem în față la Poliția Buftea! appeared first on IMPACT.ro.
20:10
Presa sportivă lasă de înțeles că, pe fondul ultimelor nemulțumiri ale actualui patron legate de evoluția sa în poarta FCSB, Târnovanu ar putea fi lăsat să plece în China. E de reamintit în acest context […] The post Târnovanu ar putea pleca în China. Dacă își face TikTok echipă de fotbal appeared first on IMPACT.ro.
19:20
S-a respins scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei. Oricum, tot trotineta oferă condiții mai bune de călătorie # Impact.ro
Vești bune pentru bucureșteni: Consiliul General al Municipiului București a respins proiectul de majorare a prețului unei călătorii metropolitane de la 3 la 5 lei. Inițiativa a căzut cu 23 de voturi „pentru”, 22 de […] The post S-a respins scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei. Oricum, tot trotineta oferă condiții mai bune de călătorie appeared first on IMPACT.ro.
17:40
Documentarul Melaniei Trump a vândut un singur bilet într-un mare cinematograf din Londra. Anglia să se aștepte la dublarea tarifelor vamale drept pedeapsă # Impact.ro
Documentarul „Melania”, lansat cu entuziasm în cinematografele din Marea Britanie, se bucură deja de un succes select și exclusivist. La una dintre cele mai mari săli Vue din Londra, în Islington, prima proiecție de vineri, […] The post Documentarul Melaniei Trump a vândut un singur bilet într-un mare cinematograf din Londra. Anglia să se aștepte la dublarea tarifelor vamale drept pedeapsă appeared first on IMPACT.ro.
15:30
Dacă termini o facultate în România câștigi cam jumate din cât ia livratorul care a absolvit aceeași facultate în Asia # Impact.ro
Ziarul Financiar consemnează, la rubrica „Jobul zilei”, că „Un absolvent de administraţie şi afaceri la Universitatea din Bucureşti câştigă, în medie, 5.639 de lei brut pe lună.” Da, e cam puțin. Însă există o nuanță. […] The post Dacă termini o facultate în România câștigi cam jumate din cât ia livratorul care a absolvit aceeași facultate în Asia appeared first on IMPACT.ro.
13:10
S-a găsit ulița care l-a inspirat pe Coșbuc când a scris „Iarna pe uliță”. Iarna însă se găsește tot mai rar # Impact.ro
Un mister literar a fost rezolvat: ulița care l-a inspirat pe George Coșbuc să scrie celebra poezie „Iarna pe uliță” a fost identificată într-o stradă din localitatea Gura Râului, după cum anunță Consiliul Județean Sibiu […] The post S-a găsit ulița care l-a inspirat pe Coșbuc când a scris „Iarna pe uliță”. Iarna însă se găsește tot mai rar appeared first on IMPACT.ro.
12:10
FCSB are șanse mari de calificare dacă bate pe Fenerbahce. Și dacă celelalte echipe din competiție se desființează repede # Impact.ro
FCSB joacă astăzi, de la ora 22:00, cu Fenerbahce, în ultima etapă a grupei Europa League, într-un meci care poate deschide ușa unei calificări istorice, dar condiționate de bunăvoința Cerurilor. Campioana României ocupă locul 29 […] The post FCSB are șanse mari de calificare dacă bate pe Fenerbahce. Și dacă celelalte echipe din competiție se desființează repede appeared first on IMPACT.ro.
11:40
Un cadou-amintre pentru nostalgicii comuniști religioși: calendarul creștin ortodox din 1982 dădea cu litere roșii ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu # Impact.ro
Un document istoric de neprețuit pentru o largă categorie de cetățeni din prezent, natalgicii comuniști care iau cu asalt bisericile duminica și în zilele de sărbătoare: calendarul de profil din anul 1982 în care preoțimea […] The post Un cadou-amintre pentru nostalgicii comuniști religioși: calendarul creștin ortodox din 1982 dădea cu litere roșii ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Olympique Lyon – PAOK Salonic, meci contând pentru etapa a 8-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 29 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Parc Olympique Lyonnais, şi va fi transmis […] The post Europa League: Olympique Lyon vs PAOK Salonic – Emoţii pentru Răzvan Lucescu appeared first on IMPACT.ro.
07:10
FCSB – Fenerbahce, meci contând pentru etapa a 8-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 29 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în […] The post Europa League: FCSB vs Fenerbahce – Misiune imposibilă pentru campioana României appeared first on IMPACT.ro.
