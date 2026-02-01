Mai mulți oameni au rămas blocați în lift la Chișinău din cauza penei de curent din Republica Moldova care a durat câteva ore
Libertatea, 1 februarie 2026 09:20
16 persoane au rămas blocate în lifturile blocurilor din Chișinău, în urma întreruperii masive de curent electric înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în dimineața zilei de 31 ianuarie, a relatat Ziarul de Gardă. Angajații IGSU și reprezentanții Î.M.S. „LIFTSERVICE” au intervenit de 14 ori pentru deblocarea ascensoarelor din toate sectoarele capitalei Republicii Moldova. Acțiunile au […]
• • •
Acum 10 minute
09:20
Un pensionar își vinde afacerea de-o viață pentru 930.000 de euro: „Cine știe ce mi se va întâmpla?” # Libertatea
Un bărbat de 85 de ani își scoate la vânzare hanul la care a muncit aproape o jumătate de secol. Nu pentru că vrea să plece, ci pentru că sănătatea nu-l mai ajută. Iar odată cu afacerea, riscă să dispară și un loc care a fost, timp de generații, sufletul unei comunități. Potrivit publicației Blick, […]
09:20
09:20
Cele mai scumpe mașini noi cumpărate de români în 2025. Peste 160 de automobile de lux, de la Bentley la Lamborghini # Libertatea
Piața auto de lux din România continuă să crească, iar preferințele clienților cu bugete foarte mari devin din ce în ce mai clare. Nu mai vorbim doar despre achiziții ostentative, ci despre alegeri calculate, orientate spre mărci exclusiviste, configurații speciale și modele cu statut aproape de colecție. Datele oficiale arată că interesul pentru segmentul de […]
Acum 2 ore
07:50
Țara în care apa devine noul lux: degustări „în orb”cu somelieri de apă și sticle de până la 9 dolari # Libertatea
Într-un magazin gourmet, câțiva oameni stau la o masă și gustă „în orb”. Nu vin, nu whisky, ci apă. Analizează mineralitatea, salinitatea și cât de fin se simte pe limbă. Sticlele vin din munți îndepărtați, costă de zeci de ori mai mult decât apa obișnuită, iar pentru tot mai mulți cumpărători au devenit un semn […]
07:50
Multe sisteme de încălzire funcționează ani la rând cu setările din fabrică, fără a fi adaptate dimensiunii locuinței sau stilului de viață al celor care locuiesc în ea. Specialiștii avertizează însă că acest lucru înseamnă risipă de energie și bani. Vestea bună este că, prin câteva ajustări simple, facturile la încălzire pot scădea cu până […]
07:50
Reacțiile oamenilor după ce Raed Arafat a cerut ca accesul la TikTok, Instagram și Facebook să fie limitat pentru copiii sub 15-16 ani din România # Libertatea
Părerile au fost împărțite după ce șeful DSU, Raed Arafat, a scris pe pagina lui de Facebook că a venit momentul ca România să limiteze accesul tinerilor la reţelele de socializare susținând că „aceste experiențe pot avea efecte profunde și de durată: anxietate, depresie, izolare, tulburări de somn, scăderea performanței școlare și afectarea dezvoltării emoționale”. […]
Acum 12 ore
20:50
Primăria Brăila va plăti 100.000 lei pentru promovarea Zonei Pescărești, dar consilierii se plâng că piața de pește e mai mult închisă # Libertatea
Primăria Brăila plătește o cotizație anuală de 100.000 lei pentru promovarea „Zonei Pescărești”, fapt care a a stârnit nemulțumirea mai multor consilieri locali din municipiu. În ședința Consiliului Local Brăila, din data de 29 ianuarie, a fost aprobată o hotărâre prin care Primăria Brăila va achita suma de 100.000 lei, reprezentând cotizația anuală a municipiului, […]
20:40
Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că „va deveni foarte inteligentă” până la sfârșitul mandatului, pentru că citește foarte mult. Kallas a făcut această remarcă joi, la o conferință de presă, după ce un jurnalist s-a oferit să-i ofere o carte despre istoria kurdă de Masoud Barzani, primul președinte al regiunii autonome […]
Acum 24 ore
10:40
Lista mașinilor electrice cu cele mai mari probleme din cauza frigului: Dacia Spring, în topul celor „leneși” # Libertatea
