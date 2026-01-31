ANM: Vreme deosebit de rece, polei și ninsoare viscolită în toată țara până miercuri dimineața. Cod galben de ger pentru șase județe din Moldova începând de sâmbătă

17:10

Unii dintre angajații rafinăriei Petromidia au protestat azi în fața clădirii administrative, pe motiv că cerererea lor de a primi în plus 1.500 de lei net la salariu nu a fost acceptată. Compania spune că efortul financiar suplimentar ar fi 21 de milioane de dolari pe an, pe care nu și-l poate permite în contextul taxelor pe care trebuie să le plătească, și a oferit două bonusuri, în sumă totală de 5.500 de lei. Venitul mediu net la Petromidia este de 10.900 de lei