Un mic oraş, cu 5 locuitori, este scos la vânzare. Localnicii, însă, nu vor să plece
ObservatorNews, 31 ianuarie 2026 17:50
Ascuns adânc în zonele sălbatice ale statului australian Victoria se află Licola, un orăşel minuscul cu doar cinci locuitori. Format din câteva case din lemn, un magazin, un parc de rulote și o benzinărie adunate în jurul unei străzi principale modeste, scrie BBC.
• • •
17:50
17:20
Trei strategii de investiții folosite de cei mai bogați oameni în 2026, pe care le poți aplica și tu # ObservatorNews
Nu ai nevoie de milioane pentru a beneficia de strategiile de investiții folosite de cei foarte bogați. Multe dintre ele, precum gândirea pe termen lung, diversificarea și disciplina financiară se aplică și investitorilor obișnuiți.
17:00
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că Iranul ar putea lua în calcul includerea armatelor statelor membre ale Uniunii Europene pe lista organizațiilor teroriste, ca reacție la decizia UE de a trece Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) pe lista sa de "organizații teroriste", relatează EFE, conform Agerpres.
17:00
Vremea de mâine 1 februarie. Dimineţi şi seri geroase în cea mai mare parte a ţării. Minime şi de -20 de grade # ObservatorNews
Vremea se va menține deosebit de rece pe întreg teritoriul țării, cu accent asupra regiunilor extracarpatice. Diminețile vor fi geroase în cea mai mare parte a Moldovei, iar nopțile vor aduce temperaturi scăzute, mai ales în jumătatea estică. Valorile termice vor fi negative în majoritatea zonelor, cele mai scăzute fiind înregistrate în nordul Moldovei, unde gerul va persista inclusiv pe parcursul zilei.
16:50
Pene de curent în cascadă în Ucraina şi R. Moldova. În Kiev, blackout-ul a pus la pământ toată infrastructura # ObservatorNews
Ucraina s-a confruntat, sâmbătă, cu o avarie majoră a sistemului energetic, care a dus la pene de curent "în cascadă" în numeroase regiuni ale țării, inclusiv în Kiev. Inclusiv Republica Moldova a fost afectată. Ulterior, alimentarea a fost restabilită în trei regiuni ucrainene și la Chișinău.
16:40
"A căzut ca un copac". Moarte suspectă într-un bloc din Botoşani. Iulian s-a stins la 38 de ani # ObservatorNews
Moarte suspectă într-un cartier din Botoşani. Iulian, un tânăr de 38 de ani, s-a stins din viaţă, la câteva zile după ce a căzut pe spate de pe scări, într-un bloc. Anchetatorii iau în calcul atât varianta unui accident, cât şi posibile lovituri cauzatoare de moarte.
16:10
Numele țării noastre apare de mai bine de 800 de ori în dosarele Epstein făcute public de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Sunt 84 de pagini de documente - unele dintre ele în care România este menționată în contexte fără miză reală, dar și unele din care reiese că în rețeaua Epstein erau români care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale de pe insula afaceristului ultraconectat la politica de vârf.
16:00
Patru cetățeni nepalezi au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce au fost implicați într-o bătaie izbucnită într-un bar din Sectorul 4 al Capitalei, după ce au consumat alcool.
16:00
Pana de curent din Moldova, cauzată de o "defecțiune tehnică", potrivit ministrului energiei din Ucraina # ObservatorNews
Rețeaua electrică din Ucraina a fost afectată sâmbătă de întreruperi extinse de curent, provocate de o "defecțiune tehnică" pe liniile de interconectare dintre Republica Moldova, România și Ucraina, a anunțat ministrul ucrainean al energiei, Denis Șmîhal, citat de AFP, conform Agerpres.
15:30
În contextul scumpirii locuințelor și al depopulării unor zone, guvernul Greciei lansează un pachet de măsuri care încurajează relocarea oamenilor din marile orașe. Scopul este dublu: să reducă presiunea chiriilor urbane și să crească numărul de locuințe disponibile în toată țara.
15:00
O elevă de 18 ani, găsită moartă într-un apartament din Tulcea. "De ce ai plecat, suflețelul nostru?" # ObservatorNews
Sfârşit tragic pentru o adolescentă de 18 ani din Tulcea. Tânără a fost găsită fără viaţă într-un apartament închiriat. Raluca, elevă în clasa a XII-a a Liceului „Spiru Haret”, a ales moartea.
15:00
O explozie a avut loc sâmbătă într-o clădire din Bandar Abbas, oraș portuar situat în sudul Iranului, pe malul Golfului Persic, potrivit televiziunii de stat. Deocamdată, cauza exploziei nu este cunoscută, transmit AFP și Reuters, conform Agerpres.