În ciuda îmbunătățirilor tehnice, autonomia mașinilor electrice se reduce semnificativ în timpul iernii, iar încărcarea durează mai mult. Iarna a cuprins România. Temperaturile sunt din ce în ce mai scăzute, iar șoferii se luptă cu drumurile alunecoase sau cu viscolul dens. Încălzirea și aerul condiționat funcționează continuu, ceea ce crește consumul. Mașinile electrice sunt dezavantajate, […]
10:30
O simplă modificare în CV a ajutat-o pe o femeie de 54 de ani, concediată din funcția de manager, să-și găsească de lucru # Libertatea
Amy Lovett, directoare de software în vârstă de 54 de ani din zona St. Louis, SUA, a reușit să își găsească un nou loc de muncă după ce a făcut o schimbare în CV, relatează Business Insider. Concediată după 20 de ani Amy Lovett, o femeie de 54 de ani din SUA, a fost concediată […]
Ieri
19:30
Cercetătorii Symantec au descoperit mai multe extensii periculoase în Chrome Web Store, care compromit siguranța utilizatorilor. Aceste extensii, care au în total peste 100.000 de utilizatori, folosesc tactici precum acces neautorizat la clipboard, exfiltrare de date și utilizarea infrastructurii de comandă și control. Extensiile rău intenționate sunt implicate în practici precum deturnarea căutărilor sau activități […]
19:30
Începutul anului 2026 aduce o oportunitate ideală pentru a-ți transforma locuința într-un spațiu care îți reflectă personalitatea și valorile. Casa nu este doar un loc fizic, ci un refugiu emoțional, care influențează starea de bine și sistemul nervos. Potrivit Bulgaria ON AIR, astrologia poate juca un rol important în configurarea unui mediu care să îți […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
Bunicile mafiote care conduc lumea interlopă: „Când cer ceva, nu este un ordin, ci o datorie față de familie. Au o influență psihologică mai puternică decât frica” # Libertatea
Un fenomen surprinzător este creșterea numărului de femei în vârstă implicate în conducerea rețelelor de crimă organizată, utilizând loialitatea familială în loc de intimidare. Exemple notabile includ cazuri din Anglia, Scoția și Italia, unde femei precum Deborah „Regina Albină” Mason sau Maria „Bloody Mary” Licciardi au condus imperii criminale, scriu The Sun și Daily Star. […]
29 ianuarie 2026
17:50
Cum arată Mihai Trăistariu după ce și-a schimbat singur look-ul. Apariția controversată a artistului. „Nu îți stă bine. Parcă ești electrocutat” # Libertatea
În ultima perioadă, Mihai Trăistariu a devenit o prezență contantă în mediul online, unde își ține lla curent fanii cu toate activitățile zilnice. De data asta, artistul i-a surprins pe toți după ce și-a schimbat singur look-ul, iar acum are din nou părul scurt, așa cum îl avea în urmă cu ceva ani. Apariția controversată […]
17:40
Un șofer cu BMW a fost prins cu un penis fals când voia să trișeze la un test antidrog, după un accident în Berlin # Libertatea
Persoane necunoscute au intrat cu un BMW 520 gri-argintiu, închiriat, într-un camion parcat în cartierul Berlin-Lichtenberg, Germania. În urma incidentului, poliția a descoperit în autoturism o proteză de penis, despre care a precizat că ar putea fi utilizată pentru obținerea frauduloasă a unei probe de urină, relatează cotidianul Tagesspiegel și tabloidul german BZ. Accidentul s-a […]
09:40
Cum a slăbit Bursucu 22 de kilograme în șase luni: „Primele două luni au fost mai complicate”. A ajuns la greutatea pe care o avea la 18 ani # Libertatea
Bursucu a început anul cu o schimbare majoră. Prezentatorul TV a reușit să slăbească 22 de kilograme în aproximativ șase luni, ajungând la greutatea pe care o avea la 18 ani. Într-un interviu acordat Click, acesta a vorbit deschis despre alimentație, sport, dificultăți, dar și despre motivele pentru care a ales să nu apeleze la […]
09:40
O femeie i-a avertizat pe Facebook pe alți șoferi despre un radar din Elveția, iar acum trebuie să plătească 650 de euro amendă # Libertatea
