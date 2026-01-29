Țările Balcanilor de Vest cer relaxarea regulilor UE pentru șoferii de camioane
Veridica.ro, 29 ianuarie 2026 16:20
Șoferii protestează de patru zile la frontierele cu Uniunea Europeană
• • •
Acum 5 minute
16:50
A doua cea mai mare companie petrolieră a Rusiei a luat decizia în urma sancțiunilor impuse anul trecut de Statele Unite
Acum o oră
16:20
Acum 6 ore
11:40
Maia Sandu este de vină pentru penele de curent din Transnistria deoarece Chișinăul nu mai procură energie electrică din regiunea separatistă, potrivit autorilor unui articol publicat în mass-media rusă afiliată Kremlinului
Acum 8 ore
09:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio
Acum 24 ore
20:30
Agenții Departamentului de Securitate Internă implicați în împușcarea fatală a lui Alex Pretti, de sâmbătă, la Minneapolis, au fost plasați în concediu, conform protocolului departamentului, a declarat miercuri un oficial al departamentului.
20:10
Mai mulți parlamentari europeni au îndemnat UE să impună măsuri restrictive împotriva ICE, argumentând că agenția nu ar trebui să opereze în Europa din cauza îngrijorărilor legate de supravegherea democratică și drepturile omului.
20:00
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat că valorile democratice și integritatea teritorială vor ghida discuțiile țării sale cu Statele Unite privind orice viitor acord privind insula arctică.
19:50
Șeful diplomației americane a fost chemat de senatorii să de aexplicații cu privire la operațiunea de extragere a lui Nicolas Maduro.
19:30
Procurorii din Ungaria au depus plângere împotriva primarului progresist al Budapestei, solicitând amenzi la câteva luni după ce sute de mii de oameni au ținut cont de apelul său de a ieși în stradă, sfidând interdicția impusă de guvern privind manifestația Pride.
Ieri
15:00
Americanii îl vor duce pe Volodimir Zelenski în Israel, unde părinţii săi trăiesc deja în lux, ca să-l scape de urmărire penală, potrivit unei narațiuni false promovate de bloggerul filorus Dan Diaconu.
13:20
O echipă de scafandri acționează pentru identificarea și neutralizarea acesteia.
13:10
Zăpada blochează drumuri în nordul ţării, iar în sud este risc de inundaţii.
12:30
Marea Britanie caută relaţia cu China pe fondul instabilităţii legăturilor cu Statele Unite # Veridica.ro
Premierul Starmer este la Beijing în prima vizită a unui şef de guvern britanic din 2018
11:30
Teheranul neagă că ar fi cerut negocieri, iar aliaţii regionali ai SUA refuză să înlesnească un atac asupra Iranului
10:40
Administraţia sa încearcă să limiteze deficitul de încredere după brutalităţile din Minnesota.
09:40
Valul loviturilor ruseşti a continuat cu un nou atac de noapte asupra Odesei
27 ianuarie 2026
19:30
Premierul israelian s-a întâlnit cu un membru al extremei-drepte austriece.
19:30
TikTok declară că investighează de ce utilizatorii platformei ar fi fost împiedicați să folosească cuvântul „Epstein” în mesajele directe.
19:20
Membrii familiilor a doi bărbați din Trinidad care au fost uciși în octombrie într-un atac american asupra unei presupuse ambarcațiuni de contrabandă cu droguri au dat marți în judecată guvernul SUA, acuzându-l de deces din culpă și execuții extrajudiciare.
19:10
Agenți ai poliției americane de frontieră ar urma să să facă parte din dispozitivul de pază a demnitarilor SUA
17:40
Guvernul spaniol anunță despăgubiri pentru victimele accidentului de tren din sudul țării # Veridica.ro
Spania s-a confruntat cu un șir de incidente feroviare într-o singură săptămână.
17:20
În localitatea Niscemi, din sudul insulei, au fost evacuate până acum din casele lor peste 1500 de persoane.
17:10
Nou atac rusesc asupra Ucrainei în timp ce părțile se pregătesc să reia negocierile de pace # Veridica.ro
Zelenski spune că fiecare atac erodează diplomația și subminează eforturile pentru încheierea războiului.
17:00
Legislatorii francezi au aprobat un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, deschizând calea pentru intrarea în vigoare a măsurii la începutul următorului an școlar, în septembrie, pe măsură ce ideea de a stabili o vârstă minimă pentru utilizarea platformelor prinde amploare în întreaga Europă.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Susținerea publică pentru campania de aplicare a legilor anti-migrație a scăzut la un nivel record după împușcăturile din Minneapolis.
14:30
India și Uniunea Europeană au încheiat marți un acord mult așteptat care va reduce tarifele pentru majoritatea bunurilor, cu scopul de a stimula comerțul bilateral și de a reduce dependența de Statele Unite pe fondul tensiunilor comerciale globale tot mai mari.