14:30
Tragedie la Crestur. Un bărbat de 72 de ani a ars de viu în propria casă, după ce jarul ar fi căzut din sobă # ObservatorNews
Un bărbat de 72 de ani și-a pierdut viața, sâmbătă dimineață, în urma unui incendiu izbucnit la locuința sa, cel mai probabil din cauza jarului căzut din sobă, conform News.ro.
14:10
Soluţii inteligente pentru venituri mici. Care sunt principalii paşi de urmat dacă nu îţi ajung banii # ObservatorNews
"Nu-mi ajung banii!" "Nu mai reuşesc să fac economii." "Cum reorganizez bugetul şi cum pot să-l rotunjesc?" Probabil vă sună cunoscut. Sunt întrebările pe care şi le pun tot mai mulţi români şi la care încercăm să găsim răspunsuri alături de specialistul financiar Observator, Iancu Guda.
14:00
Australian Open 2026: Elena Rîbakina a învins-o pe Arina Sabalenka. A revenit de la 0-3 în decisiv # ObservatorNews
Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, cap de serie 5, a învins-o în trei seturi pe sportiva belarusă Arina Sabalenka, locul 1 mondial, şi a câştigat turneul de la Australian Open pentru prima oară.
13:50
Cei mai mulţi dintre români se străduiesc în continuare să se adapteze la schimbările de ordin fiscal care au venit anul trecut. Iar 2026 e, la fel, plin de provocări din acest punct de vedere, o arată un ultim studiu.
13:50
A legat câinele de căruță și l-a târât până a murit. Suspectul din Ialomița a fost reținut de poliție # ObservatorNews
Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din comuna Condeeşti, județul Ialomița, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a ucis un câine, pe care l-ar fi legat de o căruță și l-ar fi târât, potrivit News.ro.
13:50
Oare ce le face pe femei fericite?
13:20
Moscova, paralizată de ninsori istorice. Meteorologii spun că de 200 de ani nu s-a mai întâmplat aşa ceva # ObservatorNews
Ninsori istorice în capitala Rusiei.
13:20
Incendiu puternic într-un bloc din Reşiţa. "Eu m-am trezit că mi-a pocnit termopanul" # ObservatorNews
Un incendiu puternic a avut loc în această dimineaţă într-un bloc de locuinţe din Reşiţa. Flăcările au izbucnit într-o boxă de la parterul imobilului şi s-au propagat spre etajul 1. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă mai multe apartamente au fost afectate. Focul a fost stins rapid de pompieri. Cel mai probabil incendiul a pornit de la un aparat de încălzire lăsat nesupravegheat.
13:10
Modificarea legislaţiei în privinţa răspunderii penale a minorilor, soluţie sau cârpeală? # ObservatorNews
Într-adevăr, în astfel de cazuri complicate, statul îşi arată, dacă mai era nevoie, neputinţa. Mânat mai mult de prostestele de stradă, la Ministerul Justiției, un grup de lucru analizează "oportunitatea și necesitatea modificării legislației în privința răspunderii penale a minorilor". Dar, este asta o soluţie?
13:10
"Ar trebui să vă crape obrazul!". Reacţia ministrului Pîslaru față de criticile la adresa lui Bolojan # ObservatorNews
Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, reacționează la criticile aduse premierului Ilie Bolojan de liderii PSD, transmițându-le că "ar trebui să le crape obrazul". Potrivit lui Pîslaru, Bolojan a acceptat funcția într-un moment în care "țara mergea în gard", asumându-și o responsabilitate dificilă, potrivit News.ro.
13:00
Bărbat din Gorj, bătut şi umilit de trei tineri. Doi dintre agresori au fost lăsaţi în libertate # ObservatorNews
Cazurile de violenţă extremă în care sunt implicaţi adolescenţi continuă să şocheze, la nici două săptămâni de la moartea lui Mario.
12:30
SURSE: Ședință PSD la Vila Lac pe 1 februarie. Ce se decide înainte de începerea sesiunii parlamentare # ObservatorNews
Consiliul Politic Național al PSD se va întruni duminică, 1 februarie, la Vila Lac, pentru a stabili prioritățile legislative înaintea noii sesiuni parlamentare ce începe luni. Pe agendă se află și discuții privind bugetul de stat pentru anul 2026, precum și numirea președinților interimari ai organizațiilor de partid din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei, conform Agerpres.
12:30
Bombardamentele Rusiei în Ucraina au provocat oprirea de urgenţă a sistemului energetic din R.Moldova # ObservatorNews
Problemele din reţeaua electrică a Ucrainei au dus la oprirea de urgenţă a sistemului energetic al Republicii Moldova, sâmbătă, a anunţat Ministerul Energiei din Republica Moldova.
