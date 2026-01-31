Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță de când se încălzește vremea. „Temperaturile vor fi tot mai ridicate”
HotNews.ro, 31 ianuarie 2026 11:20
Vremea va continua să fie extrem de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, până la mijlocul săptămânii viitoare. Ulterior, un val de aer mai cald va pătrunde în țara noastră, iar temperaturile vor fi…
• • •
Acum 5 minute
11:30
GHID ANAF Declarația unică 2026. Cine trebuie să o completeze, termenul de depunere, cum poate fi corectată și alte informații # HotNews.ro
ANAF a publicat un ghid în format PDF cu informații actualizate despre Declarația unică – Formularul 212, care include termenul de depunere, categoriile de contribuabili care trebuie să o completeze și să o depună, procedura…
Acum 15 minute
11:20
Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță de când se încălzește vremea. „Temperaturile vor fi tot mai ridicate"
Vremea va continua să fie extrem de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, până la mijlocul săptămânii viitoare. Ulterior, un val de aer mai cald va pătrunde în țara noastră, iar temperaturile vor fi…
Acum o oră
11:00
Jeffrey Epstein îi spunea unui fost oficial american într-un email că nu înțelege „cât de prost este Trump” # HotNews.ro
Noile documente desecretizate sâmbătă de Departamanetul de Justiție din SUA conțin un schimb de emailuri între Jeffrey Epstein și Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și fost președinte al Universității Harvard, în care aceștia…
10:50
Demisii la PSD București. Cine sunt liderii de filiale care pleacă după eșecul alegerilor din Capitală # HotNews.ro
Un val de demisii lovește PSD București după înfrângerea lui Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Șefii filialelor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei au anunțat…
Acum 2 ore
10:30
Cod galben de ger în jumătate de țară până luni. Temperaturile scad până la -20 de grade / ANM anunță ce urmează în zilele următoare # HotNews.ro
Meteorologii au emis sâmbătă dimineață alerte cod galben de ger, valabile în 22 de județe și municipiul București, până luni dimineață, la ora 10.00. În același timp, ANM anunță că vremea va fi deosebit de rece…
10:10
Un politolog atrage atenția asupra puterii serviciilor secrete din România: „Cifrele astea ar trebui să ne înspăimânte pe toți” # HotNews.ro
Politologul Vlad Adamescu a vorbit în podcastul „Politică la minut by Recorder”, publicat vineri seara, despre numărul mare de mandate de securitate națională cerute de SRI în perioada 2004-2016: cu 8.000 mai multe decât au…
10:10
Bill Gates a avut relații sexuale cu rusoaice, în timpul mariajului cu Melinda, și s-a tratat în secret cu medicamente, conform dosarelor Epstein / Reacția miliardarului # HotNews.ro
Acuzații grave referitoare la fondatorul Microsoft, Bill Gates, ies la iveală în documentele recent publicate de Departamentul de Justiție al SUA atribuite infractorului sexual Jeffrey Epstein. Potrivit documentelor, Epstein a redactat într-un e-mail pe care…
Acum 4 ore
09:30
Raed Arafat propune ca România „să facă un pas curajos” făcut și de alte state: „Nu este vorba despre cenzură” # HotNews.ro
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, apreciază că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și spune că România ar trebui să limiteze prin lege accesul lor la…
09:00
Arhitecta Alina Vîlcu: „Destul de puțini realizează ca o experiență blândă, optimistă și umană este crucială în procesul de vindecare și astfel multe clinici și spitale se rezumă la a renova spațiile folosind culori stridente sau lumină rece.” # HotNews.ro
După decenii în care între „spital” și „spațiul alb, steril, rece” am pus semnul egal, astăzi am ajuns să mergem la doctor și să ne surprindem că admirăm pereții. La propriu. Clinicile, cabinetele medicale sunt…
08:50
Noi detalii în cazul bancherului ucrainean cu pașaport românesc găsit mort la Milano. Ipoteza luată în calcul de anchetatori # HotNews.ro
Trupul lui Aleksandr Adarici, un bogat om de afaceri ucrainean, fost bancher, a fost găsit pe 23 ianuarie în curtea unei locuințe de lux închiriate prin Airbnb din Milano. Asupra sa a fost găsit un…
08:40
Kaufland aduce „Mingea neoficială” la Transylvania Open: o inițiativă care face bine, dincolo de teren # HotNews.ro
În calitate de partener principal al Transylvania Open, Kaufland aduce în atenție „Mingea neoficială” – o inițiativă care completează competiția sportivă cu o dimensiune socială clară și un impact care depășește limitele terenului. Proiectul pornește…
08:20
Între 1994 și 2009, un caz incredibil care a implicat una dintre cele mai renumite galerii din New York a afectat lumea artei: 60 de tablouri false ale lui Rothko, Pollock și alți maeștri ai…
08:10
FOTO Nouă fabrică în România. Una dintre cele mai importante investiții industriale realizate recent în zona metropolitană Cluj # HotNews.ro
O nouă hală de producție a fost inaugurată în Parcul Industrial Nervia, din comuna Apahida, județul Cluj. Energom, companie parte a grupului francez Gonzales, a inaugurat o nouă hală de producție în Parcul Industrial Nervia…
08:10
Weekend trending în București, 31 ianuarie – 1 februarie: muzica de film la Ateneu, black metal coreean, stand up la Sala Palatului și Melania Trump pe marile ecrane # HotNews.ro
Bucureștiul intră în februarie cu un weekend dens, cu oferte care merg de la activități pentru copii, la concerte mari, clubbing, jazz, stand-up și evenimente de reflecție personală. Nu e un weekend „spectaculos” în sensul…
08:00
Un serial-fenomen, revenire surpriză în topul Netflix la un deceniu de la final, la nivel mondial. În România e disponibil pe încă două platforme # HotNews.ro
La aproape un deceniu de la ultimul episod, unul dintre cele mai cunoscute seriale care explorează lumi fantastice a revenit în top 10 la nivel mondial pe platforma unde au cont și aproximativ 1,2 milioane de români. În trecut, a fost și pe micile ecrane din țara noastră, fiind difuzat de ProCinema și HBO.