O postare aparent banală pe Facebook s-a transformat într-o sancțiune costisitoare pentru o femeie din Elveția, care a ajuns să plătească o amendă de aproximativ 650 de euro după ce a distribuit un avertisment despre un radar, potrivit HNA. Potrivit presei elvețiene, o femeie de aproximativ 60 de ani din districtul Baden a redistribuit pe […]
28 ianuarie 2026
23:40
Traficul rutier pe drumul din județul Prahova care leagă municipiul Câmpina de comuna Cornu (ieșirea spre DN1, Breaza și Sinaia) a fost închis complet, miercuri, după ce o bandă de circulație s-a prăbușit în râpă în cursul nopții trecute. Instabilitatea cronică a terenului, agravată de ploile recente și de eroziune, a dus la cedarea terasamentului, […]
23:40
Irina Motoc, singurul model român pe podiumul Paris Couture Week. Cum a apărut tânăra de 18 ani # Libertatea
Irina Motoc, model al agenției MUR Models, a defilat pentru celebra casă de haute couture Stéphane Rolland, în cadrul Paris Couture Week. Evenimentul, unul dintre cele mai exclusiviste din lumea modei, a reunit personalități precum Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, și Lisa Rinna, actriță și personalitate media americană. În același show a defilat și top modelul internațional Coco Rocha, […]
22:50
Au fost publicate listele și calendarele competițiilor școlare pentru anul 2025-2026, anunță Ministerul Educației # Libertatea
Ministerul Educației a anunțat faptul că a publicat listele şi calendarele de desfăşurare pentru competiţiile şcolare care se vor organiza şi desfăşura în România la nivel internaţional, naţional şi regional, în anul şcolar 2025-2026. „Am publicat listele şi calendarele de desfăşurare pentru competiţiile şcolare care se vor organiza şi desfăşura în România la nivel internaţional, naţional şi regional, în […]
22:50
Emmanuel Macron i-a primit pe prim-miniștrii Groenlandei și Danemarcei și face apel la o „trezire strategică”. Franța, pregătită să trimită trupe în Arctica # Libertatea
Preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul Groenlandei Jens-Frederik Nielsen şi premierul Danemarcei Mette Frederiksen şi-au exprimat miercuri, la Paris, solidaritatea împotriva ambiţiei preşedintelui american Donald Trump de a dobândi insula arctică, relatează AFP. Reuniți la o masă de lucru, cei trei lideri de stat au făcut „apel la o trezire strategică a Europei”, reînarmare și creşterea […]
11:20
Fratele lui Viktor Orbán a încercat să cumpere arme printr-un fost spion KGB: „Ruda nebună a premierului maghiar” # Libertatea
Aron Orbán, 48 de ani, fratele mai mic al premierului ungar Viktor Orbán (62 de ani), a călătorit în Cehia și în Slovacia, acum 6 ani, pentru a încerca să cumpere arme, călătorie organizată de Mikulas Nadaszi, fost ofițer de informații cehoslovac cu presupuse legături KGB, a dezvăluit portalul maghiar 444, preluat de Onet. Aron […]
27 ianuarie 2026
22:40
Italienii sunt revoltați de faptul că SUA trimit agenți ICE la Jocurile Olimpice de iarnă: „Sunt o miliție care omoară” # Libertatea
Scandal în Italia după ce o unitate de agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) va avea un rol în asigurarea securității la Jocurile Olimpice de iarnă. Primarul orașului Milano spune că aceștia „nu sunt bineveniți”. Agenții ICE, trimiși la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia Milano și Cortina d’Ampezzo sunt orașele […]
22:40
Compania americană Pinterest a anunțat marți că plănuiește să concedieze mai puțin de 15% din totalul angajaților și să micșoreze suprafața spațiilor de birouri, pe fondul tranziției accelerate către utilizarea inteligenței artificiale, relatează CNBC. Resursele vor fi „relocate” Într-un comunicat de presă, compania a precizat că procesul de restructurare ar urma să fie finalizat până […]
19:50
O româncă a renunțat să fie contabilă într-un spital din România și lucrează acum în agricultură în Spania: „Nu am de gând să mă întorc” # Libertatea
Angela Mihaela Chirobocea, o româncă de 51 de ani, trăiește de cinci ani în comunitatea autonomă Extremadura din vestul Spaniei, unde muncește ca zilieră sezonieră în agricultură. De la contabilitate la munca în agricultură Angela a povestit pentru publicația Hoy cum a lăsat în urmă o carieră de 17 ani în contabilitate într-un spital din […]
