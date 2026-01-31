Există o combinaţie de trei medicamente care opresc împreună cancerul pancreatic. Cum funcţionează lucrurile?

Newsweek.ro, 31 ianuarie 2026 18:50

Există o combinaţie formată din trei medicamente, care opreşte cancerul pancreatic. Cum funcţioneaz...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
19:10
Închiderea parțială a Guvernului SUA începe, din cauza lipsei de finanțare, în ciuda acordului cu Senatul Newsweek.ro
Închiderea, e drept, parțială, deocamdată, a Guvernului SUA, începe, din cauza lipsei de finanțare, ...
Acum 30 minute
19:00
Vicepremierul Oana Gheorghiu, la trei luni de mandat: &#34;Am început să săpăm, să punem bazele&#34; Newsweek.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu declară, la trei luni de mandat, că a început cu fundaţia şi au început...
18:50
Există o combinaţie de trei medicamente care opresc împreună cancerul pancreatic. Cum funcţionează lucrurile? Newsweek.ro
Există o combinaţie formată din trei medicamente, care opreşte cancerul pancreatic. Cum funcţioneaz...
Acum o oră
18:30
În Rețeaua Epstein existau oameni cu conexiuni în România, care făceau rost de fete pentru petrecerile ilegale Newsweek.ro
În Rețeaua Epstein de infracţionalitate existau oameni cu conexiuni în România, care făceau rost de ...
Acum 2 ore
18:10
PSD București, în schimbare. Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu, la sectoarele 2, 4 și 6 Newsweek.ro
PSD București, în schimbare. Rareș Hopincă, Alexandru Hazem Kansou și Adrian Vigheciu, la sectoarele...
18:00
Viktor Orban respinge ideea că ar fi nevoie să se ia măsuri de austeritate în Ungaria Newsweek.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, respinge ideea că ar fi nevoie să se ia unele măsuri de austeritat...
17:40
Un heruvim de pe o frescă restaurată la Roma pare să aibă faţa Giorgiei Meloni. Cum este posibil? Newsweek.ro
Un heruvim de pe o frescă restaurată, de la o bazilică din Roma, pare să aibă faţa Giorgiei Meloni, ...
Acum 4 ore
17:00
Planta periculoasă pe care nu este bine să o ai în casă. Are tulpina și frunzele toxice. Cum sunt semințele? Newsweek.ro
Planta periculoasă pe care nu este bine să o ai în casă. Unele plante de apartament arată frumos, da...
16:40
Horoscop complet luna februarie. Bani, sănătate, succes. Care zodii le au pe toate? Newsweek.ro
16:10
Ministrul muncii anunță creșterea pensiilor. Despre ce sume e vorba, dacă acum ai între 1.300 și 6.000 lei? Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole a anunțat că nu există niciun motiv pentru ca pensiile să nu fie ind...
16:00
Blue Origin şi-a suspendat lansările spaţiale turistice pentru a se concentra asupra prorgamului selenar Newsweek.ro
Compania spaţială americană Blue Origin, a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a anunţat vineri că va s...
15:40
Hunedoara: Incendiu provocat de un coş de fum deteriorat, la Petroşani Newsweek.ro
Un coş de fum deteriorat a provocat sâmbătă un incendiu la o casă din Petroşani, a anunţat Inspector...
15:20
Pakistan: Peste 70 de morţi în urma unor atacuri separatiste în Balucistan Newsweek.ro
Cel puţin zece membri ai forţelor de securitate, cinci civili şi aproape 60 de rebeli au fost ucişi ...
Acum 6 ore
15:10
Iran: Explozie la o clădire dintr-un oraş-port la Golful Persic Newsweek.ro
O explozie a lovit sâmbătă o clădire din Bandar Abbas, un oraş portuar din sudul Iranului, situat la...
14:50
Schi alpin: Cupa Mondială - Elveţianca Malorie Blanc, învingătoare slalomul super-uriaş de la Crans-Montana Newsweek.ro
Elveţianca Malorie Blanc a câştigat sâmbătă slalomul super-uriaş feminin de la Crans-Montana (Elveţi...
14:40
Cineastul iranian Hesam Eslami vorbeşte despre &#34;obsesia&#34; Iranului pentru controlul cetăţenilor Newsweek.ro
Cu scurtmetrajul "Citizen-Inmate" (Cetăţean-Deţinut), prezentat la Festivalul Internaţional de Film ...
