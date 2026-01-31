Primăria Brăila va plăti 100.000 lei pentru promovarea Zonei Pescărești, dar consilierii se plâng că piața de pește e mai mult închisă

11:20

La doar 22 de ani, Cosmin Gabriel Stoian, originar din Botoșani, a ajuns pe scena uneia dintre cele mai importante gale din industria ospitalității din Marea Britanie. Restaurantul în care lucrează, Taste of Italy, a fost desemnat cea mai bună pizzerie italiană din Anglia, iar Cosmin, acum Head Chef, a primit titlul acordat de juriu […]