15:20
Un sfat devenit viral pe rețelele sociale a stârnit controverse printre șoferii de diesel. Un dealer auto cunoscut online susține că adăugarea unei cantități foarte mici de benzină în rezervorul unui motor diesel ar putea ajuta la curățarea injectoarelor și la o ardere mai bună a combustibilului, titrează publicația spaniolă IDEAL. Specialiștii avertizează însă că […]
15:20
„Power Couple”, 27 ianuarie 2026. Fetele au parte de o nouă probă la înălțime, dar una la care, cu siguranță, nu s-ar fi gândit # Libertatea
La „Power Couple” în ediția din 27 ianuarie 2026, fetele vor curăța o mașină, la înălțime. Băieții trebuie să investească. Când te simți bine alături de partenerul de viață, simți că poți duce la capăt orice provocare. Când accepți să intri într-un format care te scoate din zona de confort, aștepți să vezi ce-ți aduce […]
14:30
Salvați noaptea de pe cel mai înalt vârf din Anglia, doi drumeți au plecat fără să plătească la hanul care le-a oferit adăpost și mâncare # Libertatea
Doi tineri rătăciți pe munte, recuperați după ore întregi de căutări, au stârnit revoltă într-o comunitate din Anglia. După ce au fost salvați noaptea, adăpostiți și hrăniți într-un han din vale, aceștia au plecat fără să-și achite nota de plată, deși promiseseră că o vor face, scrie publicația Le Parisien. Operațiune de salvare pe Scafell […]
14:30
Suedia coboară vârsta răspunderii penale la 13 ani, în timp ce în România are loc o adevărată dezbatere pe subiect # Libertatea
Autoritățile din Suedia au anunțat că vor înainta un proiect de lege pentru scăderea vârstei răspunderii penale la 13 ani în cazul infracțiunilor grave, măsura putând permite, în situații excepționale, aplicarea unor pedepse privative de libertate, în timp ce în România subiectul responsabilității penale a minorilor se află în centrul unei dezbateri publice. Reducerea vârstei […]
14:30
Ce s-a întâmplat între Andreea Marin și Daniel Stanciu: „Am invitat-o! Avea un standard ridicat, câștiga bine” # Libertatea
Om de fotbal, dar și fost jurnalist, Daniel Stanciu este o prezență constantă în emisiunile de sport, dar și în diferite podcasturi, acolo unde oferă, din când în când, și informații mai puțin cunoscute din viața lui. Puțină lume știe că Daniel Stanciu a fost prieten cu Andreea Marin, însă acest subiect a fost dezbătut […]
14:30
Ministrul de Externe a lămurit de ce România nu s-a decis privind Consiliul pentru Pace al lui Trump, unde un loc permanent costă un miliard de dolari # Libertatea
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat marți, 27 ianuarie, că analiza privind participarea la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele SUA, Donald Trump, include și un aspect politic, cu referire la faptul că România este deja membru al ONU, organizație care poate intra în antiteză cu acel Consiliu dorit de Trump. „Până la urmă, […]
12:50
Membru CSM critică dur Justiția: mulți magistrați sunt „cuprinşi de milă” față de infractori, iar Legea evaziunii fiscale este o „catastrofă” # Libertatea
Un criminal a fugit din țară după ce a primit permisie din închisoare, conform legilor în vigoare. Claudiu Sandu, membru al Consiliului Suprem al Magistraturii, atrage atenția asupra problemelor legislative și a aplicării acestora într-o postare pe Facebook în care a criticat dur sistemul de justiție din România. Claudiu Sandu, magistrat CSM, critică legislația penală […]
12:40
AccuWeather estimează că pierderile economice provocate de furtuna de zăpadă istorică din SUA se ridică la 105-115 miliarde de dolari, afectând peste 200 de milioane de persoane, informează Bloomberght. Impactul viscolului asupra SUA Viscolul extrem a afectat peste două duzini de state americane, provocând închiderea unor aeroporturi și anularea a mii de zboruri, conform unui […]
12:40
Andreea Ibacka, mesaj după 15 ani de mariaj cu Cabral: „Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei” # Libertatea
