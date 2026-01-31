Surpriză la Real Madrid! Perez a luat legătura cu un antrenor de top din Premier League pentru a-l înlocui pe Arbeloa

Sport.ro, 31 ianuarie 2026 14:20

Varianta surprinzătoare de înlocuire a lui Alvaro Arbeloa găsită de Florentino Perez. 

Acum 10 minute
14:30
Transfer tare pentru Oleksandr Zinchenko! Unde îl trimite Arsenal Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Acum 30 minute
14:20
Surpriză la Real Madrid! Perez a luat legătura cu un antrenor de top din Premier League pentru a-l înlocui pe Arbeloa Sport.ro
Varianta surprinzătoare de înlocuire a lui Alvaro Arbeloa găsită de Florentino Perez. 
14:10
Spectacol în Ligue 1: Paris FC – OM (18:00), Lorient – Nantes (20:00) și Monaco – Rennes (22:00), LIVE pe VOYO Sport.ro
Trei meciuri sunt programate sâmbătă pe VOYO din etapa cu numărul 20 din Ligue 1. 
14:10
OUT de la Manchester City! S-a înțeles deja cu noua sa echipă Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Acum o oră
14:00
Swiatek și Sabalenka? Nicio problemă: reacția Rybakinei după ce a câștigat trofeul de la Melbourne și un premiu cât Australia Sport.ro
Elena Rybakina, campioana Openului Australian 2026.
Acum 2 ore
13:40
„Mulți m-au retras în ultimii ani, le mulțumesc” Djokovic, acid înainte de finala cu Alcaraz. Tot ce trebuie să știi despre meciul istoric de la Melbourne Sport.ro
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, finală istorică în Australia, indiferent de rezultat. Meciul va fi transmis live text pe Sport.ro.
13:10
Chelsea - West Ham United, exclusiv pe VOYO și Sport.ro, astăzi, de la 19:30. Echipele probabile Sport.ro
Sport.ro redă LIVE VIDEO & TEXT meciul Chelsea - West Ham United, astăzi, de la ora 19:30. 
13:10
Pleacă Denis Ciobotariu de la Rapid? Răspunsul dat de Costel Gâlcă Sport.ro
Denis Ciobotariu ar putea pleca de la Rapid în această iarnă. 
13:00
Rapid - U Cluj, ora 20:00, LIVE TEXT. Meci tare în Giulești Sport.ro
Meciul dintre Rapid și U Cluj este programat de la ora 20:00 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
12:50
Dinamo pierde un titular! S-a accidentat în meciul cu Petrolul Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Acum 4 ore
12:20
Marius Șumudică a răbufnit după un nou eșec în Arabia Saudită: ”Mi-e rușine” Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) o pregătește de trei săptămâni pe Al-Okhdood, cu care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.
12:20
Novak Djokovic sau Carlos Alcaraz? Rafael Nadal și-a ales favoritul în finala Australian Open Sport.ro
Cu cine va ține Rafael Nadal în finala de la Australian Open dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz. 
12:10
Răsturnare de situație! Unde poate ajunge Dennis Politic de la FCSB: ”Cazul rămâne deschis!” Sport.ro
Gigi Becali ”l-a testat” pe Dennis Politic în meciul cu Fenerbahce, scor 1-1, ultimul din faza principală Europa League.
12:00
Emma Răducanu a ajuns la Cluj, Rafael Nadal, în Melbourne. Cu cine va ține spaniolul în finala Djokovic - Alcaraz Sport.ro
Transylvania Open 2026, transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO, în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
11:40
FC Argeș - UTA, astăzi, de la 17:00. „Vulturii alb-violeți” vor să vâneze „Bătrâna Doamnă” în lupta pentru play-off Sport.ro
Pe site-ul Sport.ro găsiți toate informațiile utile despre partida FC Argeș - UTA.
11:30
Liverpool - Newcastle, ora 22:00, LIVE pe VOYO. Capul de afiș al zilei în Premier League Sport.ro
Meciul dintre Liverpool și Newcastle poate fi urmărit LIVE pe VOYO, de la ora 22:00.
11:20
Ciro Immobile, aproape să semneze! Transferul depinde de câteva detalii Sport.ro
O nouă promovare pentru Ciro Immobile, foarte aproape de plecarea de la Bologna. 