12:10
Ce cadouri a primit Nicușor Dan în 2025 și cât valorează fiecare. Lista Administrației Prezidențiale # ObservatorNews
Administrația Prezidențială a publicat lista oficială a cadourilor primite de președintele României, Nicușor Dan, în anul 2025, cu ocazia unor acțiuni de protocol.
11:40
Val de demisii în organizaţiile PSD din Bucureşti. Sectoarele 2, 4 şi 6 rămân fără conducere # ObservatorNews
Un val de demisii a avut loc în ultimele ore în organizaţiile PSD din Bucureşti. Astfel, organizaţiile de la sectoarele 2, 4 şi 6 au rămas fără conducere, după ce liderii acestora au anunţat că părăsesc posturile.
11:40
Cine e Sorin Cîrstea, noul secretar al CSAT, fost comandant al Centrului de Operaţii Psihologice # ObservatorNews
Noul secretar al CSAT, Sorin Cîrstea, este militar de carieră, anunţă Administraţia Prezidenţială. Timp de 27 de ani, a ocupat succesiv poziţii în MApN, culminând cu postul de comandant al Centrului de Operaţii Psihologice. De asemenea, a fost consilier pentru compania de consultanţă Kearney, în proiecte derulate pentru Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite, contribuind inclusiv la promovarea imaginii României în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord. De asemenea, a participat la şase misiuni internaţionale în teatrele de operaţii din Kosovo şi Afganistan.
11:20
Prețul ascuns al plății cu telefonul: banii tăi ar putea fi în pericol dacă folosești contactless # ObservatorNews
Astăzi aproape că nu mai este nevoie să ceri să plătești cu cardul, deoarece plata cu cardul se apropie din ce în ce mai mult de a deveni metoda de plată cea mai comună în țara noastră, depășind numerarul.
10:50
Secretarul general ONU vorbeşte despre "colaps financiar iminent" al organizaţiei, fără măsuri urgente # ObservatorNews
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras un semnal de alarmă, avertizând statele membre cu privire la un "colaps financiar iminent" al organizaţiei dacă unele dintre ele continuă să ezite să plătească.
10:30
Motivația și îndârjirea ating cote înalte diseară, la Survivor, în jocul pentru Imunitate # ObservatorNews
Dorința de a evolua, de a duce echipa pe cele mai înalte trepte și de a câștiga cât mai multe probe. Motivația de a rămâne în competiție și de a asigura tribului cele mai bune condiții de trai pe insulă. Capacitatea de a face maximum din viața departe de confort.
10:30
Cod galben de ger în mai multe județe din țară și în Capitală. Temperaturile pot ajunge şi la -20 de grade # ObservatorNews
Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben de ger valabile până luni în mai multe județe din țară și în Capitală. Temperaturile pot ajunge până la minus 20 de grade.
10:00
Raed Arafat cere o lege care să limiteze accesul copiilor la rețelele de socializare # ObservatorNews
Rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți, susține Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care cere parlamentarilor inițierea unui cadru legislativ care să limiteze accesul acestora la astfel de rețele.
09:40
Ministerul Sănătăţii a publicat calendarul naţional de imunizare care include schemele gratuite administrate din primele zile de viață până la adolescență.
09:40
Sindicaliștii din Guvern cer explicații după ce numele premierului a fost evocat într-un dosar DNA # ObservatorNews
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită premierului Ilie Bolojan să clarifice public seria de "coincidențe" de care nu mai scapă, după ce numele lui a fost evocat într-un dosar de corupție.
09:30
Maria s-a născut cu o malformaţie gravă şi şansa ei la viață normală înseamnă o operație în străinătate # ObservatorNews
Maria are doar câteva luni și deja a trecut prin spitale mai mult decât alți oameni într-o viață întreagă. S-a născut cu o malformație gravă, a fost operată în primele zile de la naștere, iar problemele nu s-au oprit atunci.
09:10
America e pe un butoi cu pulbere. Pentru a doua săptămână la rând, mii de oameni din Minneapolis au ieşit în stradă, ca să-şi exprime revolta împotriva agenţilor ICE şi a politicilor susţinute de Donald Trump. Los Angeles, Boston, New York şi San Francisco s-au alăturat mişcării de protest.
09:00
Traseu spre Poiana Braşov, restricţionat după ce blocuri mari de stâncă s-au prăbuşit de pe versant # ObservatorNews
Intrarea pe drumul vechi, cel mai frecventat traseu turistic între Brașov și Poiana Brașov, a fost închisă după ce blocuri mari de stâncă s-au prăbușit. Autoritățile au blocat accesul și au început curăţarea stâncilor. Pentru a evita accidentele, turiştii au fost sfătuiţi să ocolească zona.
09:00
"Mamă, credeam că mai avem timp". Mesaj emoționant al lui Macaulay Culkin după moartea lui Catherine O'Hara # ObservatorNews
Macaulay Culkin, starul din Singur Acasă, a transmis un mesaj emoţionant după decesul actriţei Catherine O'Hara, cea care a interpretat rolul mamei sale în celebra franciză.