Destul de discreți când vine vorba despre viața lor privată, Andreea și Cabral Ibacka sărbătoresc în acest an nu mai puțin de 15 ani de la căsătorie. Chiar dacă afirmă că ei nu țin socoteala anilor petrecuți împreună, Andreea Ibacka a vorbit recent despre căsnicia cu simpaticul prezentator TV. Întrebată de jurnaliștii de la Viva […]
12:40
Costul vieții la Iași, de două ori și jumătate mai mic decât la New York, dar veniturile nu țin pasul # Libertatea
La prima vedere, traiul în Iași pare o afacere bună. Comparat cu marile orașe ale lumii, orașul din estul României este mult mai ieftin. Problema apare când această diferență de preț este pusă lângă nivelul salariilor, care rămân mult în urmă. Cum se calculează „costul vieții” Datele provin din clasamentul global realizat de Numbeo, cea […]
12:40
Tribunalul Brăila a pedepsit serios doi frați care au tăbărât cu bâtele și furca pe un bărbat, în dosarul „Pășunea criminală” # Libertatea
Doi frați din Movila Miresii, județul Brăila, au fost condamnați pentru tentativă la omor, după un conflict violent izbucnit pe fondul unei dispute legate de pășunea comunală. Tribunalul Brăila a decis pedepse de 4 ani și 8 luni, respectiv 4 ani și 6 luni de închisoare pentru Ion Florin-Aurel și Ion Lucian. Sentința finală urmează […]
07:50
15 tinere salvate din ghearele mafiei asiatice, în Palma de Mallorca: „Mințite că vor fi maseuze sau bucătărese, cu 2.000 de euro pe lună, transformate în sclave sexuale” # Libertatea
Poliția Națională din Palma de Mallorca (Baleare) a eliberat 15 femei captive ale unei rețele asiatice de trafic de persoane, transmite El Mundo, care citează poliția națională. Ancheta, declanșată de mărturia unei victime care a scăpat, a durat 9 luni și a dus la destructurarea rețelei de exploatare. Atenție, informații care vă pot afecta emoțional! […]
26 ianuarie 2026
22:00
Horoscop 27 ianuarie 2026. Balanțele ar fi bine să caute o cale de a înțelege că siguranța pe care o doresc nu înseamnă o anumită sumă de bani # Libertatea
Horoscop 27 ianuarie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 27 ianuarie 2026: Ai curaj, ești foarte motivat, nimic nu mai stă între tine și rezultatele le care le dorești, […]
25 ianuarie 2026
17:30
O asistentă medicală a fost concediată după ce i-a urat secretarei de presă a lui Trump complicații grave la naștere # Libertatea
O asistentă medicală din Florida a fost concediată după ce s-a filmat urându-i purtătoarei de cuvânt de la Casa Albă o accidentare gravă la naștere. Videoclipul a fost postat pe TikTok. Asistenta medicală a fost concediată după mesajul ofensator distribuit pe TikTok Lexie Lawler, asistentă la Baptist Health Boca Raton Regional Hospital, a fost demisă […]
17:30
Noi reguli pentru concertele organizate la Sala Polivalentă din Cluj: artiștii care nu mai au voie la cânte # Libertatea
Sala Polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca, cea mai mare sală polivalentă din România, nu va găzdui concerte de manele, conform unei decizii ferme luate de conducerea instituției, menită să definească tipologia evenimentelor organizate aici. Poziția a fost exprimată de Ionuț Rusu, directorul BT Arena, care a explicat că selecția evenimentelor trebuie să reflecte statutul simbolic […]
17:30
Cum l-a afectat faima pe Lucian Viziru în perioada în care juca în telenovele: „Mă lua panica”. Motivul pentru care s-a mutat în Germania # Libertatea
Lucian Viziru, celebru pentru rolurile din „Inimă de țigan” și „Regina”, vorbește despre perioada de glorie, provocările celebrității și alegerea de a se dedica tenisului în fața pasiunii pentru actorie. Lucian Viziru este unul dintre numele de referință din cinematografia și televiziunea românească, cu roluri memorabile în producții precum „Lacrimi de iubire”, „Inimă de țigan” […]
17:20
STB, în pragul colapsului financiar: nu mai sunt bani de salarii, iar furnizorii de piese au oprit livrările # Libertatea