14:20
Iran: Forţele armate sunt în alertă maximă, atenţionează Teheranul Newsweek.ro
Şeful armatei iraniene, Amir Hatami, a avertizat sâmbătă Statele Unite şi Israelul împotriva oricăru...
14:10
Tulcea: Anchetă a Poliţiei după ce o fată de 18 ani a fost găsită decedată Newsweek.ro
O fată de 18 ani a fost găsită decedată la o adresă din Tulcea, iar poliţiştii au început cercetăril...
13:50
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al premierului Newsweek.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, devine consilier onorific al premie...
13:30
Coreea de Sud va cheltui 1,67 miliarde de dolari pentru transformarea bazată pe inteligenţă artificială Newsweek.ro
Guvernul Coreei de Sud intenţionează să cheltuie până la 2,4 trilioane de woni (1,67 miliarde de dol...
13:20
Dragoş Pîslaru: Comisia Europeană va penaliza România pentru nerealizarea reformelor privind pensiile speciale Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că se aşteaptă ca în câteva ...
Acum 8 ore
13:10
Deconectări în sistemul energetic din Republica Moldova, din cauza problemelor din rețeaua ucraineană Newsweek.ro
O deconectare a sistemului energetic din Republica Moldova a fost înregistrată sâmbătă dimineața, di...
12:50
METEO Cât mai stă vortexul polar deasupra României. Ce temperaturi vor fi în februarie la București sau Cluj? Newsweek.ro
Un vortex polar se află deasupra României care este acoperită de frig și zăpadă. Vom explica ce este...
12:50
Alertă pe Android: toate dispozitivele sunt în pericol din cauza unui nou virus care fură datele bancare Newsweek.ro
Cercetătorii au avertizat asupra unei noi campanii de atacuri cibernetice care utilizează platforma ...
12:40
Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când este la Palatul Cotroceni Newsweek.ro
Administrația Prezidențială a publicat lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acț...
12:20
Raed Arafat: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți Newsweek.ro
Raed Arafat, consideră că rețelele de socializare reprezintă risc ridicat pentru copii și adolescenț...
12:10
VIDEO Factură sau nu în 2026 pentru drepturi de autor? Ce se întâmplă cu jurnaliștii, artiștii și influencerii Newsweek.ro
Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor nu au obligația de a emite factură și ni...
12:00
Cod galben de ger în 6 județe din Moldova până duminică seara. Frigul se extinde în jumătatea estică a țării Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, două atenționări Cod galben de ger, i...
11:50
Autostrăzile Moldovei, proiecte strategice NATO finanțate prin SAFE: 4.200.000.000€ pentru mobilitate militară Newsweek.ro
Autostrăzile A7 și A8 intră oficial în arhitectura de mobilitate militară a NATO. România va primi 4...
11:40
VIDEO Convoi rusesc, care transporta infanteria rusă, făcut praf și pulberi de drone în „triunghiul Gulyaypol” Newsweek.ro
Un convoi de camioane rusești, care transporta o parte din infanteria rusească în sudul Ucrainei, a ...
11:40
Iei bani în plus la pensie dacă ai făcut școala postliceală, de ucenici, la seral, de subingineri? Newsweek.ro
Pensionarii se întreabă care formele de școlarizare cresc pensia. Iei bani în plus la pensie dacă ai...
Acum 12 ore
11:10
SUA intră în „shutdown”: guvernul federal, paralizat temporar după blocajul bugetar din Congres Newsweek.ro
Guvernul federal al Statelor Unite a intrat într-o paralizie temporară după ce Congresul nu a reușit...
10:50
Trump, mințit din nou de Putin cu armistițiul din Ucraina: Rusia a atacat cu 100 de drone și rachete Iskander Newsweek.ro
Armistițiul anunțat de Donald Trump după discuțiile cu Vladimir Putin s-a dovedit o nouă minciună sf...
10:40
Prăbușire istorică pe piața metalelor: argintul, cea mai slabă zi din 1980. aurul pierde peste 9% într-o zi Newsweek.ro
Aurul și argintul au suferit scăderi istorice după ce Donald Trump a nominalizat un candidat percepu...