08:00
Elon Musk a avut legături mai strânse cu Epstein decât se ştia până acum. „Ai vreo petrecere în plan?” / Noi dezvăluiri din documentele desecretizate # HotNews.ro
Elon Musk a avut comunicări mai ample şi mai cordiale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se cunoştea public până acum, potrivit documentelor publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA. E-mailurile incluse în dosare…
07:40
Departamentul de Justiție al SUA a publicat vineri milioane de noi documente din dosarele infractorului sexual Jeffrey Epstein, care scoate la iveală noi nume din lista numeroaselor conexiuni politice ale finanţatorul newyorkez, care s-a sinucis…
07:40
Vreme deosebit de rece în acest weekend: temperaturi de -20 de grade / ANM anunță că revin și ninsorile # HotNews.ro
Vremea se răcește semnificativ în toată țara sâmbătă și duminică, când așteptate lapoviță și ninsori. Temperaturile vor fi geroase, mai ales dimineața, iar în unele zone se vor atinge minime chiar și de -20 de…
Acum 6 ore
07:10
Ethan Hawke a dezvăluit sfatul simplu pe care i l-a dat fiicei sale actriță, după ce a rămas fără rolul din cel mai urmărit serial Netflix # HotNews.ro
Proaspăt nominalizat pentru a cincea oară la Premiul Oscar, Ethan Hawke spune că își dorește să joace la un moment dat într-un film alături de fiica sa, Maya Hawke, care s-a făcut remarcată în serialul-fenomen…
07:00
INTERVIU Un moment viral. „«Mă sună Lia»” a fost unul dintre cele mai tari spectacole de comedie din 2025. Nu l-am făcut noi, l-au făcut românii” # HotNews.ro
Un episod de comedie creat din actualitatea românească arată cum umorul social şi politic revine în prim-plan într-o perioadă de instabilitate și confuzie, spune Toni Grecu de la grupul Divertis, într-un interviu pentru publicul HotNews.…
Acum 12 ore
00:10
Pompierii din București au salvat un tânăr care a căzut într-un lac înghețat în timp ce încerca să scoată din apă un câine – VIDEO # HotNews.ro
Pompierii au avut vineri seară o intervenție contracronometru pe lacul din Parcul IOR din Capitală. Ei au fost chemați pentru salvarea unui un tânăr de 24 de ani, care a căzut în lacul înghețat în…
00:00
Un ministru publică cheltuielile cu deplasările externe din ministerul său: „Mi-am plătit singur o parte din zboruri” # HotNews.ro
Costurile cu deplasările externe ale ministrului și angajaților din subordine au fost publicate de către Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, anunță ministrul Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook, afirmând că este o premieră la nivelul…
30 ianuarie 2026
23:30
Venezuela transmite un mesaj de solidaritate pentru Cuba, confruntată cu amenințările lui Trump # HotNews.ro
Venezuela, un aliat istoric al Cubei, dar al cărei preşedinte, Nicolas Maduro, a fost capturat de armata americană, şi-a exprimat vineri „solidaritatea” faţă de Cuba, criticând „măsurile punitive” şi ordinul executiv prin care preşedintele american…
23:20
Parlamentarii ruşi vor folosirea „armelor răzbunării” în Ucraina, spune șeful Dumei de Stat # HotNews.ro
Parlamentarii ruşi vor ca Moscova să utilizeze arme mai puternice, aşa-numitele „arme ale răzbunării”, pentru a-şi atinge obiectivele militare în Ucraina, a declarat vineri preşedintele Dumei de Stat (camera inferioară a legislativului rus), Viaceslav Volodin,…
23:00
Ninsorile abundente şi persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puţin 14 oameni şi rănirea a 198 de persoane în întreaga…
Acum 24 ore
22:30
Premierul Bolojan a numit un fost europarlamentar din afara PNL drept consilier onorific # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a semnat, vineri, o decizie de prim-ministru prin care îl desemnează în calitate de consilier onorific pe fostul europarlamentar Vlad Gheorghe. „Începând cu data de 2 februarie 2026 se acordă calitatea de…
22:10
Macaulay Culkin, mesaj emoționant după moartea actriței Catherine O’Hara, „mama” sa din filmele „Singur acasă” # HotNews.ro
Actorul american Macaulay Culkin a scris un mesaj emoționant pentru colega sa din filmele „Singur acasă” (Home Alone), Catherine O’Hara, aproape imediat după moartea acesteia vineri la vârsta de 71 de ani, relatează revista Variety.…
