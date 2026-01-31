Alertă pe Android: toate dispozitivele sunt în pericol din cauza unui nou virus care fură datele bancare

Newsweek.ro, 31 ianuarie 2026 12:50

Cercetătorii au avertizat asupra unei noi campanii de atacuri cibernetice care utilizează platforma ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
12:50
METEO Cât mai stă vortexul polar deasupra României. Ce temperaturi vor fi în februarie la București sau Cluj? Newsweek.ro
Un vortex polar se află deasupra României care este acoperită de frig și zăpadă. Vom explica ce este...
12:50
Alertă pe Android: toate dispozitivele sunt în pericol din cauza unui nou virus care fură datele bancare Newsweek.ro
Cercetătorii au avertizat asupra unei noi campanii de atacuri cibernetice care utilizează platforma ...
12:40
Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când este la Palatul Cotroceni Newsweek.ro
Administrația Prezidențială a publicat lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acț...
Acum o oră
12:20
Raed Arafat: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți Newsweek.ro
Raed Arafat, consideră că rețelele de socializare reprezintă risc ridicat pentru copii și adolescenț...
12:10
VIDEO Factură sau nu în 2026 pentru drepturi de autor? Ce se întâmplă cu jurnaliștii, artiștii și influencerii Newsweek.ro
Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor nu au obligația de a emite factură și ni...
Acum 2 ore
12:00
Cod galben de ger în 6 județe din Moldova până duminică seara. Frigul se extinde în jumătatea estică a țării Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, două atenționări Cod galben de ger, i...
11:50
Autostrăzile Moldovei, proiecte strategice NATO finanțate prin SAFE: 4.200.000.000€ pentru mobilitate militară Newsweek.ro
Autostrăzile A7 și A8 intră oficial în arhitectura de mobilitate militară a NATO. România va primi 4...
11:40
VIDEO Convoi rusesc, care transporta infanteria rusă, făcut praf și pulberi de drone în „triunghiul Gulyaypol” Newsweek.ro
Un convoi de camioane rusești, care transporta o parte din infanteria rusească în sudul Ucrainei, a ...
11:40
Iei bani în plus la pensie dacă ai făcut școala postliceală, de ucenici, la seral, de subingineri? Newsweek.ro
Pensionarii se întreabă care formele de școlarizare cresc pensia. Iei bani în plus la pensie dacă ai...
11:10
SUA intră în „shutdown”: guvernul federal, paralizat temporar după blocajul bugetar din Congres Newsweek.ro
Guvernul federal al Statelor Unite a intrat într-o paralizie temporară după ce Congresul nu a reușit...
Acum 4 ore
10:50
Trump, mințit din nou de Putin cu armistițiul din Ucraina: Rusia a atacat cu 100 de drone și rachete Iskander Newsweek.ro
Armistițiul anunțat de Donald Trump după discuțiile cu Vladimir Putin s-a dovedit o nouă minciună sf...
10:40
Prăbușire istorică pe piața metalelor: argintul, cea mai slabă zi din 1980. aurul pierde peste 9% într-o zi Newsweek.ro
Aurul și argintul au suferit scăderi istorice după ce Donald Trump a nominalizat un candidat percepu...
10:10
Dosarul Epstein: Miliardarul Bill Gates ar fi luat o „BTS” de la o damă de companie rusoaică Newsweek.ro
Departamentul de Justiție din SUA a declasifict peste 3 milioane de noi documentente din Dosarul Eps...
10:00
Dosarul Epstein: Noi dovezi scot la iveală legături strânse între Elon Musk și Jeffrey Epstein decât se știa Newsweek.ro
Noi documente făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA arată că Elon Musk a avut schimburi...
09:30
„Regii” și „reginele” la dublu, de la Australian Open: Harrison şi Skupski, Mertens şi Zhang Newsweek.ro
Americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski sunt „regii” și belgianca Elise Mertens și ...
09:10
VIDEO Iarnă extremă, în Japonia. Cel puțin 14 morți și 200 de răniți, mii de curse aeriene și trenuri anulate Newsweek.ro
Un episod de iarnă extremă a lovit Japonia. Autoritățile au anunțat cel puțin 14 morți și 200 de răn...
