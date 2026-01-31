Un mic oraş, cu 5 locuitori, este scos la vânzare. Localnicii, însă, nu vor să plece

16:10

Numele țării noastre apare de mai bine de 800 de ori în dosarele Epstein făcute public de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Sunt 84 de pagini de documente - unele dintre ele în care România este menționată în contexte fără miză reală, dar și unele din care reiese că în rețeaua Epstein erau români care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale de pe insula afaceristului ultraconectat la politica de vârf.