22:00
Un sondaj efectuat în rândul locuitorilor Groenlandei şi publicat vineri de ziarul danez Copenhagen Post arată că numai 5% dintre aceştia ar dori ca insula lor arctică, ce are statut de teritoriu autonom în cadrul…
21:50
„E parte din conflict”. Rusia spune că UE nu poate avea vreun rol de garant pentru un acord de pace în Ucraina # HotNews.ro
Uniunea Europeană nu poate acționa ca garant și nici ca observator al unei încetări a focului în Ucraina, întrucât este parte a conflictului, a declarat vineri viceministrul rus de externe Alexandr Grușko, relatează EFE și…
21:40
Misiunea NASA către Lună cu echipaj uman a fost amânată. Astronauții mai trebuie să facă un test # HotNews.ro
NASA a anunţat vineri că va amâna cu câteva zile data prevăzută iniţial pentru lansarea misiunii spaţiale Artemis 2, în cadrul căreia astronauţii americani vor zbura în jurul Lunii pentru prima dată după o pauză…
21:10
Actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur Acasă”, a murit la 71 de ani # HotNews.ro
Actrița canadiană Catherine O’Hara, celebră pentru rolul său din filmele „Singur Acasă”, a murit vineri, la vârsta de 71 de ani, anunță site-ul de știri despre celebrități TMZ. Nominalizată de-a lungul anilor la Globurile de…
21:00
Acord de pace în Siria. Cum s-a ajuns la sfârșitul autonomiei kurde de peste un deceniu # HotNews.ro
Acordul încheiat vineri între guvernul sirian şi alianţa armată condusă de kurzi, Forţele Democrate Siriene (FDS), pune capăt administraţiei autonome stabilite de kurzi şi partenerii lor în 2013, după revoltele care au zguduit ţara în…
20:50
Criza iraniană. Teheranul respinge cererile SUA, dar vrea să negocieze „pe picior de egalitate”. Ultima reacție a lui Trump și jocul pe care-l face Turcia # HotNews.ro
Capacitățile de apărare și balistice iraniene „nu vor face niciodată obiectul negocierilor”, a avertizat ministrul de Externe al Iranului, Abbas Aragchi, în cadrul unei vizite făcute în Turcia, unde s-a întâlnit cu omologul său Hakan…
20:40
Ilie Bolojan spune că urmează și o reformă a pensiilor militare și din sectorul de ordine publică: „Este anormal să vedem că șeful poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani” # HotNews.ro
După reforma din administrația publică, Guvernul se va îndrepta spre reforma sistemului de pensii militare și din sectorul de ordine publică. „Este o necesitate care ține de realitățile noastre demografice și de sustenabilitate a sistemului…
20:30
Dosarele Epstein: Milioane de noi documente au fost publicate, inclusiv imagini în mare parte pornografice # HotNews.ro
Departamentul american al Justiției a anunțat vineri publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la dosarul pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate, relatează agențiile de…
20:00
O editură retrage de la vânzare toate cărțile doctorului Cristian Andrei la două zile după acuzațiile de viol și agresiune sexuală # HotNews.ro
Editura Bookzone anunță că a retras de la vânzare toate cărțile lui Cristian Andrei, acuzat de viol, agresiuni sexuale asupra fostelor cliente și de practicarea meseriei de psihoterapeut fără să aibă atestat de liberă practică. …
19:50
Cel mai mare fond suveran din lume a vândut aproape tot în România. Reducere drastică și la obligațiuni GRAFICE # HotNews.ro
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de 2,2 trilioane de dolari, a renunțat la aproape toate investițiile pe bursa de la București în ultima parte a anului trecut, păstrând o…
19:40
Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan: Este crucial să realizăm aceste proiecte. Mulțumesc României # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că a avut în cursul zilei de vineri o convorbire cu președintele român Nicușor Dan, cu care a discutat despre proiecte energetice comune menite să consolideze securitatea energetică a ambelor…
19:10
Președintele Vucic al Serbiei a promulgat controversata reformă a justiţiei criticată de Comisia Europeană / „Un recul major” # HotNews.ro
Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a semnat vineri controversata reformă judiciară care, potrivit Comisiei Europene, îndepărtează Serbia de aderarea la Uniunea Europeană şi care, potrivit opoziţiei, reprezintă un regres grav pentru democraţie, întărind controlul politic asupra…