11:10
E gata! FIFA a luat decizia în cazul suspendării lui Denis Drăguș: ce se întâmplă la barajul cu Turcia Sport.ro
România nu se va putea baza pe un jucător de bază la barajul de cu Turcia din 25 martie pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.
11:00
Următorul transfer pregătit de Gigi Becali la FCSB! Costă 1,2 milioane de euro Sport.ro
Gigi Becali a renunțat deja la trei jucători în această iarnă: Adrian Șut, Malcom Edjouma și Denis Alibec.
10:50
Ivan Savvidis și-a anunțat decizia la câteva zile după tragedia din Timiș: ”Vom demonstra!” Sport.ro
Ivan Savvidis, patronul lui PAOK Salonic, a luat o decizie importantă la câteva zile de la tragedia petrecută în județul Timiș, în care și-au pierdut viața șapte suporteri ai lui PAOK Salonic.
Acum 6 ore
10:30
Unirea Slobozia - Hermannstadt, astăzi, de la 14:30, pe Sport.ro. Duel cu miză în lupta pentru supraviețuire Sport.ro
Pe site-ul Sport.ro găsiți cele mai importante faze ale confruntării Unirea Slobozia - Hermannstadt. 
10:10
Leeds – Arsenal, 17:00, LIVE VIDEO pe VOYO. În drum către titlu, ”Tunarii” vor să câștige după trei meciuri fără victorie Sport.ro
Arsenal joacă pe terenul lui Leeds, în această seară, de la 17:00, în direct pe VOYO, în etapa cu numărul 24 din Premier League.
10:10
Eleonora Incardona a împlinit 35 de ani! E într-o relație cu un fotbalist cu 11 ani mai mic Sport.ro
Eleonora Incardona are o comunitate impresionantă pe Instagram.
10:00
Lovitură pentru Cristi Chivu! Fotbalistul de 40 de milioane de euro de la Liverpool a acceptat să vină la Inter Sport.ro
Inter Milano, la un pas să îl transfere pe fotbalistul dorit de Cristi Chivu de la Liverpool.
09:50
Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!” Sport.ro
FCSB a remizat cu Fenerbahce, scor 1-1, în ultima rundă din faza principală Europa League.
09:40
John McEnroe nu e de acord cu Alcaraz, dar îi recunoaște „geniul.” Problema discutată de fostul mare campion, înaintea finalei Australian Open 2026 Sport.ro
John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre Carlos Alcaraz, la Australian Open 2026.
09:20
Vin transferurile la Dinamo, după egalul cu Petrolul Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
09:10
Darius Olaru a transmis trei propoziții în mijlocul nopții: „Recunoscător pentru fiecare clipă” Sport.ro
Mesajul lui Darius Olaru după meciul FCSB - Fenerbahce 1-1 din Europa League.
09:10
Anunțul nemților despre transferul vedetei din Superliga! Decizia luată de clubul din Bundesliga Sport.ro
Unul dintre cei mai în formă jucători din Superliga României ar putea pleca în această iarnă.
08:50
OUT de la Dinamo! Zeljko Kopic îl scoate din lot și va pleca de la echipă Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Acum 8 ore
08:30
„Vreau să câștig trofeul” Sorana Cîrstea a vorbit despre Simona Halep înainte de ultima participare la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO) Sport.ro
Ultima participare a Soranei Cîrstea la Transylvania Open poate fi urmărită exclusiv la Pro Arena și pe VOYO.
08:30
Transfer de senzație imediat după Dinamo - Petrolul 1-1! Un fost campion al României s-a întors în Superligă Sport.ro
Meciul dintre Dinamo și Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
08:30
E gata! Decizia luată de Tottenham în privința lui Radu Drăgușin Sport.ro
Radu Drăgușin plănuia să plece în această iarnă de la Tottenham în încercarea de a -și găsi o nouă echipă la care poate prinde minute până în martie, atunci când România va disputa barajul pentru calificarea la Cupa Mondială.
08:30
Show și echilibru în Euroligă, competiție transmisă exclusiv de VOYO Sport.ro
Rezultatele serii de vineri, 30 ianuarie, din Euroliga de Baschet.
08:20
O campioană din Germania merge la Olimpiada de Iarnă cu banii strânși pe OnlyFans! Sport.ro
Nemțoaica a apărut și în Playboy, în 2022.
