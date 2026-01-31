Venezuela îşi exprimă solidaritatea faţă de Cuba şi respinge măsurile punitive ale SUA

15:00

Potrivit celor mai recente cercetări realizate de Kaspersky, 97% dintre oameni interacţionează digital cu membrii familiei lor, a relatat un comunicat de presă remis redacţiei. Studiul Kaspersky arată că 86% dintre participanţi comunică cu familia prin aplicaţii de mesagerie, 58% folosesc în mod regulat apelurile video, iar 44% au creat conturi comune pentru servicii de streaming, potrivit sursei amintite. Datele analizate de Kaspersky evidenţiază faptul că, deşi digitalizarea oferă un nivel fără precedent de confort şi flexibilitate în comunicarea familială, această conectivitate online crescută necesită o atenţie sporită asupra siguranţei digitale şi protecţiei dispozitivelor, avertizează experţii companiei.