19:00
Prețul aurului, în scădere puternică. Decizia care a provocat reacția burselor internaționale # HotNews.ro
Preţurile aurului şi argintului au scăzut puternic vineri, după ce preşedintele Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh drept viitor preşedinte al Rezervei Federale (Fed), o alegere percepută de pieţe ca un semnal de stabilitate…
18:50
Reacție rapidă: ANAF trebuie să elimine percepția că legea se aplică ”doar celor slabi”, spune un expert # HotNews.ro
Eliminarea deductibilității limitate în cuantum de 1% a cheltuielilor cu serviciile de consultanță înregistrate de multinaționale este lăudabilă nu doar din perspectiva conformării cu standardele OECD, ci mai ales din perspectiva litigiilor la care ar…
18:40
Prelungirea stagiului militar obligatoriu, supusă referendumului într-o țară neutră din UE # HotNews.ro
Austria va organiza un referendum privind prelungirea stagiului militar obligatoriu, a anunţat vineri cancelarul austriac Christian Stocker, relatează DPA, preluată de Agerpres. Stocker a declarat că rezultatul votului va fi „obligatoriu pentru partidele politice şi…
18:30
Danemarca va expulza străinii condamnaţi la cel puțin un an de închisoare: „Să ne protejăm ţara în loc să protejăm infractorii” # HotNews.ro
Danemarca va expulza automat persoanele de cetăţenie străină condamnate la pedepse cu închisoarea de un an sau mai mult pentru infracţiuni grave, a anunţat vineri guvernul de la Copenhaga, în cadrul prezentării unui nou plan…
18:00
Fost prezentator CNN, arestat după ce a relatat de la protestele din Minnesota. „La ordinul meu”, anunță procuroarea generală a lui Trump # HotNews.ro
Procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a anunţat vineri că a ordonat arestarea fostului prezentator CNN Don Lemon, în legătură cu protestele desfășurate în statul Minnesota împotriva operaţiunilor Serviciului federal de imigraţie (ICE), relatează…
18:00
Avertismentul Mariei Zaharova privind confiscarea navelor rusești: „Rusia va adopta toate măsurile pe care le are la dispoziție” # HotNews.ro
Rusia a avertizat vineri că va lua toate măsurile pe care le are la dispoziţie pentru a-şi proteja petrolierele, după ce astfel de nave au fost capturate recent de SUA şi Franţa în apele internaţionale,…
18:00
Negociatorii ruși au cerut scuze Ucrainei pentru atacul asupra unui tren din Harkov. Care sunt explicații pentru încălcarea acordului # HotNews.ro
Atacurile au avut loc în ciuda unei pauze informale a ostilităților stabilită pentru perioada celor două zile de negocieri care au avut loc în Abu Dhabi la finalul săptămânii anterioare, a declarat un consilier din…
17:50
Un nou studiu de anvergură îngheață perspectivele existenței vieții pe Europa, cea mai cunoscută lună a planetei Jupiter # HotNews.ro
Anii de dezbateri cu privire la grosimea reală a calotei glaciare de la suprafața lui Europa, satelitul lui Jupiter, par să se fi încheiat odată cu publicarea în revista Nature Astronomy a unui studiu care…
17:40
Statul mai taie o zi: eroarea juridică din spatele noului calcul al concediului medical # HotNews.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate intenționează să introducă un exemplu de calcul care precizează în mod explicit că se scade prima zi lucrătoare de concediu medical, un proiect în acest sens fiind publicat pe…
17:40
Polițiști și membri ai pazei de coastă judecați în Italia pentru un naufragiu soldat cu aproape 100 de morți # HotNews.ro
Patru poliţişti italieni şi doi membri ai pazei de coastă sunt judecaţi începând de vineri de un tribunal din oraşul Crotone (sud-est), fiind acuzaţi că au intervenit prea târziu pentru salvarea unui vas cu migranţi…
17:30
Surpriza din cel de-al treilea mare contract militar SAFE: Sistem german de ultimă generație, pe o parte din noile blindate Piranha 5 construite în România # HotNews.ro
România va cumpăra, prin programul de finanțare europeană SAFE, 139 de transportoare blindate Piranha 5 care vor fi produse în țară. Contractul este o continuare a achiziției de Piranha 5 de până acum – 227…
