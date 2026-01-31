Surpriză la Real Madrid! Perez a luat legătura cu un antrenor de top din Premier League pentru a-l înlocui pe Arbeloa
Sport.ro, 31 ianuarie 2026 14:20
Varianta surprinzătoare de înlocuire a lui Alvaro Arbeloa găsită de Florentino Perez.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
14:30
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Acum 30 minute
14:20
Surpriză la Real Madrid! Perez a luat legătura cu un antrenor de top din Premier League pentru a-l înlocui pe Arbeloa # Sport.ro
Varianta surprinzătoare de înlocuire a lui Alvaro Arbeloa găsită de Florentino Perez.
14:10
Spectacol în Ligue 1: Paris FC – OM (18:00), Lorient – Nantes (20:00) și Monaco – Rennes (22:00), LIVE pe VOYO # Sport.ro
Trei meciuri sunt programate sâmbătă pe VOYO din etapa cu numărul 20 din Ligue 1.
14:10
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Acum o oră
14:00
Swiatek și Sabalenka? Nicio problemă: reacția Rybakinei după ce a câștigat trofeul de la Melbourne și un premiu cât Australia # Sport.ro
Elena Rybakina, campioana Openului Australian 2026.
Acum 2 ore
13:40
„Mulți m-au retras în ultimii ani, le mulțumesc” Djokovic, acid înainte de finala cu Alcaraz. Tot ce trebuie să știi despre meciul istoric de la Melbourne # Sport.ro
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, finală istorică în Australia, indiferent de rezultat. Meciul va fi transmis live text pe Sport.ro.
13:10
Chelsea - West Ham United, exclusiv pe VOYO și Sport.ro, astăzi, de la 19:30. Echipele probabile # Sport.ro
Sport.ro redă LIVE VIDEO & TEXT meciul Chelsea - West Ham United, astăzi, de la ora 19:30.
13:10
Denis Ciobotariu ar putea pleca de la Rapid în această iarnă.
13:00
Meciul dintre Rapid și U Cluj este programat de la ora 20:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
12:50
Meciul dintre Dinamo și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Acum 4 ore
12:20
Marius Șumudică (54 de ani) o pregătește de trei săptămâni pe Al-Okhdood, cu care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.
12:20
Novak Djokovic sau Carlos Alcaraz? Rafael Nadal și-a ales favoritul în finala Australian Open # Sport.ro
Cu cine va ține Rafael Nadal în finala de la Australian Open dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz.
12:10
Răsturnare de situație! Unde poate ajunge Dennis Politic de la FCSB: ”Cazul rămâne deschis!” # Sport.ro
Gigi Becali ”l-a testat” pe Dennis Politic în meciul cu Fenerbahce, scor 1-1, ultimul din faza principală Europa League.
12:00
Emma Răducanu a ajuns la Cluj, Rafael Nadal, în Melbourne. Cu cine va ține spaniolul în finala Djokovic - Alcaraz # Sport.ro
Transylvania Open 2026, transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO, în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
11:40
FC Argeș - UTA, astăzi, de la 17:00. „Vulturii alb-violeți” vor să vâneze „Bătrâna Doamnă” în lupta pentru play-off # Sport.ro
Pe site-ul Sport.ro găsiți toate informațiile utile despre partida FC Argeș - UTA.
11:30
Meciul dintre Liverpool și Newcastle poate fi urmărit LIVE pe VOYO, de la ora 22:00.
11:20
O nouă promovare pentru Ciro Immobile, foarte aproape de plecarea de la Bologna.
11:10
E gata! FIFA a luat decizia în cazul suspendării lui Denis Drăguș: ce se întâmplă la barajul cu Turcia # Sport.ro
România nu se va putea baza pe un jucător de bază la barajul de cu Turcia din 25 martie pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.
11:00
Gigi Becali a renunțat deja la trei jucători în această iarnă: Adrian Șut, Malcom Edjouma și Denis Alibec.
10:50
Ivan Savvidis și-a anunțat decizia la câteva zile după tragedia din Timiș: ”Vom demonstra!” # Sport.ro
Ivan Savvidis, patronul lui PAOK Salonic, a luat o decizie importantă la câteva zile de la tragedia petrecută în județul Timiș, în care și-au pierdut viața șapte suporteri ai lui PAOK Salonic.
Acum 6 ore
10:30
Unirea Slobozia - Hermannstadt, astăzi, de la 14:30, pe Sport.ro. Duel cu miză în lupta pentru supraviețuire # Sport.ro
Pe site-ul Sport.ro găsiți cele mai importante faze ale confruntării Unirea Slobozia - Hermannstadt.
10:10
Leeds – Arsenal, 17:00, LIVE VIDEO pe VOYO. În drum către titlu, ”Tunarii” vor să câștige după trei meciuri fără victorie # Sport.ro
Arsenal joacă pe terenul lui Leeds, în această seară, de la 17:00, în direct pe VOYO, în etapa cu numărul 24 din Premier League.
10:10
Eleonora Incardona a împlinit 35 de ani! E într-o relație cu un fotbalist cu 11 ani mai mic # Sport.ro
Eleonora Incardona are o comunitate impresionantă pe Instagram.
10:00
Lovitură pentru Cristi Chivu! Fotbalistul de 40 de milioane de euro de la Liverpool a acceptat să vină la Inter # Sport.ro
Inter Milano, la un pas să îl transfere pe fotbalistul dorit de Cristi Chivu de la Liverpool.
