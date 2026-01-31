Guvernul american este în blocaj parțial
Veridica.ro, 31 ianuarie 2026 18:50
Senatul a votat asupra adoptării finale a acordului de finanțare cu câteva ore înainte de termenul limită, vineri seară, după ce a votat mai multe amendamente, dar legea trebuie să treacă de votul Camerei Reprezentanților care se reunește abia luni.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 30 minute
18:50
Senatul a votat asupra adoptării finale a acordului de finanțare cu câteva ore înainte de termenul limită, vineri seară, după ce a votat mai multe amendamente, dar legea trebuie să treacă de votul Camerei Reprezentanților care se reunește abia luni.
Acum o oră
18:30
Acuzațiile de agresiune sexuală împotriva lui Donald Trump au dispărut din dosarele lui Epstein la câteva ore de la publicarea lor.
Acum 2 ore
18:10
Antonio Guterres, șeful Națiunilor Unite, a îndemnat vineri națiunile să își achite cotizațiile, avertizând că organizația este în pericol de faliment și ar putea rămâne fără bani până în iulie.
18:00
O explozie puternică a zguduit orașul portuar Bandar Abbas din sudul Iranului, în cursul zilei de sâmbătă.
Acum 6 ore
13:30
Mai multe localități de peste Prut, inclusiv capitala Chișinău, au rămas fără curent electric sâmbătă dimineață.
Acum 8 ore
13:00
România Digitală, acum și pe dischetă - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi au aflat că Inteligența Artificială este folosită în România nu pentru a vindeca boli, ci pentru a inventa taxe pe găinile de la țară.
12:50
Jurnalul lui Tetelu: Tetelu și adevăratul secret al armei secrete americane, discombobulatorul (partea I) # Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 54
Acum 24 ore
20:10
Într-o declarație adresată reporterilor în timpul unei vizite în China, premierul britanic a declarat că dorește să „mergă mai departe” în alinierea cu piața europeană, unde este „în interesul nostru național”.
20:00
NASA a amânat viitoarea călătorie a astronauților pe Lună din cauza temperaturilor aproape de îngheț așteptate la locul de lansare.
19:50
Poliția a confiscat aproape cinci tone de marijuana în timpul unei razii efectuate joi în apropiere de Kruševac, în partea centrală a Serbiei.
Ieri
19:10
Vineri dimineață, ca parte a pregătirilor americane pentru un atac asupra Iranului, distrugătorul USS Delbert Black a acostat în portul Eilat.
18:50
Cele mai recente dezvăluiri vin la mai mult de o lună după ce Departamentul de Justiție a publicat 3.500 de dosare pe site-ul său web care includeau documente judiciare, corespondență și zeci de fotografii care nu fuseseră făcute publice anterior.
15:20
Avocata Adriana Georgescu, arestată în flagrant în timp ce lua 60.000 de euro mită, are funcții în PNL și est o apropiată a premierului Ilie Bolojan și a președintelui Nicușor Dan, potrivit unei narațiuni false răspândite de presa care promovează frecvent fake news și dezinformări care țin de zona conspiraționistă și suveranistă.
13:00
Variante diferite la Moscova şi Washington despre armistiţiul în Ucraina anunţat de Trump # Veridica.ro
În acest timp Rusia a continuat să atace cu zeci de drone şi o rachetă.
12:50
Războiul și sancțiunile internaționale au împins economia Rusiei într-un declin care va continua și în viitor, potrivit mai multor analize făcute de presa rusă independentă. Tot de acolo aflăm cum pregătește FSB-ul oprirea tuturor comunicațiilor din țară.
12:30
Preşedintele ucrainean afirmă că Ucraina nu este pregătită pentru o schimbare a integrităţii sale teritoriale.
10:50
Cuba se confruntă deja cu o gravă criză economică, iar Havana acuză Washingtonul de încercare de genocid
29 ianuarie 2026
21:00
Marina Regală Britanică a urmărit o navă rusească „suspectă” care a plutit aproape deasupra cablurilor de date subacvatice din Canalul Bristol timp de 14 ore.
20:40
Președintele american Donald Trump a declarat joi, în cadrul unei ședințe de cabinet la Washington, că i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să nu atace capitala Ucrainei timp de o săptămână, din cauza vremii extrem de reci.
20:20
Birourile Deutsche Bank din Frankfurt și Berlin au fost percheziționate de oficiali în cadrul unei anchete privind spălarea de bani.
20:10
Agenții au primit ordin să se concentreze pe operațiuni țintite, în timp ce „țarul frontierelor” dă de înțeles că agenții s-ar putea retrage dacă oficialii „cooperează”.
19:50
Uniunea Europeană a adăugat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran pe lista sa de teroriști, ca răspuns la represiunea violentă a protestatarilor de către Teheran din ultimele săptămâni.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Ucrainenii trăiesc deja în frig fără electricitate și căldură, iar înghețul poate diminua veniturile din agricultură.