Acum 6 ore
08:50
A murit mama lui Kevin din filmul „Singur acasă”. Actrița Catherine O Hara avea 71 de ani Newsweek.ro
Mama lui Kevin din filmul „Singur acasă”, actrița Catherine O Hara, a murit la vârsta de 71 de ani. ...
08:30
Noua conducere a Venezuelei, după „extragerea” lui Maduro, îl sfidează pe Trump. E „solidară” cu Cuba Newsweek.ro
Noua conducere a Venezuelei, care a preluat puterea după „extragerea” lui Maduro de către forțele am...
08:10
De ce trebuie să plătească toți locatarii pentru reparația acoperișului la bloc? Cum se calculează datoria? Newsweek.ro
Într-un condominiu, cheltuielile comune se împart între toți proprietarii, indiferent dacă spațiile ...
08:00
SUA, sancțiuni pentru petrolierele din umbră ale lui Putin. Turcia le „scapă” pe lângă coastele Mării Negre Newsweek.ro
Comisia de Relații Externe a Senatului SUA a aprobat la 29 ianuarie un proiect de lege de sancțiuni ...
07:50
Ce știu cei mai de succes oameni, iar ceilalți nu? E ca o „strângere de mână secretă” Newsweek.ro
Ce știu cei mai de succes oameni? E ca o „strângere de mână secretă”. Munca asiduă nu e suficientă. ...
07:40
Ce impozit plătești pentru banii câștigați la jocuri de noroc și pariuri? Care e pragul de taxare? Newsweek.ro
În contextul măsurilor de austeritate, anul trecut, au fost schimbate cotele de impozitare asupra câ...
07:20
VIDEO Camera de bord, o necesitate în haosul din trafic. 7 modele, între 30 și 260 €, testate de TCS Newsweek.ro
Camera de bord a devenit o necesitate pentru șoferi în haosul actual din trafic. Iar oferta de pe pi...
07:10
Horoscop 1 februarie. Luna în Leu aduce câștiguri financiare Săgetătorilor. Balanțele impresionează Newsweek.ro
Horoscop 1 februarie. Luna în Leu aduce câștiguri financiare Săgetătorilor. Balanțele impresionează....
Acum 8 ore
06:40
Cum calculezi punctajul lunar la pensie? Când se aplică indice de corecție? Exemplu la salariu de 4.000 lei Newsweek.ro
Punctajul la pensie este foarte important. El se calculează după o formulă standard. Pentru cei care...
Acum 24 ore
22:40
Donald Trump, încă un eşec. Doar 5% dintre groenlandezi doresc o apropiere de SUA Newsweek.ro
Donald Trump, preşedintele SUA, suferă încă un eşec. Doar 5% dintre groenlandezi doresc o apropiere ...
22:00
Cât au ajuns să coste roşiile româneşti? Preţurile au luat-o complet razna Newsweek.ro
Cât au ajuns să coste roşiile româneşti, în plin sezon rece? Preţurile au luat-o complet razna, cu o...
21:40
ANAF, noi controale pentru sancţionarea românilor care au averi nejustificate. Fiscul îşi face divizie Newsweek.ro
Şeful ANAF anunţă noi controale, care vor avea loc, pentru sancţionarea românilor cu averi nejustifi...
21:40
La un an după căderea regimului Assad din Siria, kurzii din România, marș de protest împotriva noului guvern Newsweek.ro
Președintele interimar al Siriei își sărbătorește prima aniversare a mandatului și spune că viitorul...
21:00
Colaps financiar iminent al ONU. Antonio Guterres, secretarul general, anunţă dezastrul. Care este cauza? Newsweek.ro
Colaps financiar iminent ONU. Antonio Guterres, secretarul general, anunţă dezastrul. Care este cauz...
20:50
În Dosarul Epstein, Departamentul Justiţiei a publicat alte circa 3 milioane de noi documente dure Newsweek.ro
În Dosarul Epstein, Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a publicat alte circa 3 milioane de ...
20:40
Rheinmetall a inaugurat în România un centru de reparații a blindatelor de infanterie Marder pentru Ucraina Newsweek.ro
Un centru de reparații pentru vehiculele de luptă de infanterie Marder 1A3 ale Armatei Ucrainene a f...
20:10
„Băuturile cu dopamină” care înlocuiesc alcoolul. Îți îmbunătățesc starea de spirit și sunt sănătoase Newsweek.ro
Băuturile cu dopamină, alternative sănătoase la alcool, nu doar că îți înlocuiesc paharul obișnuit, ...
