Mai mulți oameni au rămas blocați în lift la Chișinău din cauza penei de curent din Republica Moldova care a durat câteva ore

Când te grăbești să pleci cu mașina într-o dimineață geroasă de iarnă, ultimul lucru de care ai nevoie este să o găsești înghețată. Graba îi determină pe unii șoferi să aplice metode greșite, care pot deteriora automobilul sau pot afecta siguranța rutieră. De aceea, este important să cunoști care sunt soluțiile corecte, eficiente și sigure […]