18:10
Rusia își continuă însă atacurile și spune că problema teritorială nu este singura care împiedică o înțelegere.
17:30
Ucraina discută cu SpaceX soluții de restricționare a accesului rușilor la internetul prin satelit # Veridica.ro
Rusia reușește să-și ghideze dronele de atac cu ajutorul rețelei lui Elon Musk prin terminale obținute pe căi ocolitoare
16:50
A doua cea mai mare companie petrolieră a Rusiei a luat decizia în urma sancțiunilor impuse anul trecut de Statele Unite
16:20
Șoferii protestează de patru zile la frontierele cu Uniunea Europeană
11:40
Maia Sandu este de vină pentru penele de curent din Transnistria deoarece Chișinăul nu mai procură energie electrică din regiunea separatistă, potrivit autorilor unui articol publicat în mass-media rusă afiliată Kremlinului
09:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
28 ianuarie 2026
20:30
Agenții Departamentului de Securitate Internă implicați în împușcarea fatală a lui Alex Pretti, de sâmbătă, la Minneapolis, au fost plasați în concediu, conform protocolului departamentului, a declarat miercuri un oficial al departamentului.
20:10
Mai mulți parlamentari europeni au îndemnat UE să impună măsuri restrictive împotriva ICE, argumentând că agenția nu ar trebui să opereze în Europa din cauza îngrijorărilor legate de supravegherea democratică și drepturile omului.
20:00
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat că valorile democratice și integritatea teritorială vor ghida discuțiile țării sale cu Statele Unite privind orice viitor acord privind insula arctică.
19:50
Șeful diplomației americane a fost chemat de senatorii să de aexplicații cu privire la operațiunea de extragere a lui Nicolas Maduro.
19:30
Procurorii din Ungaria au depus plângere împotriva primarului progresist al Budapestei, solicitând amenzi la câteva luni după ce sute de mii de oameni au ținut cont de apelul său de a ieși în stradă, sfidând interdicția impusă de guvern privind manifestația Pride.
15:00
Americanii îl vor duce pe Volodimir Zelenski în Israel, unde părinţii săi trăiesc deja în lux, ca să-l scape de urmărire penală, potrivit unei narațiuni false promovate de bloggerul filorus Dan Diaconu.
13:20
O echipă de scafandri acționează pentru identificarea și neutralizarea acesteia.
13:10
Zăpada blochează drumuri în nordul ţării, iar în sud este risc de inundaţii.
12:30
Marea Britanie caută relaţia cu China pe fondul instabilităţii legăturilor cu Statele Unite # Veridica.ro
Premierul Starmer este la Beijing în prima vizită a unui şef de guvern britanic din 2018
11:30
Teheranul neagă că ar fi cerut negocieri, iar aliaţii regionali ai SUA refuză să înlesnească un atac asupra Iranului
10:40
Administraţia sa încearcă să limiteze deficitul de încredere după brutalităţile din Minnesota.
09:40
Valul loviturilor ruseşti a continuat cu un nou atac de noapte asupra Odesei
27 ianuarie 2026
19:30
Premierul israelian s-a întâlnit cu un membru al extremei-drepte austriece.
19:30
TikTok declară că investighează de ce utilizatorii platformei ar fi fost împiedicați să folosească cuvântul „Epstein” în mesajele directe.
19:20
Membrii familiilor a doi bărbați din Trinidad care au fost uciși în octombrie într-un atac american asupra unei presupuse ambarcațiuni de contrabandă cu droguri au dat marți în judecată guvernul SUA, acuzându-l de deces din culpă și execuții extrajudiciare.
19:10
Agenți ai poliției americane de frontieră ar urma să să facă parte din dispozitivul de pază a demnitarilor SUA
17:40
Guvernul spaniol anunță despăgubiri pentru victimele accidentului de tren din sudul țării # Veridica.ro
Spania s-a confruntat cu un șir de incidente feroviare într-o singură săptămână.
17:20
În localitatea Niscemi, din sudul insulei, au fost evacuate până acum din casele lor peste 1500 de persoane.
17:10
Nou atac rusesc asupra Ucrainei în timp ce părțile se pregătesc să reia negocierile de pace # Veridica.ro
Zelenski spune că fiecare atac erodează diplomația și subminează eforturile pentru încheierea războiului.
17:00
Legislatorii francezi au aprobat un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, deschizând calea pentru intrarea în vigoare a măsurii la începutul următorului an școlar, în septembrie, pe măsură ce ideea de a stabili o vârstă minimă pentru utilizarea platformelor prinde amploare în întreaga Europă.
16:50
Susținerea publică pentru campania de aplicare a legilor anti-migrație a scăzut la un nivel record după împușcăturile din Minneapolis.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.