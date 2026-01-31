Încă un debut la FCSB, după Matei Popa!
Sport.ro, 31 ianuarie 2026 17:50
FCSB va primi vizita celor de la FK Csikszereda, duminică, de la ora 20:00.
Acum 5 minute
18:00
Dorinel Munteanu, nemulțumit după prima victorie pe banca lui FC Hermannstadt: „Ăsta e scopul meu” # Sport.ro
Dorinel Munteanu a vorbit despre aspectul care l-a deranjat în meciul cu Unirea Slobozia.
18:00
Valentin Mihăilă (25 de ani) a marcat un nou gol pentru Rizespor în campionatul Turciei.
18:00
Italienii nu l-au uitat pe Denis Alibec! Reacția presei din „Cizmă” după ce atacantul a revenit la Farul # Sport.ro
Presa din Italia a reacționat imediat după ce Denis Alibec a semnat cu Farul Constanța, amintind de trecutul său la Inter și de titlul cucerit cu Hagi.
Acum 15 minute
17:50
CS Dinamo, victorie în Ștefan cel Mare după un gol marcat de atacantul adus din liga a șaptea din Anglia! # Sport.ro
Echipa antrenată de Florin Bratu luptă pentru evitarea retrogradării din Liga 2.
17:50
17:50
"Jucătorii sunt flămânzi de succes!" Selecționerul danezilor, Nikolaj Jacobsen, "amenință" Germania înaintea finalei EHF EURO 2026 # Sport.ro
EURO 2026 la handbal masculin se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO!
Acum o oră
17:30
Sergio Ramos urcă în ring! Fostul star al Realului ar urma să se lupte cu Andrew Tate în Qatar # Sport.ro
Sergio Ramos, liber de contract după despărțirea de Monterrey, ar putea debuta în box împotriva controversatului Andrew Tate, într-o gală programată în august, în Qatar.
17:10
FCSB - FK Csikszereda se joacă duminică, de la 20:00, pe Arena Națională, în etapa a 24-a din Superliga. După meci, nou-promovata este așteptată să oficializeze o mutare spectaculoasă.
Acum 2 ore
17:00
A părăsit-o pe FCSB, iar acum a ajuns în liga secundă! Regretat în Superliga: „Grozavu l-a vrut mult!” # Sport.ro
Dublul campion cu FCSB a revenit în țara natală.
16:50
Diferență horror în ultima etapă din Liga Națională de baschet feminin.
16:50
Gigi Becali, gata să intre în play-off! Bombele pe care le pregătește FCSB: „Vrea trei transferuri” # Sport.ro
Gigi Becali vrea să mai aducă jucători în această iarnă la FCSB.
16:30
Luptă palpitantă în Divizia A1 la volei feminin.
16:30
Radu Drăgușin, blocat la Tottenham! Anunțul agentului înainte de finalul mercato: „M-am resemnat” # Sport.ro
Șansele lui Radu Drăgușin de a reveni în Serie A sunt minime. Agentul Florin Manea admite că stoperul va continua probabil la Tottenham, unde ar putea fi titular mâine.
16:20
De nicăieri! Nou-promovata anunță: "Suntem mult, mult mai buni decât FCSB! Vrem 3 puncte" # Sport.ro
FCSB a remizat contra lui Fenerbahce (1-1) în ultima partidă din faza principală Europa League, iar acum se pregătește de confruntarea cu FK Csikszereda, din campionat.
Acum 4 ore
15:30
Meciuri din WTA, gratis, la Cluj. Directorul Transylvania Open vrea finală românească și anunță surprize din partea Simonei Halep # Sport.ro
Patrick Ciorcilă a anunțat câteva dintre noutățile care vor fi văzute la Transylvania Open 2026 - competiție transmisă de VOYO în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
15:20
15:20
Gigi Becali a făcut lumină în legătură cu noul transfer! Patronul de la FCSB a spus cât plătește pe fotbalistul dorit # Sport.ro
FCSB pregătește o nouă mutare în această iarnă.
15:00
Planul lui Gigi Becali este în plină desfășurare.
14:50
După Denis Alibec, Gigi Becali a anunțat că este gata să trimită și alți jucători la Farul Constanța.
14:50
Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: titularul unei adversare din lupta pentru play-off! Suma cerută de club # Sport.ro
Gigi Becali își propune să o întărească pe FCSB în cursa pentru ultimul loc din play-off-ul Superligii.
14:30
14:20
Surpriză la Real Madrid! Perez a luat legătura cu un antrenor de top din Premier League pentru a-l înlocui pe Arbeloa # Sport.ro
Varianta surprinzătoare de înlocuire a lui Alvaro Arbeloa găsită de Florentino Perez.
14:10
Spectacol în Ligue 1: Paris FC – OM (18:00), Lorient – Nantes (20:00) și Monaco – Rennes (22:00), LIVE pe VOYO # Sport.ro
Trei meciuri sunt programate sâmbătă pe VOYO din etapa cu numărul 20 din Ligue 1.
14:10
Acum 6 ore
14:00
Swiatek și Sabalenka? Nicio problemă: reacția Rybakinei după ce a câștigat trofeul de la Melbourne și un premiu cât Australia # Sport.ro
Elena Rybakina, campioana Openului Australian 2026.