Societatea de Transport București (STB) se află într-o criză financiară profundă la începutul anului 2026, care amenință să paralizeze transportul public din Capitală. O adresă oficială semnată de directorul general Andrei Dinculescu-Bighea și trimisă primarului general Ciprian Ciucu descrie o situație alarmantă. Potrivit Buletin de București, STB nu mai dispune de fonduri pentru plata integrală […]
12:50
Un cuplu din Țara Galilor a cumpărat o biserică veche de 900 de ani, a găsit sub podea 83 de cadavre și acum o închiriază pe Airbnb # Libertatea
Un cuplu din Țara Galilor a descoperit 83 de trupuri îngropate sub podeaua unei biserici vechi de 900 de ani, cumpărată pentru a fi transformată în locuință. Descoperirea a fost făcută în timpul lucrărilor de renovare, sub supravegherea arheologilor. La câțiva ani distanță, proprietatea cu șase dormitoare și șapte băi e disponibilă pentru închiriere pe […]
24 ianuarie 2026
15:20
Ministerul italian de Externe și-a rechemat ambasadorul din Elveția în urma eliberării lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana mistuit de un incendiu soldat cu 40 de morți, relatează ziarul elvețian Blick, parte a trustului media Ringier. Potrivit sursei citate, guvernul condus de Giorgia Meloni consideră eliberarea lui Jacques Moretti o insultă la adresa victimelor […]
10:00
Ziua Unirii Principatelor: Nicușor Dan va merge la Iași și Focșani, Ilie Bolojan rămâne la București # Libertatea
Preşedintele Nicuşor Dan merge sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de Ziua Unirii Principatelor Române, la evenimentele organizate la Focşani şi Iaşi, anunță Administrația Prezidențială, iar premierul Ilie Bolojan rămâne la București. La Focşani, șeful statului va decora Colegiul Naţional „Unirea” cu ocazia jubileului de 160 de ani de la înfiinţare. Nicușor Dan, la Focșani și Iași, […]
23 ianuarie 2026
20:10
Lisa-Maria Tănase, românca de la Cambridge a cărei cercetare a fost discutată în Parlamentul Marii Britanii: „Clasa politică europeană se confruntă cu un context extrem de dificil” # Libertatea
Lisa-Maria Tănase, o româncă eminentă care este cercetător la Universitatea Cambridge, se bucură de aprecieri la nivel internațional după ce studiul său realizat în cadrul lucrării de doctorat a făcut vâlvă atât în Parlamentul Marii Britanii, cât și în mai multe instituții europene. Cercetarea ei a adus dovezi puternice legate de faptul că parlamentarii subestimează […]
22 ianuarie 2026
16:20
Când te grăbești să pleci cu mașina într-o dimineață geroasă de iarnă, ultimul lucru de care ai nevoie este să o găsești înghețată. Graba îi determină pe unii șoferi să aplice metode greșite, care pot deteriora automobilul sau pot afecta siguranța rutieră. De aceea, este important să cunoști care sunt soluțiile corecte, eficiente și sigure […]
11:30
În cazul în care ți-ai propus să cumperi sau să vinzi un teren, un apartament ori o casă este necesar să fii la curent cu toate noutățile, dar și să cunoști foarte bine toate modificările legislative care apar în acest domeniu. Pentru a putea realiza tranzacția de vânzare, pentru a obține o ipotecă sau pentru […]
11:30
Profită de înregistrarea gratuită! Înregistrarea unei proprietăți în sistemul integrat de cadastru și carte funciară nu este doar o formalitate administrativă, ci un proces care aduce beneficii importante cetățenilor și comunităților. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) înregistrează gratuit milioane de imobile, oferind cetățenilor posibilitatea de avea cărți funciare pentru terenurile și clădirile […]
11:30
Trump ne tot scuipă în ochi, iar noi, europenii, ne simțim uniți și liberi. Politica pentru mase, nu pentru mese # Libertatea
Cred că mă fac suveranist. Pentru că „suveraniștii” noștri pe bune, alde AUR, georgescieni, reptilieni tricolori, pesediști și peneliști de ziua a șaptea, generali SRI și MAPN cu pensii cât Groenlanda, toți duc o competiție pe pupat fundul lui Trump. Dacă le zice ăla că vrea Dobrogea sau Vasluiul, iese Georgică Simion al nostru direct […]