19:50
Nicuşor Dan şi Volodimir Zelenski au discutat despre proiectele energetice comune România - Ucraina Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, au discutat despre proie...
19:50
UE dă miliarde, pentru un proiect prin care românii ajung mai repede în Grecia. Valoare economică ridicată Newsweek.ro
UE dă miliarde de euro, pentru un proiect prin care românii ajung mai repede în Grecia, via Bulgaria...
19:40
ONG: 85% din merele din Polonia sau Italia au pesticide. „Mai bine le curățați de coajă înainte de consum” Newsweek.ro
Acociația Pan Europe a găsit reziduuri de pesticide în 85% din mere, unele dintre ele prezentând urm...
19:20
Motivul pentru care îți cade părul iarna. Nu are legătură cu lipsa de vitamine sau cu stresul Newsweek.ro
Căderea părului iarna nu este cauzată de lipsa vitaminelor sau de stres, așa cum se crede frecvent. ...
19:10
Fostul jurnalist CNN Don Lemon a fost arestat, după un protest, într-o biserică din Minnesota Newsweek.ro
Fostul jurnalist de la CNN Don Lemon a fost arestat, după ce a făcut un protest anti-Trump, într-o b...
18:50
Motivul pentru care o întâlnire cu prietenii îți poate prelungi viața. De câte ori pe lună poți sărbători? Newsweek.ro
Întâlnirile regulate cu prietenii reduc stresul, îmbunătățesc starea emoțională și pot contribui la ...
18:40
Horoscop de weekend 31 ianuarie - 1 februarie. Probleme pentru Berbec și Taur. Rac- schimbare. Leu - amânare Newsweek.ro
Horoscop de weekend 31 ianuarie - 1 februarie. Probleme pentru Berbec și Taur. Rac- schimbare. Leu -...
18:20
SUA alocă 235.450.000$ Belgiei pentru service-ul avioanelor F-16 din Ucraina. De ce nu au ales România? Newsweek.ro
Departamentul de Război al SUA a atribuit un contract pentru mentenanța avioanelor de vânătoare F-16...
18:10
Ministrul de stat irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare - vizită în România. A fost primit de Oana Țoiu Newsweek.ro
Ministrul de stat irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne, a efectuat o vizită la ...
17:50
Cristian Pistol: 12 oferte depuse pentru primele două loturi ale Drumului Expres Suceava - Siret Newsweek.ro
Interes ridicat pentru Drumul Expres Suceava–Siret: 12 oferte au fost depuse pentru primele două lot...
17:40
BAT mizează pe dovezi științifice pentru transformarea afacerii sale Newsweek.ro
În cadrul unei sesiuni de informare cu presa organizate recent la București, BAT a prezentat direcți...
17:30
Atacurile Rusiei amenință securitatea nucleară a Ucrainei. AIEA convoacă o reuniune de urgență Newsweek.ro
Atacurile Rusiei amenință securitatea nucleară a Ucrainei. AIEA convoacă o reuniune de urgență. Țări...
17:20
Focar de virus Nipah în India. Autoritățile din Marea Britanie au emis un avertisment de călătorie Newsweek.ro
Focar de virus Nipah în India. Autoritățile din Marea Britanie au emis un avertisment de călătorie. ...
17:10
Alexander Zverev, total epuizat după semifinala Australian Open. S-a prăbușit în lift Newsweek.ro
Când starul tenisului Alexander Zverev (28) a mers spre lift după ieșirea din semifinala de la Austr...
17:00
„Bătaie”, pe construcția primelor 2 loturi ale Autostrăzii Suceava – Siret. Au fost depuse 12 oferte Newsweek.ro
E „bătaie”, se pare, pe construcția primelor 2 loturi ale Autostrăzii Suceava – Siret, cu valori est...
16:50
Valentin Lazea (BNR): Reformele dure au salvat pensiile. Am fi ajuns în incpacitate de plată Newsweek.ro
Economistul șef al BNR Valentin Lazea a spus că reformele dure de anul trecut au făcut ca România să...
16:40
Un cunoscut lanț de supermarketuri dă afară 380 de angajați. Schimbări majore în 100 de magazine Newsweek.ro
Un supermarket important concediază 380 de angajați. Compania a decis restructurări masive în 100 de...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.