28 ianuarie 2026
23:10
Dolarul american continuă să dea dovadă de modestie, depreciindu-se și mai accentuat după ce președintele SUA, Donald Trump, a ținut să sublinieze public că valoarea monedei este „grozavă” și chiar „formidabilă”. Declarația, menită să liniștească […] The post Make Euro Great Again! Dolarul s-a depreciat după ce Donald Trump a ținut să îl laude appeared first on IMPACT.ro.
20:10
Zelenski, invitat de ruși la Moscova la o întâlnire cu Putin. Mai trebuie alese doar ziua, etajul și fereastra întâlnirii # Impact.ro
Rusia face un nou gest de deschidere diplomatică și îl invită pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova pentru o întâlnire directă cu Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, […] The post Zelenski, invitat de ruși la Moscova la o întâlnire cu Putin. Mai trebuie alese doar ziua, etajul și fereastra întâlnirii appeared first on IMPACT.ro.
18:50
Nici președintele Poloniei nu a nimerit covorul roșu. Dar era de așteptat: nici el nu e „ales” # Impact.ro
În imagine este domnul Karol Nawrocki, președinte al Poloniei, la o întâlnire cu doamna Maia Sandu. După cum se vede, nici el nu a nimerit covorul roșu. Fix ca Nicușor Dan. Însă e explicabil, domnul […] The post Nici președintele Poloniei nu a nimerit covorul roșu. Dar era de așteptat: nici el nu e „ales” appeared first on IMPACT.ro.
17:10
Primarul din Calafat scade impozitul auto de teamă că lumea își va înmatricula mașinile în Bulgaria. Mulțumim, Bulgaria! # Impact.ro
Un val de pragmatism bugetar traversează administrațiile locale din România: tot mai mulți primari avertizează că majorarea taxelor și impozitelor nu va umple vistieriile, ci va crește numărul celor care nu plătesc sau care își […] The post Primarul din Calafat scade impozitul auto de teamă că lumea își va înmatricula mașinile în Bulgaria. Mulțumim, Bulgaria! appeared first on IMPACT.ro.
17:10
Mircea Badea a apărut cu ochelari de soare în direct pentru a-l imita pe Macron. Sunt totuși două diferențe: Macron nu poartă Ray-Ban și rezistă mai mult de 5 secunde # Impact.ro
Foarte inspirat și amuzant domnul Mircea Badea, care a apărut aseară la Antena3 și l-a imitat cu haz și ochelari de soare pe președintele Emmanuel Macron. Totuși, dincolo de inspirația domnului Badea, telespectatorii au observat […] The post Mircea Badea a apărut cu ochelari de soare în direct pentru a-l imita pe Macron. Sunt totuși două diferențe: Macron nu poartă Ray-Ban și rezistă mai mult de 5 secunde appeared first on IMPACT.ro.
11:00
Calul lui Bendeac a făcut treaba mare pe scenă la aniversarea lui Florin Piersic. Emoțiile explică totul # Impact.ro
Marele actor Florin Piersic a împlinit vârsta de 90 de ani, adică vârsta de 30 de ani, pentru noi, muritorii de rând. Ocazie cu care bineînțeles că i s-a organizat o festivitate la Teatrul Național. […] The post Calul lui Bendeac a făcut treaba mare pe scenă la aniversarea lui Florin Piersic. Emoțiile explică totul appeared first on IMPACT.ro.
07:20
Benfica – Real Madrid, meci contând pentru etapa a 8-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 28 ianuarie 2026, de la ora 22:00, pe Estadio da Luz din Lisabona, şi va fi […] The post Champions League: Benfica vs Real Madrid – Galacticii, favoriţi pe Stadionul Luminii appeared first on IMPACT.ro.
27 ianuarie 2026
23:10
O femeie din Iași a băgat divorț fiindcă așa i-a zis inteligența artificială. Iată deci că a apărut o entitate mai a dracului decât soacra! # Impact.ro
O femeie din Iași, căsătorită aproape 30 de ani și mamă a trei copii, a decis să ceară divorțul după ce, susține ea, inteligența artificială i-a recomandat să facă această schimbare. Înainte de orice glumă, […] The post O femeie din Iași a băgat divorț fiindcă așa i-a zis inteligența artificială. Iată deci că a apărut o entitate mai a dracului decât soacra! appeared first on IMPACT.ro.