10:10
Dosarul Epstein: Miliardarul Bill Gates ar fi luat o „BTS” de la o damă de companie rusoaică Newsweek.ro
Departamentul de Justiție din SUA a declasifict peste 3 milioane de noi documentente din Dosarul Eps...
10:00
Dosarul Epstein: Noi dovezi scot la iveală legături strânse între Elon Musk și Jeffrey Epstein decât se știa Newsweek.ro
Noi documente făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA arată că Elon Musk a avut schimburi...
09:30
„Regii” și „reginele” la dublu, de la Australian Open: Harrison şi Skupski, Mertens şi Zhang Newsweek.ro
Americanul Christian Harrison şi britanicul Neal Skupski sunt „regii” și belgianca Elise Mertens și ...
09:10
VIDEO Iarnă extremă, în Japonia. Cel puțin 14 morți și 200 de răniți, mii de curse aeriene și trenuri anulate Newsweek.ro
Un episod de iarnă extremă a lovit Japonia. Autoritățile au anunțat cel puțin 14 morți și 200 de răn...
08:50
A murit mama lui Kevin din filmul „Singur acasă”. Actrița Catherine O Hara avea 71 de ani Newsweek.ro
Mama lui Kevin din filmul „Singur acasă”, actrița Catherine O Hara, a murit la vârsta de 71 de ani. ...
08:30
Noua conducere a Venezuelei, după „extragerea” lui Maduro, îl sfidează pe Trump. E „solidară” cu Cuba Newsweek.ro
Noua conducere a Venezuelei, care a preluat puterea după „extragerea” lui Maduro de către forțele am...
08:10
De ce trebuie să plătească toți locatarii pentru reparația acoperișului la bloc? Cum se calculează datoria? Newsweek.ro
Într-un condominiu, cheltuielile comune se împart între toți proprietarii, indiferent dacă spațiile ...
08:00
SUA, sancțiuni pentru petrolierele din umbră ale lui Putin. Turcia le „scapă” pe lângă coastele Mării Negre Newsweek.ro
Comisia de Relații Externe a Senatului SUA a aprobat la 29 ianuarie un proiect de lege de sancțiuni ...
07:50
Ce știu cei mai de succes oameni, iar ceilalți nu? E ca o „strângere de mână secretă” Newsweek.ro
Ce știu cei mai de succes oameni? E ca o „strângere de mână secretă”. Munca asiduă nu e suficientă. ...
07:40
Ce impozit plătești pentru banii câștigați la jocuri de noroc și pariuri? Care e pragul de taxare? Newsweek.ro
În contextul măsurilor de austeritate, anul trecut, au fost schimbate cotele de impozitare asupra câ...
07:20
VIDEO Camera de bord, o necesitate în haosul din trafic. 7 modele, între 30 și 260 €, testate de TCS Newsweek.ro
Camera de bord a devenit o necesitate pentru șoferi în haosul actual din trafic. Iar oferta de pe pi...
07:10
Horoscop 1 februarie. Luna în Leu aduce câștiguri financiare Săgetătorilor. Balanțele impresionează Newsweek.ro
Horoscop 1 februarie. Luna în Leu aduce câștiguri financiare Săgetătorilor. Balanțele impresionează....
06:40
Cum calculezi punctajul lunar la pensie? Când se aplică indice de corecție? Exemplu la salariu de 4.000 lei Newsweek.ro
Punctajul la pensie este foarte important. El se calculează după o formulă standard. Pentru cei care...
Acum 24 ore
22:40
Donald Trump, încă un eşec. Doar 5% dintre groenlandezi doresc o apropiere de SUA Newsweek.ro
Donald Trump, preşedintele SUA, suferă încă un eşec. Doar 5% dintre groenlandezi doresc o apropiere ...
22:00
Cât au ajuns să coste roşiile româneşti? Preţurile au luat-o complet razna Newsweek.ro
Cât au ajuns să coste roşiile româneşti, în plin sezon rece? Preţurile au luat-o complet razna, cu o...
21:40
ANAF, noi controale pentru sancţionarea românilor care au averi nejustificate. Fiscul îşi face divizie Newsweek.ro
Şeful ANAF anunţă noi controale, care vor avea loc, pentru sancţionarea românilor cu averi nejustifi...