09:50
Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!” # Sport.ro
FCSB a remizat cu Fenerbahce, scor 1-1, în ultima rundă din faza principală Europa League.
09:40
John McEnroe nu e de acord cu Alcaraz, dar îi recunoaște „geniul.” Problema discutată de fostul mare campion, înaintea finalei Australian Open 2026 # Sport.ro
John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre Carlos Alcaraz, la Australian Open 2026.
09:20
Meciul dintre Dinamo și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
09:10
Darius Olaru a transmis trei propoziții în mijlocul nopții: „Recunoscător pentru fiecare clipă” # Sport.ro
Mesajul lui Darius Olaru după meciul FCSB - Fenerbahce 1-1 din Europa League.
09:10
Anunțul nemților despre transferul vedetei din Superliga! Decizia luată de clubul din Bundesliga # Sport.ro
Unul dintre cei mai în formă jucători din Superliga României ar putea pleca în această iarnă.
08:50
Meciul dintre Dinamo și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Acum 8 ore
08:30
„Vreau să câștig trofeul” Sorana Cîrstea a vorbit despre Simona Halep înainte de ultima participare la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO) # Sport.ro
Ultima participare a Soranei Cîrstea la Transylvania Open poate fi urmărită exclusiv la Pro Arena și pe VOYO.
08:30
Transfer de senzație imediat după Dinamo - Petrolul 1-1! Un fost campion al României s-a întors în Superligă # Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
08:30
Radu Drăgușin plănuia să plece în această iarnă de la Tottenham în încercarea de a -și găsi o nouă echipă la care poate prinde minute până în martie, atunci când România va disputa barajul pentru calificarea la Cupa Mondială.
08:30
Rezultatele serii de vineri, 30 ianuarie, din Euroliga de Baschet.
08:20
Nemțoaica a apărut și în Playboy, în 2022.
Acum 24 ore
00:20
Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază # Sport.ro
Genoa a scăpat printre degete remiza cu Lazio.
00:10
La Al-Gharafa, Florinel Coman (27 de ani) traversează un sezon promițător.
30 ianuarie 2026
23:50
Alexandru Musi s-a arătat dezamăgit de remiza cu Petrolul, 1-1, dar și-a încurajat colegul din poartă, Devis Epassy, autorul unei erori decisive în finalul partidei de pe „Arcul de Triumf”.
23:30
Danemarca - Islanda, meci fabulos la Europeanul de handbal! Cum s-a încheiat semifinala epică a turneului transmis de VOYOi # Sport.ro
Știm marea finală a Campionatului European de handbal masculin.
23:30
Zeljko Kopic a spus ce l-a deranjat după egalul cu Petrolul.
23:30
Motivele pentru care Gicu Grozav s-a bucurat pentru golul marcat contra lui Dinamo, fosta sa echipă: „Nu e prima dată” # Sport.ro
Ce a spus Gicu Grozav după Dinamo - Petrolul 1-1, partidă în care a marcat împotriva fostei sale echipe.
23:20
Tehnicianul de 50 de ani a obținut cel mai mare succes de când a preluat-o pe Al-Hilal Omdurman din Sudan, în august 2025.
23:10
„Nu există așa ceva!” Cătălin Cîrjan, prima reacție după suspendarea impresarului său pentru pariuri # Sport.ro
Cătălin Cîrjan a vorbit despre situația impresarului său, Cătălin Sărmășan, suspendat vineri de FRF pentru pariuri. Dinamovistul a negat orice implicare în jocuri de culise.
23:00
Portarul roș-albilor a comis o eroare destul de importantă din cauza căreia bucureștenii au scăpat o victorie mare printre degete.
23:00
A costat-o pe Dinamo victoria! Ce a spus Florin Prunea după ieșirea greșită pe centrare a lui Epassy # Sport.ro
Devis Epassy, portarul lui Dinamo, a gafat în partida cu Petrolul și „câinii” au obținut doar un punct din derby-ul cu ploieștenii.
22:50
Nemții, tot nemți! Germania n-a avut milă de Croația în semifinalele Europeanului de handbal (VOYO). Lukas Zerbe, în zi de grație # Sport.ro
Germania e prima finalistă a Europeanului de handbal.
22:50
Ilie Dumitrescu nu l-a menajat pe Epassy după gafa cu Petrolul: „Uite cât de mult contează!” # Sport.ro
Dinamo a încheiat la egalitate cu Petrolul Ploiești, scor 1-1 (0-0), vineri seara, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii.
22:40
Eugen Neagoe a anunțat un transfer spectaculos și a înțepat-o pe Dinamo: „O să fie o surpriză pentru toată lumea” # Sport.ro
Eugen Neagoe a reacționat la finalul confruntării dintre Dinamo și Petrolul, terminată cu scorul de 1-1.
22:30
Basarab Panduru, sincer după victoria chinuită obținută de Pancu: „Chiar mi se pare că e de discutat” # Sport.ro
Basarab Panduru a vorbit despre victoria chinuită a lui CFR Cluj, dar și despre ce a reușit Pancu de când a venit.
22:10
Replica lui CR7 după ce a fost testat antidoping: a marcat golul 961, iar Al Nassr s-a apropiat de lider # Sport.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a marcat din nou pentru Al Nassr în victoria clară, 3-0 cu Al Kholood. Portughezul a ajuns la borna 961 și își ține echipa în cursa pentru titlu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.