08:50
Washington Post: Clădiri industriale transformate în centre de detenţie ICE pentru 80.000 imigranţi # ObservatorNews
Administrația Trump a luat măsuri pentru a achiziționa clădiri industriale în cel puțin opt state. DHS (Departamentul de Securitate Internă, n.r.) a cumpărat două luna aceasta: una în Maryland pentru 102 milioane de dolari și o alta în Arizona pentru 70 de milioane de dolari.
08:00
Elon Musk a avut comunicări mai ample - şi mai cordiale - cu finanţistul şi infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se cunoştea public până acum, potrivit documentelor publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA. E-mailurile incluse în dosare par să arate că cei doi au discutat amiabil, în două rânduri distincte, despre planuri ca Musk să viziteze insula lui Epstein, relatează The Guardian.
07:50
Având în vedere că SUA sunt pe punctul de a ataca Iranul, încercările diplomatice de a negocia un acord par să se fi ofilit. Oficialii israelieni și arabi s-au unit cu succes la începutul acestei luni pentru a-l convinge pe președintele Donald Trump să se abțină de la atacul la Teheran, temându-se de o baie de sânge regională. Dar la începutul acestei săptămâni, un oficial din Golf, familiarizat cu discuțiile dintre oficialii americani, a declarat pentru HuffPost că șansele de a evita un atac erau de doar 50%. Șansele par și mai mici spre sfârșitul săptămânii.
07:50
Nouă metodă de furt şi trafic de maşini. Cum credeau samsarii că ocolesc embargoul impus Rusiei de UE # ObservatorNews
O nouă metodă de furt şi trafic de maşini a fost descoperită de poliţiştii de frontieră din Portul Constanța. Trei autoturisme furate din Germania şi Suedia au fost dezmembrate şi pregătite pentru export. Odată ajunse la destinaţie, urmau să fie reasamblate şi vândute ca maşini noi. Aşa credeau hoţii că vor scăpa de embargoul impus Rusiei de către Uniunea Europeană şi Statele Unite odată cu izbucnirea războiului din Ucraina.
07:40
Un bărbat din Turda s-a dus în mijlocul unui lac îngheţat să prindă raţe. Misiune grea pentru pompieri # ObservatorNews
Misiune grea a pompierilor din Turda, după ce un bărbat a vrut să ajunga in mijlocul unui lac îngheţat, ca să prindă raţe sălbatice. Cum căldura din ultimele zile a mai subţiat stratul de gheaţă, bărbatul a căzut direct în apa rece. Doar intervenţia pompierilor a facut ca operaţiunea de salvare să se încheie cu bine.
07:40
Un bărbat de 82 de ani din Tg.Mureş a scăpat cu viaţă după ce a fost lovit pe trecere de o şoferiţă # ObservatorNews
Un bărbat din Târgu Mureş a fost la un pas de tragedie, după ce a fost lovit în plin pe trecerea de pietoni. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.
07:20
Închidere parţială a guvernului american. Zeci de agenţii federale şi-au pierdut finanţarea # ObservatorNews
Zeci de agenții federale și-au pierdut finanțarea sâmbătă la ora 00:00, declanșând o închidere parțială a guvernului. Senatul a adoptat un pachet de finanțare vineri seară, după ce a ajuns la un acord bipartizan, dar acordul are nevoie încă de aprobarea Camerei Reprezentanților, care nu se așteaptă să revină la Washington până luni.
07:10
Într-un turneu în care fiecare punct este atent urmărit, există inițiative care nu apar pe tabelă, dar care contează dincolo de scor. La Transylvania Open, Kaufland aduce în prim-plan Mingea neoficială, un simbol al modului în care sportul poate deschide drumuri și crea acces real.
07:00
Un recrutor al unei mari companii de asigurări controlate de statul chinez a stârnit un val de indignare online, după ce i-a transmis unui candidat că "nu merită" weekenduri libere pentru că "are doar o diplomă de licență".
07:00
Horoscop 1 februarie 2026. Ziua vine cu energii contradictorii pentru majoritatea zodiilor: unii nativi sunt în centrul atenției și caută recunoaștere, în timp ce alții simt nevoia de retragere, ordine și claritate. Tensiunile dintre carieră, relații și bani scot la iveală lecții importante, iar zodia care strălucește astăzi nu este scutită de momente de vulnerabilitate.
07:00
SONDAJ: Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 care comit infracţiuni? # ObservatorNews
Ministerul Justiţiei ia în calcul să schimbe legea pentru ca minorii sub 13 ani să fie pedepsiţi mai aspru dacă ajung să comită infracţiuni grave. Cazul care poate schimba legea este crima din Timiş.