19:10
Vești bune: Germania taie ajutoarele sociale, iar peste o mie de români și bulgari vor reveni acasă. Vești bune pentru Glovo, mai exact # Impact.ro
Vești excelente pentru eficiența administrativă germană, dar și pentru piața livratorilor din România: autoritățile din mai multe orașe din regiunea Ruhr au demonstrat o disciplină impecabilă, eminamente nemțească, în departamentele de ajutoare sociale, revocând sprijinul […] The post Vești bune: Germania taie ajutoarele sociale, iar peste o mie de români și bulgari vor reveni acasă. Vești bune pentru Glovo, mai exact appeared first on IMPACT.ro.
18:50
În medie, poliția prinde zilnic 80 de șoferi care conduc băuți – o dovadă că eficiența controalelor ține pasul cu setea românilor # Impact.ro
Într-un puseu încurajator de vigilență, poliția anunță că reușește să identifice zilnic aproximativ 80 de șoferi care au ales să urce la volan după ce au consumat alcool – o dovadă că eficiența controalelor începe […] The post În medie, poliția prinde zilnic 80 de șoferi care conduc băuți – o dovadă că eficiența controalelor ține pasul cu setea românilor appeared first on IMPACT.ro.
15:20
S-a rupt covorul roșu sub Călin Georgescu. Noroc că pantalonii aceia roșii cu care dl Georgescu apare în alte ocazii sunt dintr-un material mai rezistent # Impact.ro
Suporterii domnului Călin Georgescu i-au amenajat voievodului un covor roșu, simbolistica fiind de data aceasta legată de faptul că Nicușor Dan a mers pe lângă un astfel de covor și că doar un „președinte ales” […] The post S-a rupt covorul roșu sub Călin Georgescu. Noroc că pantalonii aceia roșii cu care dl Georgescu apare în alte ocazii sunt dintr-un material mai rezistent appeared first on IMPACT.ro.
12:10
Werder Bremen – Hoffenheim, meci restant din etapa a 16-a a campionatului Germaniei, este programat, marţi, 27 ianuarie 2026, de la ora 21:30, pe Weserstadion, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 3 […] The post Bundesliga: Werder Bremen vs Hoffenheim – Oaspeţii, în formă maximă appeared first on IMPACT.ro.
12:00
St. Pauli – RB Leipzig, meci restant din etapa a 16-a a campionatului Germaniei, este programat, marţi, 27 ianuarie 2026, de la ora 21:30, pe Millerntor-Stadion din Hamburg, şi va fi transmis în direct de […] The post Bundesliga: St. Pauli vs RB Leipzig – Gazdele, tot mai aproape de retrogradare appeared first on IMPACT.ro.
11:10
Aproape 500.000 de șomeri în România. E concurs între AI și Bolojan pe cine dă mai mulți afară # Impact.ro
Șomajul în România atinge cifre alarmante: sunt aproape 500.000 de șomeri în prezent, iar numărătoarea continuă în ritm accelerat. Principalele cauze: numărul joburilor noi scade, numărul posturilor desființate crește. Nimic nou, în afară de ritmul […] The post Aproape 500.000 de șomeri în România. E concurs între AI și Bolojan pe cine dă mai mulți afară appeared first on IMPACT.ro.
10:30
ANAF a lansat chatbot-ul ANA. Contribuabilii speră că, pentru a-i vorbi, nu trebuie să urce tot la etajul 2 # Impact.ro
O veste bună dinspre ANAF: se lansează un chatbot care va răspunde contribuabililor pe chestiuni de fiscalitate, firește, în special pe acelea privind declarațiile ce trebuie depuse. E o inițiativă foarte bună, trebuie lăudată. Dar […] The post ANAF a lansat chatbot-ul ANA. Contribuabilii speră că, pentru a-i vorbi, nu trebuie să urce tot la etajul 2 appeared first on IMPACT.ro.
26 ianuarie 2026
22:50
Un român a vrut să fure un tren din Austria, dar nu a știut să îl pornească. Totuși, să nu îl judecăm: poate că voia doar să aducă lemnele înapoi în țară # Impact.ro
Un român în vârstă de 37 de ani a fost reținut în Austria după ce a fost prins încercând să fure un tren. El s-a folosit de un ciocan ca să intre în locomotivă, dar […] The post Un român a vrut să fure un tren din Austria, dar nu a știut să îl pornească. Totuși, să nu îl judecăm: poate că voia doar să aducă lemnele înapoi în țară appeared first on IMPACT.ro.