13:40
„Mulți m-au retras în ultimii ani, le mulțumesc” Djokovic, acid înainte de finala cu Alcaraz. Tot ce trebuie să știi despre meciul istoric de la Melbourne # Sport.ro
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, finală istorică în Australia, indiferent de rezultat. Meciul va fi transmis live text pe Sport.ro.
13:10
Chelsea - West Ham United, exclusiv pe VOYO și Sport.ro, astăzi, de la 19:30. Echipele probabile # Sport.ro
Sport.ro redă LIVE VIDEO & TEXT meciul Chelsea - West Ham United, astăzi, de la ora 19:30.
13:10
Denis Ciobotariu ar putea pleca de la Rapid în această iarnă.
13:00
12:50
12:20
Marius Șumudică (54 de ani) o pregătește de trei săptămâni pe Al-Okhdood, cu care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.
12:20
Novak Djokovic sau Carlos Alcaraz? Rafael Nadal și-a ales favoritul în finala Australian Open # Sport.ro
Cu cine va ține Rafael Nadal în finala de la Australian Open dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz.
12:10
Răsturnare de situație! Unde poate ajunge Dennis Politic de la FCSB: ”Cazul rămâne deschis!” # Sport.ro
Gigi Becali ”l-a testat” pe Dennis Politic în meciul cu Fenerbahce, scor 1-1, ultimul din faza principală Europa League.
Acum 8 ore
12:00
Emma Răducanu a ajuns la Cluj, Rafael Nadal, în Melbourne. Cu cine va ține spaniolul în finala Djokovic - Alcaraz # Sport.ro
Transylvania Open 2026, transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO, în săptămâna 31 ianuarie - 7 februarie.
11:40
FC Argeș - UTA, astăzi, de la 17:00. „Vulturii alb-violeți” vor să vâneze „Bătrâna Doamnă” în lupta pentru play-off # Sport.ro
Pe site-ul Sport.ro găsiți toate informațiile utile despre partida FC Argeș - UTA.
11:30
11:20
O nouă promovare pentru Ciro Immobile, foarte aproape de plecarea de la Bologna.
11:10
E gata! FIFA a luat decizia în cazul suspendării lui Denis Drăguș: ce se întâmplă la barajul cu Turcia # Sport.ro
România nu se va putea baza pe un jucător de bază la barajul de cu Turcia din 25 martie pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.
11:00
Gigi Becali a renunțat deja la trei jucători în această iarnă: Adrian Șut, Malcom Edjouma și Denis Alibec.
10:50
Ivan Savvidis și-a anunțat decizia la câteva zile după tragedia din Timiș: ”Vom demonstra!” # Sport.ro
Ivan Savvidis, patronul lui PAOK Salonic, a luat o decizie importantă la câteva zile de la tragedia petrecută în județul Timiș, în care și-au pierdut viața șapte suporteri ai lui PAOK Salonic.
10:30
Unirea Slobozia - Hermannstadt, astăzi, de la 14:30, pe Sport.ro. Duel cu miză în lupta pentru supraviețuire # Sport.ro
Pe site-ul Sport.ro găsiți cele mai importante faze ale confruntării Unirea Slobozia - Hermannstadt.
10:10
Leeds – Arsenal, 17:00, LIVE VIDEO pe VOYO. În drum către titlu, ”Tunarii” vor să câștige după trei meciuri fără victorie # Sport.ro
Arsenal joacă pe terenul lui Leeds, în această seară, de la 17:00, în direct pe VOYO, în etapa cu numărul 24 din Premier League.
10:10
Eleonora Incardona a împlinit 35 de ani! E într-o relație cu un fotbalist cu 11 ani mai mic # Sport.ro
Eleonora Incardona are o comunitate impresionantă pe Instagram.
Acum 12 ore
10:00
Lovitură pentru Cristi Chivu! Fotbalistul de 40 de milioane de euro de la Liverpool a acceptat să vină la Inter # Sport.ro
Inter Milano, la un pas să îl transfere pe fotbalistul dorit de Cristi Chivu de la Liverpool.
09:50
Transfer stelar la doar câteva zile după FCSB – Fenerbahce: ”S-au înțeles la suma de transfer!” # Sport.ro
FCSB a remizat cu Fenerbahce, scor 1-1, în ultima rundă din faza principală Europa League.
09:40
John McEnroe nu e de acord cu Alcaraz, dar îi recunoaște „geniul.” Problema discutată de fostul mare campion, înaintea finalei Australian Open 2026 # Sport.ro
John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, despre Carlos Alcaraz, la Australian Open 2026.
09:20
09:10
Darius Olaru a transmis trei propoziții în mijlocul nopții: „Recunoscător pentru fiecare clipă” # Sport.ro
Mesajul lui Darius Olaru după meciul FCSB - Fenerbahce 1-1 din Europa League.
09:10
Anunțul nemților despre transferul vedetei din Superliga! Decizia luată de clubul din Bundesliga # Sport.ro
Unul dintre cei mai în formă jucători din Superliga României ar putea pleca în această iarnă.
08:50