Acum 24 ore
00:20
Genoa lui Dan Șucu a ratat surpriza cu Lazio într-un mod incredibil! Ce s-a întâmplat la ultima fază Sport.ro
Genoa a scăpat printre degete remiza cu Lazio.
00:10
Coman, gata să dea cea mai mare lovitură după plecarea de la FCSB: 4,500,000 de euro! Sport.ro
La Al-Gharafa, Florinel Coman (27 de ani) traversează un sezon promițător.
30 ianuarie 2026
23:50
Musi, scut în jurul lui Epassy după gafa din derby: „E cel mai bun din ligă!” Sport.ro
Alexandru Musi s-a arătat dezamăgit de remiza cu Petrolul, 1-1, dar și-a încurajat colegul din poartă, Devis Epassy, autorul unei erori decisive în finalul partidei de pe „Arcul de Triumf”.
23:30
Danemarca - Islanda, meci fabulos la Europeanul de handbal! Cum s-a încheiat semifinala epică a turneului transmis de VOYOi Sport.ro
Știm marea finală a Campionatului European de handbal masculin.
23:30
Ce l-a deranjat la culme pe Zeljko Kopic în Dinamo - Petrolul 1-1 Sport.ro
Zeljko Kopic a spus ce l-a deranjat după egalul cu Petrolul.
23:30
Motivele pentru care Gicu Grozav s-a bucurat pentru golul marcat contra lui Dinamo, fosta sa echipă: „Nu e prima dată” Sport.ro
Ce a spus Gicu Grozav după Dinamo - Petrolul 1-1, partidă în care a marcat împotriva fostei sale echipe.
23:20
Reghecampf, victorie colosală: a bătut „Brazilia Africii“ în Champions League! Sport.ro
Tehnicianul de 50 de ani a obținut cel mai mare succes de când a preluat-o pe Al-Hilal Omdurman din Sudan, în august 2025.
23:10
„Nu există așa ceva!” Cătălin Cîrjan, prima reacție după suspendarea impresarului său pentru pariuri Sport.ro
Cătălin Cîrjan a vorbit despre situația impresarului său, Cătălin Sărmășan, suspendat vineri de FRF pentru pariuri. Dinamovistul a negat orice implicare în jocuri de culise.
23:00
Epassy și-a explicat gafa monumentală după Dinamo – Petrolul: „Asta s-a întâmplat“ Sport.ro
Portarul roș-albilor a comis o eroare destul de importantă din cauza căreia bucureștenii au scăpat o victorie mare printre degete.
23:00
A costat-o pe Dinamo victoria! Ce a spus Florin Prunea după ieșirea greșită pe centrare a lui Epassy Sport.ro
Devis Epassy, portarul lui Dinamo, a gafat în partida cu Petrolul și „câinii” au obținut doar un punct din derby-ul cu ploieștenii.
22:50
Nemții, tot nemți! Germania n-a avut milă de Croația în semifinalele Europeanului de handbal (VOYO). Lukas Zerbe, în zi de grație Sport.ro
Germania e prima finalistă a Europeanului de handbal.
22:50
Ilie Dumitrescu nu l-a menajat pe Epassy după gafa cu Petrolul: „Uite cât de mult contează!” Sport.ro
Dinamo a încheiat la egalitate cu Petrolul Ploiești, scor 1-1 (0-0), vineri seara, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii.
22:40
Eugen Neagoe a anunțat un transfer spectaculos și a înțepat-o pe Dinamo: „O să fie o surpriză pentru toată lumea” Sport.ro
Eugen Neagoe a reacționat la finalul confruntării dintre Dinamo și Petrolul, terminată cu scorul de 1-1.
22:30
Basarab Panduru, sincer după victoria chinuită obținută de Pancu: „Chiar mi se pare că e de discutat” Sport.ro
Basarab Panduru a vorbit despre victoria chinuită a lui CFR Cluj, dar și despre ce a reușit Pancu de când a venit.
22:10
Replica lui CR7 după ce a fost testat antidoping: a marcat golul 961, iar Al Nassr s-a apropiat de lider Sport.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a marcat din nou pentru Al Nassr în victoria clară, 3-0 cu Al Kholood. Portughezul a ajuns la borna 961 și își ține echipa în cursa pentru titlu.