14:20
n 2025, ținta principala a mașinii de propagandă și dezinformare a Kremlinului au fost Franța și Emmanuel Macron. Zeci de milioane de postări în rețelele sociale viralizate cu ajutorul Inteligenței Artificiale, sute de site-uri franceze clonate, deepfake-uri, acțiuni de kompromat împotriva lui Emmanuel și Brigitte Macron.
12:10
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Kievul propune un „armistiți energetic” ca să nu piardă Donbasul # Veridica.ro
Ucraina vrea suspendarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice pentru a păstra Donbasul, dar pierderea acestuia e inevitabilă, afirmă propaganda rusă, care promovează și minciuna că Rusia – care, în realitate, a atacat prima infrastructura ucraineană – doar se apără.
09:20
Jurnalul lui Tetelu ZIUA 53
08:30
Premierul va avea o serie de întâlniri şi consultări cu oficiali germani, la invitaţia cancelarului Friedrich Merz.
07:20
Eșecul Rusiei de a garanta securitatea sau un parteneriat fiabil a determinat liderii locali să caute alternative. Moscova își pierde rolul de arbitru implicit, în timp ce Turcia, UE, Statele Unite și, din ce în ce mai mult, China umplu vidul lăsat de ruși.
05:30
Ministerul va achiţiona elicoptere, rachete, transportoare blindate, sisteme antiaeriene şi drone, în valoare de peste 9,5 miliarde de euro.
26 ianuarie 2026
19:00
Ungaria și Slovacia vor da în judecată Uniunea Europeană pentru planul acesteia de a interzice toate importurile de gaze rusești imediat ce legea intră oficial în vigoare, au anunțat astăzi miniștrii de externe ai acestor țări.
18:40
Comisia Europeană a lansat o anchetă privind chatbot-ul Grok, bazat pe inteligență artificială, al lui Elon Musk, pentru producerea de imagini cu conținut sexual explicit.
18:30
Prețurile aurului și-au prelungit creșterea record, depășind 5.100 de dolari luni, în contextul în care băncile centrale și investitorii au căutat refugiu de riscurile geopolitice și de volatilitatea pieței indusă de Trump.
18:20
Trupul ultimului ostatic din Gaza, Ran Gvili, a fost recuperat, a anunțat luni armata israeliană, deschizând calea pentru următoarea fază a armistițiului dintre Israel și Hamas în Gaza.
18:00
Conducerea militară a Chinei se află în plină criză după ce cel mai înalt general al său, un apropiat al lui Xi Jinping, este investigat pentru „suspiciuni de încălcare gravă a disciplinei și legii”.
15:30
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
14:10
Săptămâna trecută, Donald Trump a criticat prezența aliaților SUA în teatrele de operații militare.
13:30
O furtună puternică de iarnă a cuprins Statele Unite începând de duminică.
12:20
Israelul anunță o redeschidere limitată a punctului de trecere a frontierei de la Rafah # Veridica.ro
Accesul de la Rafah este esenţial pentru ajutoarele umanitare şi este prevăzut în planul de pace al lui Trump.
11:50
Guvernarea vrea să îi dea afară pe medicii incomozi, care nu acceptă dictatura sanitară. Narațiunea falsă pleacă de la un proiect de lege care prevede sancționarea medicilor conspiraționiști, anti-vacciniști și care promovează tratamente „naturiste”, pseudo-științifice.
11:50
Împușcăturile din Minneapolis pun în pericol finanaţarea guvernului federal în plină luptă electorală # Veridica.ro
Preşedintele a promis că administraţia sa va reexamina întreaga situaţie.
11:00
Purătorul de cuvânt al lui Putin susţine că relaţiile internaţionale suferă din cauza unor politicieni degeneraţi precum Kaja Kallas.
10:30
Trăim într-o lume fără tabere clare, unde oportunitățile contează mai mult decât alianțele. În acest context, asistăm la un transfer de stil și „infrastructură simbolică” din politica externă a Rusiei spre SUA: crize invocate, securitate națională folosită ca justificare pentru derive imperiale, presiune permanentă asupra societății și o ideologie construită în jurul liderului.
09:40
Premierul Viktor Orban a lansat o petiţie împotriva finanţării statului vecin în războiul declanşat de Rusia
24 ianuarie 2026
20:00
Statele Unite fac presiuni asupra Boliviei pentru a-i expulza pe presupușii spioni iranieni din țara sud-americană și pentru a desemna Corpul de elită al Gărzilor Revoluționare Islamice din Teheran drept grupare teroristă
19:40
Liderul opoziției ungare, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce majoritatea sondajelor înaintea alegerilor din 12 aprilie, a numit-o pe experta internațională în energie Anita Orban pentru a se ocupa de politica externă.
19:10
Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat sâmbătă că agenții federali detașați în Minneapolis, în cadrul unei ample campanii de represiune împotriva imigrației, au comis „un alt atac armat oribil”, la mai puțin de trei săptămâni după împușcarea fatală a lui Renee Good.
19:00
Președintele Volodimir Zelenski a descris negocierile dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia de la Abu Dhabi drept constructive și a anunțat o posibilă continuare săptămâna viitoare.
