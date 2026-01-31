Iranul amenință că va declara armatele europene drept organizații teroriste, după ce statele UE au desemnat Corpul Gardienilor Revoluției drept organizație teroristă

21:50

Doar 5% dintre șoferii români mai cumpără RCA de la firmele de asigurări care emit acest produs, restul de 95% apelând la brokeri, conform datelor ASF și din piață analizate de Economica. Mai mult, inclusiv brokerajul la nivelul întregii piețe, nu doar cea a RCA, devine tot mai concentrat, majoritatea covârșitoare a celor peste 250 de intermediari având mai degrabă activități de nișă și cote de piață mult sub 1%. Se remarcă, totuși, în ultima perioadă, brokerii specializați în asigurări de viață, polițe care sunt foarte greu de vândut în România.