20:00
Antena3 l-a botezat pe premierul Bolojan: „Ilie Bolovan”. Cu astfel de ocazii se dă un miel, iar acesta trebuie fiscalizat # Impact.ro
Antena3 a reușit să îl boteze pe premierul Ilie Bolojan. Nu a exagerat cu creativitatea, numele „Bolovan” fiind deja folosit pe la Cristoiu, Tucă, Turcescu. Dar, chiar și așa, botezul rămâne botez. O vorbă spune […] The post Antena3 l-a botezat pe premierul Bolojan: „Ilie Bolovan”. Cu astfel de ocazii se dă un miel, iar acesta trebuie fiscalizat appeared first on IMPACT.ro.
19:00
Rezultate catastrofale la FCSB, dar e și Becali de vină: de 3 ani nu a mai adus călugări noi la echipă! # Impact.ro
Gigi Becali și-a vizitat jucătorii la baza din Berceni, ceea ce nu mai făcuse de 4 ani. Semn clar că e groasă: s-au investit bani mulți în turlele bisericii din Pipera, iar rezultatele FCSB nu […] The post Rezultate catastrofale la FCSB, dar e și Becali de vină: de 3 ani nu a mai adus călugări noi la echipă! appeared first on IMPACT.ro.
18:00
Gardul Parlamentului va fi demolat. Atenție la bunare, că nu ne va mai proteja nimic de ei! # Impact.ro
Un proiect de regenerare urbană care se află în analiză la Prima Capitalei propune demolarea gardului ce înconjoară Palatul Parlamentului. Dacă din punct de vedere estetic inițiativa se bucură de laude, din punct de vedere […] The post Gardul Parlamentului va fi demolat. Atenție la bunare, că nu ne va mai proteja nimic de ei! appeared first on IMPACT.ro.
17:30
Studiu: ChatGPT devine mai ascultător dacă îi vorbești urât. Implicație: ar fi antrenorul ideal pentru FCSB # Impact.ro
Doi cercetători de la Universitatea din Pennsylvania au făcut publice rezultatele unui studiu care spune cum reacționează ChatGPT atunci când îi vorbești urât. Complet intuitiv, atunci când îi vorbești urât, ChatGPT se comportă ca aproape […] The post Studiu: ChatGPT devine mai ascultător dacă îi vorbești urât. Implicație: ar fi antrenorul ideal pentru FCSB appeared first on IMPACT.ro.
14:30
Ultima conspirație: Pământul va rămâne fără gravitație pentru 7 secunde, pe 12 septembrie. Sursa: are cineva un văr care lucrează la NASA # Impact.ro
În ultima perioadă, a circulat pe internet știrea falsă că, potrivit unor informații scurse de la NASA, planeta noastră își va pierde gravitația preț de 7 secunde. Din fericire, asta cică s-ar întâmpla abia pe […] The post Ultima conspirație: Pământul va rămâne fără gravitație pentru 7 secunde, pe 12 septembrie. Sursa: are cineva un văr care lucrează la NASA appeared first on IMPACT.ro.
07:10
Oţelul Galaţi – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 23-a din campionatul României, este programat, luni, 26 ianuarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Oţelul Galaţi vs Csikszereda – Moldovenii, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.
07:10
UTA Arad – Rapid, meci contând pentru etapa a 23-a din campionatul României, este programat, luni, 26 ianuarie 2025, de la ora 20:00, pe Stadionul Francisc Neuman, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: UTA vs Rapid – Derby de tradiţie la Arad appeared first on IMPACT.ro.
25 ianuarie 2026
23:20
Macron va interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. Copiii vor afla probabil de restricție de pe TikTok # Impact.ro
Președintele francez Emmanuel Macron promite că, până la toamnă, cel târziu, rețelele de socializare vor fi interzise în Franța pentru copiii sub 15 ani. Prima reacție a francezilor la acest anunț a fost să îi […] The post Macron va interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. Copiii vor afla probabil de restricție de pe TikTok appeared first on IMPACT.ro.
21:20
Sondaj CURS: AUR a scăzut 6 procente în câteva zile de la sondajul INSCOP. S-a zgârcit Simion la tort, de aia… # Impact.ro
Au apărut astăzi rezultatele unui sondaj CURS, iar AUR are doar 35% intenție de vot („dacă duminica viitoare ar fi alegeri”), față de 40,9%, cât acea în urmă cu doar câteva zile într-un sondaj INSCOP. […] The post Sondaj CURS: AUR a scăzut 6 procente în câteva zile de la sondajul INSCOP. S-a zgârcit Simion la tort, de aia… appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.