Guvernul american este în blocaj parțial

Legislatorii francezi au aprobat un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, deschizând calea pentru intrarea în vigoare a măsurii la începutul următorului an școlar, în septembrie, pe măsură ce ideea de a stabili o vârstă minimă pentru utilizarea platformelor prinde amploare în întreaga Europă.